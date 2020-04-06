CRT Model 1 EAは、時間ベースのレンジ分析、流動性スイープ（Liquidity Sweeps）、およびリトレースメントエントリーに焦点を当てたCRT Model 1戦略を実行するために設計された自動売買ソリューションです。

このエキスパートアドバイザー（EA）は、特定の時間範囲を定義して、高値と安値の価格参照ポイントを設定します。その後、その範囲外の価格アクションを監視し、タートルスープ（流動性スイープ）に続く反転とリトレースメントエントリーを識別します。

戦略ロジック

EAは以下のロジックシーケンスに基づいて動作します：

レンジ計算：レンジ開始時間とレンジ終了時間の間の価格アクションの高値（High）と安値（Low）を計算します。

Model #1 エントリーパターン：

売りセットアップ（Sell）：EAは、ローソク足がCRT高値を上回って閉じるのを待ちます。その後、次のローソク足がそのレベルの下に戻って閉じるのを待ちます。価格がそのレベルに戻った（リトレースした）ときにエントリーが行われます。 買いセットアップ（Buy）：EAは、ローソク足がCRT安値を下回って閉じるのを待ちます。その後、次のローソク足がそのレベルの上に戻って閉じるのを待ちます。価格がそのレベルに戻った（リトレースした）ときにエントリーが行われます。

重要な注意点

午前5時（NY時間）の4時間足のレンジを取引するには、時間をブローカーのサーバー時間に変換してください（例：IC Marketsでは12:00）。その後、ローソク足の期間として4時間を加算します。設定：CRT Range Start = 12:00, CRT Range End = 16:00。

主な機能

自動時間レンジ：CRTボックスを自動的に描画し、取引セッションの高値/安値レベルを延長します。 リスク管理：1トレードあたりの口座残高のパーセンテージに基づいたロットサイズ計算機能が組み込まれています。 ハードストップロス（SL）：ストップロスは、レンジ後に形成された最高点/最低点にバッファを加えた位置に自動的に配置されます。 柔軟なテイクプロフィット（TP）：レンジ境界への戻り、レンジの50%、または固定リスクリワード比率の3つのターゲットモードから選択できます。 ビジュアルダッシュボード：現在のレンジ情報、確立されたバイアス、およびトレードステータスをチャート上に表示します。 取引期限：特定の時間以降に新しいセットアップを探すのを停止するデッドライン機能が含まれています。

入力パラメータ

CRTレンジ時間設定 Range Start Hour：高値/安値レンジの計算を開始する時間（ブローカー時間）。 Range End Hour：レンジ計算が終了する時間（ブローカー時間）。

取引時間設定 Deadline Hour/Minute：新しいトレードが開かれなくなる時間。

時間足設定 Candle Analysis Timeframe：タートルスープおよびモデル1エントリーのローソク足の終値を決定するために使用される時間足。

リスク管理設定 Risk Per Trade (%)：1回のトレードでリスクにさらす口座残高のパーセンテージ。 Minimum Risk:Reward：潜在的なリスクリワード比率がこの値より低い場合、EAはトレードをスキップします。 Min/Max Lot Size：計算されたロットサイズの制限。

テイクプロフィット設定 Take Profit Type： TP at CRT high or Low：CRTボックスの反対側をターゲットにします（例：売りターゲットはCRT安値）。 TP at 50% of range：CRTボックスの中間点（50%）をターゲットにします。 TP based on RR：特定のリスクリワード倍率をターゲットにします。 TP Risk:Reward Ratio：RRベースのTPモードが選択された場合に使用される倍率。

ビジュアル設定 Show Visual Elements：ボックス、ライン、ダッシュボードテキストの描画を切り替えます。 Colors：レンジボックス、シグナルレベル、SLおよびTPラインのカスタマイズ可能な色。

推奨事項

時間足：この戦略はローソク足の終値に依存しています。Candle Analysis Timeframeが意図した戦略（通常はM5またはM15）と一致していることを確認してください。 VPS：定義された取引時間中にEAが継続的に実行されるように、仮想プライベートサーバー（VPS）の使用が推奨されます。 テスト：特定のシンボルでロジックとエントリートリガーがどのように機能するかを理解するために、まずデモ口座でEAをテストしてください。