Aurum Trader

EA Aurum Trader  combina uma estratégia de breakout e de seguimento de tendências com um máximo de duas negociações por dia. 

Contacte-me imediatamente após a compra para obter um bónus pessoal!  Você pode obter uma cópia gratuita do nosso forte apoio e indicador de Scanner de tendência, por favor pm. Eu! 

 Por favor, note que eu não vendo meus EA ou conjuntos especiais no telegram, ele só está disponível no Mql5 e meus arquivos de Conjunto estão disponíveis apenas no meu blog aqui.  Tenha cuidado com os golpistas e não compre nenhum conjunto de mais ninguém!

 Definições

Símbolo-digite o nome exato do símbolo para o ouro, como no Market watch ie. XAUUSD

Starting_Lot - tamanho inicial do lote utilizado para a primeira posição.

Aumentar 0,01 cada x $ lucro-aumenta o tamanho do lote em 0,01 depois de atingir o lucro especificado em USD.

TrailStart_Strg1-Distância (em pontos) em que se inicia o trailing para a estratégia 1 (Breakout).

TrailStop_Strg1 - passo à direita (em pontos) para a estratégia 1.

TP_Strg1 - nível de Take Profit para a estratégia 1 (Breakout).

SL_Strg1-nível de Stop Loss para a estratégia 1 (Breakout).

TrailStart_Strg2-Distância (em pontos) em que se inicia o trailing para a estratégia 2 (seguimento de tendência).

TrailStop_Strg2 - passo à direita (em pontos) para a estratégia 2.

TP_Str2 - nível de Take Profit para a estratégia 2.

EA_Name - nome do consultor especialista (para identificação).

Número mágico-identificador único para cada instância de gráfico para evitar interferências comerciais.


    Comentários
    Richirich1k
    651
    Richirich1k 2025.11.10 12:01 
     

    It is like every EA from the developer Strukov: absolutely accurate and with very good entries!

    robert hanss
    58
    robert hanss 2025.11.03 22:21 
     

    From a value‑perspective Aurum Trader presents a compelling offer for what it promises. quality trades over quantity clear risk parameters and a focus on gold. Still testing but very promising for sure. will update as it goes on.

    carmelo allison
    43
    carmelo allison 2025.11.03 21:30 
     

    One of Aurum Trader’s strengths is the developer’s support and overall transparency. When choosing an EA, I value not just the algorithm but the backing behind it and Strukov shows good signals of quality here. IF you are looking for long term consistency this your choice for sure !! thanks strukov and the team

