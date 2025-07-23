Simple Trading Manager
- Utilitários
- Yahia Mohamed Hassan Mohamed
- Versão: 1.1
- Atualizado: 7 dezembro 2025
Trading Visual Simplificado:
Basta colocar e arrastar linhas horizontais no seu gráfico para definir os seus níveis de Entrada, Stop Loss e Take Profit.
O que você vê é o que você obtém. As linhas visuais dão-lhe clareza instantânea sobre a sua configuração de negociação.
Cálculo Automático do Tamanho do Lote:
Pare de arriscar mais do que pretende. Defina o seu risco como um montante fixo de dinheiro ou como uma percentagem do saldo da sua conta (ex: 1%).
O EA calcula instantaneamente o tamanho de lote correto com base na sua distância de stop-loss, garantindo que o seu risco está sempre sob controlo.
Suporte Completo a Tipos de Ordem:
Execução de Mercado: Entre no mercado instantaneamente com os botões de Compra/Venda a mercado.
Ordens Pendentes: Configure facilmente Buy/Sell Limits e Buy/Sell Stops para a sua estratégia específica. O EA até ajustará a linha automaticamente se o preço de mercado se aproximar demasiado.
Gestão Avançada de Lucros e Negociações:
Múltiplos Take Profits: Garanta os seus lucros ao longo do caminho. Configure até 4 níveis de realização de lucro parcial. As etiquetas de informação mostram o rácio Risco/Recompensa e o lucro potencial para cada nível.
Break-Even Automático: Proteja o seu capital sem esforço. O EA pode mover automaticamente o seu stop loss para o ponto de equilíbrio assim que o preço atingir um alvo especificado.
Ajuste Inteligente de Percentagem: Quando ativa ou desativa os níveis de Take Profit, as percentagens de lucro reequilibram-se automatically, poupando-lhe tempo.
Interface Limpa e Desobstruída:
O painel de controlo dá-lhe acesso a todas as configurações sem sobrecarregar o seu ecrã.
Precisa de mais espaço no gráfico? Basta minimizar o painel para um separador pequeno e discreto.
Todas as configurações, incluindo as posições das linhas e as preferências de risco, são guardadas automaticamente, para que a sua configuração esteja pronta para si da próxima vez que abrir o gráfico.
Just does what it needs to do. Place the trades without any fluff. Works just perfectly if you only need a simple trade manager.