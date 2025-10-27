Game Changer Indicator mt5
- Indicadores
- Vasiliy Strukov
- Versão: 1.0
- Ativações: 5
O Game Changer é um indicador de tendências revolucionário, concebido para ser utilizado em qualquer instrumento financeiro, transformando o seu metatrader num poderoso analisador de tendências. O indicador não se retraça nem apresenta atrasos. Funciona em qualquer período de tempo e auxilia na identificação de tendências, sinaliza potenciais reversões, atua como um mecanismo de trailing stop e fornece alertas em tempo real para respostas rápidas do mercado. Quer seja um profissional experiente ou principiante à procura de vantagem competitiva, esta ferramenta permite-lhe operar com confiança, disciplina e uma compreensão clara da dinâmica da tendência subjacente.
Entre em contacto comigo imediatamente após a compra para receber um bónus personalizado. Pode obter uma cópia gratuita do nosso indicador Strong Support e Trend Scanner, envie-me uma mensagem privada.
Note que não vendo os meus EAs ou conjuntos especiais no Telegram; só estão disponíveis em Mql5 e os meus ficheiros de conjuntos só estão disponíveis no meu blog aqui. Tenha cuidado com os burlões e não compre conjuntos a ninguém.
CONFIGURAÇÕES
- Ativar alerta sobre alterações de tendência - Verdadeiro/Falso – apresenta alertas no gráfico se a tendência mudar
- Enviar notificação push – Verdadeiro/Falso – ativa as notificações push de alertas para o telefone
- Enviar notificações por e-mail – Verdadeiro/Falso – envia notificações por e-mail sobre alterações de tendência para o e-mail
This indicator is selective by design and works best on M5 and M15.The lack of constant signals helps filter bad trades, not create confusion. It’s a tool for structure and confirmation not signal spamming. If you use it as intended, it delivers solid value. Strukov and his manual helped me a lot to understand how to use it..