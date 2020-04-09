Scalper Pal
- Utilitários
- Yahia Mohamed Hassan Mohamed
- Versão: 1.0
- Ativações: 10
O Scalper Pal é uma ferramenta de trading poderosa, mas fácil de usar, projetada para turbinar o seu trading manual com execução ultrarrápida, gestão de risco flexível e recursos de automação inteligente. Perfeito para scalpers, day traders e qualquer pessoa que valorize velocidade e precisão no seu trading.
Versão MT4: Clique aqui Envie DM para versão demo
Por que Scalper Pal? Operar manualmente pode ser desafiador quando você precisa:
Executar negociações rapidamente durante movimentos rápidos do mercado
Calcular níveis de Stop Loss e Take Profit instantaneamente
Gerenciar múltiplas posições simultaneamente
Fazer trailing dos seus stops sem monitoramento constante
O Scalper Pal resolve todos esses problemas com um painel intuitivo e atalhos de teclado que lhe dão controle total.
Recursos Principais
Execução Rápida
Execute ordens de compra e venda instantaneamente com teclas de atalho (B para Compra, S para Venda)
Feche todas as posições instantaneamente com um toque na tecla (C)
Feche negociações individuais usando as teclas numéricas (1-9)
Otimizado para velocidade máxima - sem atrasos, sem espera
Opções Flexíveis de Stop Loss Escolha o modo de SL que se adapta ao seu estilo de trading:
OFF - Sem Stop Loss
Fixed Points - Define o SL a uma distância fixa da entrada
Low/High - Coloca automaticamente o SL nas mínimas recentes (para compras) ou máximas (para vendas)
ATR Based - SL dinâmico baseado na volatilidade do mercado usando período e multiplicador personalizáveis
Modos Avançados de Take Profit Múltiplas opções de TP para maximizar seus lucros:
OFF - Sem Take Profit
Risk:Reward - Cálculo automático de TP baseado na sua relação Risco:Recompensa desejada (ex: 1:2, 1:3)
Fixed Points - Define o TP a uma distância fixa da entrada
High/Low - Alvo nas máximas recentes (para compras) ou mínimas (para vendas)
ATR Based - TP dinâmico baseado na volatilidade do mercado
Trailing Stop Inteligente Dois modos de trailing para máxima flexibilidade:
Auto Trail - Move automaticamente os stops quando o preço se move a seu favor por uma distância de gatilho
Manual Trail - Ative o trailing com um toque na tecla (T)
Proteção de Breakeven (Ponto de Equilíbrio)
Mova todas as posições para o breakeven instantaneamente (Atalho: E)
Considera o spread ao mover o SL para BE para manter as perdas mínimas.
Painel Bonito
Interface limpa e minimalista que não polui o seu gráfico
6 temas de cores: Escuro, Azul, Verde, Roxo, Dourado, Oceano
Painel minimizável - maximize o espaço da tela quando necessário
Todas as configurações editáveis em tempo real - sem necessidade de reiniciar
Interface dinâmica ajusta-se com base nos modos selecionados
Teclas de Atalho Personalizáveis
Configure seus próprios atalhos de teclado
Painel de referência rápida mostra todas as teclas de atalho ativas
Dicas de Uso
Comece com uma conta demo até se acostumar com a ferramenta
Use o recurso de minimizar o painel para manter seu gráfico limpo
Experimente diferentes modos de SL para encontrar o que funciona melhor para sua estratégia
Use o modo TP Risco:Recompensa para uma gestão de risco consistente
Ative o trailing manual quando quiser deixar os vencedores correrem
Use a função de breakeven assim que tiver lucro suficiente