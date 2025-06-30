Sinal ao vivo: Clique aqui



Sem Martingale. Sem Grid. Sem Preço Médio. Sem IA. Sem enrolação. O Ronin é uma ferramenta de negociação profissional feita para traders que desejam consistência a longo prazo. Ele foi construído para executar uma estratégia específica, baseada no tempo, com disciplina. Este é um EA especialista. A sua lógica interna foi desenvolvida e afinada para apenas dois instrumentos: Ouro (XAUUSD) e USDJPY. Não precisa de ficheiros de configuração complexos ou otimização constante.

Parâmetros e Como Usar:

Execute apenas no gráfico XAUUSD M1 (Ele negociará tanto XAUUSD quanto USDJPY).

Offset GMT da Corretora (Broker GMT Offset): Deve inserir o offset GMT da sua corretora aqui para sincronizar os horários. A maioria das corretoras é GMT+3, então deixe em 3. Pode enviar-me uma mensagem direta se não tiver a certeza. Exemplo: Se usar uma corretora GMT+0 (como a Exness), deve inserir 0.

Configurações de Símbolos (Symbol settings): Use estes campos se a sua corretora usar um nome não padrão para Ouro ou USDJPY. Exemplo: Se o símbolo de Ouro da sua corretora for XAUUSDm, deve digitar XAUUSDm no campo do símbolo de Ouro. Caso contrário, deixe o padrão.

Risco para XAUUSD: Defina o % de risco para as negociações de Ouro.

Risco para USDJPY: Defina o % de risco para as negociações de USDJPY.

Atraso (Delay): Define um atraso (em minutos) entre cada atualização do trailing SL. (Para evitar sobrecarregar o servidor da corretora com pedidos).

Ativação do trailing SL (Trigger trailing SL): Define o quanto o preço deve mover-se a seu favor (como uma percentagem do preço de entrada) antes que o trailing stop se torne ativo.

Trailing por esta % do preço atual: Determina a distância que o stop loss será colocado a partir do preço atual. Por exemplo, se estiver definido para 0.1%, o stop loss será ajustado para (Preço Atual - 0.1%) à medida que o preço sobe.

Recomendações:

Execute numa corretora ECN de baixo spread para obter os melhores resultados.

Um VPS é altamente recomendado para garantir que o EA funcione 24/7 sem interrupções.

Teste numa conta demo antes de negociar ao vivo.

Principais Características:

Sem risco de quebrar a conta: Nunca verá estratégias de alto risco como grid ou martingale.

Controlo de Risco Avançado: O tamanho do lote para cada negociação é calculado automaticamente com base na percentagem de risco fixa do saldo da conta que definir. Tem controlo total sobre a sua exposição.

Sem taxas de swap: O EA gere automaticamente todas as ordens e posições dentro de uma janela diária, prevenindo negociações descontroladas.

Leve e Eficiente: Sem confusão no gráfico. Sem indicadores atrasados. Apenas execução limpa e rápida.