Ronin EA
- Experts
- Yahia Mohamed Hassan Mohamed
- Versão: 1.3
- Atualizado: 23 novembro 2025
- Ativações: 10
Sinal ao vivo: Clique aqui
Sem Martingale. Sem Grid. Sem Preço Médio. Sem IA. Sem enrolação. O Ronin é uma ferramenta de negociação profissional feita para traders que desejam consistência a longo prazo. Ele foi construído para executar uma estratégia específica, baseada no tempo, com disciplina. Este é um EA especialista. A sua lógica interna foi desenvolvida e afinada para apenas dois instrumentos: Ouro (XAUUSD) e USDJPY. Não precisa de ficheiros de configuração complexos ou otimização constante.
Parâmetros e Como Usar:
-
Execute apenas no gráfico XAUUSD M1 (Ele negociará tanto XAUUSD quanto USDJPY).
-
Offset GMT da Corretora (Broker GMT Offset): Deve inserir o offset GMT da sua corretora aqui para sincronizar os horários. A maioria das corretoras é GMT+3, então deixe em 3. Pode enviar-me uma mensagem direta se não tiver a certeza. Exemplo: Se usar uma corretora GMT+0 (como a Exness), deve inserir 0.
-
Configurações de Símbolos (Symbol settings): Use estes campos se a sua corretora usar um nome não padrão para Ouro ou USDJPY. Exemplo: Se o símbolo de Ouro da sua corretora for XAUUSDm, deve digitar XAUUSDm no campo do símbolo de Ouro. Caso contrário, deixe o padrão.
-
Risco para XAUUSD: Defina o % de risco para as negociações de Ouro.
-
Risco para USDJPY: Defina o % de risco para as negociações de USDJPY.
-
Atraso (Delay): Define um atraso (em minutos) entre cada atualização do trailing SL. (Para evitar sobrecarregar o servidor da corretora com pedidos).
-
Ativação do trailing SL (Trigger trailing SL): Define o quanto o preço deve mover-se a seu favor (como uma percentagem do preço de entrada) antes que o trailing stop se torne ativo.
-
Trailing por esta % do preço atual: Determina a distância que o stop loss será colocado a partir do preço atual. Por exemplo, se estiver definido para 0.1%, o stop loss será ajustado para (Preço Atual - 0.1%) à medida que o preço sobe.
Recomendações:
-
Execute numa corretora ECN de baixo spread para obter os melhores resultados.
-
Um VPS é altamente recomendado para garantir que o EA funcione 24/7 sem interrupções.
-
Teste numa conta demo antes de negociar ao vivo.
Principais Características:
-
Sem risco de quebrar a conta: Nunca verá estratégias de alto risco como grid ou martingale.
-
Controlo de Risco Avançado: O tamanho do lote para cada negociação é calculado automaticamente com base na percentagem de risco fixa do saldo da conta que definir. Tem controlo total sobre a sua exposição.
-
Sem taxas de swap: O EA gere automaticamente todas as ordens e posições dentro de uma janela diária, prevenindo negociações descontroladas.
-
Leve e Eficiente: Sem confusão no gráfico. Sem indicadores atrasados. Apenas execução limpa e rápida.
-
Execute o bot apenas no gráfico de 1 minuto do XAUUSD.
-
Sinal ao vivo em breve.
The developer is very responsive and answered all my questions. The EA is simple to set up. After backtesting, I’m now using it on a live account. So far, I’ve had two trades, and both have been profitable.