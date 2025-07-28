Pin Bar EA mt4

DESCRIÇÃO DO PINBAR:
O EA Pin Bar emprega uma abordagem multiestratégia que combina a negociação de pin bar com técnicas de acompanhamento de tendências e reversão à média. Um pin bar é um tipo de candlestick que sinaliza uma reversão acentuada e uma rejeição de preço. É definido por uma cauda longa, chamada "sombra" ou "pavio". A cauda do pin bar mostra a área do preço que foi rejeitada e a implicação é que o preço continuará a mover-se na direção oposta à que a cauda aponta. Um sinal de pin bar de baixa é uma cauda superior longa, mostrando a rejeição de preços mais altos e a implicação de que o preço cairá no curto prazo, e um sinal de pin bar de alta é uma cauda inferior longa, mostrando a rejeição de preços mais baixos, com a implicação de que o preço subirá no curto prazo.
O EA utiliza a análise técnica para identificar padrões de candlesticks de pin bar em vários períodos. Possui parâmetros configuráveis para ajustar a sensibilidade, permitindo aos traders ajustar o processo de deteção com base nas condições de mercado. O EA Pin Bar pode ajudá-lo a atingir os seus objetivos de negociação de forma eficiente e precisa.
Pares recomendados: Todos os pares principais, como o eurusd; audusd; gbpusd; nzdusd, e também pares mais pequenos, como audcad; nzdcad; eurnzd e eurcad, incluindo o xauusd, no período m15.
Os resultados em tempo real podem ser visualizados aqui.
Entre em contacto comigo imediatamente após a compra para receber um bónus personalizado! Pode obter uma cópia gratuita do nosso indicador Strong Support e Trend Scanner, envie uma mensagem privada!
Definições e manual aqui
Note que não vendo os meus EAs ou conjuntos especiais no Telegram; só estão disponíveis no Mql5 e os meus ficheiros de conjuntos só estão disponíveis no meu blog aqui. Tenha cuidado com os burlões e não compre conjuntos a ninguém!
CONFIGURAÇÕES
Abrir nova série - ativar/desativar o início de uma nova série de ordens.
Lotes iniciais - iniciar o lote.
Comprar na negociação - permitir ao consultor comprar.
Vender na negociação - permitir que o consultor venda.
Utilizar hedge - permite ao consultor negociar em ambos os sentidos, compra e venda. Se desativado, apenas num sentido.
Utilizar Gestão de Dinheiro - utilização ativada/desativada do cálculo automático de lotes.
Autolot. Margem livre para cada lote de 0,01 - o valor da margem livre para abertura a cada 0,01 lote.
Multiplicador de lotes - multiplicador de lotes para as ordens seguintes.
TP - Take Profit, em pips.
SL - Stop Loss, em pips a partir da primeira ordem.
Trail Start - ativação de um trailing stop.
Trail Step - distância do preço ao ativar um trailing stop.
Algoritmo de Redução de DD - algoritmo de redução de drawdown quando a última ordem com lucro é fechada com a primeira série de ordens com prejuízo.
Ordem numérica para o Algoritmo de Redução de DD - a partir de que ordem é activado o algoritmo de redução de drawdown.
Lucro percentual para o Algoritmo de Redução de DD - percentagem de lucro ao fechar ordens no modo de redução de drawdown.
Magic - é um número especial que o EA atribui às suas ordens.
Distância fixa - distância fixa entre ordens
Distância dinâmica da ordem - a partir de que ordem será aplicada a distância dinâmica.
Início da distância dinâmica - o valor inicial da distância dinâmica.
Multiplicador de distância - o multiplicador da distância dinâmica.
Hora inicial e final - horário de abertura da primeira ordem.
Lote máximo - lote máximo.
Spread máximo - o spread máximo para o consultor.
Я от всего сердца благодарю Василия Струкова за то, что он разработал и предложил сообществу трейдеров все свои замечательные инструменты (индикаторы и советник). Сегодня я хочу дать показания. Как и многие трейдеры, я стремлюсь увеличить свой торговый капитал, чтобы прокормить свою семью и жить достойно. За несколько лет я потратил много денег на покупку торговых инструментов. Некоторые из них-серьезные инструменты, другие-пустая трата денег. Как и в любой профессии, мы истощаем себя, если у нас нет подходящих инструментов. Инструменты, предлагаемые Василием Струковым, - это ювелирные изделия, они великолепны, они действительно помогают гораздо яснее видеть в торговле , они имеют очень большое значение précision...et они действительно помогают нам увеличивать наш капитал. Но я хотел бы подчеркнуть, что у вас в руках могут быть лучшие инструменты, но если вас не учили, если вы не научитесь ими пользоваться и если вы не узнаете или не научитесь, в каких условиях и условиях их использовать, у вас возникнет соблазн сказать что инструменты не работают. Благодаря инструментам Василия Струкова я понял и осознал, особенно для советника Pin Bar, важность использования этого советника на VPS, предлагающем оптимальную скорость; я понял важность правильной настройки его платформы Metatrader. Чтобы стать хорошим трейдером, нужно иметь правильные инструменты, и я повторяю это еще раз, потому что они этого вполне заслуживают : инструменты Василия Струкова превосходны. Необходимо прочитать руководство пользователя и провести серьезную и тщательную исследовательскую работу, чтобы выяснить, каковы наилучшие настройки лучших VPS, какие настройки лучше всего применять в Metatrader, чтобы максимально использовать такие инструменты, как инструменты Василия Струкова. В заключение я хочу сказать большое спасибо Василию Струкову. Искренне и от всего сердца.