EA Game Changer

3

O Game Change EA é um sistema de negociação de acompanhamento de tendências baseado no indicador Game Changer. Vende automaticamente sempre que se forma um ponto vermelho e continua na direção de venda até que apareça um X amarelo, o que sinaliza um possível fim da tendência. A mesma lógica se aplica às negociações de compra. Quando aparece um ponto azul, o EA começa a comprar e fechará o ciclo de compra assim que for detetado um X amarelo.
Este EA é adequado para qualquer par de moedas e qualquer período de tempo, no entanto, tem um desempenho excepcionalmente bom em instrumentos com uma forte tendência, como o XAUUSD no período de tempo M15.

Os resultados em tempo real podem ser vistos aqui.

Contate-me imediatamente após a compra para obter um bônus pessoal!

Configurações e manual aqui

  CONFIGURAÇÕES

  • Open new series – true/false - início de uma nova série de encomendas
  • Trade Buy - permitir que o EA compre
  • Trade Sell - permitir que o EA venda
  • Support manual orders – true/false – permitir que a EA controle as ordens manuais
  • Use hedge - Permitir que o EA opere em ambos os sentidos (compra e venda). Se falso, apenas será permitida uma direção de negociação.
  • Max Orders – a quantidade máxima de encomendas permitida.
  • Order Comment – a descrição do nome do sistema
  • Start lots – o lote inicial mínimo
  • Use Money Management – true/false -  Utilização do cálculo automático de lotes: verdadeiro ou falso?
  • Autolot. Free margin for each 0.01 lot - a quantidade de margem livre para abertura de cada lote de 0,01
  • Lot multiplier – o multiplicador de lote para os seguintes pedidos
  • Max lot – o tamanho máximo do lote permitido
  • Real TP points (0 – not use) – TO real, o corretor pode ver - em pontos
  • Virtual TP points (0 – not use) – TP virtual, a corretora não consegue ver – em pontos
  • Real SL points (0 – not use) – SL real, o corretor pode ver - em pontos
  • Virtual SL points (0 – not use) – SL virtual, o corretor não o pode ver – em pontos
  • Use Real Trail (false: virtual) true/false – O uso de rasto real permite ao corrector ver o rasto verdadeiro; caso contrário, o corretor falso não consegue ver.
  • Trail Start points (0 – not use) – Quantos pips de lucro são necessários antes que o trailing stop seja acionado? (0 = trailing off)
  • Trail Step points – Após o trailing stop ser ativado, o stop loss move-se a cada X pips que o preço avança.
  • Close from reverse signal – true/false – Verdadeiro/Falso – se verdadeiro, o EA será fechado se o sinal/tendência mudar.
  • Max spread (0 – not use) – a dispersão máxima permitida
  • Start Hour – A hora a que o EA deve iniciar, de acordo com o Broker Market Watch.
  • End Hour - A hora a que o EA deve terminar, de acordo com o Broker Market Watch.
  • DD Reduction Algoritm - O algoritmo de redução de drawdown funciona da seguinte forma: a última ordem com lucro será fechada juntamente com a primeira ordem.
  • Number order for DD Reduction Algoritm - A partir de que ordem é ativado o algoritmo de redução de drawdown.
  • Percent profit for DD Reduction Algoritm - Percentagem de lucro ao fechar ordens no modo de redução de drawdown.
  • Draw on-off – true/false – Apresentar ou não os rótulos de lucro no gráfico.
  • Next is font settings - A seguir, as definições de fonte.
  • Pause between orders (min 0 – not use) – quantidade de minutos de pausa entre encomendas
  • Magic - é um número especial que a EA atribui às suas ordens.
  • Fix distance - distância fixa entre encomendas em pontos
  • Order dinamic distance - A partir de que ordem será aplicada a distância dinâmica?
  • Dinamic distance start - o valor inicial para a distância dinâmica em pontos
  • Distance multiplier - o multiplicador dinâmico de distância
  • Next:  Panel Parameters - A seguir: Parâmetros do painel
Comentários 2
fulvio.vespasi
261
fulvio.vespasi 2025.12.16 00:24 
 

very good!

Produtos recomendados
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Experts
Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
FREE
ForexXcelerator
Andrey Kozak
Experts
O robô usa a estratégia de negociação de quebrar as linhas do indicador Bollinger Bands. A essência dessa estratégia está na análise constante das linhas do indicador e na busca dos pontos de fuga mais eficazes para suas linhas. Quando o preço rompe a linha indicadora em uma das direções, o robô abre uma negociação naquela direção e começa a segui-la. Mas o robô não abre negociações toda vez que as linhas indicadoras são quebradas, mas apenas nos locais onde ele considera ser o mais eficaz. Est
Alpa Crossover Strategy EA
Andreas Smigadis
Experts
Overview Alpha Crossover Strategy is an automated Expert Advisor for MetaTrader 4 based on an EMA crossover model (EMA 50 and EMA 200). It is designed to trade directional signals when the fast EMA crosses the slow EMA (Golden Cross / Death Cross). The EA works with one active market direction at a time and can close an opposite trade when a new signal appears. Lot sizing can be fixed, with an optional Martingale mode available for users who understand the related risk. What the EA Does The EA m
Bar Boss
Iurii Tokman
5 (1)
Experts
Bar Boss   O Expert   Advisor usa o indicador FletBoxPush para analisar o mercado e determinar os sinais de negociação. O indicador é integrado ao Expert Advisor e sua instalação adicional no gráfico não é necessária. A negociação ocorre no rompimento dos níveis definidos como os limites do apartamento. Limitação de perdas é usada. Descrição das configurações do consultor TimeFrames - período do gráfico, configuração para o indicador color - a cor da área de preço definida como plana, configura
Alligator Trend Trader Pro
Kiril Spiridonov
Experts
O sistema é testado e totalmente otimizado em 4H. Além disso, mais 1370 modelos foram usados para otimizar o indicador. Ele usa o indicador Aligator para capturar a tendência. Prós: Backtested usando dados de ticks nos últimos 6 anos. Espera-se que mantenha o mesmo desempenho Não precisa estar ligado o tempo todo, pois usa os principais movimentos do mercado. Estratégia totalmente otimizada no gráfico 4H. Contras: Tem uma seqüência máxima de perdas de 3 negociações consecutivas em várias co
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.82 (65)
Experts
!! POR FAVOR, ATUALIZE PARA A ÚLTIMA VERSÃO 2.05 PARA UM DESEMPENHO AINDA MAIS RÁPIDO!! SMART FUNDED HFT ACABOU DE PASSAR NO DESAFIO DE 100K DA KORTANA FX NA ABERTURA DO MERCADO EM 29.01.2024, APESAR DA BAIXA VOLATILIDADE POR FAVOR, VERIFIQUE A SEÇÃO DE CAPTURAS DE TELA, COLOQUEI A PROVA LÁ IMPORTANTE NÃO PERCA O DESCONTO EXCLUSIVO DE 40% DA KORTANA FX PARA PAGAMENTOS EM CRIPTOMOEDAS ATÉ 29.01.2024.  Liberte o seu potencial de trading com o Smart Funded HFT EA!   SEM NECESSIDADE DE VPS / SEM ARQ
Ea Kogoro Trend
Pham Xuan Can
Experts
EA KOGORO TREND PROFITABLE HIGHER, FLEXIBLE AND SAFER EA KOGORO is a robot that operates on the most basic principle of the market: "Trend is Friend" combined with the improved Martingale principle with many times more safety than conventional Martingale. - EA KOGORO is a fully automatic EA robot for established pairs. - The principle of order balancing, low DD protects accounts better for high profits. - Opening and closing orders is really flexible. - Safer, high profit. - Manage b
VR Black Box
Vladimir Pastushak
3.67 (3)
Experts
O robô de negociação VR Black Box é baseado na popular e testada estratégia de acompanhamento de tendências. Ao longo de vários anos, foi melhorado nas contas de negociação reais através de atualizações regulares e da introdução de novas ideias. Graças a isso, VR Black Box tornou-se um robô de negociação poderoso e único que pode impressionar tanto traders iniciantes quanto experientes. Para conhecer o robô e avaliar sua eficácia, basta instalá-lo em uma conta demo e observar os resultados por v
King Scalper
Le Dang Nguyen Hoang Vu
Experts
King Scalper  is a smart ea that uses the Zigzag indicator to find out sensitivity situation of market price. with this point,  King Scalper EA  automatically create trend line that market movement reacted in this point. with zigzag find the highest and lowest price (support and resistance) and with this point EA trend line. it changes and updates automatically ... if price touches this line expert decide to act with it. BUY or SEll depended on the market situation. you can manage your time that
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
LCFGamma
Marcin Majcherek
Experts
LCF_GAMMA uses two types of Stochastic Oscillator. The LONGSHOT type, which defines the main direction and leads one position (buffer) and the PEAK2PEAK type, which acts as the main profit maker. It is good at commodities such as OIL, GOLD, SUGAR and currency pairs such like USDJPY (all M15), but occasionally needs to calibrate settings, so long-term tests in the same settings will not quite reflect its usefulness. In the screenshots, I present test results based on the 5-month period, but keep
Reversepro Smartsma ea mt4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experts
ReversePro SmartSMA EA – A Fully Customizable Moving Average Strategy ReversePro SmartSMA EA is an advanced yet fully customizable trading tool designed for traders who prefer to fine-tune their strategies. This Expert Advisor (EA) is not pre-optimized, allowing you the flexibility to adjust its settings to fit your trading style, risk management preferences, and market conditions. How It Works This EA is based on the well-known Simple Moving Average (SMA) crossover strategy, enhanced with addi
Ict Gold Scalper
Alex Amuyunzu Raymond
5 (1)
Experts
ICTVALID EA – Smart Money Concepts Automated Trading The ICTVALID EA is a professional trading system built on Smart Money Concepts (ICT methodology) . It automatically detects and trades institutional setups, allowing you to follow market structure with precision and consistency.  Key Features Dual Trading Modes – Choose between Scalping (short-term precision entries) or Swing Trading (longer-term trends). Smart Money Logic – Incorporates Change of Character (CHoCH), Break of Structure (BoS),
Free Spike Finder MT4
Pier Gaetano Novara
3 (2)
Experts
Same behavior of https://www.mql5.com/en/market/product/25552 but fixed lot 0.01 The EA waits for a spike according to a specific logic and opens a position in spike direction setting stop loss and take profit. When positions are in profit they are managed with smart trailing mechanism based also on elapsed time from opened position. It works with 5-digit and 4-digit broker. Must be used on the M1 chart. Does not need historical data. It does not use Martingale Grid Hedge Parameters spikeFilte
FREE
EA RSI Pending Grid
Zafar Iqbal Sheraslam
Experts
"RSI" usually refers to the Relative Strength Index, a technical indicator used in financial markets to analyze the strength or weakness of an asset's price. "Pending Grid" may suggest a specific trading strategy that combines pending orders with grid trading techniques. RSI EA : RSI (Relative Strength Index) is a technical indicator used in trading to assess whether an asset is overbought or oversold. It measures the speed and change of price movements. RSI values range from 0 to 100. Typically
Parabolic Sar Advisor Pro
Alexander Nikolaev
Experts
The Expert Advisor places pending orders at the points of the Parabolic Sar indicator. After installation, it moves the order after the indicator. You can configure to open orders only BuyStop or only SellStop, if necessary. By default, pending orders are placed for both buy and sell. In addition to the Parapolic Sar indicator, this Expert Advisor uses other indicators for a more correct solution for opening a position. For example, it identifies divergences and convergences by different indicat
Ilanis
Mikhail Sergeev
4.74 (27)
Experts
Ilanis is and Expert Advisor for stock trading, it can be used for trading on Forex and other markets, including commodities, metals and index markets. To determine the market entry, the EA uses the modern and ultra-light adaptive indicator FourAverage. Principle of position maintaining is similar to that of the popular Forex robot Ilan, using averaging. But unlike Ilan, Ilanis uses an accurate entry into the market. The robot pays a lot of attention to position control, if the price goes in the
GMMA Trade X
Yu Xin Pu
Experts
GMMA Trade X is an EA based on GMMA. GMMA parameters such as MovingAveragePeriod1-24, MovingAverageMAShift1-24, MovingAverageShift1-24 and CandlestickShift1-24 can be adjusted. GMMA Trade X applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through GMMA Trade X. Good luck. = == == Inquiries = == == E-Mail:support@btntechfx.com
RRS Impulse Plus
Rajeev Ranjan Sharma
Experts
RRS Impulse Plus EA is an advanced version of RRS Impulse EA . This upgraded version provides more flexibility with several new options. The EA scalps using the Relative Strength Index (RSI), Stochastic Oscillator, Moving Average (MA), and Bollinger Bands indicators to identify trend and counter-trend opportunities. As a multi-pair EA , it scans multiple currency pairs for signals. This EA includes various features such as Trailing, Risk Management, Money Management, Restriction Mode, and more.
FREE
Baby Shark
Tran Quang Trung
5 (1)
Experts
This is a price action trading robot, the EA will stick to the medium term trend and price to deliver trades. Orders are always protected by the user set stop loss points. With the capital management system, it will help that EA operates in accordance with its purpose. Telegram : https://t.me/trungtqIT Timeframe is H1. Minimum account balance: $100. Attention is Important: EA only test live on demo or real accounts. Backtest results are just random and inaccurate. Features: Every trade is prote
Multi currency EA
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Multi currency EA is a fully automated multi-currency Expert Advisor. Does not use Martingale and grid trading. Uses stop loss to protect funds. It trades pending orders at acceptable time. Unengaged pending orders are deleted after the EA stops trading. Market Execution — Market Execution is applied — take profit and stop loss are placed after the order is executed and modified by the EA's settings. The EA is meant for trading EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD, NZDUSD, EURJPY, EURG
Stochastic Crossover EA
Genesis Hafalla
5 (5)
Experts
How it works? This EA trades with Stochastic   Signal Line  and  Base Line  crossovers. Stochastic  will base its value on the current time frame. Only allows one open trade at a time. Two strategy to choose,  crossover and trend following. Optimize risk management settings for lot size and martingale. Strategy: Crossover Opens a buy position if the Signal Line  crosses below  Base Line and base line is below the Buy below crossover level. Opens a sell position if the Signal Line  crosses above
IRobot Alligators
Paranchai Tensit
Experts
IRobot Alligators is an Expert Advisor based on the chaos theory and the Alligator technical indicator. This expert advisor consists of three lines, overlaid on a price chart, that represent the jaw, the teeth and the lips of the Alligator. It was designed to help confirm that a trend is in effect and in what direction. As with all moving averages, the shortest one (green) moves first, followed by the middle (red) and then longer average (blue). If the three lines are entwined, then the Alligato
Proftrader Free
Alexander Nikolaev
4 (3)
Experts
This Expert Advisor analyzes the last candles and determines whether there will be a reversal or a large correction. Also, the readings of some indicators are analyzed (their parameters can be adjusted). Is a free version of Proftrader . Unlike the full version, in the free version of the adviser the initial lot cannot be higher than 0.1, trading pair only EURUSD and also it has fewer configurable parameters. Input parameters Lots - lot size (at 0, the lot will be calculated from the percentage
FREE
HFT Evaluation MT4
Geethika Rasnayake Mudiyanselage
5 (1)
Experts
Only 6 copies out of 10 left at $30! This is a limited introductory offer: Buy EA at a special Discount price of only $30 The offer will end when the first 10 copies are sold... After that, the price will be raised to $60 !. HFT Evaluation System is a state-of-the-art algorithmic trading strategy that has been running on live accounts for several years. Unlike conventional systems that are optimized to fit historical data, HFT Evaluation Trading is designed to exploit current market inefficienc
DYJ GlobalTradeGameTheoryPower
Daying Cao
Experts
DYJ GlobalTradeGameTheory(Power)  is based on   Bulls   and  Bears  indicator. It can be used for any currency pair and timeframe. Power： Market entry condition  Power attempts to gauge bullish and bearish forces in the market by using two separate measures, one for each type of directional pressure. The  EA's BearsIndex  attempts to measure the market's appetite for lower prices The EA's BullsIndex attempts to measure the market's appetite for higher prices It also uses  Laguerre filtering fal
Tails catcher
Peter Boldarev
Experts
The expert implements the strategy of "catching tails", earning on inevitable corrections after the beginning of a powerful trend. For the beginning of the trend, the moment of occurrence of a strong directed candle is taken. The order is opened in the opposite direction from the trend. If the price continues to go on a trend, then the level of the planned profit is shifted by implementing a grid of warrants, waiting for an inevitable correction or reversal of the trend. The input parameters in
Maximo Momentum Gold EA
Sayan Vandenhout
Experts
Maximo Momentum  USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 6 great strategies The EA can be run on even a $20000 a
Angel Gold
Thi Tra Mi Duong
Experts
Welcome to my products store. Introducing EA Angel Gold, the newest product dedicated to Gold. The EA programs effective scalper trading strategies with monitored signals and enters the market when there are overbought, oversold fluctuations and reversals. EA's strategy has Stop Loss available with short distances to protect accounts and reduce risks. So you can use EA with accounts with small balances from 100 USD. Feature:  + Fully automated trading 24/5 with time filter.  + No need in a large
EA211 Reversal Scalp
Jose Francisco Flores Rojas
Experts
Clear Reversal Scalper EA This Expert Advisor is designed to identify sharp market reversal opportunities by detecting a predefined number of consecutive bullish or bearish candles, signaling potential exhaustion of the current trend. Once the reversal pattern is detected, the EA enters a trade in the direction of the large reversal candle, capitalizing on momentum for a quick scalp. This strategy works best in volatile sessions. Key Features: Reversal Pattern Detection: Customizable setting to
Os compradores deste produto também adquirem
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experts
Apresentando       Quantum Emperor EA   , o consultor especialista inovador em MQL5 que está transformando a maneira como você negocia o prestigiado par GBPUSD! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compre Quantum Emperor EA e você poderá obter Quantum StarMan  de graça!*** Peça mais detalhes em particular Si
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Experts
Vortex - o seu investimento no futuro O Consultor Especialista Vortex Gold EA foi criado especificamente para negociar ouro (XAU/USD) na plataforma Metatrader. Construído com indicadores proprietários e algoritmos secretos do autor, este EA emprega uma estratégia de negociação abrangente concebida para captar movimentos lucrativos no mercado do ouro. Os principais componentes de sua estratégia incluem indicadores clássicos como CCI e Indicador Parabólico, que trabalham juntos para sinalizar com
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experts
Aura Black Edition é um EA totalmente automatizado projetado para negociar apenas OURO. O especialista mostrou resultados estáveis ​​no XAUUSD no período de 2011-2020. Nenhum método perigoso de gerenciamento de dinheiro usado, sem martingale, sem grade ou scalp. Adequado para quaisquer condições de corretor. EA treinado com um perceptron multicamadas A Rede Neural (MLP) é uma classe de rede neural artificial (ANN) de feedforward. O termo MLP é usado de forma ambígua, às vezes vagamente para qual
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Experts
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Experts
Goldex AI: O sucesso de hoje será o fruto de amanhã SUPER DESCONTO POR TEMPO LIMITADO! ÚLTIMOS 2 EXEMPLARES POR 299 USD ANTES DE O PREÇO AUMENTAR. Live Signal > IC Markets Real: Goldex AI Conjunto de alto risco Manual e ficheiros de configuração: Contacte-me após a compra para receber o manual e os ficheiros de configuração. Preço: O preço inicial é de 899 dólares e será aumentado em 199 dólares por cada dez vendas. Cópias disponíveis: 2 Goldex AI - Robô de negociação avançado com redes neura
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Experts
Quantum King EA — Poder Inteligente, Refinado para Cada Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Preço especial de lançamento Sinal ao vivo:       CLIQUE AQUI Versão MT5:   CLIQUE AQUI Canal Quantum King:       Clique aqui ***Compre Quantum King MT4 e ganhe Quantum StarMan grátis!*** Pergunte no privado para mais detalhes! Regra       Suas negociações com precisão e disciplina. Quantum King EA
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experts
Aura Neuron é um Expert Advisor distinto que continua a série Aura de sistemas de negociação. Ao alavancar Redes Neurais avançadas e estratégias de negociação clássicas de ponta, Aura Neuron oferece uma abordagem inovadora com excelente desempenho potencial. Totalmente automatizado, este Expert Advisor foi projetado para negociar pares de moedas como XAUUSD (GOLD). Ele demonstrou estabilidade consistente entre esses pares de 1999 a 2023. O sistema evita técnicas perigosas de gerenciamento de din
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Experts
Tecnologia orientada por IA com ChatGPT Turbo Infinity EA é um Expert Advisor avançado de trading projetado para GBPUSD e XAUUSD. Ele foca em segurança, retornos consistentes e lucratividade infinita. Ao contrário de muitos outros EAs, que dependem de estratégias de alto risco, como martingale ou grid trading. Infinity EA emprega uma estratégia de scalping disciplinada e lucrativa baseada em rede neural incorporada em aprendizado de máquina, tecnologia baseada em IA de análise de dados fornecid
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.76 (41)
Experts
O EA Trend Ai foi projetado para funcionar com o indicador Trend Ai, que realizará sua própria análise de mercado combinando a identificação de tendências com pontos de entrada acionáveis e alertas de reversão, assumindo todos os sinais do indicador de forma totalmente automática! O EA contém diversos parâmetros externos totalmente ajustáveis e permite que o trader personalize o especialista de acordo com sua escolha. Assim que o ponto verde aparecer, o EA se preparará para uma operação de com
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experts
Uma das estratégias de trading automatizado mais poderosas de 2025 Transformámos uma das estratégias de trading manual mais fortes de 2025 num Expert Advisor totalmente automatizado , baseado em TMA (Triangular Moving Average) com lógica CG . Este EA foi desenvolvido para entradas precisas, ordens pendentes inteligentes e controlo rigoroso de risco , sendo adequado para todos os pares Forex e ouro (XAUUSD) . O sistema apresenta o melhor desempenho em contas ECN com spreads inferiores a 10 pontos
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experts
VERSÃO ULTRA OTIMIZADA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , em sua versão para MT4, é o lançamento mais poderoso, estável e refinado até hoje. HFT é um scalper de alta frequência que opera exclusivamente em Ouro (XAUUSD) no TF: M1, executando um grande número de operações diariamente. Ele suporta alavancagem de até 1:500 e opera com tamanhos de lote muito razoáveis para uma verdadeira estratégia de scalping. Por isso, requer contas dedicadas para scalping (RAW ou ECN). ICMarkets é o corretor re
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Experts
Javier Gold Scalper: Nossa Tecnologia ao seu lado! Manual e arquivos de configuração: entre em contato comigo após a compra para receber o manual e os arquivos de configuração Preço: O preço aumenta de acordo com o número de licenças vendidas Cópias disponíveis: 5 Negociar ouro, um dos ativos mais voláteis do mercado financeiro, exige alta precisão, análise criteriosa e um gerenciamento de risco extremamente eficaz. O Javier Gold Scalper  foi desenvolvido exatamente para integrar esses pilares
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Experts
O Expert Advisor é um sistema projetado para recuperar posições não rentáveis.   O algoritmo do autor bloqueia uma posição perdedora, divide-a em muitas partes separadas e fecha cada uma delas separadamente. Configuração fácil, lançamento atrasado em caso de rebaixamento, bloqueio, desativação de outros Expert Advisors, média com filtragem de tendência e fechamento parcial de uma posição perdedora são incorporados em uma ferramenta. É o uso de fechamento de perdas em peças que permite reduzir p
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
Experts
Scalp Unscalp é um sistema de scalping bidirecional de curto prazo que tenta extrair lucros rapidamente com entradas altamente precisas. Sinal ao vivo do Scalp Unscalp em breve! O preço atual será aumentado. Preço por tempo limitado 99 USD Sem grid, sem martingale. Cada operação é realizada de forma independente Stop loss fixo disponível, com sistema virtual de trailing stop dinâmico Painel de negociação interativo e configurações precisas de tamanho de lote Recomendado Gráfico: EURUSD, GBPUSD,
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
PROP FIRM PRONTO!   (   baixar SETFILE   ) PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ Ganhe 1 EA gratuitamente (para 2 contas comerciais) -> entre em contato comigo após a compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bem-vindo ao Ceifador de Ouro! Baseado no muito bem-sucedido Goldtrade Pro, este EA foi projetado para funcionar em vários períodos de tempo ao mesmo tempo e tem a opção de definir a frequên
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Experts
AlphaCore System   is a professional trading advisor for   MetaTrader 4 , utilizing a trading strategy based on   dynamic analysis of local extremes   and   statistical breakout forecasting . === Buy AlphaCore System for MT5 and get AlphaCore System for MT5 for free! === For more details, contact me via private message! Trading Concept The advisor operates using the methodology of   adaptive price corridors . The system continuously monitors the formation of   local liquidity accumulation zones
DCA CycleMax
Jin Sangun
Experts
Introdução ao DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Visão Geral DCA CYCLEMAX é um programa de trading semiautomático baseado em grid, otimizado para ativos que mostram fortes tendências unidirecionais no mercado. É especialmente eficaz para ativos com alta volatilidade e uma tendência constante em uma direção, como ouro (GOLD), Nasdaq 100 (NS100) e criptomoedas. Usando a estratégia DCA (D
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Experts
//////  THEHRANTO V3  /////// ****  Important ****** This robot is equipped with a professional News Filter. During backtests, all important economic events are detected and trades are filtered before and after high-impact news. While backtests show reduced risk during news releases, the best way to verify real performance is through live signals       https://www.nxfx.ca/                                                                                                                         
SNeox AI
Anastasiya Morozova
Experts
SNeox AI   é um robô de negociação automatizado de múltiplas moedas para operações estáveis a longo prazo no mercado Forex. O sistema de consultoria foi desenvolvido utilizando algoritmos comprovados para analisar preços e volatilidade de mercado e tem como foco negociações cautelosas com riscos controlados. ATENÇÃO!   Promoção de Ano Novo: as 15 primeiras compras pagam apenas $99 Próximos 15 - $159 Preço final: US$ 229 Aproveite já esta oferta! MT5 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/pr
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Experts
Venda relâmpago por 24 horas - Apenas $199.99 "HFT Pass Prop Firms" é um Consultor Especialista (EA) projetado especificamente para participar do desafio HFT, negociando com o par US30. Para conhecer mais Consultores Especialistas e Indicadores de destaque, visite: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Eu sou Los, por favor, inscreva-se para receber mais atualizações: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ O que é HFT? A negociação de alta frequência (HFT) é um métod
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Experts
Comerciante Fundamental Ziwox O Ziwox Fundamental trader é um assistente de negociação que ajuda os traders do mercado financeiro a tomar decisões inteligentes informadas pelos dados de informações do EA. Este EA usa fontes on-line para capturar todas as informações necessárias, como o viés fundamental das moedas, o sentimento do índice de traders de varejo em tempo real em um par, previsão de banco e instituto, dados de relatório COT e outros dados em um painel EA complexo. Resumidamente, é um
The Golden Way
Lin Lin Ma
Experts
O The Golden Way é um software de negociação automática para a plataforma MT4. Ele adota uma estratégia híbrida abrangente, que opera por meio da colaboração de várias subestratégias. Essa abordagem permite capturar com precisão oportunidades de compra (long) e venda (short) no mercado do ouro (XAUUSD), ajudando você a aproveitar momentos de negociação em diferentes cenários de mercado. Com base em uma lógica de negociação madura, ele possibilita operações profissionais e eficientes no mercado
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Experts
CyNera: Seu Trading, Nossa Tecnologia Manual e arquivos de configuração: entre em contato comigo após a compra para receber o manual e os arquivos de configuração Preço: O preço aumenta de acordo com o número de licenças vendidas Cópias disponíveis: 4 Negociar ouro, um dos instrumentos mais voláteis do mercado, exige precisão, análise aprofundada e gestão de risco eficiente. O CyNera Expert Advisor integra perfeitamente esses elementos em um sistema sofisticado projetado para a negociação ideal
Kaufman Smart Regime EA
Davit Beridze
Experts
Configurações padrão para o teste de ouro (Gold M15) a partir do ano de 2024 Kaufman Smart Regime EA: Inteligência de Mercado Adaptativa OFERTA INTRODUTÓRIA ESPECIAL: O poder do Smart Regime EA está sendo lançado por uma fração do seu valor real. Garanta sua licença agora por $50 , antes que o preço comece sua subida gradual e escalonada em direção à avaliação final de $500 . Este é um investimento em uma lógica de mercado sem precedentes. Desbloqueie o poder do trading algorítmico adaptativo.
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
Experts
Advisor AW Double Grids MT4   - é um consultor de grade agressivo e totalmente automatizado, com um painel de negociação de informações e configuração simples. A estratégia consiste em trabalho bidirecional simultâneo, multiplicando o volume de uma direção. Cálculo de lote automático integrado, várias variações de aumento do volume de posições e outras funções são implementadas. Instruções ->   AQUI   /   Resolução de problemas ->   AQUI   / Versão MT5 ->   AQUI Como o consultor negocia: A AW
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Experts
KonokaSystemNEO é uma das três irmãs ( NEO, JOY, FUN ) baseada em KonokaSystem com uma nova personalidade e é uma EA original. O estilo de negociação é a negociação diurna, visando a meia-noite ao meio-dia, hora do Japão. O par cambial é "USDJPY" e a entrada é feita ao preço de abertura de M5. Cada uma das três irmãs tem uma lógica diferente e está equipada com dois tipos de entradas e dois tipos de saídas. Não é utilizada qualquer lógica de grelha ou de martingale. A lógica interna repete o lu
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Titan AI 4All
Amirbehzad Eslami
Experts
Titan AI — Sistema de trading automatizado de nova geração Titan AI é um sistema de trading automatizado de nova geração desenvolvido pela equipe especializada da MX Robots , combinando tecnologia avançada de Inteligência Artificial com profundo conhecimento dos mercados financeiros. Este EA foi treinado com dados de mercado de alta qualidade, incluindo Real Tick , MBP (Market by Price) e MBO (Market by Order) — os mesmos tipos de dados utilizados em sistemas institucionais — para oferecer decis
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (15)
Experts
CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get Infinity Trader EA with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $187 (Regular Price: $547 — You Save $360!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! Infinity Trader EA Live
Mais do autor
EA Gold Stuff mt5
Vasiliy Strukov
4.74 (670)
Experts
EA Gold Stuff mt5 é um EA projetado especificamente para o comércio de ouro. O trabalho é baseado na abertura de ordens no indicador Gold Stuff mt5, portanto, o consultor trabalha na estratégia "Trend Follow", o que significa seguir a tendência. Importante! Entre em contato comigo imediatamente após a compra para obter instruções e bônus!  Você pode obter uma cópia gratuita do nosso indicador Strong Support e Trend Scanner, envie uma mensagem privada. a mim! O Expert Advisor requer um tipo de
EA Game Changer mt5
Vasiliy Strukov
5 (2)
Experts
O Game Change EA é um sistema de negociação de acompanhamento de tendências baseado no indicador Game Changer. Vende automaticamente sempre que se forma um ponto vermelho e continua na direção de venda até que apareça um X amarelo, o que sinaliza um possível fim da tendência. A mesma lógica se aplica às negociações de compra. Quando aparece um ponto azul, o EA começa a comprar e fechará o ciclo de compra assim que for detetado um X amarelo. Este EA é adequado para qualquer par de moedas e qualqu
Aurum Trader mt5
Vasiliy Strukov
4.57 (7)
Experts
EA Aurum Trader mt5 combina uma estratégia de breakout e de seguimento de tendências com um máximo de duas negociações por dia.  Contacte-me imediatamente após a compra para obter um bónus pessoal!  Você pode obter uma cópia gratuita do nosso forte apoio e indicador de Scanner de tendência, por favor pm. Eu!   Por favor, note que eu não vendo meus EA ou conjuntos especiais no telegram, ele só está disponível no Mql5 e meus arquivos de Conjunto estão disponíveis apenas no meu blog aqui.  Tenha cu
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1071)
Experts
EA Gold Stuff é um EA projetado especificamente para o comércio de ouro. O trabalho é baseado na abertura de ordens no indicador Gold Stuff, portanto, o consultor trabalha na estratégia "Trend Follow", o que significa seguir a tendência. Importante! Entre em contato comigo imediatamente após a compra para obter instruções e bônus! Você pode obter uma cópia gratuita do nosso indicador Strong Support e Trend Scanner, envie uma mensagem privada. a mim! Os resultados em tempo real podem ser vist
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indicadores
O Game Changer é um indicador de tendências revolucionário, concebido para ser utilizado em qualquer instrumento financeiro, transformando o seu metatrader num poderoso analisador de tendências. O indicador não se retraça nem apresenta atrasos. Funciona em qualquer período de tempo e auxilia na identificação de tendências, sinaliza potenciais reversões, atua como um mecanismo de trailing stop e fornece alertas em tempo real para respostas rápidas do mercado. Quer seja um profissional experiente
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Indicadores
O Game Changer é um indicador de tendências revolucionário, concebido para ser utilizado em qualquer instrumento financeiro, transformando o seu metatrader num poderoso analisador de tendências. O indicador não se retraça nem apresenta atrasos. Funciona em qualquer período de tempo e auxilia na identificação de tendências, sinaliza potenciais reversões, atua como um mecanismo de trailing stop e fornece alertas em tempo real para respostas rápidas do mercado. Quer seja um profissional experiente
Aurum Trader
Vasiliy Strukov
5 (3)
Experts
EA Aurum Trader  combina uma estratégia de breakout e de seguimento de tendências com um máximo de duas negociações por dia.  Contacte-me imediatamente após a compra para obter um bónus pessoal!  Você pode obter uma cópia gratuita do nosso forte apoio e indicador de Scanner de tendência, por favor pm. Eu!   Por favor, note que eu não vendo meus EA ou conjuntos especiais no telegram, ele só está disponível no Mql5 e meus arquivos de Conjunto estão disponíveis apenas no meu blog aqui.  Tenha cuid
BB Scalping mt5
Vasiliy Strukov
5 (3)
Experts
O BB Scalping Expert é minha mais recente e poderosa obra-prima em operações de breakout/scalping e sem martingale, operando ouro com precisão! Este sistema opera em breakouts usando a banda de Bollinger e o indicador Zig-Zag em combinação. Várias ordens pendentes são colocadas na máxima e na mínima das bandas de Bollinger. Quando acionadas, há um trailing stop seguindo o preço de breakout até que as ordens sejam interrompidas. O EA utiliza o indicador Zig-Zag para stop loss dinâmico, protegend
BB Scalping
Vasiliy Strukov
4.33 (6)
Experts
O BB Scalping Expert é minha mais recente e poderosa obra-prima em operações de breakout/scalping e sem martingale, operando ouro com precisão! Este sistema opera em breakouts usando a banda de Bollinger e o indicador Zig-Zag em combinação. Várias ordens pendentes são colocadas na máxima e na mínima das bandas de Bollinger. Quando acionadas, há um trailing stop seguindo o preço de breakout até que as ordens sejam interrompidas. O EA utiliza o indicador Zig-Zag para stop loss dinâmico, protegend
Pin Bar EA mt4
Vasiliy Strukov
4.43 (7)
Experts
DESCRIÇÃO DO PINBAR: O EA Pin Bar emprega uma abordagem multiestratégia que combina a negociação de pin bar com técnicas de acompanhamento de tendências e reversão à média. Um pin bar é um tipo de candlestick que sinaliza uma reversão acentuada e uma rejeição de preço. É definido por uma cauda longa, chamada "sombra" ou "pavio". A cauda do pin bar mostra a área do preço que foi rejeitada e a implicação é que o preço continuará a mover-se na direção oposta à que a cauda aponta. Um sinal de pin b
Pin Bar mt5
Vasiliy Strukov
4.63 (8)
Experts
DESCRIÇÃO DO PINBAR: O EA Pin Bar emprega uma abordagem multiestratégia que combina a negociação de pin bar com técnicas de acompanhamento de tendências e reversão à média. Um pin bar é um tipo de candlestick que sinaliza uma reversão acentuada e uma rejeição de preço. É definido por uma cauda longa, chamada "sombra" ou "pavio". A cauda do pin bar mostra a área do preço que foi rejeitada e a implicação é que o preço continuará a mover-se na direção oposta à que a cauda aponta. Um sinal de pin b
Filtro:
Nayomi Keeta
52
Nayomi Keeta 2025.12.24 18:48 
 

uselesss.......

fulvio.vespasi
261
fulvio.vespasi 2025.12.16 00:24 
 

very good!

Responder ao comentário