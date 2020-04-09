Scalper Pal

O Scalper Pal é uma ferramenta de trading poderosa, mas fácil de usar, projetada para turbinar o seu trading manual com execução ultrarrápida, gestão de risco flexível e recursos de automação inteligente. Perfeito para scalpers, day traders e qualquer pessoa que valorize velocidade e precisão no seu trading.

Por que Scalper Pal? Operar manualmente pode ser desafiador quando você precisa:

  • Executar negociações rapidamente durante movimentos rápidos do mercado

  • Calcular níveis de Stop Loss e Take Profit instantaneamente

  • Gerenciar múltiplas posições simultaneamente

  • Fazer trailing dos seus stops sem monitoramento constante

O Scalper Pal resolve todos esses problemas com um painel intuitivo e atalhos de teclado que lhe dão controle total.

Recursos Principais

Execução Rápida

  • Execute ordens de compra e venda instantaneamente com teclas de atalho (B para Compra, S para Venda)

  • Feche todas as posições instantaneamente com um toque na tecla (C)

  • Feche negociações individuais usando as teclas numéricas (1-9)

  • Otimizado para velocidade máxima - sem atrasos, sem espera

Opções Flexíveis de Stop Loss Escolha o modo de SL que se adapta ao seu estilo de trading:

  • OFF - Sem Stop Loss

  • Fixed Points - Define o SL a uma distância fixa da entrada

  • Low/High - Coloca automaticamente o SL nas mínimas recentes (para compras) ou máximas (para vendas)

  • ATR Based - SL dinâmico baseado na volatilidade do mercado usando período e multiplicador personalizáveis

Modos Avançados de Take Profit Múltiplas opções de TP para maximizar seus lucros:

  • OFF - Sem Take Profit

  • Risk:Reward - Cálculo automático de TP baseado na sua relação Risco:Recompensa desejada (ex: 1:2, 1:3)

  • Fixed Points - Define o TP a uma distância fixa da entrada

  • High/Low - Alvo nas máximas recentes (para compras) ou mínimas (para vendas)

  • ATR Based - TP dinâmico baseado na volatilidade do mercado

Trailing Stop Inteligente Dois modos de trailing para máxima flexibilidade:

  • Auto Trail - Move automaticamente os stops quando o preço se move a seu favor por uma distância de gatilho

  • Manual Trail - Ative o trailing com um toque na tecla (T)

Proteção de Breakeven (Ponto de Equilíbrio)

  • Mova todas as posições para o breakeven instantaneamente (Atalho: E)

  • Considera o spread ao mover o SL para BE para manter as perdas mínimas.

Painel Bonito

  • Interface limpa e minimalista que não polui o seu gráfico

  • 6 temas de cores: Escuro, Azul, Verde, Roxo, Dourado, Oceano

  • Painel minimizável - maximize o espaço da tela quando necessário

  • Todas as configurações editáveis em tempo real - sem necessidade de reiniciar

  • Interface dinâmica ajusta-se com base nos modos selecionados

Teclas de Atalho Personalizáveis

  • Configure seus próprios atalhos de teclado

  • Painel de referência rápida mostra todas as teclas de atalho ativas

Dicas de Uso

  • Comece com uma conta demo até se acostumar com a ferramenta

  • Use o recurso de minimizar o painel para manter seu gráfico limpo

  • Experimente diferentes modos de SL para encontrar o que funciona melhor para sua estratégia

  • Use o modo TP Risco:Recompensa para uma gestão de risco consistente

  • Ative o trailing manual quando quiser deixar os vencedores correrem

  • Use a função de breakeven assim que tiver lucro suficiente


