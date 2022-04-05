Scalper Pal MT4

O Scalper Pal é uma ferramenta de trading poderosa e fácil de usar, projetada para potencializar sua negociação manual com execução ultra-rápida, gerenciamento de risco flexível e recursos de automação inteligente. Perfeito para scalpers, day traders e qualquer pessoa que valorize velocidade e precisão em suas negociações.

Versão para MT5: Clique aqui

Por que Scalper Pal?

Negociar manualmente pode ser desafiador quando você precisa:

  • Executar negociações rapidamente durante movimentos rápidos do mercado

  • Calcular níveis de Stop Loss e Take Profit instantaneamente

  • Gerenciar múltiplas posições simultaneamente

  • Fazer trailing de seus stops sem monitoramento constante

O Scalper Pal resolve todos esses problemas com um painel intuitivo e atalhos de teclado que colocam você no controle total.

Principais Recursos

Execução Rápida

  • Execute ordens de compra e venda instantaneamente com teclas de atalho (B para Comprar, S para Vender)

  • Feche todas as posições instantaneamente com um toque na tecla (C)

  • Feche negociações individuais usando as teclas numéricas (1-9)

  • Otimizado para velocidade máxima - sem atrasos, sem espera

Opções Flexíveis de Stop Loss Escolha o modo de SL que se adapta ao seu estilo de negociação:

  • OFF - Sem Stop Loss

  • Fixed Points - Define o SL a uma distância fixa da entrada

  • Low/High - Coloca automaticamente o SL em mínimas recentes (para compras) ou máximas (para vendas)

  • ATR Based - SL dinâmico baseado na volatilidade do mercado usando período e multiplicador personalizáveis

Modos Avançados de Take Profit Múltiplas opções de TP para maximizar seus lucros:

  • OFF - Sem Take Profit

  • Risk:Reward - Cálculo automático de TP baseado na sua relação Risco:Recompensa desejada (ex: 1:2, 1:3)

  • Fixed Points - Define o TP a uma distância fixa da entrada

  • High/Low - Alvo em máximas recentes (para compras) ou mínimas (para vendas)

  • ATR Based - TP dinâmico baseado na volatilidade do mercado

Trailing Stop Inteligente Dois modos de trailing para máxima flexibilidade:

  • Auto Trail - Move automaticamente os stops quando o preço se move a seu favor por uma distância de gatilho

  • Manual Trail - Ative o trailing com um toque na tecla (T)

Proteção de Breakeven (Ponto de Equilíbrio)

  • Mova todas as posições para o breakeven instantaneamente (Tecla de atalho: E)

  • Considera o spread ao mover o SL para o BE para manter as perdas mínimas.

Painel Bonito

  • Interface limpa e minimalista que não polui seu gráfico

  • 6 temas de cores: Dark, Blue, Green, Purple, Gold, Ocean

  • Painel minimizável - maximize o espaço na tela quando necessário

  • Todas as configurações editáveis em tempo real - sem necessidade de reiniciar

  • Interface dinâmica ajusta-se com base nos modos selecionados

Teclas de Atalho Personalizáveis

  • Configure seus próprios atalhos de teclado

  • Painel de referência rápida mostra todas as teclas de atalho ativas

Dicas de Uso

  • Comece com uma conta demo até se acostumar com a ferramenta

  • Use o recurso de minimizar o painel para manter seu gráfico limpo

  • Experimente diferentes modos de SL para encontrar o que funciona melhor para sua estratégia

  • Use o modo de TP Risco:Recompensa para gerenciamento de risco consistente

  • Ative o manual trail quando quiser deixar os ganhos correrem

  • Use a função de breakeven assim que tiver lucro suficiente


Mais do autor
Simple Trading Manager
Yahia Mohamed Hassan Mohamed
5 (7)
Utilitários
Confira meus outros produtos: Clique aqui Trading Visual Simplificado: Basta colocar e arrastar linhas horizontais no seu gráfico para definir os seus níveis de Entrada, Stop Loss e Take Profit. O que você vê é o que você obtém. As linhas visuais dão-lhe clareza instantânea sobre a sua configuração de negociação. Cálculo Automático do Tamanho do Lote: Pare de arriscar mais do que pretende. Defina o seu risco como um montante fixo de dinheiro ou como uma percentagem do saldo da sua conta (ex: 1%
FREE
Ronin EA
Yahia Mohamed Hassan Mohamed
5 (4)
Experts
Sinal ao vivo: Clique aqui Sem Martingale. Sem Grid. Sem Preço Médio. Sem IA. Sem enrolação. O Ronin é uma ferramenta de negociação profissional feita para traders que desejam consistência a longo prazo. Ele foi construído para executar uma estratégia específica, baseada no tempo, com disciplina. Este é um EA especialista. A sua lógica interna foi desenvolvida e afinada para apenas dois instrumentos: Ouro (XAUUSD) e USDJPY. Não precisa de ficheiros de configuração complexos ou otimização const
CRT Model 1
Yahia Mohamed Hassan Mohamed
Experts
O CRT Model 1 EA é uma solução de negociação automatizada projetada para executar a estratégia CRT Model 1, que foca na análise de intervalo baseada em tempo, varreduras de liquidez (liquidity sweeps) e entradas de retração. Este Expert Advisor (EA) define um intervalo de tempo específico para estabelecer pontos de referência de preço alto e baixo. Em seguida, ele monitora a ação do preço fora desse intervalo para identificar o "Turtle Soup" (Varredura de Liquidez) seguido por uma reversão e uma
Scalper Pal
Yahia Mohamed Hassan Mohamed
Utilitários
O Scalper Pal é uma ferramenta de trading poderosa, mas fácil de usar, projetada para turbinar o seu trading manual com execução ultrarrápida, gestão de risco flexível e recursos de automação inteligente. Perfeito para scalpers, day traders e qualquer pessoa que valorize velocidade e precisão no seu trading. Versão MT4: Clique aqui Envie DM para versão demo Por que Scalper Pal? Operar manualmente pode ser desafiador quando você precisa: Executar negociações rapidamente durante movimentos rápido
