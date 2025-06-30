Ronin EA

5

Sem Martingale. Sem Grid. Sem Preço Médio. Sem IA. Sem enrolação. O Ronin é uma ferramenta de negociação profissional feita para traders que desejam consistência a longo prazo. Ele foi construído para executar uma estratégia específica, baseada no tempo, com disciplina. Este é um EA especialista. A sua lógica interna foi desenvolvida e afinada para apenas dois instrumentos: Ouro (XAUUSD) e USDJPY. Não precisa de ficheiros de configuração complexos ou otimização constante.

Parâmetros e Como Usar:

  • Execute apenas no gráfico XAUUSD M1 (Ele negociará tanto XAUUSD quanto USDJPY).

  • Offset GMT da Corretora (Broker GMT Offset): Deve inserir o offset GMT da sua corretora aqui para sincronizar os horários. A maioria das corretoras é GMT+3, então deixe em 3. Pode enviar-me uma mensagem direta se não tiver a certeza. Exemplo: Se usar uma corretora GMT+0 (como a Exness), deve inserir 0.

  • Configurações de Símbolos (Symbol settings): Use estes campos se a sua corretora usar um nome não padrão para Ouro ou USDJPY. Exemplo: Se o símbolo de Ouro da sua corretora for XAUUSDm, deve digitar XAUUSDm no campo do símbolo de Ouro. Caso contrário, deixe o padrão.

  • Risco para XAUUSD: Defina o % de risco para as negociações de Ouro.

  • Risco para USDJPY: Defina o % de risco para as negociações de USDJPY.

  • Atraso (Delay): Define um atraso (em minutos) entre cada atualização do trailing SL. (Para evitar sobrecarregar o servidor da corretora com pedidos).

  • Ativação do trailing SL (Trigger trailing SL): Define o quanto o preço deve mover-se a seu favor (como uma percentagem do preço de entrada) antes que o trailing stop se torne ativo.

  • Trailing por esta % do preço atual: Determina a distância que o stop loss será colocado a partir do preço atual. Por exemplo, se estiver definido para 0.1%, o stop loss será ajustado para (Preço Atual - 0.1%) à medida que o preço sobe.

Recomendações:

  • Execute numa corretora ECN de baixo spread para obter os melhores resultados.

  • Um VPS é altamente recomendado para garantir que o EA funcione 24/7 sem interrupções.

  • Teste numa conta demo antes de negociar ao vivo.

Principais Características:

  • Sem risco de quebrar a conta: Nunca verá estratégias de alto risco como grid ou martingale.

  • Controlo de Risco Avançado: O tamanho do lote para cada negociação é calculado automaticamente com base na percentagem de risco fixa do saldo da conta que definir. Tem controlo total sobre a sua exposição.

  • Sem taxas de swap: O EA gere automaticamente todas as ordens e posições dentro de uma janela diária, prevenindo negociações descontroladas.

  • Leve e Eficiente: Sem confusão no gráfico. Sem indicadores atrasados. Apenas execução limpa e rápida.

  • Execute o bot apenas no gráfico de 1 minuto do XAUUSD.

  • Sinal ao vivo em breve.

Comentários 4
Nag19
84
Nag19 2025.07.24 22:08 
 

The developer is very responsive and answered all my questions. The EA is simple to set up. After backtesting, I’m now using it on a live account. So far, I’ve had two trades, and both have been profitable.

khushab
742
khushab 2025.07.14 19:29 
 

using this on Live account. So far it is performing excellent. Good EA good Support .

worldofhunger
1068
worldofhunger 2025.07.06 23:12 
 

This is the one, you wont regret it, it wont blow out your account and everything it does is like a professional trader, set it and forget it, use the recommended risk and that's it.

