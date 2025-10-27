Game Changer Indicator

4.67

O Game Changer é um indicador de tendências revolucionário, concebido para ser utilizado em qualquer instrumento financeiro, transformando o seu metatrader num poderoso analisador de tendências. O indicador não se retraça nem apresenta atrasos. Funciona em qualquer período de tempo e auxilia na identificação de tendências, sinaliza potenciais reversões, atua como um mecanismo de trailing stop e fornece alertas em tempo real para respostas rápidas do mercado. Quer seja um profissional experiente ou principiante à procura de vantagem competitiva, esta ferramenta permite-lhe operar com confiança, disciplina e uma compreensão clara da dinâmica da tendência subjacente.

Entre em contacto comigo imediatamente após a compra para receber um bónus personalizado. Pode obter uma cópia gratuita do nosso indicador Strong Support e Trend Scanner, envie-me uma mensagem privada.
Note que não vendo os meus EAs ou conjuntos especiais no Telegram; só estão disponíveis em Mql5 e os meus ficheiros de conjuntos só estão disponíveis no meu blog aqui. Tenha cuidado com os burlões e não compre conjuntos a ninguém.

CONFIGURAÇÕES

  • Ativar alerta sobre alterações de tendência - Verdadeiro/Falso – apresenta alertas no gráfico se a tendência mudar
  • Enviar notificação push – Verdadeiro/Falso – ativa as notificações push de alertas para o telefone
  • Enviar notificações por e-mail – Verdadeiro/Falso – envia notificações por e-mail sobre alterações de tendência para o e-mail
Comentários
WillemJvR1
76
WillemJvR1 2025.12.12 09:00 
 

love this indicator specialy on 1 min trading ..

p.s.de
64
p.s.de 2025.12.11 10:04 
 

I rarely leave reviews, but this indicator truly deserves it. Game Changer is by far the best indicator I’ve ever purchased on MQL5 — and I’ve tested many. The signals are incredibly accurate, clean, and easy to read. No clutter, no confusion, just clear confirmations that actually make sense in real trading conditions. From the first day of using it, I noticed how confidently I could take entries. The timing of the signals is excellent, and the way the indicator visually presents momentum shifts makes trading so much more stress-free. You can see the market direction instantly. The support from the developer is also outstanding — fast responses, clear guidance, and genuinely helpful assistance. It’s rare to find this level of support on MQL5, and it makes the product even more valuable. Huge thanks to the developer — you’ve created something truly exceptional. This tool has genuinely improved my trading, and I can say it is superior to everything else I’ve tried on the Market. I highly recommend it to anyone who wants a reliable, serious indicator. Keep up the amazing work. Strukov and Daleen!

miley miles
59
miley miles 2025.11.08 22:51 
 

Here’s how I see it: Game Changer is a really good trend-indicator with thoughtful design, especially for traders who want clarity in direction and want to ride rather than chase moves.

Basic Theme Builder
Mehran Sepah Mansoor
5 (1)
Indicadores
Basic Theme Builder: Simplifique a Personalização do Seu Gráfico Transforme sua experiência de negociação com o   Basic Theme Builder , um indicador versátil projetado para simplificar a personalização da aparência do seu gráfico no MetaTrader 4. Este indicador intuitivo oferece um painel fácil de usar que permite alternar rapidamente entre vários temas e esquemas de cores, melhorando tanto o apelo visual quanto a funcionalidade do seu ambiente de negociação.   Free MT5 version O   Basic Theme
FREE
Quants HL Break
Ferhat Mutlu
5 (1)
Indicadores
Cálculo avançado feito por pura ação de preço para encontrar breakouts LH e HL. Isso lhe dará ótimos pontos de reversão no mercado. Os sinais LH e HL também podem ser usados ​​para os rompimentos do traingle. Uma vez que o rompimento acontece, ele indica uma forte reversão. Bom filtro para médias móveis. Eu sugiro usar isso com indicadores de tendência. Pode ser usado como uma confirmação extra para suporte e resistência, indicadores de oferta e demanda. Mais detalhes podem ser encontrados no
Bomb Scalper
Andrey Kozak
Indicadores
Bomb Scalper is a ready-made mechanical trading system that analyzes the market using 12 market signals, as well as candle patterns, providing signals for opening and closing trades. On the screenshot below, you can see how the system draws the blue arrow for buying and the red one for selling. Order close signal is shown as the yellow arrow. Besides, during a closing signal, the indicator calculates potential profit/loss. How the indicator works After launching, Bomb Scalper navigates through
Max LotSize
Luis Alberto Atuncar Sanchez
5 (2)
Indicadores
LotSize Indicator Discover the appropriate lot size to use in your trades based on the available margin. This indicator provides valuable information for risk management. If the indicator shows a value of 0, it means that your balance or available margin is insufficient for trading. It is important to maintain adequate margin levels for safe trading practices. This indicator is exclusively designed for the MT4 platform, a popular and reliable trading platform in the market. With the LotSize Indi
FREE
King Grid
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
King Gold Grid Presentamos con orgullo el revolucionario Asesor Experto de Sistema Grid, una obra maestra creada por  Mr Beast. Este excepcional producto se distingue como uno de los mejores en su categoría, destacando por su magnífica gestión de riesgos y especialización en el trabajo con el oro. Diseñado meticulosamente para optimizar la eficiencia y maximizar los beneficios, este asesor experto se erige como un líder indiscutible en el mundo de los sistemas de rejilla. Su capacidad para adapt
Trend PA
Mikhail Nazarenko
5 (3)
Indicadores
The Trend PA indicator uses   Price Action   and its own filtering algorithm to determine the trend. This approach helps to accurately determine entry points and the current trend on any timeframe. The indicator uses its own algorithm for analyzing price changes and Price Action. Which gives you the advantage of recognizing, without delay, a new nascent trend with fewer false positives. Trend filtering conditions can be selected in the settings individually for your trading style. The indicator
Acceleration Fractals 4Free
Vladimir Tkach
Indicadores
The indicator analyzes the change in the minimum and maximum prices of the previous bars fixing the entrance of the big players. If the change (delta) increases, a signal is displayed on the graph in the form of an arrow. At the same time, virtual trade on history is carried out. In the free version, virtual trade is performed without refills in case of a repeat of the signal. The results of virtual trading in the form of losses / losses, profitability, drawdown and transaction lines are display
FREE
MCP Touch system
Anton Iudakov
Indicadores
Multicurrency indicator in table format. Signals appear with confirmation, do not redraw. The indicator works on the current (open) timeframe. Notifications come for an open instrument. The strategy includes: price touching the moving average in the direction of the trend, as well as an extraordinary recalculation of the classic ADX indicator to determine the trend as an additional filtering of entries. Entries are displayed on the chart as arrows and, as mentioned above, the arrows are not redr
PipsZenith Virtual Candle Levels
Hozeifa M Haji
Indicadores
PipsZenith Virtual Candle Levels – Indicator Description Take your trading to the next level with PipsZenith Virtual Candle Levels – the ultimate multi-timeframe support and resistance tool. This powerful indicator plots High, Low, Open, and Close levels from multiple standard and custom timeframes, helping traders identify key market zones with precision. Unlike ordinary indicators, PipsZenith Virtual Candle Levels lets you see levels from: Yearly, 6-Month, 4-Month, 3-Month, 2-Month Monthly, We
Trading Sessions Indicator 4test
Andrei Sviatlichny
Indicadores
Highlights trading sessions on the chart The demo version only works on the AUDNZD chart!!! The full version of the product is available at: (*** to be added ***) Trading Session Indicator displays the starts and ends of four trading sessions: Pacific, Asian, European and American. the ability to customize the start/end of sessions; the ability to display only selected sessions; works on M1-H2 timeframes; The following parameters can be configured in the indicator: TIME_CORRECTION = Correct
FREE
Harmonic Butterfly
Sergey Deev
Indicadores
The indicator detects and displays М. Gartley's Butterfly pattern. The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by the pop-up window, a mobile notification and an email. The pattern and wave parameters are displayed on the screenshots. The default parameters are used for demonstration purposes only in order to increase the amount of detected patterns. Parameters z
Dollar Mint Indicator
David Mwaniki Mbugua
Indicadores
Dollar mint indicator is a special workmanship with years of experience in forex.   Dollar mint ea is a fully non repaint indicator optimised with price action data such that once it gives you a signal t . The indicator   can be used to trade anything on the mt4 with much ease. Benefits ; Fully non repaint Use in any timeframe Use in all the available tradable assets on mt4 Best to use on h4. It generates fully analysed buy and sell signals based on trend and also filters out retracements and
Extremes Day
Aleksey Maltsev
Indicadores
v. 1.0 This indicator can show with maximum accuracy up to 1 bar the presence of a Maximum/minimum on the chart, regardless of the timeframe. It has a flexible configuration. You can use either one value on all TF, or you can use your own value on each TF individually. This indicator is already being improved and those who purchase it receive all updates for free. Next, it is planned to display an indication of the strength of the pivot point at each extremum (in % or in color drawing). It wi
Magic Macd Cross
Christophe Godart
Indicadores
This classic "old school" MAGIC MACD indicator gives you the cross of the parameters you set. Standart setting is (12,26,9) . The arrows give you a possible change of trend. Be careful and do not use this indicator as a single signal source. FREE version  Please feel free to check out our other REX indicator series. We do have other free indicators.     "OLD BUT GOLD"
FREE
TPX Connect All
TPX
Indicadores
Depois que comprar o Tpx Dash Supply Demand, você deve baixar esse i ndicador que irá fazer a ligação e alimentação dos dados do mercado para o Tpx Dash Supply Demand e irá fornecer todos os sinais de preços de Supply Demand, ATR Stop, VAH e VAL, valores da tendência com o ADX e preços e localizações dos preços de POC no mercado. Só baixar e o Dash irá localizar o indicador para buscar as informações!
FREE
Trade History for MT4
Jing Bo Wu
Indicadores
Trade History for MT4  This indicator is specially developed for that traders want to display his trades on the charts. Shows history and current deals on the chart. Trades show on the chart with a dotted line, and profit will show realtime. Buy trades are displayed in bull color, Sell trades in bear color. Tip: The historical order displayed by the indicator is associated with the "Account History", so please set the historical order display in the "Account History" of MT software. If you a
FREE
Multi Symbol Scanner
ahmed mohiuddin
Indicadores
IMPORTANT NOTE : This is a dashboard indicator and will not work on strategy tester. Multi-Symbol Trend Scanner - Professional Market Analysis Tool Overview The   Multi-Symbol Trend Scanner   is a sophisticated trading dashboard that provides real-time market analysis across multiple financial instruments simultaneously. Designed for both novice and professional traders, this powerful indicator displays crucial market data in an intuitive, table-aligned format that's easy to interpret at a glan
Anna Weber
75
Anna Weber 2025.12.26 04:03 
 

Just another shiny indicator dressed up to take your money. not worth your time. Doesn’t change anything except your balance, straight down!!

Ahmed ABDELGADIR
170
Ahmed ABDELGADIR 2025.12.18 02:22 
 

Game changer indicator is another masterpiece from strukov!! Well done keep it up!!

Junichi Isono
993
Junichi Isono 2025.12.13 01:45 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

WillemJvR1
76
WillemJvR1 2025.12.12 09:00 
 

love this indicator specialy on 1 min trading ..

p.s.de
64
p.s.de 2025.12.11 10:04 
 

I rarely leave reviews, but this indicator truly deserves it. Game Changer is by far the best indicator I’ve ever purchased on MQL5 — and I’ve tested many. The signals are incredibly accurate, clean, and easy to read. No clutter, no confusion, just clear confirmations that actually make sense in real trading conditions. From the first day of using it, I noticed how confidently I could take entries. The timing of the signals is excellent, and the way the indicator visually presents momentum shifts makes trading so much more stress-free. You can see the market direction instantly. The support from the developer is also outstanding — fast responses, clear guidance, and genuinely helpful assistance. It’s rare to find this level of support on MQL5, and it makes the product even more valuable. Huge thanks to the developer — you’ve created something truly exceptional. This tool has genuinely improved my trading, and I can say it is superior to everything else I’ve tried on the Market. I highly recommend it to anyone who wants a reliable, serious indicator. Keep up the amazing work. Strukov and Daleen!

Amir Alikhan
74
Amir Alikhan 2025.12.11 01:24 
 

The visual design is intuitive and highly efficient for intraday or swing trading.Great work from Strukov on delivering both simplicity and technical depth in one tool!!

mohamed salah
66
mohamed salah 2025.11.16 16:51 
 

I integrated Game Changer into one of my semi-auto scripts to filter trades. Because it doesn’t repaint, my code reads its buffer reliably. Works flawlessly. For manual trading, the alerts are a nice touch too they trigger right after candle close.

mali madonna
51
mali madonna 2025.11.16 16:19 
 

You can tell the coding quality is the same on MT4 and MT5. I stress-tested both versions on gold and EURUSD with fast tick data, and there was no signal drift or repainting. The MT5 build runs lighter on resources, while MT4 remains a great backup. Technically sound indicator excellent for structured strategies.thanks strukov for the nice support also

joloriz
86
joloriz 2025.11.10 10:57 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

miley miles
59
miley miles 2025.11.08 22:51 
 

Here’s how I see it: Game Changer is a really good trend-indicator with thoughtful design, especially for traders who want clarity in direction and want to ride rather than chase moves.

robert hanss
58
robert hanss 2025.11.03 22:08 
 

Before using Game Changer I often second guessed whether the trend was with me or against me. With this indicator I feel more confident setting bias. I’ll check Is this instrument bullish according to Game Changer? Yes? Then I look for longs. My take: helpful for traders who already have an entry technique and just want a reliable trend filter. If you’re entering purely when the indicator flips, be cautious combine it with good risk management. Not to forget Strukov And Daleen with the great support and help

