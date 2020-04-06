CRT Model 1

O CRT Model 1 EA é uma solução de negociação automatizada projetada para executar a estratégia CRT Model 1, que foca na análise de intervalo baseada em tempo, varreduras de liquidez (liquidity sweeps) e entradas de retração.

Este Expert Advisor (EA) define um intervalo de tempo específico para estabelecer pontos de referência de preço alto e baixo. Em seguida, ele monitora a ação do preço fora desse intervalo para identificar o "Turtle Soup" (Varredura de Liquidez) seguido por uma reversão e uma entrada de retração.

Lógica da Estratégia

O EA opera com base na seguinte sequência lógica:

Cálculo do Intervalo: Calcula a Máxima (High) e a Mínima (Low) da ação do preço entre a Hora de Início do Intervalo e a Hora de Fim do Intervalo.

Padrão de Entrada Model #1:

Configuração de Venda: O EA aguarda o fechamento de uma vela acima da Máxima do CRT. Em seguida, espera que uma vela subsequente feche novamente abaixo desse nível. Uma entrada é feita quando o preço retrai para o nível. Configuração de Compra: O EA aguarda o fechamento de uma vela abaixo da Mínima do CRT. Em seguida, espera que uma vela subsequente feche novamente acima desse nível. Uma entrada é feita quando o preço retrai para o nível.

Nota importante

Para negociar o intervalo da vela de 4H das 5 AM (horário de NY), converta o horário para o horário do servidor da sua corretora (ex: 12:00 na IC Markets). Em seguida, adicione 4 horas para a duração da vela. Configurações: CRT Range Start = 12:00, CRT Range End = 16:00.

Recursos Principais

Intervalo de Tempo Automatizado: Desenha automaticamente a caixa CRT e estende os níveis de Máxima/Mínima para a sessão de negociação. Gerenciamento de Risco: Cálculo de tamanho de lote embutido com base em uma porcentagem do saldo da conta por negociação. Hard Stop Loss: O Stop Loss é colocado automaticamente no ponto mais alto/baixo formado após o intervalo, mais um buffer. Take Profit Flexível: Escolha entre três modos de Alvo: retorno ao limite do Intervalo, 50% do Intervalo ou uma relação Risco:Recompensa fixa. Painel Visual: Exibe informações atuais do intervalo, viés estabelecido e status da negociação no gráfico. Prazo de Negociação: Inclui um recurso de prazo final para parar de procurar novas configurações após um horário específico.

Parâmetros de Entrada

Configurações de Tempo do Intervalo CRT Range Start Hour: A hora de início (horário da corretora) para começar a calcular o intervalo Máxima/Mínima. Range End Hour: A hora (horário da corretora) em que o cálculo do intervalo termina.

Configurações de Tempo de Negociação Deadline Hour/Minute: O horário após o qual nenhuma nova negociação será aberta.

Configurações de Timeframe Candle Analysis Timeframe: O timeframe usado para determinar os fechamentos de vela para o turtle soup e entrada do modelo 1.

Configurações de Gerenciamento de Risco Risk Per Trade (%): A porcentagem do saldo da conta a arriscar em uma única negociação. Minimum Risk:Reward: O EA pulará negociações se a relação Recompensa-Risco potencial for menor que este valor. Min/Max Lot Size: Limites para o tamanho do lote calculado.

Configurações de Take Profit Take Profit Type: TP at CRT high or Low: Visa o lado oposto da caixa CRT (ex: o alvo de venda é a Mínima do CRT). TP at 50% of range: Visa o ponto médio (50%) da caixa CRT. TP based on RR: Visa um múltiplo específico de Risco:Recompensa. TP Risk:Reward Ratio: O multiplicador usado se o modo TP baseado em RR for selecionado.

Configurações Visuais Show Visual Elements: Alterna o desenho de caixas, linhas e texto do painel. Colors: Cores personalizáveis para a caixa de intervalo, níveis de sinal, linhas de SL e TP.

Recomendações

Timeframe: Esta estratégia baseia-se em fechamentos de vela. Certifique-se de que o Candle Analysis Timeframe corresponda à sua estratégia pretendida (comumente M5 ou M15). VPS: Um Servidor Privado Virtual é recomendado para garantir que o EA execute continuamente durante as horas de negociação definidas. Testes: Por favor, teste o EA em uma conta demo primeiro para entender a lógica e como os gatilhos de entrada funcionam no seu símbolo específico.


Produtos recomendados
Quantum Breaker PRO
Cecilia Wambui Mundia
Experts
Quantum Breaker PRO - Intelligent Breakout Trading System Quantum Breaker PRO is a sophisticated Expert Advisor crafted with passion and precision to capitalize on market breakouts with surgical accuracy. This isn't just another EA - it's a complete trading system designed to identify and trade the most profitable breakout opportunities in the market. Key Features Smart Breakout Detection Automatically identifies recent swing highs and lows using advanced algorithms Places strategic buy-st
SRGridMaster
Daniel Mukururo Muthee
Experts
SRGridMaster SRGridMaster is a versatile Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5, designed to automate trading using support and resistance (S&R) levels, grid trading, and moving average (MA) signals. Optimized for netting accounts, it offers a powerful yet user-friendly solution for traders seeking consistent performance across multiple symbols and timeframes, including USDJPY, GBPUSD, and XAUUSD. Key Features Support & Resistance Trading : Automatically detects and trades key S&R levels with visu
Break Of Structure Master
Alex Amuyunzu Raymond
Experts
Professional Break of Structure & Fair Value Gap Trading System The Yunzuh BOS FVG EA is a sophisticated algorithmic trading solution designed for MetaTrader 5 that implements institutional-grade market structure analysis combined with precise entry execution. Built on the principles of price action and market microstructure, this expert advisor identifies high-probability trading opportunities by detecting Break of Structure (BOS) patterns and Fair Value Gaps (FVG) across multiple timeframes. C
Ai UsDCaD MT5
Tais Miranda Hoffmann
2.33 (3)
Experts
Only 5 copies for $220, next price: $240(3 copies left) For testing, in the settings, it is better to enable the full trade option. An expert based on artificial intelligence ( AI ) For USDCAD in time frame 15 and 30 minutes, 1 and 4 hours and daily With Relatively large number of signals (To receive all the signals: activate the full trade option in the settings and run the expert at the same time in several time frames) Has a TP and a SL Without the use of dangerous strategies such as marting
Naked Gold Trend Hunter
Jestoni Santiago
Experts
[ SET FILES ] The Naked Gold Trend Hunter is a professional-grade, trend-following EA that combines day trading precision with scalping agility . It seeks consistent, high-probability entries aligned with institutional money flow in Gold (XAUUSD) and other major markets. Built on multi-timeframe confirmation and precision trend analysis , the Trend Hunter eliminates guesswork by ensuring every trade moves WITH the dominant market direction — capturing intraday swings and quick scalping opportun
Ai GbPUsD MT5
Tais Miranda Hoffmann
2.17 (12)
Experts
Only 5 copies for $260, next price: $280(3 copies left) For testing, in the settings, it is better to enable the full trade option. An expert based on artificial intelligence ( AI ) For GBPUSD in time frame 15 and 30 minutes, 1 and 4 hours and daily With Relatively large number of signals (To receive all the signals: activate the full trade option in the settings and run the expert at the same time in several time frames) Has a TP and a SL Without the use of dangerous strategies such as marting
Fibonacci MT5
Konstantin Chechnev
Experts
Fibonacci EA MT5 is an Expert Advisor for automating trading based on Fibonacci levels. It determines the minimum and maximum prices over a specified number of bars, builds Fibonacci levels, and opens trades when the current price reaches the selected levels. The EA can trade with the trend or against it, depending on the given parameters. It also allows you to configure levels for closing trades, risk management, and time filters. Features Automatic detection of local extremes and the construct
Gold Grok
Ihar Tsitou
Experts
Символ XAUUSD Timeframe (период) Day Тип Artificial intelligence Минимальный депозит 1500 USD (or the equivalent of another currency) Совместимость с ЛЮБЫМ брокером ДА Запуск без предварительных настроек ДА Данный эксперт представляет собой ансамблевую систему моделей, обученный на пространстве синтезированных фракталов высокой размерности Второго уровня. Живой Сигнал: https://www.mql5.com/ru/signals/2343812?source=Site+Profile+Seller Ключевые особенности: Безопасность депозита Не использу
Go Passarinho Nervoso
Fabio Oliveira Magalhaes
Experts
Este EA trabalha com uma das melhores estratégias de saída de posição, o grid. Mas não é um grid comum. Nesse EA essa estratégia está otimizada ao extremo para dar a você a melhor performance, com várias opções de configurações para trabalhar de forma mais segura e lucrativa. Além disso, ele gerencia em um único gráfico vários ativos ao mesmo tempo, fazendo-os se complementarem para fazer um gerenciamento único. Exelente Robô para Mini Indice e Mini Dolar! No minindice você pode ativar o trai
Fortune Long b5
Sabina Fik
Experts
The " Fortune Long " bot works using pending orders and reacts to a channel breakdown with the direction of work in the channel; it is necessary to correctly calculate the levels of entry, stop loss, take profit, and the level of deviation of the pending order from the price. The bot needs to be optimized for 2 years with a forward period of 1/2. Once optimization is complete, select the best settings and save them. Work for 6 months. The bot automatically calculates all levels and the entry le
Titan Backup
Elies Noah Siebenpfeiffer
Experts
Introducing Titan Backup : Are you ready to enhance your trading game with an automated system built for precision and flexibility? Meet Titan Backup , your expert trading assistant designed to capture high-profit breakouts by identifying accumulation zones . This powerful Expert Advisor (EA) excels in high-volatility markets such as the Nasdaq 100 and Crypto 10 , offering both hands-free automation and manual assistance to support your trading strategies. How Titan Backup Works: Titan Backup ru
Duende MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Olá Comerciantes! Apresento a Estratégia "Duende", Duende é um algoritmo que detecta padrões de diferentes níveis altos e baixos, onde eles permanecem constantes para fazer boas entradas, com um sistema de recuperação consultando várias coisas como ponto de equilíbrio e cruzamentos entre pares Comprovou controlar várias moedas sem problemas, com um poderoso controle de notícias durante o mercado é possível gerenciá-lo com todos os símbolos que você precisa Minha estratégia é otimizada para "A
Digital Web Sovereign AI
Huu Loc Nguyen
Experts
ENGLISH DESCRIPTION (MQL5 Standard Optimized) Product Name: Digital Web Sovereign (MT5) [Subtitle: Ichimoku Trend Grid | ATR Dynamic Web | Basket Profit] Introduction Most Grid systems fail for one reason: They fight the trend until the account blows up. Digital Web Sovereign is engineered to fix this flaw. It is not a blind grid machine. It acts as a "Sovereign" ruler, only engaging the market when backed by the powerful Ichimoku Cloud . It deploys "The Web" (Dynamic Grid) to catch price correc
Savage Capital Max Scaling Pro
Gerald Birkner
Experts
Introducing Savage Capital Max Scaling Pro – Your Go-To EA for Trading Success! Make the most of your trading with Savage Capital Max Scaling Pro, a versatile EA for  LIVE MARKETS . Key Features: Maximize Profits Automatically:   The EA places Take Profit (TP) & Stop Loss (SL) and uses a Trail Stop (TS) technique. It even collects money from running trades, even if TP isn't reached. Developed by Pros:   Crafted by an experienced software developer & day-trader with years of EA development and
Statistics Boom and Crash
Marcelo Jose Patino Vargas
Experts
SYSTEM DESCRIPTION Our MT5 EA uses an advanced statistical system to determine the optimal time to open sell positions on the BOOM 1000, BOOM 500, and BOOM 300 assets. Based on rigorous market data analysis, the EA identifies the moment when there is a 90% probability of a bearish candle, allowing our users to enter a sell position with maximum confidence in success. This data-driven approach is the key to achieving profitable and consistent trades in BOOM 1000, and our EA is designed to autom
Nova CHK Trader
Anita Monus
Experts
Nova CHK Trader is engineered around the Chaikin Oscillator , a volume-weighted indicator that combines price action with money flow dynamics. By tapping into the relationship between accumulation, distribution, and price momentum, this EA identifies moments when institutional interest aligns with breakout potential. Nova CHK Trader doesn’t chase volatility — it reads the market’s underlying intent. With logic built around Chaikin momentum shifts, it pinpoints early directional cues and confirms
Jupiter Mt5
Marta Gonzalez
Experts
JUPITER  it is a Secure Automated Software for trade Forex market and indices. The architecture is a Fully Automatic Autonomous Robot Expert capable of Independently analyzing the market and making trading decisions JUPITER          It is an advanced trading system. This is a fully automatic Expert Advisor.      JUPITER  . It is a 100% automatic system,  The system is self-sufficient, performing all the work.     Is a revolution in the  customization of the trading. You can download the dem
Gravota
Jimmy Musyoki Mwongela
Experts
GRAVOTA - Professional Momentum Spike Scalping Expert Advisor Product Overview Gravota is an advanced momentum-based scalping Expert Advisor developed by Sapplanta Enterprise. This sophisticated trading bot specializes in detecting and capitalizing on rapid price movements (spikes) in real-time, executing trades with precision timing and professional-grade risk management. VERSION 1.10 - Universal Broker Compatibility Update Now featuring automatic adaptation to any broker's lot size requiremen
Monarch Scalper EA MT5
Alberto Boada
1 (1)
Experts
Monarch Scalper Elite Launch price $149, after 10 sales it goes up to $249 Monarch Scalper Elite is an expert advisor designed to apply a trading logic based on breakout and potential reversal conditions. The system incorporates volatility filtering and session-based operation so that trades are executed only under user-defined conditions. The EA does not use martingale or grid techniques. All trades follow the risk parameters specified by the user. System Features 1. Volatility Engine The EA in
Allgain100
Nissar Ahmed
Experts
Key Features Strategy Core EMA Crossover System : Fast EMA (default: 20) and Slow EMA (default: 50) Generates buy signals when Fast EMA crosses above Slow EMA. Generates sell signals when Fast EMA crosses below Slow EMA. Fibonacci Filter : Calculates Fibonacci retrenchment levels (23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%) based on recent price swings. Requires price to be near a Fibonacci level (configurable threshold) to validate trades. Risk Management Position Sizing : Dynamically calculates lot size
BoomAndCrashEA
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Experts
The BoomAndCrashEA , based on vector machine learning, is an advanced trading tool that uses the latest advances in computing technology to analyze the forex market and predict future price movements. The Expert Advisor will use vector machine learning to learn huge amounts of historical data and quickly and efficiently detect patterns in the market. It will use a sophisticated and complex proprietary algorithm which uses advanced mathematical calculations to solve complex problems and optimize
Gordian Knot 1
Hidenori Tanaka
Experts
This EA is a simple automated trading system for the Meta Trader 5 platform. It uses parabolic SAR to automatically adjust lot size based on market trends. By this, the EA does not take a large amount of risk, but instead steadily accumulates profits. Main Features The EA does not use the martingale method for lot size adjustment. If a position is taken before the forex market closes, the position will be carried over to the weekend. This EA is designed to hold multiple positions at the same t
Fuzzy Predictor EA
Renato Takahashi
Experts
Fuzzy Predictor EA is based on fuzzy logic strategy based on candlestick analysis , according to number of consecutives long or short candles, percent of long or short candles on a fixed candlestick sample, percent of shadow on this sample or upper and lower shadows on reversal candlesticks for reversal analysis. When the EA analysis all this parameters, it decides, based on its fuzzy strategy, which trade will be better: trend or reversal. Takeprofit and Stoploss is based on candlesticks sample
Series Control Automatic
Tatiana Savkevych
Experts
I present to you the parameters and settings of the Series Control bot, which is an ultra-modern bot for working in the Forex market. This bot uses the latest money management and market analysis technologies to identify trends and make trading decisions. It also has a flexible control and protection system for each position. Currency pairs for trading: EURUSD, USDJPY, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD, USDCHF, NZDUSD, EURJPY, GBPJPY, EURGBP, AUDJPY, EURAUD, EURCHF, AUDNZD, NZDJPY, GBPAUD, GBPCAD, EURNZ
BB vector dynamics robot
Ekaterina Saltykova
Experts
BBVectorDynamics_Robot is an innovative trading advisor specifically designed for volatile markets. Based on unique algorithms for analyzing market forces and identifying imbalances between buyers and sellers, this advisor helps you make precise and well-considered decisions in the trading process. Main features of the bb vector dynamics_robot advisor: Calculation of dynamic vectors. System determines the differences between the extreme price values and smoothed averages over a specified perio
ToTheMoon MT5
Daniel Moraes Da Silva
5 (6)
Experts
ONE OF THE FEW ROBOTS WITH A SIGNAL HISTORY OF MORE THAN 3 YEARS AND AMONG THE TOP 10.   LINK TO MY ROBOTS AND SIGNAL PRESETS: In my profile there is a link to download the PRESETS that I use in my SIGNALS, you can download and Backtest for free, there are explanations in the my WebSite. https://www.mql5.com/en/users/tec_daniel   LINK TO OTHER ROBOT VERSIONS: MT4:  https://www.mql5.com/en/market/product/97963 MT5:  https://www.mql5.com/en/market/product/97962   SOME EXAMPLES OF SIGNALS ON “mql5.
Hedging Breakout MT5
Agus Santoso
Experts
Versão MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/104671 Versão MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/110506 O Hedging Breakout Expert Advisor é uma ferramenta de negociação sofisticada projetada para capitalizar os rompimentos do mercado e, ao mesmo tempo, empregar um gerenciamento de risco robusto por meio de estratégias de hedge. Este EA é meticulosamente elaborado para identificar oportunidades ideais de breakout, aproveitando o aumento da liquidez do mercado para maximizar o poten
Ultra AI Pro
Smart Trading Robots Ltd
Experts
***Limited Launch Offer! Ultra AI Pro will be free to download for the first 50 users! After that we are going full price. All we ask in return is that you give us some feedback, review Ultra AI Pro and leave a comment.*** Ultra A.I Pro is a sophisticated trading bot tailored for assets with strong long-term holding potential and robust market growth fundamentals, typically associated with indices like NAS100, S&P 500, and others. Designed to operate daily, Ultra A.I Pro meticulously capitalizes
Swag EA
Joshua Didas Taban
Experts
Overview Swag Expert Advisor Pro is an advanced trading tool designed to help you make informed buy and sell decisions in the forex market. This expert advisor analyzes price movements in relation to the Exponential Moving Averages (EMAs) to identify optimal entry points, ensuring you stay ahead of market trends. Key Features EMA Analysis: Executes buy orders when the price is above the 200 EMA and when the 25, 30, 35, 40, 45, and 50 EMAs cross upwards on candle ID 1. The opposite is true for s
Grid King MT5
Profalgo Limited
4 (9)
Experts
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Grid King is a revolution in grid trading.  The main focus when developing the EA was safety, by eliminating the margin-call risk which is usually associated with most grid systems on the market.  It also strives to achieve much higher returns than the average grid system, by spreading risk amongst multiple pairs and strategies which all have a li
Os compradores deste produto também adquirem
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experts
Olá, traders! Sou   a Quantum Queen   , a joia da coroa de todo o ecossistema Quantum e a Expert Advisor mais bem avaliada e mais vendida da história do MQL5. Com um histórico comprovado de mais de 20 meses de negociação real, conquistei meu lugar como a indiscutível Rainha do XAUUSD. Minha especialidade? OURO. Minha missão? Entregar resultados de negociação consistentes, precisos e inteligentes — sempre. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.67 (39)
Experts
AOT MT5 - Sistema Multi-Moeda de IA de Nova Geração Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   IMPORTANTE! Após a compra, envie-me uma mensagem privada para receber o manual de instalação e instruções de configuração: Recurso Descrição Compreensão da Frequência de Negociação do AOT Por que o bot não negocia todos os dias Como Configurar o Bot AOT Guia de instalação passo a passo Set files AOT MT5 é um Expert Advisor avançado alimentado por
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (21)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: MT4 padrão (Mais de 7 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mais de 5 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de Forex EA Trading no MQL5: Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias. A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR 399 dólares! Depois disso, o preço subirá para 499 dólares. O EA será vendido em
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Experts
Cada vez que o sinal ao vivo aumentar em 10%, o preço será aumentado para manter a exclusividade da Zenox e proteger a estratégia. O preço final será de US$ 2.999. Sinal ao vivo Conta IC Markets, veja o desempenho ao vivo como prova! Baixar manual do usuário (inglês) O Zenox é um robô de swing trading multipar com IA de última geração que acompanha tendências e diversifica o risco em dezesseis pares de moedas. Anos de desenvolvimento dedicado resultaram em um algoritmo de negociação poderoso.
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experts
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading raramente utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Experts
Quantum King EA — Poder Inteligente, Refinado para Cada Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Preço especial de lançamento Sinal ao vivo:       CLIQUE AQUI Versão MT4:   CLIQUE AQUI Canal Quantum King:       Clique aqui ***Compre o Quantum King MT5 e você poderá ganhar o Quantum StarMan de graça!*** Peça mais detalhes em particular! Controle   suas negociações com precisão e disciplina. O Q
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (10)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: Configuração Padrão: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de Negociação Forex EA em MQL5:  Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias.  A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR $399! Depois disso, O preço será aumentado para $499. O EA será vendido em quantidades limitadas para garantir os direitos de todos os clientes que o adquiriram. O AI Gold Trading utiliza o modelo
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Experts
Nota importante: Para garantir total transparência, estou fornecendo acesso à conta de investidor real vinculada a este EA, permitindo que você monitore seu desempenho ao vivo sem manipulação. Em apenas 5 dias, todo o capital inicial foi totalmente retirado, e desde então, o EA tem negociado exclusivamente com fundos de lucro, sem qualquer exposição ao saldo original. O preço atual de $199 é uma oferta de lançamento limitada, e será aumentado após a venda de 10 cópias ou quando a próxima atuali
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experts
Símbolo XAUUSD (Ouro/Dólar) Período (timeframe) H1-M15 (qualquer) Suporte para operação única SIM Depósito mínimo 500 USD (ou equivalente em outra moeda) Compatível com qualquer corretora SIM (suporta cotações de 2 ou 3 dígitos, qualquer moeda da conta, nome de símbolo e GMT) Funciona sem configuração prévia SIM Se você se interessa por aprendizado de máquina, inscreva-se no canal: Inscrever-se! Principais Características do Projeto Mad Turtle: Aprendizado de Máquina Real Este Expert Advisor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experts
Apresentando       Quantum Emperor EA   , o consultor especialista inovador em MQL5 que está transformando a maneira como você negocia o prestigiado par GBPUSD! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compre Quantum Emperor EA e você poderá obter  Quantum StarMan   de graça!*** Peça mais detalhes em particular
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Experts
Aura Ultimate — O ápice da negociação de redes neurais e o caminho para a liberdade financeira. Aura Ultimate é o próximo passo evolutivo na família Aura — uma síntese de arquitetura de IA de ponta, inteligência adaptável ao mercado e precisão controlada por risco. Construído com base no DNA comprovado da Aura Black Edition e da Aura Neuron, ele vai além, unindo seus pontos fortes em um ecossistema multiestratégia unificado, ao mesmo tempo em que introduz uma camada completamente nova de lógic
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Experts
P reço especial de  $109  (preço regular: $365) . Guia de configuração e uso :  ABS Channel . Monitoramento em tempo real:   ABS Signal .  Arquivo de configuração do sinal ao vivo Arquivo de configuração básica O que é ABS EA? ABS EA é um robô de negociação profissional desenvolvido especificamente para XAUUSD (Ouro) no período gráfico H1. É baseado em um sistema Martingale com controles de risco integrados . Projetado para traders iniciantes e experientes, o ABS EA é fácil de configurar,
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (6)
Experts
X Fusion AI — Sistema de Negociação Híbrido com Adaptação Neural Desconto por tempo limitado. Restam apenas 7 de 20 — quase esgotado. O preço promocional atual é de 149 USD e em breve voltará para 999 USD. Demonstração de funcionamento Desempenho em conta real Após a compra, não se esqueça de nos enviar uma mensagem privada para receber os parâmetros recomendados, instruções, precauções, dicas de uso e outras informações. Muito obrigado pelo seu apoio. 1. Visão Geral X Fusion AI é um sistema a
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experts
Crescimento a Longo Prazo. Consistência. Resiliência. Pivot Killer EA não é um sistema de lucros rápidos — é um algoritmo de negociação profissional projetado para fazer sua conta crescer de forma sustentável a longo prazo . Desenvolvido exclusivamente para XAUUSD (OURO) , o Pivot Killer é o resultado de anos de pesquisa, testes e desenvolvimento disciplinado. Ele incorpora uma filosofia simples: a consistência vence a sorte . Este sistema foi testado sob diferentes ciclos de mercado, mudanças d
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experts
Um novo passo em frente | Precisão impulsionada por IA encontra a lógica do mercado Com o Argos Rage , é introduzido um novo nível de automação de trading – impulsionado por um sistema DeepSeek AI integrado que analisa o comportamento do mercado em tempo real. Embora se baseie nos pontos fortes do Argos Fury, este EA segue um caminho estratégico diferente: mais flexibilidade, interpretação mais ampla e maior envolvimento com o mercado. Live Signal Timeframe: M30 Alavancagem:  mín. 1:20 Depós
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (3)
Experts
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autônomo com Núcleo Analítico Quântico SINAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoje em dia, muitos traders manipulam resultados executando seus Expert Advisors em contas cent ou com saldos muito baixos , o que na prática demonstra que não confiam nos próprios sistemas . Este sinal, porém, opera em uma conta real de 20.000 USD . Isso representa um compromisso real de capital e oferece um desempenho transparente , sem amplificações artificiais nem di
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Experts
Visão Geral Golden Hen EA é um Expert Advisor projetado especificamente para XAUUSD . Ele opera combinando oito estratégias de negociação independentes, cada uma acionada por diferentes condições de mercado e prazos (M5, M30, H2, H4, H6, H12). O EA foi projetado para gerenciar suas entradas e filtros automaticamente. A lógica central do EA foca na identificação de sinais específicos. O Golden Hen EA não usa técnicas de grid, martingale ou preço médio . Todas as negociações abertas pelo EA usam
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.5 (2)
Experts
O primeiro algoritmo público de arbitragem do mundo entre ouro e Bitcoin! Ofertas disponíveis todos os dias! Sinal ao vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Corretoras recomendadas ao longo do tempo:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo para anexo:   XAUUSD H1 Certifique-se de que   os pares de moedas negociados foram adicionados   à janela   de Observação de Mercado   ! Tipo de conta: ECN/Spread Bruto Configurações de prefixo: Se a sua corretora tiver um par d
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCONTO Apenas por 24 horas. A promoção termina em 29 de novembro. Esta será a única promoção para este produto. Apresentando Syna Versão 4 - O Primeiro Ecossistema de Trading Agêntico com IA do Mundo Tenho o prazer de apresentar Syna Versão 4, o primeiro sistema verdadeiro de coordenação multi-EA agêntico da indústria de trading forex . Esta inovação revolucionária permite que múltiplos Assessores Especialistas operem como uma rede de inteligência unificada em diferent
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experts
PROP FIRM PRONTO!   (   baixar SETFILE   ) WARNING : Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ Ganhe 1 EA gratuitamente (para 2 contas comerciais) -> entre em contato comigo após a compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bem-vindo ao Ceifador de Ouro! Baseado no muito bem-sucedido Goldtrade Pro, este EA foi projetado para funcionar em vários períodos de tempo ao mesmo tempo e tem a opção de definir a frequência de negoci
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: NÚMERO MUITO LIMITADO DE CÓPIAS DISPONÍVEIS PELO PREÇO ATUAL! Preço final: 990$ A partir de US$ 349: Escolha 1 EA grátis! (para no máximo 2 números de contas de negociação) Oferta Combo Definitiva     ->     clique aqui JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO:   Clique aqui   LIVE RESULTS REVISÃO INDEPENDENTE Bem-vindo ao "The ORB Master"   :   Sua Vantagem em Aberturas de Range Breakouts Libere o poder da estratégia Opening Range Breakout (ORB) com o ORB Master
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experts
Aura Black Edition é um EA totalmente automatizado projetado para negociar apenas OURO. O especialista mostrou resultados estáveis ​​no XAUUSD no período de 2011-2020. Nenhum método perigoso de gerenciamento de dinheiro usado, sem martingale, sem grade ou scalp. Adequado para quaisquer condições de corretor. EA treinado com um perceptron multicamadas A Rede Neural (MLP) é uma classe de rede neural artificial (ANN) de feedforward. O termo MLP é usado de forma ambígua, às vezes vagamente para qual
Remstone
Remstone
5 (8)
Experts
A Remstone não é um Expert Advisor comum.   Ela combina anos de pesquisa e gestão de ativos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , minha última empresa, a Armonia Capital, forneceu o sinal ARF para a Darwinex, uma gestora de ativos regulamentada pela FCA, levantando 750 mil. Domine 4 classes de ativos com um único consultor! Sem promessas, sem ajustes de curvas, sem ilusões. Mas com uma vasta experiência
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Experts
IMPORTANTE   : Este pacote só será vendido pelo preço atual e por um número muito limitado de cópias.    O preço irá para US$ 1.499 muito rápido    +100 estratégias incluídas   e mais em breve! BÔNUS   : Por US$ 999 ou mais --> escolha  5     dos meus outros EAs de graça!  TODOS OS ARQUIVOS CONFIGURADOS GUIA COMPLETO DE CONFIGURAÇÃO E OTIMIZAÇÃO GUIA DE VÍDEO SINAIS AO VIVO REVISÃO (terceiros) Bem-vindo ao SISTEMA DE FUGA SUPREMO! Tenho o prazer de apresentar o Ultimate Breakout System, um Ex
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experts
How To Trade Pro (HTTP) EA — um consultor de trading profissional para negociar qualquer ativo sem martingale ou grades do autor com mais de 25 anos de experiência. A maioria dos consultores top trabalha com ouro em alta. Eles parecem brilhantes nos testes... enquanto o ouro sobe. Mas o que acontece quando a tendência se esgota? Quem protegerá seu depósito? HTTP EA não acredita em crescimento eterno — ele se adapta ao mercado em mudança e foi projetado para diversificar amplamente sua carteira d
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experts
AxonShift — Sistema Algorítmico com Lógica de Execução Adaptativa AxonShift é um algoritmo de negociação autônomo projetado e otimizado exclusivamente para operar o par XAUUSD no período gráfico H1. Sua arquitetura é baseada em uma estrutura modular que interpreta o comportamento do mercado por meio da combinação de dinâmicas de curto prazo com impulsos de tendência intermediária. O sistema evita exposição excessiva a ruídos do mercado e não utiliza abordagens de alta frequência, concentrando-se
Mais do autor
Simple Trading Manager
Yahia Mohamed Hassan Mohamed
5 (7)
Utilitários
Confira meus outros produtos: Clique aqui Trading Visual Simplificado: Basta colocar e arrastar linhas horizontais no seu gráfico para definir os seus níveis de Entrada, Stop Loss e Take Profit. O que você vê é o que você obtém. As linhas visuais dão-lhe clareza instantânea sobre a sua configuração de negociação. Cálculo Automático do Tamanho do Lote: Pare de arriscar mais do que pretende. Defina o seu risco como um montante fixo de dinheiro ou como uma percentagem do saldo da sua conta (ex: 1%
FREE
Ronin EA
Yahia Mohamed Hassan Mohamed
5 (4)
Experts
Sinal ao vivo: Clique aqui Sem Martingale. Sem Grid. Sem Preço Médio. Sem IA. Sem enrolação. O Ronin é uma ferramenta de negociação profissional feita para traders que desejam consistência a longo prazo. Ele foi construído para executar uma estratégia específica, baseada no tempo, com disciplina. Este é um EA especialista. A sua lógica interna foi desenvolvida e afinada para apenas dois instrumentos: Ouro (XAUUSD) e USDJPY. Não precisa de ficheiros de configuração complexos ou otimização const
Scalper Pal MT4
Yahia Mohamed Hassan Mohamed
Utilitários
O Scalper Pal é uma ferramenta de trading poderosa e fácil de usar, projetada para potencializar sua negociação manual com execução ultra-rápida, gerenciamento de risco flexível e recursos de automação inteligente. Perfeito para scalpers, day traders e qualquer pessoa que valorize velocidade e precisão em suas negociações. Versão para MT5: Clique aqui Por que Scalper Pal? Negociar manualmente pode ser desafiador quando você precisa: Executar negociações rapidamente durante movimentos rápidos do
Scalper Pal
Yahia Mohamed Hassan Mohamed
Utilitários
O Scalper Pal é uma ferramenta de trading poderosa, mas fácil de usar, projetada para turbinar o seu trading manual com execução ultrarrápida, gestão de risco flexível e recursos de automação inteligente. Perfeito para scalpers, day traders e qualquer pessoa que valorize velocidade e precisão no seu trading. Versão MT4: Clique aqui Envie DM para versão demo Por que Scalper Pal? Operar manualmente pode ser desafiador quando você precisa: Executar negociações rapidamente durante movimentos rápido
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário