Simple Trading Manager

5

  • Trading Visual Simplificado:

    • Basta colocar e arrastar linhas horizontais no seu gráfico para definir os seus níveis de Entrada, Stop Loss e Take Profit.

    • O que você vê é o que você obtém. As linhas visuais dão-lhe clareza instantânea sobre a sua configuração de negociação.

  • Cálculo Automático do Tamanho do Lote:

    • Pare de arriscar mais do que pretende. Defina o seu risco como um montante fixo de dinheiro ou como uma percentagem do saldo da sua conta (ex: 1%).

    • O EA calcula instantaneamente o tamanho de lote correto com base na sua distância de stop-loss, garantindo que o seu risco está sempre sob controlo.

  • Suporte Completo a Tipos de Ordem:

    • Execução de Mercado: Entre no mercado instantaneamente com os botões de Compra/Venda a mercado.

    • Ordens Pendentes: Configure facilmente Buy/Sell Limits e Buy/Sell Stops para a sua estratégia específica. O EA até ajustará a linha automaticamente se o preço de mercado se aproximar demasiado.

  • Gestão Avançada de Lucros e Negociações:

    • Múltiplos Take Profits: Garanta os seus lucros ao longo do caminho. Configure até 4 níveis de realização de lucro parcial. As etiquetas de informação mostram o rácio Risco/Recompensa e o lucro potencial para cada nível.

    • Break-Even Automático: Proteja o seu capital sem esforço. O EA pode mover automaticamente o seu stop loss para o ponto de equilíbrio assim que o preço atingir um alvo especificado.

    • Ajuste Inteligente de Percentagem: Quando ativa ou desativa os níveis de Take Profit, as percentagens de lucro reequilibram-se automatically, poupando-lhe tempo.

  • Interface Limpa e Desobstruída:

    • O painel de controlo dá-lhe acesso a todas as configurações sem sobrecarregar o seu ecrã.

    • Precisa de mais espaço no gráfico? Basta minimizar o painel para um separador pequeno e discreto.

    • Todas as configurações, incluindo as posições das linhas e as preferências de risco, são guardadas automaticamente, para que a sua configuração esteja pronta para si da próxima vez que abrir o gráfico.

  • Envie uma DM para uma versão de demonstração para que possa testá-la e certificar-se de que funciona para si.

Todo Muhamit Schaft
750
Todo Muhamit Schaft 2025.12.09 18:12 
 

Just does what it needs to do. Place the trades without any fluff. Works just perfectly if you only need a simple trade manager.

Andrew Callahan
21
Andrew Callahan 2025.12.04 01:12 
 

Simple Trading Manager Review (Great!!!) This is a great product to use if your goal is to implement fast, accurate trades. The risk setting and order type buttons are straightforward. This tool is much better than placing orders within the built-in MetaTrader order menu. There is just one thing that needs optimizing, and that is the lot size configuration. It was confusing using this tool at first because there is no option to input lot size. But once Yahia Mohamed Hassan Mohamed gave me a tip about using it, I understood. Here is a step-by-step guide on setting up the entry, take-profit and stop-loss, according to my understanding of this process. -1. Put risk value (dollar or percentage). -2. Select order type (buy stop, sell limit, etc.). -3. Drag green take-profit line and red stop-loss line away from blue entry line to give the order room to drag around. -4. Drag blue entry line up or down to setup new lot size. You may have to repeat steps 2, 3, and 4 to find the right lot size. You must know the maximum/minimum lot size for your order, otherwise, the order will be cancelled when price touches the entry line. For example, if I am trading EUR/USD with a ten dollar account, risking 50% percent per trade, the maximum lot size that I can have is either 0.04 lots or 0.05 lots. If I incorrectly set up an order that is higher that those lot sizes, the order will be cancelled. If I properly establish the right order that has the same or lower lot sizes, the price will activate the trade when it touches the entry line. -5. Select Place button. -6. Drag take-profit, stop-loss and entry lines to desired positions.

449026
104
449026 2025.11.26 23:55 
 

thank you for

