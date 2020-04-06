Der CRT Model 1 EA ist eine automatisierte Handelslösung, die entwickelt wurde, um die CRT Model 1-Strategie auszuführen, die sich auf zeitbasierte Range-Analysen, Liquiditäts-Sweeps und Retracement-Einstiege konzentriert.

Dieser Expert Advisor (EA) definiert einen bestimmten Zeitbereich, um Referenzpunkte für Höchst- und Tiefstpreise festzulegen. Anschließend überwacht er die Preisaktion außerhalb dieses Bereichs, um eine Turtle Soup (Liquiditäts-Sweep) zu identifizieren, gefolgt von einer Umkehr und einem Retracement-Einstieg.

Strategie-Logik

Der EA arbeitet basierend auf der folgenden Logiksequenz:

Range-Berechnung: Er berechnet das Hoch (High) und Tief (Low) der Preisaktion zwischen der Range Startstunde und der Range Endstunde.

Model #1 Einstiegsmuster:

Verkaufs-Setup (Sell): Der EA wartet darauf, dass eine Kerze über dem CRT-Hoch schließt. Dann wartet er darauf, dass eine nachfolgende Kerze wieder unter diesem Level schließt. Ein Einstieg wird platziert, wenn der Preis zum Level zurückkehrt (Retracement). Kauf-Setup (Buy): Der EA wartet darauf, dass eine Kerze unter dem CRT-Tief schließt. Dann wartet er darauf, dass eine nachfolgende Kerze wieder über diesem Level schließt. Ein Einstieg wird platziert, wenn der Preis zum Level zurückkehrt.

Wichtiger Hinweis

Um die 4-Stunden-Kerzen-Range von 5 Uhr morgens (NY-Zeit) zu handeln, konvertieren Sie die Zeit in die Serverzeit Ihres Brokers (z. B. 12:00 bei IC Markets). Fügen Sie dann 4 Stunden für die Kerzendauer hinzu. Einstellungen: CRT Range Start = 12:00, CRT Range End = 16:00.

Hauptmerkmale

Automatisierte Zeit-Range: Zeichnet automatisch die CRT-Box und verlängert High/Low-Levels für die Handelssitzung. Risikomanagement: Integrierte Lotgrößenberechnung basierend auf einem Prozentsatz des Kontostands pro Trade. Hard Stop Loss: Der Stop Loss wird automatisch am höchsten/tiefsten Punkt platziert, der nach der Range gebildet wurde, plus einem Puffer. Flexibler Take Profit: Wählen Sie zwischen drei Zielmodi: Rückkehr zur Range-Grenze, 50% der Range oder ein festes Risiko:Ertrags-Verhältnis (Risk:Reward). Visuelles Dashboard: Zeigt aktuelle Range-Informationen, etablierte Bias und den Handelsstatus auf dem Chart an. Handels-Deadline: Enthält eine Deadline-Funktion, um nach einer bestimmten Zeit nicht mehr nach neuen Setups zu suchen.

Eingabeparameter

CRT Range Zeiteinstellungen Range Start Hour: Die Startstunde (Brokerzeit), um mit der Berechnung der High/Low-Range zu beginnen. Range End Hour: Die Stunde (Brokerzeit), in der die Range-Berechnung endet.

Handelszeit-Einstellungen Deadline Hour/Minute: Die Zeit, nach der keine neuen Trades mehr eröffnet werden.

Zeitrahmen-Einstellungen Candle Analysis Timeframe: Der Zeitrahmen, der verwendet wird, um Kerzenschlüsse für Turtle Soup und den Model 1-Einstieg zu bestimmen.

Risikomanagement-Einstellungen Risk Per Trade (%): Der Prozentsatz des Kontostands, der bei einem einzelnen Trade riskiert werden soll. Minimum Risk:Reward: Der EA überspringt Trades, wenn das potenzielle Ertrags-Risiko-Verhältnis niedriger als dieser Wert ist. Min/Max Lot Size: Grenzen für die berechnete Lotgröße.

Take Profit Einstellungen Take Profit Type: TP at CRT high or Low: Zielt auf die gegenüberliegende Seite der CRT-Box (z. B. Verkaufsziel ist CRT Low). TP at 50% of range: Zielt auf den Mittelpunkt (50%) der CRT-Box. TP based on RR: Zielt auf ein spezifisches Risiko:Ertrags-Vielfaches. TP Risk:Reward Ratio: Der Multiplikator, der verwendet wird, wenn der RR-basierte TP-Modus ausgewählt ist.

Visuelle Einstellungen Show Visual Elements: Schaltet das Zeichnen von Boxen, Linien und Dashboard-Text ein/aus. Colors: Anpassbare Farben für die Range-Box, Signalebenen, SL- und TP-Linien.

Empfehlungen

Zeitrahmen: Diese Strategie beruht auf Kerzenschlüssen. Stellen Sie sicher, dass der Candle Analysis Timeframe Ihrer beabsichtigten Strategie entspricht (üblicherweise M5 oder M15). VPS: Ein Virtual Private Server wird empfohlen, um sicherzustellen, dass der EA während der definierten Handelszeiten kontinuierlich läuft. Testen: Bitte testen Sie den EA zuerst auf einem Demokonto, um die Logik und die Funktion der Einstiegsauslöser bei Ihrem spezifischen Symbol zu verstehen.