CRT Model 1
- Experts
- Yahia Mohamed Hassan Mohamed
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 10
Il CRT Model 1 EA è una soluzione di trading automatizzata progettata per eseguire la strategia CRT Model 1, che si concentra sull'analisi dei range temporali, sugli sweep di liquidità (liquidity sweeps) e sulle entrate sui ritracciamenti.
Questo Expert Advisor (EA) definisce un intervallo di tempo specifico per stabilire punti di riferimento di prezzo massimo e minimo. Successivamente, monitora l'azione dei prezzi al di fuori di questo intervallo per identificare una "Turtle Soup" (Sweep di liquidità) seguita da un'inversione e un'entrata su ritracciamento.
Logica della Strategia
L'EA opera basandosi sulla seguente sequenza logica:
Calcolo del Range: Calcola il Massimo (High) e il Minimo (Low) dell'azione dei prezzi tra l'Ora di Inizio del Range e l'Ora di Fine del Range.
Pattern di Entrata Model #1:
Setup di Vendita (Sell): L'EA attende che una candela chiuda sopra il Massimo CRT. Poi attende che una candela successiva chiuda di nuovo sotto quel livello. Un'entrata viene piazzata quando il prezzo ritraccia verso quel livello. Setup di Acquisto (Buy): L'EA attende che una candela chiuda sotto il Minimo CRT. Poi attende che una candela successiva chiuda di nuovo sopra quel livello. Un'entrata viene piazzata quando il prezzo ritraccia verso quel livello.
Nota importante
Per tradare il range della candela H4 delle 5 AM (ora di NY), converti l'orario nell'orario del server del tuo broker (es. 12:00 su IC Markets). Quindi aggiungi 4 ore per la durata della candela. Impostazioni: CRT Range Start = 12:00, CRT Range End = 16:00.
Caratteristiche Principali
Range Temporale Automatizzato: Disegna automaticamente il box CRT ed estende i livelli High/Low per la sessione di trading. Gestione del Rischio: Calcolo della dimensione del lotto integrato basato su una percentuale del saldo del conto per trade. Hard Stop Loss: Lo Stop Loss viene posizionato automaticamente nel punto più alto/basso formato dopo il range, più un buffer. Take Profit Flessibile: Scegli tra tre modalità di Target: ritorno al confine del Range, 50% del Range, o un rapporto Rischio:Rendimento fisso. Dashboard Visiva: Visualizza le informazioni attuali sul range, il bias stabilito e lo stato del trade sul grafico. Scadenza Trading: Include una funzione di scadenza per smettere di cercare nuovi setup dopo un orario specifico.
Parametri di Input
Impostazioni Orario Range CRT Range Start Hour: L'ora di inizio (orario broker) per iniziare a calcolare il range High/Low. Range End Hour: L'ora (orario broker) in cui termina il calcolo del range.
Impostazioni Orario Trading Deadline Hour/Minute: L'ora dopo la quale non verranno aperti nuovi trade.
Impostazioni Timeframe Candle Analysis Timeframe: Il timeframe utilizzato per determinare le chiusure delle candele per la turtle soup e l'entrata del modello 1.
Impostazioni Gestione Rischio Risk Per Trade (%): La percentuale del saldo del conto da rischiare su un singolo trade. Minimum Risk:Reward: L'EA salterà i trade se il potenziale rapporto Rendimento-Rischio è inferiore a questo valore. Min/Max Lot Size: Limiti per la dimensione del lotto calcolata.
Impostazioni Take Profit Take Profit Type: TP at CRT high or Low: Punta al lato opposto del box CRT (es. il target di vendita è il Minimo CRT). TP at 50% of range: Punta al punto medio (50%) del box CRT. TP based on RR: Punta a un multiplo specifico Rischio:Rendimento. TP Risk:Reward Ratio: Il moltiplicatore utilizzato se è selezionata la modalità TP basata su RR.
Impostazioni Visive Show Visual Elements: Attiva/disattiva il disegno di box, linee e testo della dashboard. Colors: Colori personalizzabili per il box del range, livelli di segnale, linee SL e TP.
Raccomandazioni
Timeframe: Questa strategia si basa sulle chiusure delle candele. Assicurati che il Candle Analysis Timeframe corrisponda alla tua strategia prevista (comunemente M5 o M15). VPS: Si raccomanda un Virtual Private Server per garantire che l'EA funzioni continuamente durante le ore di trading definite. Test: Si prega di testare l'EA su un conto demo prima per capire la logica e come funzionano i trigger di entrata sul proprio simbolo specifico.