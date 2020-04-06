CRT Model 1

CRT Model 1 EA 是一款自动交易解决方案，旨在执行 CRT Model 1 策略，该策略专注于基于时间的区间分析、流动性扫荡（Liquidity Sweeps）和回调入场。

该智能交易系统（EA）定义特定的时间范围以建立高价和低价参考点。然后，它监控该范围之外的价格行为，以识别海龟汤（Turtle Soup/流动性扫荡），随后进行反转和回调入场。

策略逻辑

该 EA 基于以下逻辑顺序运行：

区间计算：计算“区间开始小时”和“区间结束小时”之间的价格行为的最高价（High）和最低价（Low）。

Model #1 入场模式：

做空设置：EA 等待一根蜡烛收盘价高于 CRT 高点。然后等待随后的蜡烛收盘价回到该水平之下。当价格回调至该水平时，执行入场。 做多设置：EA 等待一根蜡烛收盘价低于 CRT 低点。然后等待随后的蜡烛收盘价回到该水平之上。当价格回调至该水平时，执行入场。

重要提示

要交易凌晨 5 点（纽约时间）的 4 小时蜡烛区间，请将该时间转换为您的经纪商服务器时间（例如，IC Markets 为 12:00）。然后加上 4 小时作为蜡烛持续时间。设置：CRT Range Start = 12:00，CRT Range End = 16:00。

主要功能

自动时间区间：自动绘制 CRT 框并为交易时段延长高/低水平线。 风险管理：内置基于每笔交易账户余额百分比的手数计算。 硬止损：止损会自动放置在区间后形成的最高/最低点加上缓冲点数。 灵活止盈：在三种目标模式之间选择：返回区间边界、区间 50% 位置或固定风险回报比。 可视化面板：在图表上显示当前区间信息、既定偏向和交易状态。 交易截止时间：包含截止功能，在特定时间后停止寻找新设置。

输入参数

CRT 区间时间设置 Range Start Hour：开始计算高/低区间的起始小时（经纪商时间）。 Range End Hour：区间计算结束的小时（经纪商时间）。

交易时间设置 Deadline Hour/Minute：不再开设新交易的时间。

时间周期设置 Candle Analysis Timeframe：用于确定海龟汤和 Model 1 入场蜡烛收盘的时间周期。

风险管理设置 Risk Per Trade (%)：单笔交易风险占账户余额的百分比。 Minimum Risk:Reward：如果潜在的回报风险比低于此值，EA 将跳过交易。 Min/Max Lot Size：计算手数的限制。

止盈设置 Take Profit Type： TP at CRT high or Low：目标为 CRT 框的对侧（例如，做空目标为 CRT 低点）。 TP at 50% of range：目标为 CRT 框的中点（50%）。 TP based on RR：目标为特定的风险回报倍数。 TP Risk:Reward Ratio：选择基于 RR 的 TP 模式时使用的倍数。

视觉设置 Show Visual Elements：切换方框、线条和面板文本的绘制。 Colors：自定义区间框、信号水平、止损和止盈线的颜色。

建议

时间周期：此策略依赖于蜡烛收盘。确保 Candle Analysis Timeframe 符合您的预期策略（通常为 M5 或 M15）。 VPS：建议使用虚拟专用服务器，以确保 EA 在定义的交易时间内持续运行。 测试：请务必先在模拟账户上测试 EA，以了解逻辑和入场触发器在您特定交易品种上的运作方式。


