O CRT Model 1 EA é uma solução de negociação automatizada projetada para executar a estratégia CRT Model 1, que foca na análise de intervalo baseada em tempo, varreduras de liquidez (liquidity sweeps) e entradas de retração.

Este Expert Advisor (EA) define um intervalo de tempo específico para estabelecer pontos de referência de preço alto e baixo. Em seguida, ele monitora a ação do preço fora desse intervalo para identificar o "Turtle Soup" (Varredura de Liquidez) seguido por uma reversão e uma entrada de retração.

Lógica da Estratégia

O EA opera com base na seguinte sequência lógica:

Cálculo do Intervalo: Calcula a Máxima (High) e a Mínima (Low) da ação do preço entre a Hora de Início do Intervalo e a Hora de Fim do Intervalo.

Padrão de Entrada Model #1:

Configuração de Venda: O EA aguarda o fechamento de uma vela acima da Máxima do CRT. Em seguida, espera que uma vela subsequente feche novamente abaixo desse nível. Uma entrada é feita quando o preço retrai para o nível. Configuração de Compra: O EA aguarda o fechamento de uma vela abaixo da Mínima do CRT. Em seguida, espera que uma vela subsequente feche novamente acima desse nível. Uma entrada é feita quando o preço retrai para o nível.

Nota importante

Para negociar o intervalo da vela de 4H das 5 AM (horário de NY), converta o horário para o horário do servidor da sua corretora (ex: 12:00 na IC Markets). Em seguida, adicione 4 horas para a duração da vela. Configurações: CRT Range Start = 12:00, CRT Range End = 16:00.

Recursos Principais

Intervalo de Tempo Automatizado: Desenha automaticamente a caixa CRT e estende os níveis de Máxima/Mínima para a sessão de negociação. Gerenciamento de Risco: Cálculo de tamanho de lote embutido com base em uma porcentagem do saldo da conta por negociação. Hard Stop Loss: O Stop Loss é colocado automaticamente no ponto mais alto/baixo formado após o intervalo, mais um buffer. Take Profit Flexível: Escolha entre três modos de Alvo: retorno ao limite do Intervalo, 50% do Intervalo ou uma relação Risco:Recompensa fixa. Painel Visual: Exibe informações atuais do intervalo, viés estabelecido e status da negociação no gráfico. Prazo de Negociação: Inclui um recurso de prazo final para parar de procurar novas configurações após um horário específico.

Parâmetros de Entrada

Configurações de Tempo do Intervalo CRT Range Start Hour: A hora de início (horário da corretora) para começar a calcular o intervalo Máxima/Mínima. Range End Hour: A hora (horário da corretora) em que o cálculo do intervalo termina.

Configurações de Tempo de Negociação Deadline Hour/Minute: O horário após o qual nenhuma nova negociação será aberta.

Configurações de Timeframe Candle Analysis Timeframe: O timeframe usado para determinar os fechamentos de vela para o turtle soup e entrada do modelo 1.

Configurações de Gerenciamento de Risco Risk Per Trade (%): A porcentagem do saldo da conta a arriscar em uma única negociação. Minimum Risk:Reward: O EA pulará negociações se a relação Recompensa-Risco potencial for menor que este valor. Min/Max Lot Size: Limites para o tamanho do lote calculado.

Configurações de Take Profit Take Profit Type: TP at CRT high or Low: Visa o lado oposto da caixa CRT (ex: o alvo de venda é a Mínima do CRT). TP at 50% of range: Visa o ponto médio (50%) da caixa CRT. TP based on RR: Visa um múltiplo específico de Risco:Recompensa. TP Risk:Reward Ratio: O multiplicador usado se o modo TP baseado em RR for selecionado.

Configurações Visuais Show Visual Elements: Alterna o desenho de caixas, linhas e texto do painel. Colors: Cores personalizáveis para a caixa de intervalo, níveis de sinal, linhas de SL e TP.

Recomendações

Timeframe: Esta estratégia baseia-se em fechamentos de vela. Certifique-se de que o Candle Analysis Timeframe corresponda à sua estratégia pretendida (comumente M5 ou M15). VPS: Um Servidor Privado Virtual é recomendado para garantir que o EA execute continuamente durante as horas de negociação definidas. Testes: Por favor, teste o EA em uma conta demo primeiro para entender a lógica e como os gatilhos de entrada funcionam no seu símbolo específico.