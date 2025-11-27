Le CRT Model 1 EA est une solution de trading automatisée conçue pour exécuter la stratégie CRT Model 1, qui se concentre sur l'analyse de fourchettes temporelles, les balayages de liquidité (liquidity sweeps) et les entrées sur retracement.

Cet Expert Advisor (EA) définit une plage horaire spécifique pour établir des points de référence de prix hauts et bas. Il surveille ensuite l'action des prix en dehors de cette plage pour identifier une "Turtle Soup" (Balayage de liquidité) suivie d'un retournement et d'une entrée sur retracement.

Logique de la Stratégie

L'EA fonctionne selon la séquence logique suivante :

Calcul de la Fourchette (Range) : Il calcule le Haut (High) et le Bas (Low) de l'action des prix entre l'Heure de Début de la Fourchette et l'Heure de Fin de la Fourchette.

Modèle d'Entrée #1 :

Configuration de Vente (Sell) : L'EA attend qu'une bougie clôture au-dessus du Haut CRT. Il attend ensuite qu'une bougie suivante clôture à nouveau en dessous de ce niveau. Une entrée est placée lorsque le prix retrace vers ce niveau. Configuration d'Achat (Buy) : L'EA attend qu'une bougie clôture en dessous du Bas CRT. Il attend ensuite qu'une bougie suivante clôture à nouveau au-dessus de ce niveau. Une entrée est placée lorsque le prix retrace vers ce niveau.

Note importante

Pour trader la fourchette de la bougie H4 de 5h00 (heure de New York), convertissez l'heure à l'heure du serveur de votre courtier (ex: 12h00 sur IC Markets). Ajoutez ensuite 4 heures pour la durée de la bougie. Réglages : CRT Range Start = 12:00, CRT Range End = 16:00.

Caractéristiques Clés

Fourchette Temporelle Automatisée : Dessine automatiquement la boîte CRT et étend les niveaux Haut/Bas pour la session de trading. Gestion des Risques : Calcul intégré de la taille du lot basé sur un pourcentage du solde du compte par transaction. Hard Stop Loss : Le Stop Loss est placé automatiquement au point le plus haut/bas formé après la fourchette, plus une marge (buffer). Take Profit Flexible : Choisissez entre trois modes d'objectif : retour à la limite de la Fourchette, 50% de la Fourchette, ou un ratio Risque:Récompense fixe. Tableau de Bord Visuel : Affiche les informations actuelles sur la fourchette, le biais établi et le statut du trade sur le graphique. Date Limite de Trading : Inclut une fonction de date limite pour arrêter de chercher de nouvelles configurations après une heure spécifique.

Paramètres d'Entrée

Réglages de l'Heure de la Fourchette CRT Range Start Hour : L'heure de début (heure du courtier) pour commencer à calculer la fourchette Haut/Bas. Range End Hour : L'heure (heure du courtier) à laquelle le calcul de la fourchette se termine.

Réglages de l'Heure de Trading Deadline Hour/Minute : L'heure après laquelle aucune nouvelle transaction ne sera ouverte.

Réglages de l'Unité de Temps Candle Analysis Timeframe : L'unité de temps utilisée pour déterminer les clôtures de bougies pour la turtle soup et l'entrée du modèle 1.

Réglages de Gestion des Risques Risk Per Trade (%) : Le pourcentage du solde du compte à risquer sur une seule transaction. Minimum Risk:Reward : L'EA ignorera les transactions si le ratio Récompense-Risque potentiel est inférieur à cette valeur. Min/Max Lot Size : Limites pour la taille de lot calculée.

Réglages de Take Profit Take Profit Type : TP at CRT high or Low : Cible le côté opposé de la boîte CRT (ex: l'objectif de vente est le Bas CRT). TP at 50% of range : Cible le point médian (50%) de la boîte CRT. TP based on RR : Cible un multiple spécifique Risque:Récompense. TP Risk:Reward Ratio : Le multiplicateur utilisé si le mode TP basé sur le RR est sélectionné.

Réglages Visuels Show Visual Elements : Active/désactive le dessin des boîtes, des lignes et du texte du tableau de bord. Colors : Couleurs personnalisables pour la boîte de fourchette, les niveaux de signal, les lignes SL et TP.

Recommandations

Unité de Temps : Cette stratégie repose sur les clôtures de bougies. Assurez-vous que le Candle Analysis Timeframe correspond à votre stratégie prévue (généralement M5 ou M15). VPS : Un Serveur Privé Virtuel est recommandé pour assurer que l'EA fonctionne en continu pendant les heures de trading définies. Tests : Veuillez tester l'EA sur un compte démo d'abord pour comprendre la logique et le fonctionnement des déclencheurs d'entrée sur votre symbole spécifique.