EA Game Changer

O Game Change EA é um sistema de negociação de acompanhamento de tendências baseado no indicador Game Changer. Vende automaticamente sempre que se forma um ponto vermelho e continua na direção de venda até que apareça um X amarelo, o que sinaliza um possível fim da tendência. A mesma lógica se aplica às negociações de compra. Quando aparece um ponto azul, o EA começa a comprar e fechará o ciclo de compra assim que for detetado um X amarelo.

Este EA é adequado para qualquer par de moedas e qualquer período de tempo, no entanto, tem um desempenho excepcionalmente bom em instrumentos com uma forte tendência, como o XAUUSD no período de tempo M15.

Este EA é adequado para qualquer par de moedas e qualquer período de tempo, no entanto, tem um desempenho excepcionalmente bom em instrumentos com uma forte tendência, como o XAUUSD no período de tempo M15.

Trade Buy - permitir que o EA compre

Trade Sell - permitir que o EA venda

Support manual orders – true/false – permitir que a EA controle as ordens manuais

Use hedge - Permitir que o EA opere em ambos os sentidos (compra e venda). Se falso, apenas será permitida uma direção de negociação.

Max Orders – a quantidade máxima de encomendas permitida.

Order Comment – a descrição do nome do sistema

Start lots – o lote inicial mínimo

Use Money Management – true/false - Utilização do cálculo automático de lotes: verdadeiro ou falso?

Autolot. Free margin for each 0.01 lot - a quantidade de margem livre para abertura de cada lote de 0,01

Lot multiplier – o multiplicador de lote para os seguintes pedidos

Max lot – o tamanho máximo do lote permitido

Real TP points (0 – not use) – TO real, o corretor pode ver - em pontos

Virtual TP points (0 – not use) – TP virtual, a corretora não consegue ver – em pontos

Real SL points (0 – not use) – SL real, o corretor pode ver - em pontos

Virtual SL points (0 – not use) – SL virtual, o corretor não o pode ver – em pontos

Use Real Trail (false: virtual) true/false – O uso de rasto real permite ao corrector ver o rasto verdadeiro; caso contrário, o corretor falso não consegue ver.

Trail Start points (0 – not use) – Quantos pips de lucro são necessários antes que o trailing stop seja acionado? (0 = trailing off)

Trail Step points – Após o trailing stop ser ativado, o stop loss move-se a cada X pips que o preço avança.

Close from reverse signal – true/false – Verdadeiro/Falso – se verdadeiro, o EA será fechado se o sinal/tendência mudar.

Max spread (0 – not use) – a dispersão máxima permitida

Start Hour – A hora a que o EA deve iniciar, de acordo com o Broker Market Watch.

End Hour - A hora a que o EA deve terminar, de acordo com o Broker Market Watch.

DD Reduction Algoritm - O algoritmo de redução de drawdown funciona da seguinte forma: a última ordem com lucro será fechada juntamente com a primeira ordem.

Number order for DD Reduction Algoritm - A partir de que ordem é ativado o algoritmo de redução de drawdown.

Percent profit for DD Reduction Algoritm - Percentagem de lucro ao fechar ordens no modo de redução de drawdown.

Draw on-off – true/false – Apresentar ou não os rótulos de lucro no gráfico.

Next is font settings - A seguir, as definições de fonte.

Pause between orders (min 0 – not use) – quantidade de minutos de pausa entre encomendas

Magic - é um número especial que a EA atribui às suas ordens.

Fix distance - distância fixa entre encomendas em pontos

Order dinamic distance - A partir de que ordem será aplicada a distância dinâmica?

Dinamic distance start - o valor inicial para a distância dinâmica em pontos

Distance multiplier - o multiplicador dinâmico de distância

Next: Panel Parameters - A seguir: Parâmetros do painel

