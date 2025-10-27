EA Aurum Trader combina uma estratégia de breakout e de seguimento de tendências com um máximo de duas negociações por dia.

Definições

Símbolo-digite o nome exato do símbolo para o ouro, como no Market watch ie. XAUUSD

Starting_Lot - tamanho inicial do lote utilizado para a primeira posição.

Aumentar 0,01 cada x $ lucro-aumenta o tamanho do lote em 0,01 depois de atingir o lucro especificado em USD.

TrailStart_Strg1-Distância (em pontos) em que se inicia o trailing para a estratégia 1 (Breakout).

TrailStop_Strg1 - passo à direita (em pontos) para a estratégia 1.

TP_Strg1 - nível de Take Profit para a estratégia 1 (Breakout).

SL_Strg1-nível de Stop Loss para a estratégia 1 (Breakout).

TrailStart_Strg2-Distância (em pontos) em que se inicia o trailing para a estratégia 2 (seguimento de tendência).

TrailStop_Strg2 - passo à direita (em pontos) para a estratégia 2.

TP_Str2 - nível de Take Profit para a estratégia 2.

EA_Name - nome do consultor especialista (para identificação).

Número mágico-identificador único para cada instância de gráfico para evitar interferências comerciais.