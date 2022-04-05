Scalper Pal MT4

O Scalper Pal é uma ferramenta de trading poderosa e fácil de usar, projetada para potencializar sua negociação manual com execução ultra-rápida, gerenciamento de risco flexível e recursos de automação inteligente. Perfeito para scalpers, day traders e qualquer pessoa que valorize velocidade e precisão em suas negociações.

Versão para MT5: Clique aqui

Por que Scalper Pal?

Negociar manualmente pode ser desafiador quando você precisa:

Executar negociações rapidamente durante movimentos rápidos do mercado

Calcular níveis de Stop Loss e Take Profit instantaneamente

Gerenciar múltiplas posições simultaneamente

Fazer trailing de seus stops sem monitoramento constante

O Scalper Pal resolve todos esses problemas com um painel intuitivo e atalhos de teclado que colocam você no controle total.

Principais Recursos

Execução Rápida

Execute ordens de compra e venda instantaneamente com teclas de atalho (B para Comprar, S para Vender)

Feche todas as posições instantaneamente com um toque na tecla (C)

Feche negociações individuais usando as teclas numéricas (1-9)

Otimizado para velocidade máxima - sem atrasos, sem espera

Opções Flexíveis de Stop Loss Escolha o modo de SL que se adapta ao seu estilo de negociação:

OFF - Sem Stop Loss

Fixed Points - Define o SL a uma distância fixa da entrada

Low/High - Coloca automaticamente o SL em mínimas recentes (para compras) ou máximas (para vendas)

ATR Based - SL dinâmico baseado na volatilidade do mercado usando período e multiplicador personalizáveis

Modos Avançados de Take Profit Múltiplas opções de TP para maximizar seus lucros:

OFF - Sem Take Profit

Risk:Reward - Cálculo automático de TP baseado na sua relação Risco:Recompensa desejada (ex: 1:2, 1:3)

Fixed Points - Define o TP a uma distância fixa da entrada

High/Low - Alvo em máximas recentes (para compras) ou mínimas (para vendas)

ATR Based - TP dinâmico baseado na volatilidade do mercado

Trailing Stop Inteligente Dois modos de trailing para máxima flexibilidade:

Auto Trail - Move automaticamente os stops quando o preço se move a seu favor por uma distância de gatilho

Manual Trail - Ative o trailing com um toque na tecla (T)

Proteção de Breakeven (Ponto de Equilíbrio)

Mova todas as posições para o breakeven instantaneamente (Tecla de atalho: E)

Considera o spread ao mover o SL para o BE para manter as perdas mínimas.

Painel Bonito

Interface limpa e minimalista que não polui seu gráfico

6 temas de cores: Dark, Blue, Green, Purple, Gold, Ocean

Painel minimizável - maximize o espaço na tela quando necessário

Todas as configurações editáveis em tempo real - sem necessidade de reiniciar

Interface dinâmica ajusta-se com base nos modos selecionados

Teclas de Atalho Personalizáveis

Configure seus próprios atalhos de teclado

Painel de referência rápida mostra todas as teclas de atalho ativas

Dicas de Uso