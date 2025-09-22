BB Scalping

4.33

O BB Scalping Expert é minha mais recente e poderosa obra-prima em operações de breakout/scalping e sem martingale, operando ouro com precisão! Este sistema opera em breakouts usando a banda de Bollinger e o indicador Zig-Zag em combinação. Várias ordens pendentes são colocadas na máxima e na mínima das bandas de Bollinger. Quando acionadas, há um trailing stop seguindo o preço de breakout até que as ordens sejam interrompidas. O EA utiliza o indicador Zig-Zag para stop loss dinâmico, protegendo sua conta e gerenciando o risco adequadamente. Este EA pode operar qualquer par em qualquer período, mas é o melhor em ouro M15 para muitas operações e lucros rápidos!

Depósito mínimo recomendado: $1000

Os resultados em tempo real podem ser vistos aqui.

Contate-me imediatamente após a compra para obter um bônus pessoal!

Configurações e manual aqui

  CONFIGURAÇÕES
  • Open new series - on/off início de uma nova série de pedidos
  • Trade Buy - permitir que o consultor compre
  • Trade Sell - permitir que o consultor venda
  • Support manual orders - suporta pedidos manuais verdadeiros ou falsos
  • Max Orders - pedidos máximos permitidos
  • Order Comment - nome do comentário do pedido
  • Start lots - lote inicial
  • Use Money Management - ligar/desligar uso de cálculo automático de lote
  • Autolot - o valor da margem livre para abertura a cada 0,01 lote
  • TP -Obtenha lucro
  • Trail Start, points - ativação de um trailing stop
  • Trail Step - distância do preço ao ativar um trailing stop
  • Close from reverse signal true/false – verdadeiro ou falso, fechará negociações abertas se o sinal for reverso
  • Start  hour – a hora em que o EA deve ter permissão para começar a negociar, insira 1 ou 2, etc
  • End hour – a hora em que a EA deve parar de entrar em uma nova série de negociações
  • Draw on-off – para permitir que a EA desenhe tags de lucro no gráfico ou não
  • Next is Font settings - A seguir estão as configurações de fonte
  • Background color Result – Cor de fundo Resultado –
  • Magic EA – é um número especial que o EA atribui aos seus pedidos
  • Next are settings of ZigZag indicator - A seguir estão as configurações do indicador ZigZag
  • Next are settings of Bollinger Band indicator - A seguir estão as configurações do indicador Bollinger Band
    • Comentários 6
    Frederic Guimard
    23
    Frederic Guimard 2025.12.25 18:53 
     

    bonjour, il m'est impossible de recupérer l'expert dans mon terminal mt4 sur mon vps, pouvez vous m'envoyer le fichier EX4 si je vous donne mon numero de compte et mon nom, s'il vous plait merci d'avance. Code erreur 2025.12.25 17:59:25.334 MQL4 Market: product [150138] not found in the database

    Motasem Mohamed
    26
    Motasem Mohamed 2025.10.18 22:01 
     

    It respects stop losse keeps drawdown low and adapts to spread conditions. A rare gem on MQL5!! Great support from the author strukov Also

    Ali Messi
    53
    Ali Messi 2025.10.18 18:24 
     

    I’ve tested tons of scalping bot and most just gamble but BB Scalp EA trades smart. Tight SL quick TP and amazing consistency. My equity curve finally looks stable. Highly recommend this one! 🔥

    Produtos recomendados
    Bollinger Reversal Pro MT4
    Adam Benjamin Kildare
    Experts
    SPECIAL INTRODUCTORY PRICE!! Bollinger Reversal Pro (MT4) is a professional, fully-customisable Expert Advisor that targets reversal setups at the outer Bollinger Bands , filtered by RSI and ADX to avoid weak, choppy signals. It’s simple to run in the MetaTrader 4 Strategy Tester, so you can backtest, optimise, and find parameters that suit any symbol and timeframe. Packed with features ATR-based SL & TP – Adapts to volatility; no more one-size-fits-all levels. Currency or % risk – Set a fixed c
    Bear vs Bull EA MT4
    Nguyen Nghiem Duy
    Experts
    Bear vs Bull EA Is a automated adviser for daily operation of the FOREX currency market in a volatile and calm market. Suitable for both experienced traders and beginners. It works with any brokers, including American brokers, requiring FIFO to close primarily previously opened transactions. *In order to enable the panel, it is necessary to set the parameter DRAW_INFORMATION = true in the settings; -  Recommendations Before using on real money, test the adviser with minimal risk on a cent trad
    Root Diamond EA
    Yevheniy Kopanitskyy
    Experts
    Full automatic trading platform incorporating the best settings of BinaryMiner and Root-Diamond Built-in configurations. 1. Automatic calculation of abyom from the deposit. 2.Opening only one position from the settlement level in Long or Short 3.Security for going to No Loss in cases of Contra trend 4 binary indicators filter the market and identify a nearby wave in the market movement. All incorporating configurations guarantee long-term income // --------- Configurable parameters -----
    FREE
    Hamster Scalping
    Ramil Minniakhmetov
    4.78 (233)
    Experts
    Hamster Scalping é um consultor de negociação totalmente automatizado que usa dois modos para amantes de scalping e martingale. O indicador RSI e o filtro ATR são usados ​​como entradas. O acompanhamento do trabalho real, bem como meus outros desenvolvimentos, pode ser encontrado aqui: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recomendações gerais Um corretor com boa execução e spread de 2 a 5 pips, você precisa de um servidor VPS muito rápido, de preferência com um ping de no máximo 3.
    Universal Full Invisible Controller
    Ihar Volkau
    Experts
    Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Разрешите мне представить незаменимого помощника для Вашей торговли на рынке Forex.  Прежде всего хочу акцентировать Ваше внимание на том, что первый торговый ордер открывается Вами ВРУЧНУЮ,путем нажатия соответствующей кнопки выбранного направления сделки согласно Вашей стратегии. Я назову Вам 10 причин, почему данный советник должен быть у каждого трейдера! -)) 1) Такие уровни как Stop Loss, Take Profit, а так же отложенные усредняющие ордера будут строго ВИ
    Smart Grid Pro
    Erik Shahazizyan
    Experts
    The advisor is based on a grid strategy and order averaging, is universal and can work on any currency pairs, depending on the settings, it is important to find out the range of price fluctuations for a specific currency bet over the last 2-3 months. During important news, it is recommended to set a high timeframe. The advisor has clear and easily manageable settings; you can configure the accuracy of averaging, the number of orders after which the martingale will work, and limit the number of
    Sensor EA MT4
    Jamal El Alama
    Experts
    Description : Sensor EA MT4 is an advanced Expert advisor for MetaTrader 4, built using the usual signals provided by Bollinger Bands Technical Indicator . The Expert Advisor places a buy order, When price crosses above the lower band, and a sell order when price crosses below the upper band. The Expert Advisor uses a Stop Loss and a Take profit. The Expert Advisor settings are as follows : ( The parameters below can be set according to your trading rules. ) StopLoss ( Stop Loss in pips) TakePr
    Bands Jazz
    Iurii Tokman
    Experts
    Bands Jazz   Bands Jazz   - o Expert Advisor é baseado na análise de sinais do indicador   Bollinger Bands.   O algoritmo do Expert Advisor é simples, ele usa SL, TP e arrasto de posições abertas. Descrição das configurações TimeBeginHour   - Número, define a hora de início da negociação. Valores de 0 a 24. TimeBeginMinute   - Número, define os minutos do horário de início da negociação. Valores de 0 a 60. TimeEndHour   - Número, define a hora do fim da negociação. Valores de 0 a 24. TimeEndMi
    Magic Grid
    Aliaksandr Charkes
    4.52 (29)
    Experts
    Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
    FREE
    Bollinger Trade X
    Yu Xin Pu
    Experts
    Bollinger Trade   X is an EA based on Bollinger Bands. Bollinger parameters such as Sell & Buy Period, Deviations, Bands Shift, Candlestick Index, and Shift can be adjusted. Bollinger Trade  X applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through Bollinger Trade   X. Good luck. === Inquiries === E-Mail:support@btntechfx.com
    Night Rocker EA
    Sergey Sobakin
    1 (1)
    Experts
    Night Rocker EA is a night scalper that has a system for evaluating market volatility and trades during a period when prices are flat. In addition, there is a built-in filter of spread and slippage.   Each open order has a stop loss and take profit. Also, the market volatility assessment system closes orders when market conditions change in a negative direction for the trader.   The Expert Advisor works on USDJPY, GBPUSD, EURCHF, GBPCAD pairs. Period M15.   The internal control system for workin
    Diamond Seeker Pro
    Segundo Calvo Munoz
    Experts
    Taking as baseline  Diamond Trend  Indicator, there is a new Strategy of use through a  new Expert Advisor opening positions on the current trend.   It is   recommended  to use 1:500 or above to mitigate typical margin default risks. Works in any timeframe... For better and consistent outcomes I recommend to use it as a Marathon runner with multiple and collaborative instances instead of as one Sprinter instance... This EA uses a Classic Martingale ...  so, are you ready to surf the waves?... Re
    Turbo Scalper PRO
    Leven Yavorov
    Experts
    This is a fully automatic trading robot for the EURCHF currency pair.  But this robot can be configured to trade for other currency pairs. TURBO SCALPER PRO using a trend following strategy based on MACD, Parabolic SAR and Moving Average indicator. The robot works in full automatic mode, on the M1 timeframe. The trader does not need to set it up for trading. Open EURCHF and attach TURBO SCALPER PRO only to EURCHF M1 using the default settings. Advantages of the TURBO SCALPER PRO :  We show you
    DAX30 expert Optimus
    Ol'ga Alpatova
    5 (1)
    Experts
    The Expert Advisor is based on a long-term study of the volatility of the # DAX30 index. The Expert Advisor opens no more than one deal per day. If there is no signal, the deal will not be opened. IMPORTANT!!!! if there is an already open deal, the EA will not open a new one. Even if you opened a deal manually, the EA will not open a new one. made for the purpose of security of the deposit and opening in opposite directions. FOR THE EXPERT TO WORK, THERE SHOULD NOT BE OPEN DEALS IN THE TERMINA
    Engulfing Scalping EA
    Suriya Thammalungka
    Experts
    Engulfing Scalping EA is a fully automated Expert Advisor designed for traders who appreciate the reliability of Price Action combined with a robust recovery mechanism. This EA operates based on the classic Engulfing Candle Pattern , one of the most powerful reversal and continuation signals in technical analysis. It does not rely on lagging indicators; instead, it reads raw market sentiment directly from the charts. How It Works The logic is divided into two intelligent phases: 1. Continuous En
    Monster Trader
    Andrey Kozak
    Experts
    A simple yet effective robot built on a single MACD indicator . This demonstrates that even simple robots using a standard indicator can be effective traders. The robot analyzes the MACD indicator and conducts trading fully automatically. All trading processes are automated. You just specify the Lot size, set the robot on EURUSD M5, and the robot starts trading. Settings do not need to be changed for the EURUSD M5 currency pair. For other currency pairs, settings can be found through parameter o
    FX Arrow Reversal EA
    Thomas Bradley Butler
    Experts
    OPTMIZE EA BEFORE BACKTEST AND USE. FX Arrow Reversal EA is the EA of a version of the indicator found here: https://www.mql5.com/en/market/product/87684 OPTIMIZE This EA was made  and optimized on EUR/USD15 min charts from the this year data, 2022. Trade forward and optimize when needed.  Also if you want to manually trade by the indicator version Other assets and time frames can be explored through optimization. Back test on a year of data.
    Baby Shark
    Tran Quang Trung
    5 (1)
    Experts
    This is a price action trading robot, the EA will stick to the medium term trend and price to deliver trades. Orders are always protected by the user set stop loss points. With the capital management system, it will help that EA operates in accordance with its purpose. Telegram : https://t.me/trungtqIT Timeframe is H1. Minimum account balance: $100. Attention is Important: EA only test live on demo or real accounts. Backtest results are just random and inaccurate. Features: Every trade is prote
    Blue CARA MT4
    Duc Anh Le
    Experts
    | Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
    High Freq Grid Scalper
    Letsekang Bruno Sekhosana
    Experts
    This E.A is designed to wait for the perfect opportunity to get in the market, take a few trades (low risk) and get out. There is an option to Cut Loss at specific percentage of balance, this should be set to a max of 1% since we scalping. Very cautious EA, can go up to a few days without taking a trade. This should not alarm you, it simply means there currently is no opportunity available. Mainly designed for low spread brokers. Tested Pairs and their settings: EURUSD M1 : Jan 2022 - Dec 2022
    Gold Ranger
    Sigit Hariyono
    Experts
    Gold Ranger is a fully automatic trading robot. It uses market trend to send orders and uses averaging only for recovery purposes. This robot is specifically designed for Gold or XAUUSD with H1 time frame, but it also can be used in all time frame and all trading pairs. Setting Parameters: Expert Name - EA name and trades comment. Magic Number - EA identification number to identify trades. direct - Open position direction. Lotsize - Lot size. AutoLots - True will turn on auto lot calculation.
    Fxdolarix
    Andrey Kozak
    Experts
    Fxdolarix is an automatic robot scalper for GBPUSD M5. Was tested on a real account for 3 months. The robot uses a scalping strategy focused on short-term intraday price movements. The main emphasis is on identifying moments of short-term volatility and executing quick trades. The robot uses such indicators as: iMACD, iMA, iStochastic. Using these indicators, the robot identifies the direction of the trend, and with the help of tick price movement activity, the robot identifies sharp impulses i
    Fx Ilan Pluss
    Denis Kudryashov
    3 (1)
    Experts
    Fx Ilan Pluss Советник Fx Ilan Pluss -это аналог советника, с добавлением множества дополнительных логик и возможностей для торговли, с оставленными настройками советника . Советник торгует по системе Мартингейл с увеличением последующих лотов в серии ордеров, с целью их усреднения. Первый ордер робот выставляет по сигналам встроенного индикатора. Так же советник имеет возможность прекращать торговлю в зависимости от новостей. FX Ilan Plus можно использовать либо на одном графике, либо на двух г
    Stacking King EA
    Dora Nafwa Mwabini
    Experts
    Stacking King EA – Precisão e Poder, Botão Simples Descrição: O Stacking King EA é uma poderosa ferramenta de negociação que permite abrir múltiplas negociações instantaneamente com um único clique ou acumular negociações automaticamente a cada minuto por um período definido — diretamente no seu terminal MT4 ativo. Seja você um scalper, um investidor de tendências ou alguém que acumula rompimentos, este EA oferece controle total com o mínimo de esforço. Desenvolvido para traders reais, em merca
    EMA MultiFlex EA MT4
    AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
    Experts
    EMA MultiFlex EA – Your Path to Trading Excellence! Take control of your trading strategy and optimize it your way! Why EMA MultiFlex EA? This Expert Advisor (EA) is designed with flexibility and performance in mind, empowering YOU to become the architect of your trading success. Priced at just $65, this EA is perfect for traders who enjoy testing, optimizing, and mastering unique strategies. Important Note The EA comes with a solid framework but is not pre-optimized. It's a tool created for tr
    AntiPhasma
    Vladislav Filippov
    Experts
    !!!!!!!!!!!!!!! Settings in discussions !!!!!!!!!!!!!!! AntiPhasma is a fully automated trading advisor. The advisor's software functionality, created by a large team, was built exclusively for the strategy of safe trading along the neural network zigzag trend, the essence of which is to close a deal when a positive profitability ratio of several points is reached, which allows the buyer to minimize the loss of funds from opening losing deals. The Expert Advisor is equipped with special softwa
    RSI Double Cross EA
    Ihor Koshel
    Experts
    RSI Double Cross Robot   is a fully automated expert advisor based on a classic yet powerful momentum concept — the crossover of two RSI indicators with different periods. The robot identifies trend changes and market momentum shifts by tracking the interaction between fast and slow RSI values. Trades are opened only when clear directional signals appear, while a built-in volatility filter helps avoid flat and low-activity market conditions. RSI Double Cross Robot applies strict risk management,
    GVolt MT4
    DRT Circle
    Experts
    GVolt — Motor de Grade de Ouro de Precisão (Não-Martingale) O GVolt é um Expert Advisor (EA) avançado para negociação de ouro, projetado para traders que necessitam de estabilidade, precisão e gerenciamento inteligente de ordens no volátil mercado XAUUSD. Construído sobre uma arquitetura de grade não martingale, o GVolt oferece uma abordagem controlada e estruturada para a volatilidade, mantendo uma atividade de negociação frequente e a execução independente de estratégias. Este EA foi criado
    Bar Boss
    Iurii Tokman
    5 (1)
    Experts
    Bar Boss   O Expert   Advisor usa o indicador FletBoxPush para analisar o mercado e determinar os sinais de negociação. O indicador é integrado ao Expert Advisor e sua instalação adicional no gráfico não é necessária. A negociação ocorre no rompimento dos níveis definidos como os limites do apartamento. Limitação de perdas é usada. Descrição das configurações do consultor TimeFrames - período do gráfico, configuração para o indicador color - a cor da área de preço definida como plana, configura
    Os compradores deste produto também adquirem
    Quantum Emperor MT4
    Bogdan Ion Puscasu
    4.85 (172)
    Experts
    Apresentando       Quantum Emperor EA   , o consultor especialista inovador em MQL5 que está transformando a maneira como você negocia o prestigiado par GBPUSD! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compre Quantum Emperor EA e você poderá obter Quantum StarMan  de graça!*** Peça mais detalhes em particular Si
    Vortex Gold MT4
    Stanislav Tomilov
    5 (16)
    Experts
    Vortex - o seu investimento no futuro O Consultor Especialista Vortex Gold EA foi criado especificamente para negociar ouro (XAU/USD) na plataforma Metatrader. Construído com indicadores proprietários e algoritmos secretos do autor, este EA emprega uma estratégia de negociação abrangente concebida para captar movimentos lucrativos no mercado do ouro. Os principais componentes de sua estratégia incluem indicadores clássicos como CCI e Indicador Parabólico, que trabalham juntos para sinalizar com
    Aura Black Edition
    Stanislav Tomilov
    4.6 (20)
    Experts
    Aura Black Edition é um EA totalmente automatizado projetado para negociar apenas OURO. O especialista mostrou resultados estáveis ​​no XAUUSD no período de 2011-2020. Nenhum método perigoso de gerenciamento de dinheiro usado, sem martingale, sem grade ou scalp. Adequado para quaisquer condições de corretor. EA treinado com um perceptron multicamadas A Rede Neural (MLP) é uma classe de rede neural artificial (ANN) de feedforward. O termo MLP é usado de forma ambígua, às vezes vagamente para qual
    AI Forex Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    4.6 (10)
    Experts
    AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
    Goldex AI
    Mateo Perez Perez
    4.29 (28)
    Experts
    Goldex AI: O sucesso de hoje será o fruto de amanhã SUPER DESCONTO POR TEMPO LIMITADO! ÚLTIMOS 2 EXEMPLARES POR 299 USD ANTES DE O PREÇO AUMENTAR. Live Signal > IC Markets Real: Goldex AI Conjunto de alto risco Manual e ficheiros de configuração: Contacte-me após a compra para receber o manual e os ficheiros de configuração. Preço: O preço inicial é de 899 dólares e será aumentado em 199 dólares por cada dez vendas. Cópias disponíveis: 2 Goldex AI - Robô de negociação avançado com redes neura
    Quantum King MT4
    Bogdan Ion Puscasu
    Experts
    Quantum King EA — Poder Inteligente, Refinado para Cada Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Preço especial de lançamento Sinal ao vivo:       CLIQUE AQUI Versão MT5:   CLIQUE AQUI Canal Quantum King:       Clique aqui ***Compre Quantum King MT4 e ganhe Quantum StarMan grátis!*** Pergunte no privado para mais detalhes! Regra       Suas negociações com precisão e disciplina. Quantum King EA
    Aura Neuron MT4
    Stanislav Tomilov
    4.58 (12)
    Experts
    Aura Neuron é um Expert Advisor distinto que continua a série Aura de sistemas de negociação. Ao alavancar Redes Neurais avançadas e estratégias de negociação clássicas de ponta, Aura Neuron oferece uma abordagem inovadora com excelente desempenho potencial. Totalmente automatizado, este Expert Advisor foi projetado para negociar pares de moedas como XAUUSD (GOLD). Ele demonstrou estabilidade consistente entre esses pares de 1999 a 2023. O sistema evita técnicas perigosas de gerenciamento de din
    The Infinity EA MT4
    Abhimanyu Hans
    3.73 (30)
    Experts
    Tecnologia orientada por IA com ChatGPT Turbo Infinity EA é um Expert Advisor avançado de trading projetado para GBPUSD e XAUUSD. Ele foca em segurança, retornos consistentes e lucratividade infinita. Ao contrário de muitos outros EAs, que dependem de estratégias de alto risco, como martingale ou grid trading. Infinity EA emprega uma estratégia de scalping disciplinada e lucrativa baseada em rede neural incorporada em aprendizado de máquina, tecnologia baseada em IA de análise de dados fornecid
    Trend AI EA
    Ramil Minniakhmetov
    4.76 (41)
    Experts
    O EA Trend Ai foi projetado para funcionar com o indicador Trend Ai, que realizará sua própria análise de mercado combinando a identificação de tendências com pontos de entrada acionáveis e alertas de reversão, assumindo todos os sinais do indicador de forma totalmente automática! O EA contém diversos parâmetros externos totalmente ajustáveis e permite que o trader personalize o especialista de acordo com sua escolha. Assim que o ponto verde aparecer, o EA se preparará para uma operação de com
    Blox
    Cence Jk Oizeijoozzisa
    5 (2)
    Experts
    Uma das estratégias de trading automatizado mais poderosas de 2025 Transformámos uma das estratégias de trading manual mais fortes de 2025 num Expert Advisor totalmente automatizado , baseado em TMA (Triangular Moving Average) com lógica CG . Este EA foi desenvolvido para entradas precisas, ordens pendentes inteligentes e controlo rigoroso de risco , sendo adequado para todos os pares Forex e ouro (XAUUSD) . O sistema apresenta o melhor desempenho em contas ECN com spreads inferiores a 10 pontos
    HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
    Martin Alejandro Bamonte
    3.67 (3)
    Experts
    VERSÃO ULTRA OTIMIZADA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , em sua versão para MT4, é o lançamento mais poderoso, estável e refinado até hoje. HFT é um scalper de alta frequência que opera exclusivamente em Ouro (XAUUSD) no TF: M1, executando um grande número de operações diariamente. Ele suporta alavancagem de até 1:500 e opera com tamanhos de lote muito razoáveis para uma verdadeira estratégia de scalping. Por isso, requer contas dedicadas para scalping (RAW ou ECN). ICMarkets é o corretor re
    XG Gold Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    4.32 (38)
    Experts
    The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
    Javier Gold Scalper V2
    Felipe Jose Costa Pereira
    5 (2)
    Experts
    Javier Gold Scalper: Nossa Tecnologia ao seu lado! Manual e arquivos de configuração: entre em contato comigo após a compra para receber o manual e os arquivos de configuração Preço: O preço aumenta de acordo com o número de licenças vendidas Cópias disponíveis: 5 Negociar ouro, um dos ativos mais voláteis do mercado financeiro, exige alta precisão, análise criteriosa e um gerenciamento de risco extremamente eficaz. O Javier Gold Scalper  foi desenvolvido exatamente para integrar esses pilares
    AW Recovery EA
    AW Trading Software Limited
    4.35 (85)
    Experts
    O Expert Advisor é um sistema projetado para recuperar posições não rentáveis.   O algoritmo do autor bloqueia uma posição perdedora, divide-a em muitas partes separadas e fecha cada uma delas separadamente. Configuração fácil, lançamento atrasado em caso de rebaixamento, bloqueio, desativação de outros Expert Advisors, média com filtragem de tendência e fechamento parcial de uma posição perdedora são incorporados em uma ferramenta. É o uso de fechamento de perdas em peças que permite reduzir p
    Scalp Unscalp MT4
    Connor Michael Woodson
    3.5 (4)
    Experts
    Scalp Unscalp é um sistema de scalping bidirecional de curto prazo que tenta extrair lucros rapidamente com entradas altamente precisas. Sinal ao vivo do Scalp Unscalp em breve! O preço atual será aumentado. Preço por tempo limitado 99 USD Sem grid, sem martingale. Cada operação é realizada de forma independente Stop loss fixo disponível, com sistema virtual de trailing stop dinâmico Painel de negociação interativo e configurações precisas de tamanho de lote Recomendado Gráfico: EURUSD, GBPUSD,
    The Gold Reaper MT4
    Profalgo Limited
    4.58 (31)
    Experts
    PROP FIRM PRONTO!   (   baixar SETFILE   ) PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ Ganhe 1 EA gratuitamente (para 2 contas comerciais) -> entre em contato comigo após a compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bem-vindo ao Ceifador de Ouro! Baseado no muito bem-sucedido Goldtrade Pro, este EA foi projetado para funcionar em vários períodos de tempo ao mesmo tempo e tem a opção de definir a frequên
    AlphaCore System MT4
    Evgeniy Zhdan
    5 (1)
    Experts
    AlphaCore System   is a professional trading advisor for   MetaTrader 4 , utilizing a trading strategy based on   dynamic analysis of local extremes   and   statistical breakout forecasting . === Buy AlphaCore System for MT5 and get AlphaCore System for MT5 for free! === For more details, contact me via private message! Trading Concept The advisor operates using the methodology of   adaptive price corridors . The system continuously monitors the formation of   local liquidity accumulation zones
    DCA CycleMax
    Jin Sangun
    Experts
    Introdução ao DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Visão Geral DCA CYCLEMAX é um programa de trading semiautomático baseado em grid, otimizado para ativos que mostram fortes tendências unidirecionais no mercado. É especialmente eficaz para ativos com alta volatilidade e uma tendência constante em uma direção, como ouro (GOLD), Nasdaq 100 (NS100) e criptomoedas. Usando a estratégia DCA (D
    Theranto v3
    Hossein Davarynejad
    Experts
    //////  THEHRANTO V3  /////// ****  Important ****** This robot is equipped with a professional News Filter. During backtests, all important economic events are detected and trades are filtered before and after high-impact news. While backtests show reduced risk during news releases, the best way to verify real performance is through live signals       https://www.nxfx.ca/                                                                                                                         
    SNeox AI
    Anastasiya Morozova
    Experts
    SNeox AI   é um robô de negociação automatizado de múltiplas moedas para operações estáveis a longo prazo no mercado Forex. O sistema de consultoria foi desenvolvido utilizando algoritmos comprovados para analisar preços e volatilidade de mercado e tem como foco negociações cautelosas com riscos controlados. ATENÇÃO!   Promoção de Ano Novo: as 15 primeiras compras pagam apenas $99 Próximos 15 - $159 Preço final: US$ 229 Aproveite já esta oferta! MT5 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/pr
    HFT Pass Prop Firm MT4
    Lo Thi Mai Loan
    5 (26)
    Experts
    Venda relâmpago por 24 horas - Apenas $199.99 "HFT Pass Prop Firms" é um Consultor Especialista (EA) projetado especificamente para participar do desafio HFT, negociando com o par US30. Para conhecer mais Consultores Especialistas e Indicadores de destaque, visite: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Eu sou Los, por favor, inscreva-se para receber mais atualizações: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ O que é HFT? A negociação de alta frequência (HFT) é um métod
    Fundamental Trader
    Sara Sabaghi
    4.82 (17)
    Experts
    Comerciante Fundamental Ziwox O Ziwox Fundamental trader é um assistente de negociação que ajuda os traders do mercado financeiro a tomar decisões inteligentes informadas pelos dados de informações do EA. Este EA usa fontes on-line para capturar todas as informações necessárias, como o viés fundamental das moedas, o sentimento do índice de traders de varejo em tempo real em um par, previsão de banco e instituto, dados de relatório COT e outros dados em um painel EA complexo. Resumidamente, é um
    The Golden Way
    Lin Lin Ma
    Experts
    O The Golden Way é um software de negociação automática para a plataforma MT4. Ele adota uma estratégia híbrida abrangente, que opera por meio da colaboração de várias subestratégias. Essa abordagem permite capturar com precisão oportunidades de compra (long) e venda (short) no mercado do ouro (XAUUSD), ajudando você a aproveitar momentos de negociação em diferentes cenários de mercado. Com base em uma lógica de negociação madura, ele possibilita operações profissionais e eficientes no mercado
    CyNera MT4
    Svetlana Pawlowna Grosshans
    2.81 (16)
    Experts
    CyNera: Seu Trading, Nossa Tecnologia Manual e arquivos de configuração: entre em contato comigo após a compra para receber o manual e os arquivos de configuração Preço: O preço aumenta de acordo com o número de licenças vendidas Cópias disponíveis: 4 Negociar ouro, um dos instrumentos mais voláteis do mercado, exige precisão, análise aprofundada e gestão de risco eficiente. O CyNera Expert Advisor integra perfeitamente esses elementos em um sistema sofisticado projetado para a negociação ideal
    Kaufman Smart Regime EA
    Davit Beridze
    Experts
    Configurações padrão para o teste de ouro (Gold M15) a partir do ano de 2024 Kaufman Smart Regime EA: Inteligência de Mercado Adaptativa OFERTA INTRODUTÓRIA ESPECIAL: O poder do Smart Regime EA está sendo lançado por uma fração do seu valor real. Garanta sua licença agora por $50 , antes que o preço comece sua subida gradual e escalonada em direção à avaliação final de $500 . Este é um investimento em uma lógica de mercado sem precedentes. Desbloqueie o poder do trading algorítmico adaptativo.
    AW Double Grids EA
    AW Trading Software Limited
    4.5 (8)
    Experts
    Advisor AW Double Grids MT4   - é um consultor de grade agressivo e totalmente automatizado, com um painel de negociação de informações e configuração simples. A estratégia consiste em trabalho bidirecional simultâneo, multiplicando o volume de uma direção. Cálculo de lote automático integrado, várias variações de aumento do volume de posições e outras funções são implementadas. Instruções ->   AQUI   /   Resolução de problemas ->   AQUI   / Versão MT5 ->   AQUI Como o consultor negocia: A AW
    KonokaSystemNEO
    Nobuyoshi Murase
    1 (1)
    Experts
    KonokaSystemNEO é uma das três irmãs ( NEO, JOY, FUN ) baseada em KonokaSystem com uma nova personalidade e é uma EA original. O estilo de negociação é a negociação diurna, visando a meia-noite ao meio-dia, hora do Japão. O par cambial é "USDJPY" e a entrada é feita ao preço de abertura de M5. Cada uma das três irmãs tem uma lógica diferente e está equipada com dois tipos de entradas e dois tipos de saídas. Não é utilizada qualquer lógica de grelha ou de martingale. A lógica interna repete o lu
    Golden Mirage mt4
    Michela Russo
    Experts
    Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
    Titan AI 4All
    Amirbehzad Eslami
    Experts
    Titan AI — Sistema de trading automatizado de nova geração Titan AI é um sistema de trading automatizado de nova geração desenvolvido pela equipe especializada da MX Robots , combinando tecnologia avançada de Inteligência Artificial com profundo conhecimento dos mercados financeiros. Este EA foi treinado com dados de mercado de alta qualidade, incluindo Real Tick , MBP (Market by Price) e MBO (Market by Order) — os mesmos tipos de dados utilizados em sistemas institucionais — para oferecer decis
    Infinity Trader EA
    Lachezar Krastev
    5 (15)
    Experts
    CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get Infinity Trader EA with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $187 (Regular Price: $547 — You Save $360!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! Infinity Trader EA Live
    Mais do autor
    EA Gold Stuff mt5
    Vasiliy Strukov
    4.74 (670)
    Experts
    EA Gold Stuff mt5 é um EA projetado especificamente para o comércio de ouro. O trabalho é baseado na abertura de ordens no indicador Gold Stuff mt5, portanto, o consultor trabalha na estratégia "Trend Follow", o que significa seguir a tendência. Importante! Entre em contato comigo imediatamente após a compra para obter instruções e bônus!  Você pode obter uma cópia gratuita do nosso indicador Strong Support e Trend Scanner, envie uma mensagem privada. a mim! O Expert Advisor requer um tipo de
    EA Game Changer mt5
    Vasiliy Strukov
    5 (2)
    Experts
    O Game Change EA é um sistema de negociação de acompanhamento de tendências baseado no indicador Game Changer. Vende automaticamente sempre que se forma um ponto vermelho e continua na direção de venda até que apareça um X amarelo, o que sinaliza um possível fim da tendência. A mesma lógica se aplica às negociações de compra. Quando aparece um ponto azul, o EA começa a comprar e fechará o ciclo de compra assim que for detetado um X amarelo. Este EA é adequado para qualquer par de moedas e qualqu
    Aurum Trader mt5
    Vasiliy Strukov
    4.57 (7)
    Experts
    EA Aurum Trader mt5 combina uma estratégia de breakout e de seguimento de tendências com um máximo de duas negociações por dia.  Contacte-me imediatamente após a compra para obter um bónus pessoal!  Você pode obter uma cópia gratuita do nosso forte apoio e indicador de Scanner de tendência, por favor pm. Eu!   Por favor, note que eu não vendo meus EA ou conjuntos especiais no telegram, ele só está disponível no Mql5 e meus arquivos de Conjunto estão disponíveis apenas no meu blog aqui.  Tenha cu
    EA Gold Stuff
    Vasiliy Strukov
    4.73 (1071)
    Experts
    EA Gold Stuff é um EA projetado especificamente para o comércio de ouro. O trabalho é baseado na abertura de ordens no indicador Gold Stuff, portanto, o consultor trabalha na estratégia "Trend Follow", o que significa seguir a tendência. Importante! Entre em contato comigo imediatamente após a compra para obter instruções e bônus! Você pode obter uma cópia gratuita do nosso indicador Strong Support e Trend Scanner, envie uma mensagem privada. a mim! Os resultados em tempo real podem ser vist
    Game Changer Indicator mt5
    Vasiliy Strukov
    4.67 (6)
    Indicadores
    O Game Changer é um indicador de tendências revolucionário, concebido para ser utilizado em qualquer instrumento financeiro, transformando o seu metatrader num poderoso analisador de tendências. O indicador não se retraça nem apresenta atrasos. Funciona em qualquer período de tempo e auxilia na identificação de tendências, sinaliza potenciais reversões, atua como um mecanismo de trailing stop e fornece alertas em tempo real para respostas rápidas do mercado. Quer seja um profissional experiente
    EA Game Changer
    Vasiliy Strukov
    3 (2)
    Experts
    O Game Change EA é um sistema de negociação de acompanhamento de tendências baseado no indicador Game Changer. Vende automaticamente sempre que se forma um ponto vermelho e continua na direção de venda até que apareça um X amarelo, o que sinaliza um possível fim da tendência. A mesma lógica se aplica às negociações de compra. Quando aparece um ponto azul, o EA começa a comprar e fechará o ciclo de compra assim que for detetado um X amarelo. Este EA é adequado para qualquer par de moedas e qualqu
    Game Changer Indicator
    Vasiliy Strukov
    4.67 (9)
    Indicadores
    O Game Changer é um indicador de tendências revolucionário, concebido para ser utilizado em qualquer instrumento financeiro, transformando o seu metatrader num poderoso analisador de tendências. O indicador não se retraça nem apresenta atrasos. Funciona em qualquer período de tempo e auxilia na identificação de tendências, sinaliza potenciais reversões, atua como um mecanismo de trailing stop e fornece alertas em tempo real para respostas rápidas do mercado. Quer seja um profissional experiente
    Aurum Trader
    Vasiliy Strukov
    5 (3)
    Experts
    EA Aurum Trader  combina uma estratégia de breakout e de seguimento de tendências com um máximo de duas negociações por dia.  Contacte-me imediatamente após a compra para obter um bónus pessoal!  Você pode obter uma cópia gratuita do nosso forte apoio e indicador de Scanner de tendência, por favor pm. Eu!   Por favor, note que eu não vendo meus EA ou conjuntos especiais no telegram, ele só está disponível no Mql5 e meus arquivos de Conjunto estão disponíveis apenas no meu blog aqui.  Tenha cuid
    BB Scalping mt5
    Vasiliy Strukov
    5 (3)
    Experts
    O BB Scalping Expert é minha mais recente e poderosa obra-prima em operações de breakout/scalping e sem martingale, operando ouro com precisão! Este sistema opera em breakouts usando a banda de Bollinger e o indicador Zig-Zag em combinação. Várias ordens pendentes são colocadas na máxima e na mínima das bandas de Bollinger. Quando acionadas, há um trailing stop seguindo o preço de breakout até que as ordens sejam interrompidas. O EA utiliza o indicador Zig-Zag para stop loss dinâmico, protegend
    Pin Bar EA mt4
    Vasiliy Strukov
    4.43 (7)
    Experts
    DESCRIÇÃO DO PINBAR: O EA Pin Bar emprega uma abordagem multiestratégia que combina a negociação de pin bar com técnicas de acompanhamento de tendências e reversão à média. Um pin bar é um tipo de candlestick que sinaliza uma reversão acentuada e uma rejeição de preço. É definido por uma cauda longa, chamada "sombra" ou "pavio". A cauda do pin bar mostra a área do preço que foi rejeitada e a implicação é que o preço continuará a mover-se na direção oposta à que a cauda aponta. Um sinal de pin b
    Pin Bar mt5
    Vasiliy Strukov
    4.63 (8)
    Experts
    DESCRIÇÃO DO PINBAR: O EA Pin Bar emprega uma abordagem multiestratégia que combina a negociação de pin bar com técnicas de acompanhamento de tendências e reversão à média. Um pin bar é um tipo de candlestick que sinaliza uma reversão acentuada e uma rejeição de preço. É definido por uma cauda longa, chamada "sombra" ou "pavio". A cauda do pin bar mostra a área do preço que foi rejeitada e a implicação é que o preço continuará a mover-se na direção oposta à que a cauda aponta. Um sinal de pin b
    Filtro:
    Frederic Guimard
    23
    Frederic Guimard 2025.12.25 18:53 
     

    bonjour, il m'est impossible de recupérer l'expert dans mon terminal mt4 sur mon vps, pouvez vous m'envoyer le fichier EX4 si je vous donne mon numero de compte et mon nom, s'il vous plait merci d'avance. Code erreur 2025.12.25 17:59:25.334 MQL4 Market: product [150138] not found in the database

    akira1212
    184
    akira1212 2025.12.03 13:41 
     

    The account has been settled.

    Motasem Mohamed
    26
    Motasem Mohamed 2025.10.18 22:01 
     

    It respects stop losse keeps drawdown low and adapts to spread conditions. A rare gem on MQL5!! Great support from the author strukov Also

    Ali Messi
    53
    Ali Messi 2025.10.18 18:24 
     

    I’ve tested tons of scalping bot and most just gamble but BB Scalp EA trades smart. Tight SL quick TP and amazing consistency. My equity curve finally looks stable. Highly recommend this one! 🔥

    Amir Alikhan
    74
    Amir Alikhan 2025.10.11 18:37 
     

    Super easy setup.....no confusing parameters. Just load it on your chart and let it go. Small steady wins every day exactly what a good scalper should do. Love it!!! GREAT SUPPORT FROM AUTHOR AND ADMINS OF THE GROUP

    dygonlinux
    222
    dygonlinux 2025.09.26 11:38 
     

    I tested the ea only for 4 days but all 4 days i closed in profits even if i had only a loss. It is a scalper so it is normal to have profits and loss. The important is closing in profits and in general the account must grow.The ea is promising and it is not martingale so it is more more safe especially trading gold. Daleen and Strukov are always present to help with configurations and help so i am happy to be in their group. Every question has an answer.

    Responder ao comentário