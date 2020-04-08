Chart Artist Drawing tool

Chart Artist - O seu Assistente Pessoal de Desenho para Gráficos MT5

Olá! Cansado de se esforçar com as ferramentas de desenho integradas do MT5? Gostaria de poder marcar os seus gráficos com a mesma facilidade com que esboça ideias no papel? Bem, criei o Chart Artist para resolver exatamente estes problemas!





O que é o Chart Artist?





O Chart Artist é uma ferramenta de desenho que criei porque estava frustrado com a dificuldade de desenhar em gráficos. Queria algo simples, rápido e intuitivo - e como não o encontrei, decidi criar eu. Depois de meses de testes e melhorias, estou entusiasmado por partilhar consigo.





Veja o que o torna especial:

Desenhar tornou-se fácil

Lembra-se de tentar desenhar uma linha de tendência e ter de navegar por menus? Com ​​o Chart Artist, basta clicar no botão "Linha" e começar a clicar nos pontos do seu gráfico. Quer desenhar um padrão em ziguezague? Continue a clicar - cada ponto liga-se ao próximo automaticamente. Chega de navegar por menus!





O recurso de pincel que vai adorar

Esta é a minha parte favorita. Quer desenhar à mão livre? Clique no botão "Pincel", mantenha pressionada a tecla Ctrl (sim, tal e qual como no Photoshop) e arraste o rato. Pode desenhar curvas, círculos, marcar zonas de suporte — o que imaginar.





Cores que fazem sentido

Incluí seis cores que realmente aparecem bem nos gráficos (já chega de cinzento claro que desaparece!). Vermelho, azul, verde, laranja, magenta e preto. Clique no botão de cor para alternar entre elas. Normalmente uso vermelho para resistência e verde para suporte, mas tu decides!





Posicione onde quiser

Não gosta de onde está a barra de ferramentas? Sem problemas! Pode movê-la para qualquer canto do seu gráfico. Prefere do lado esquerdo em vez de baixo? Basta alterar a configuração. Prefere os botões empilhados na vertical ou em linha? Este também é ajustável.





Usos reais em negociação (como eu uso):

Marcar níveis importantes: Quando identifico suporte ou resistência, desenho ao longo da linha com a ferramenta pincel. É mais rápido do que tentar fazer uma linha reta perfeita.





Planeamento de Operações: Desenho onde quero entrar, onde vai o meu stop loss e onde vou realizar o lucro. Ter isto visualmente no gráfico ajuda-me a seguir o meu plano.





Reconhecimento de Padrões: Desenhar triângulos, canais ou padrões ombro-cabeça-ombro ajuda-me a vê-los com mais clareza.





Ensino/Partilha: Quando estou a explicar uma ideia de operação a alguém, posso fazer um esboço rápido no gráfico e enviar uma captura de ecrã.





Os Pequenos Detalhes que Fazem a Diferença:

Feito para o MT5: Desenvolvido especificamente para o MetaTrader 5, e não apenas uma adaptação do MT4.





Leve: Não torna os seus gráficos lentos, mesmo quando desenha bastante.





Fácil de Aprender: Se souber utilizar o MT5, consegue utilizar este indicador em 5 minutos.





Como Usar:

Adicione-o ao seu gráfico (basta arrastar e largar como qualquer outro indicador).





A barra de ferramentas aparece - escolha o modo Linha ou Pincel.





Comece a desenhar!





Para linhas: Clique nos pontos do seu gráfico e prima ESC quando terminar. Para utilizar o pincel: Segure Ctrl e arraste o rato, solte Ctrl quando terminar.





É só isso. Sem configurações complicadas para descobrir.





Para quem é indicado:

Traders que utilizam a análise de preços para marcar gráficos diariamente





Traders de swing trading que desenham linhas de tendência e canais





Educadores que criam exemplos de gráficos





Qualquer pessoa que planeie operações visualmente





O que NÃO é:

Não é um gerador de sinais de negociação





Não prevê preços





Não te vai fazer ganhar dinheiro sozinho





É uma ferramenta. Como uma boa caneta ou marcador de texto. Ajuda-o a ver padrões e planos com mais clareza.





Aviso:

Como qualquer ferramenta, demora um pouco a habituar-se. Na primeira vez que utilizar o pincel, pode ser que o seu desenho fique um pouco tremido (eu ainda o faço às vezes!). Mas depois de algumas tentativas, habitua-se.





Considerações finais:

Se, como eu, passa algum tempo a marcar gráficos, experimente o Chart Artist. Acho que vai achar que torna o processo mais fácil e rápido. E se não gostar, bem, há sempre as ferramentas integradas (mas acho que vai preferir as minhas).





Precisa de ajuda?





Tem dúvidas? Encontrou um bug? Quer sugerir um recurso? Envie-me uma mensagem aqui no MQL5. Normalmente respondo num dia (por vezes mais rápido se não estiver a operar!).





Obrigado por espreitar o Chart Artist. Bons desenhos e boas negociações!





*P.S.: Uma dica rápida: tente usar cores diferentes para diferentes períodos de tempo. Utilizo o vermelho para os níveis diários e o azul para os gráficos de 4 horas. Facilita muito a leitura dos meus gráficos!*





Nota: esta é apenas uma ferramenta para auxiliar na análise de gráficos. Operar no mercado financeiro envolve riscos, e só deve operar com dinheiro que pode perder. Estou a partilhar o que funciona para mim, mas a sua experiência pode ser diferente.