Game Changer Indicator mt5

4.67

O Game Changer é um indicador de tendências revolucionário, concebido para ser utilizado em qualquer instrumento financeiro, transformando o seu metatrader num poderoso analisador de tendências. O indicador não se retraça nem apresenta atrasos. Funciona em qualquer período de tempo e auxilia na identificação de tendências, sinaliza potenciais reversões, atua como um mecanismo de trailing stop e fornece alertas em tempo real para respostas rápidas do mercado. Quer seja um profissional experiente ou principiante à procura de vantagem competitiva, esta ferramenta permite-lhe operar com confiança, disciplina e uma compreensão clara da dinâmica da tendência subjacente.

Entre em contacto comigo imediatamente após a compra para receber um bónus personalizado. Pode obter uma cópia gratuita do nosso indicador Strong Support e Trend Scanner, envie-me uma mensagem privada.
Note que não vendo os meus EAs ou conjuntos especiais no Telegram; só estão disponíveis em Mql5 e os meus ficheiros de conjuntos só estão disponíveis no meu blog aqui. Tenha cuidado com os burlões e não compre conjuntos a ninguém.

CONFIGURAÇÕES

  • Ativar alerta sobre alterações de tendência - Verdadeiro/Falso – apresenta alertas no gráfico se a tendência mudar
  • Enviar notificação push – Verdadeiro/Falso – ativa as notificações push de alertas para o telefone
  • Enviar notificações por e-mail – Verdadeiro/Falso – envia notificações por e-mail sobre alterações de tendência para o e-mail

Comentários 7
Memo Tegani
46
Memo Tegani 2025.12.18 02:43 
 

This indicator is selective by design and works best on M5 and M15.The lack of constant signals helps filter bad trades, not create confusion. It’s a tool for structure and confirmation not signal spamming. If you use it as intended, it delivers solid value. Strukov and his manual helped me a lot to understand how to use it..

mohamed salah
66
mohamed salah 2025.11.16 17:03 
 

I tested it on six charts at once and my MT5 didn’t lag at all. That’s rare for a visual indicator with alerts. It’s coded cleanly efficient, responsive and stable even on high-volatility assets like gold. Big thumbs up for technical design and strukov for sure

Richirich1k
651
Richirich1k 2025.11.11 08:09 
 

Very accurate signals! No repaint. I love this new indicator from Strukov!

Produtos recomendados
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
Indicadores
O indicador cria cotações atuais, que podem ser comparadas com as históricas e, com base nisso, fazer uma previsão do movimento dos preços. O indicador possui um campo de texto para navegação rápida até a data desejada. Opções: Símbolo - seleção do símbolo que o indicador exibirá; SymbolPeriod - seleção do período do qual o indicador coletará dados; IndicatorColor - cor do indicador; HorisontalShift - deslocamento das cotações desenhadas pelo indicador pelo número especificado de barras; I
OrderBook Cumulative Indicator
Stanislav Korotky
5 (1)
Indicadores
Order Book, known also as Market Book, market depth, Level 2, - is a dynamically updated table with current volumes of orders to buy and to sell specific financial instument at price levels near Bid and Ask. MetaTrader 5 provides the means for receiving market book from your broker, but in real time only, without access to its history. The indicator OrderBook Cumulative Indicator accumulates market book data online and visualizes them on the chart. In addition, the indicator can show the market
The Pulse mt5
Roman Kuleshov
Indicadores
The Pulse indicador que mostra o período de acumulação em tempo real. Em palavras simples: acumulação é quando o "dinheiro inteligente" coleta silenciosamente um ativo antes de lançar um movimento poderoso no mercado. No gráfico, parece que o preço está "preso" em um intervalo. Esta é a fase de acumulação-alguém está se preparando para uma grande jogada. E se você aprender a perceber esses momentos — quando o mercado parece "congelar", mas ao mesmo tempo a tensão é sentida-você pode estar no lu
Market Profile 3 ForexArby com
Hussien Abdeltwab Hussien Ryad
4 (15)
Indicadores
Market Profile 3 MetaTrader 5 indicator  version 4.70— is a classic Market Profile implementation that can show the price density over time, outlining the most important price levels, value area, and control value of a given trading session. This indicator can be attached to timeframes between M1 and D1 and will show the Market Profile for daily, weekly, monthly, or even intraday sessions. Lower timeframes offer higher precision. Higher timeframes are recommended for better visibility. It is als
FREE
Cumulative Delta MT5
Evgeny Shevtsov
4.55 (60)
Indicadores
The indicator analyzes the volume scale and splits it into two components - seller volumes and buyer volumes, and also calculates the delta and cumulative delta. The indicator does not flicker or redraw, its calculation and plotting are performed fairly quickly, while using the data from the smaller (relative to the current) periods. The indicator operation modes can be switched using the Mode input variable: Buy - display only the buyer volumes. Sell - display only the seller volumes. BuySell -
FREE
BoxInside MT5
Evgeny Shevtsov
5 (4)
Indicadores
This indicator calculates the volume profile and places labels that correspond to the VAH, VAL and POC levels, for each candle individually. Indicator operation features The indicator works on the timeframes from M3 to MN, but it uses the history data of smaller periods: M1 - for periods from M3 to H1, M5 - for periods from H2 to H12, M30 - for the D1 period, H4 - for the W1 period, D1 - for the MN period. The color and location of the VAL, VAH and POC labels on the current candle are considere
FREE
Haven Volume Profile
Maksim Tarutin
4.63 (8)
Indicadores
Haven Volume Profile é um indicador multifuncional para análise do perfil de volume que ajuda a identificar níveis chave de preços com base na distribuição do volume de negociação. Foi projetado para traders profissionais que desejam entender melhor o mercado e identificar pontos importantes de entrada e saída nas operações. Outros produtos ->  AQUI Principais características: Cálculo do Point of Control (POC) - o nível de maior atividade comercial, que ajuda a identificar os níveis mais líquido
FREE
MultiSessionVolumeProfile
Everett Wright
Indicadores
MultiSession Volume Profile is a professional volume profile indicator for MetaTrader 5 that builds separate POC, VAH, VAL and volume histograms for multiple custom trading sessions on the same chart. It helps you see where volume truly concentrated in each part of the day (RTH, Globex, Asia, London, etc.), so you can identify key intraday levels, ranges, and magnets that many standard tools miss. ​ Main advantages Multi-session profiles Build up to 5 fully independent sessions with custom times
VR Grid Mt5
Vladimir Pastushak
3.25 (8)
Indicadores
O indicador VR Grid foi projetado para criar uma grade gráfica com configurações definidas pelo usuário. Ao contrário da grade padrão , a VR Grid é usada para construir níveis circulares . Dependendo da escolha do usuário, o passo entre os níveis de rodada pode ser arbitrário. Além disso, ao contrário de outros indicadores e utilitários, o VR Grid mantém a posição da rede mesmo quando o período de tempo muda ou o terminal é reiniciado. Configurações, arquivos de configuração, versões demo, instr
FREE
PipTick Pairs Spread MT5
Michal Jurnik
Indicadores
The   Pairs Spread indicator   has been developed for the popular strategy known as pairs trading, spread trading, or statistical arbitrage. This indicator measures the distance (spread) between prices of two directly (positively) correlated instruments and shows the result as a curve with standard deviations. So, traders can quickly identify when the instruments are too far apart and use this information for trade opportunities.  How to use the Pairs Spread indicator Best results are attained
Easy Correlations Indicator
Ioannis Xenos
5 (1)
Indicadores
Easy Correlations Indicator The Easy Correlations Indicator is designed to help traders analyze the relationship between two correlated instruments. By monitoring the distance between their Relative Strength Index (RSI) values, the indicator highlights situations where one instrument has moved significantly further than the other. This creates potential trading opportunities: Sell the stronger instrument (overstretched RSI) Buy the weaker instrument (lagging RSI) Because the positions are opened
FREE
AP Vwap Bands Pro MT5
Allan Graham Pike
Indicadores
AP VWAP Bands Pro (MT5) Volume-weighted average price with ±σ bands for clear intraday bias, mean-reversion zones, and dynamic support/resistance. Works on crypto (incl. BTC) , FX , indices , and metals . Uses tick-volume when real volume isn’t available. What it shows VWAP line (volume-weighted mean price). Two envelopes around VWAP (default ±1σ and ±2σ) to highlight balance vs. extension. Reset modes : Day , Week , or Anchor Time (HH:MM) to start VWAP where you need it (e.g., exchange open).
FREE
Volume To Price Imbalance Indicator
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Volume-to-Price Movement Oscillator (VP Oscillator) for MT5 The VP Oscillator highlights the balance (or imbalance) between trading volume and price movement, helping traders spot hidden accumulation, distribution, or weakening trends. How It Works: Calculates each bar’s price range (High–Low) and tick volume. Normalizes both values over a set period (default: 14). Plots the absolute difference between them ×100 — showing how closely price action aligns with trading activity. Interpretation: Hig
FREE
Basic Theme Builder MT5
Mehran Sepah Mansoor
5 (2)
Indicadores
Basic Theme Builder: Simplifique a Personalização do Seu Gráfico Transforme sua experiência de negociação com o Basic Theme Builder , um indicador versátil projetado para simplificar a personalização da aparência do seu gráfico no MetaTrader 5. Este indicador intuitivo oferece um painel fácil de usar que permite alternar rapidamente entre vários temas e esquemas de cores, melhorando tanto o apelo visual quanto a funcionalidade do seu ambiente de negociação. Free MT4 version O Basic Theme Builde
FREE
Aggression Volume Profile
Edson Cavalca Junior
4.55 (11)
Indicadores
Esse indicador plota no gráfico o perfil de volume por Preço Há 5 formas de visualização: Por Volume Total negociado;  (Premium Version); Volume em Ticks (Forex);  Separado por Compradores e Vendedores;  (Premium Version); Somente Compradores;  (Premium Version); Somente Vendedores e;  (Premium Version); Saldo de negócios (Compradores - Vendedores).  (Premium Version); É possível selecionar quantos dias será calculado os perfis. (Premium Version); No dia atual ele recalcula os dados do histog
FREE
Trend Lines Scalper
Magdalena Estefania Colonna
Indicadores
TREND LINES Scalper Professional Indicator OVERVIEW Trend Lines Scalper is a highly accurate, advanced indicator designed specifically for professional traders looking to maximize their scalping opportunities by automatically detecting trend lines and high-probability signals. This powerful algorithm combines classic technical analysis with modern technology, automatically identifying price patterns and generating accurate, real-time signals for successful scalping trades. MAIN FEATURES
Gino Renko
Stephane, Andr Valette
1 (1)
Indicadores
Another renko-based indicator. It returns different usable values ​​for an EA, and is directly displayed on the main chart. Its setting is very simple: The size of the renko The number of bars taken into account The falling color The color on the rise Returned values: Buffer 0 : Value of the middle Buffer 1 : Value of the Top Buffer 2 : Value of the Bottom Buffer 3 : Direction of renko (0.0 for top ; 1.0 for bottom) Buffer 4 : Ratio of the renko, for example, if it is twice, 3 times, ro more of
Harmonic Butterfly MT5
Sergey Deev
Indicadores
The indicator detects and displays М. Gartley's Butterfly pattern. The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by the pop-up window, a mobile notification and an email. The pattern and wave parameters are displayed on the screenshots. The default parameters are used for demonstration purposes only in order to increase the amount of detected patterns. Parameters z
Dagangduit Monitor
Agus Pujianto
Indicadores
The DD_Profit_Monitor MT5  indicator is a trading tool developed by the Dagangduit Core Team . This indicator is designed to monitor profits in real-time with the following key features: All Time Profit : Displays the total profit earned since the beginning of the trading account's usage. This feature helps traders see the overall performance of their trading activities. Daily Profit : Displays daily profits, allowing traders to monitor their daily performance more specifically. Key Features: Al
Smart Depth Of Market
Evgeny Shevtsov
4.33 (18)
Indicadores
The indicator displays the orders book, as well as increases its depth, remembering the location of orders that have gone beyond the current "window" view. Indicator capability Display the levels of open positions. Simulation of placing/cancelling/editing pending orders directly in the displayed orders book. Indicator features The orders book display works only on those trading symbols for which it is broadcast by the broker. To reset the information about the rows that were recorded in the Sm
FREE
SMMA Bands Indicator
Elie Baptiste Granger
Indicadores
The SMMA Bands indicator is an advanced volatility-based trading tool that creates 6 dynamic support and resistance levels around an envelope formed by two Smoothed Moving Averages (SMMA).  This indicator combines the reliability of SMMA trend identification with the precision of standard deviation-based volatility bands, making it suitable for both trend-following and mean-reversion strategies. Every band has its own buffer for use in EA. feel free to make suggestions and add reviews , i will
Important Lines
Terence Gronowski
4.87 (23)
Indicadores
This indicator displays Pivot-Lines, preday high and low, preday close and the minimum and maximum of the previous hour. You just have to put this single indicator to the chart to have all these important lines, no need to setup many single indicators. Why certain lines are important Preday high and low : These are watched by traders who trade in a daily chart. Very often, if price climbs over or falls under a preday low/high there is an acceleration in buying/selling. It is a breakout out of a
FREE
Cointegration Spread Indicator
Olesia Lukian
Indicadores
Statistical Arbitrage Spread Generator for Cointegration [MT5] What is Pair Trading? Pair trading is a market-neutral strategy that looks to exploit the relative price movement between two correlated assets — instead of betting on the direction of the market. The idea? When two assets that usually move together diverge beyond a statistically significant threshold, one is likely mispriced. You sell the expensive one, buy the cheap one , and profit when they converge again. It’s a statistica
FREE
Chart Mirror Client MT5
Fabio Albano
Indicadores
Este indicador irá espelhar os ativos em uso em outro metatrader, podendo escolher o timeframe e um template. Esta é a versão Cliente MT5, e precisa da versão Server do Metatrader 4 ou 5: Metatrader 4 Mirror Chart Server:  https://www.mql5.com/en/market/product/88644 Metatrader 5 Mirror Chart Server:   https://www.mql5.com/en/market/product/88652 Detalhes de como funciona no vídeo.
FREE
Dots Indicator MT5
Do Kim Dang Khoi
Indicadores
If you love this indicator, please leave a positive rating and comment, it will be a source of motivation to help me create more products <3 Key Takeaways Generates buy and sell signals earlier than regular MA This indicator can detect a trend when it is just starting Filter :  A special parameter that is useful for filtering out spikes without causing lag. However, like all indicators, it isn't foolproof,  to avoid false signals, it's best to use the   Dots  indicator with other indicators. Te
FREE
Supertrend MetaTrader 5
Vladimir Karputov
Indicadores
O indicador 'Supertrend MetaTrader 5' é a base do sistema de negociação de tendências mais simples. E, no entanto, continua sendo muito eficaz. O indicador funciona em qualquer período de tempo (no período do gráfico atual). Pelo nome, você pode ver que esse indicador segue a tendência e, quando a tendência muda, o indicador mostra com precisão o ponto da mudança da tendência. A base do 'Supertrend MetaTrader 5' é comparar preços e valores do 'indicador Average True Range' multiplicados por um
Trading Sessions by Mahefa R
Mahefa Raveloson
Indicadores
Trading Sessions by Mahefa R is an indicator for MetaTrader 5 that visually identifies the four main trading sessions: New York, London, Tokyo, and Sydney . Designed to provide a clean, intuitive, and professional market view, it highlights the most active periods of the Forex market using smart visualization of session ranges , session-specific candle colors , and daily separators . Main Features: Automatic detection of the 4 major sessions New York London Tokyo Sydney Each session is fully c
FREE
FOTSI Indicator
Leonardo Daniel Isaia
1 (1)
Indicadores
FOTSI – Índice de Força Verdadeira do Forex Descubra a verdadeira força de cada moeda e negocie com vantagem. O Indicador FOTSI é um oscilador multimoeda que mede o momentum real de cada moeda principal (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, CAD, NZD) em todos os seus pares. Em vez de analisar apenas um gráfico, o FOTSI combina dados de vários pares, suaviza o movimento e aplica o algoritmo True Strength Index (TSI) para fornecer uma visão clara, estável e sem atrasos da força relativa de cada moeda. Pr
Nexus fibonacci indicator
Mohammed Kaddour
4 (1)
Indicadores
This  variant of the ZigZag  indicator is recalculated  at  each  tick  only at the bars that were not calculated yet and,  therefore, it does  not  overload  CPU  at  all  which  is  different   from  the standard indicator. Besides, in this indicator drawing of  a  line is  executed exactly in ZIGZAG style  and, therefore, the  indicator  correctly and simultaneously  displays  two  of its extreme points (High and Low) at the same bar! Depth is a minimum number of bars without the second max
FREE
Heiken Ashi fxam
Ely Alsedy
5 (1)
Indicadores
Indicador Heiken Ashi MT5 Eleve sua análise de mercado com o Indicador Heiken Ashi MT5. Esta poderosa ferramenta transforma os dados de preços padrão em velas mais suaves, focadas em tendências, facilitando a identificação de tendências de mercado e potenciais pontos de reversão. Características principais: Identificação clara de tendências: Distingue visualmente entre tendências de alta e baixa com cores de velas distintas. Redução de ruído: Filtra as flutuações de preços, proporcionando uma v
FREE
Os compradores deste produto também adquirem
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Se você comprar este indicador, receberá meu Gerenciador de Operações Profissional + EA  GRATUITAMENTE. Primeiramente, vale ressaltar que este Sistema de Trading é um Indicador Não Repintado, Não Redesenho e Não Atrasado, o que o torna ideal tanto para o trading manual quanto para o automatizado. Curso online, manual e download de predefinições. O "Sistema de Trading Inteligente MT5" é uma solução completa de trading projetada para traders novos e experientes. Ele combina mais de 10 indicadores
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Negociação de Ouro (XAU/USD) no MetaTrader 5 Para o negociador sério: Aborde a negociação de Ouro com uma metodologia estruturada e baseada em dados que combina múltiplos fatores de análise de mercado. Esta ferramenta foi construída para apoiar a sua análise de negociação de Ouro. Oportunidade de Preço Limitada Esta é uma chance de possuir o Gold Sniper Scalper Pro antes que o preço aumente. O preço do produto aumentará $50 após cada 10 compras subsequentes.
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador deste indicador recebe adicionalmente, e de forma gratuita: A ferramenta exclusiva "Bomber Utility", que acompanha automaticamente cada operação, define os níveis de Stop Loss e Take Profit e fecha operações de acordo com as regras da estratégia; Arquivos de configuração (set files) para ajustar o indicador em diferentes ativos; Set files para configurar o Bomber Utility nos modos: "Risco Mínimo", "Risco Balanceado" e "Estratégia de Espera"; Um vídeo tutorial passo a passo que aju
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe é uma ferramenta de análise de mercado em tempo real desenvolvida com base nos Smart Money Concepts (SMC). Ela foi projetada para ajudar os traders a analisarem a estrutura do mercado de forma sistemática e obterem uma visão mais clara da direção geral do mercado. O sistema analisa automaticamente Pontos de Reversão, Zonas-Chave e a Estrutura de Mercado em múltiplos timeframes, enquanto exibe Points of Interest (POI), sinais sem repaint e níveis autom
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO O preço do Azimuth Pro está inicialmente definido em 299 $ para os primeiros 100 compradores. O preço final será de 499 $. A DIFERENÇA ENTRE ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONAIS NÃO É O INDICADOR — É A LOCALIZAÇÃO. A maioria dos traders entra em níveis de preço arbitrários, perseguindo momentum ou reagindo a sinais atrasados. As instituições esperam o preço atingir níveis estruturados onde oferta e demanda realmente mudam. Azimuth Pro mapeia esses níveis automaticamente: V
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analise a Força das Moedas para Decisões de Negociação Mais Inteligentes Visão Geral FX Power é a sua ferramenta essencial para compreender a força real das principais moedas e do ouro em quaisquer condições de mercado. Identificando moedas fortes para comprar e fracas para vender, FX Power simplifica as decisões de negociação e revela oportunidades de alta probabilidade. Quer você prefira seguir tendências ou antecipar reversões usando valores extremos de Delta, esta ferramenta adap
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
Primeiramente, vale ressaltar que este Indicador de Negociação não repinta, não redesenha e não apresenta atrasos, tornando-o ideal tanto para negociação manual quanto automatizada. Manual do utilizador: configurações, entradas e estratégia. O Analista Atômico é um Indicador de Ação de Preço PA que utiliza a força e o momentum do preço para encontrar uma vantagem melhor no mercado. Equipado com filtros avançados que ajudam a remover ruídos e sinais falsos, e aumentam o potencial de negociação.
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Apresentando   Quantum TrendPulse   , a ferramenta de negociação definitiva que combina o poder do   SuperTrend   ,   RSI   e   Stochastic   em um indicador abrangente para maximizar seu potencial de negociação. Projetado para traders que buscam precisão e eficiência, este indicador ajuda você a identificar tendências de mercado, mudanças de momentum e pontos de entrada e saída ideais com confiança. Principais características: Integração SuperTrend:   siga facilmente a tendência predominante do
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicadores
Apresento a você um excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como uma estratégia de trading “tudo incluído”, pronta para usar. Em um único código estão integradas ferramentas poderosas de análise técnica de mercado, sinais de entrada (setas), funções de alertas e notificações push. Cada comprador deste indicador também recebe gratuitamente: Utilitário Grabber: ferramenta para gerenciamento automático de ordens abertas Vídeo tutorial passo a passo: como instalar, configurar e operar com
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Antes de tudo, vale ressaltar que esta Ferramenta de Negociação é um Indicador Não Repintante, Não Redesenhante e Não Atrasado, o que a torna ideal para negociação profissional. Curso online, manual do utilizador e demonstração. O Indicador de Conceitos de Ação de Preço Inteligente é uma ferramenta muito poderosa tanto para traders novos quanto experientes. Ele combina mais de 20 indicadores úteis em um único, combinando ideias avançadas de negociação como Análise do Trader do Círculo Interno
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
O indicador Trend Ai é uma ótima ferramenta que irá melhorar a análise de mercado de um trader, combinando a identificação de tendências com pontos de entrada acionáveis e alertas de reversão. Este indicador permite que os usuários naveguem pelas complexidades do mercado forex com confiança e precisão Além dos sinais primários, o indicador Trend Ai identifica pontos de entrada secundários que surgem durante retrações ou retrações, permitindo que os comerciantes capitalizem as correções de preço
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
Quantas vezes você comprou um indicador de negociação com ótimos backtests, prova de desempenho em conta real com números fantásticos e estatísticas por toda parte, mas depois de usá-lo, você acaba perdendo sua conta? Você não deve confiar em um sinal por si só, você precisa saber por que ele apareceu em primeiro lugar, e é isso que o RelicusRoad Pro faz de melhor! Manual do Usuário + Estratégias + Vídeos de Treinamento + Grupo Privado com Acesso VIP + Versão Móvel Disponível Uma Nova Maneira d
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
O indicador Berma Bands (BBs) é uma ferramenta valiosa para traders que buscam identificar e capitalizar tendências de mercado. Ao analisar a relação entre o preço e os BBs, os traders podem discernir se um mercado está em uma fase de tendência ou de variação. Visite o [ Blog Berma Home ] para saber mais. As Bandas de Berma são compostas por três linhas distintas: a Banda de Berma Superior, a Banda de Berma Média e a Banda de Berma Inferior. Essas linhas são plotadas em torno do preço, criando u
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Matreshka self-testing and self-optimizing indicator: 1. Is an interpretation of the Elliott Wave Analysis Theory. 2. Based on the principle of the indicator type ZigZag, and the waves are based on the principle of interpretation of the theory of DeMark. 3. Filters waves in length and height. 4. Draws up to six levels of ZigZag at the same time, tracking waves of different orders. 5. Marks Pulsed and Recoil Waves. 6. Draws arrows to open positions 7. Draws three channels. 8. Notes support and re
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
Atualmente com 33% de desconto! A melhor solução para qualquer Trader Novato ou especialista! Este indicador é uma ferramenta de negociação exclusiva, de alta qualidade e acessível porque incorporamos uma série de recursos proprietários e uma nova fórmula. Com esta atualização, você poderá mostrar fusos horários duplos. Você não só será capaz de mostrar um TF mais alto, mas também mostrar ambos, o TF do gráfico, MAIS o TF mais alto: MOSTRANDO ZONAS ANINHADAS. Todos os traders de Oferta e Demanda
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
O TPSproTrend PRO identifica o momento em que o mercado realmente muda de direção e cria um ponto de entrada no início do movimento. Você entra no mercado quando o preço está apenas começando a se mover, e não depois que o movimento já ocorreu.   Indicador       Não redesenha os sinais e exibe automaticamente os pontos de entrada, Stop Loss e Take Profit, tornando a negociação clara, visual e estruturada. INSTRUÇÕES EM RUSSO   -   VERSÃO MT4 Principais vantagens Sinalização sem redesenho.   Tod
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicadores
Apresentamos-lhe um indicador revolucionário que muda as regras do jogo no mundo da negociação de tendências. O indicador foi projetado para repensar o desempenho e elevar sua experiência de negociação a uma altura sem precedentes. Nosso indicador possui uma combinação única de recursos avançados que o diferenciam da concorrência. A tecnologia de ponta "Real Pricing Factors" oferece estabilidade incomparável, mesmo nas condições de mercado mais desafiadoras e voláteis. Diga adeus a padrões instá
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Apresentando       Quantum Trend Sniper Indicator   , o inovador Indicador MQL5 que está transformando a maneira como você identifica e negocia as reversões de tendência! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos,       Indicador de Atirador de Tendência Quântica       foi projetado para impulsionar sua jornada de negociação a novos patamares com sua forma inovadora de identificar reversões de tendência com precisão extremamente alta. ***Com
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indicadores
FX Volume: Vivencie o Verdadeiro Sentimento de Mercado sob a Perspectiva de um Corretor Visão Geral Rápida Quer aprimorar sua abordagem de trading? FX Volume fornece insights em tempo real sobre como traders de varejo e corretores estão posicionados—bem antes de relatórios atrasados como o COT. Seja para buscar ganhos consistentes ou simplesmente ter uma vantagem mais clara no mercado, FX Volume ajuda você a detectar grandes desequilíbrios, confirmar rompimentos e aperfeiçoar sua gestão de ris
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Indicadores
Este é um indicador para MT5 que fornece sinais precisos para entrar em uma negociação sem redesenhar. Ele pode ser aplicado a qualquer ativo financeiro: forex, criptomoedas, metais, ações, índices. Ele fornecerá estimativas bastante precisas e informará quando é melhor abrir e fechar um negócio. Assista o vídeo (6:22) com um exemplo de processamento de apenas um sinal que compensou o indicador! A maioria dos traders melhora seus resultados de negociação durante a primeira semana de negociação c
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.36 (11)
Indicadores
Este painel mostra os últimos   padrões harmónicos   disponíveis para os símbolos seleccionados, pelo que poupará tempo e será mais eficiente /   versão MT4 . Indicador gratuito:   Basic Harmonic Pattern Colunas do indicador Symbol :   aparecem os símbolos seleccionados Trend :   de alta ou de baixa Pattern :   tipo de padrão (gartley, borboleta, morcego, caranguejo, tubarão, cifra ou ABCD) Entry :   preço de entrada SL:   preço de paragem de perda TP1:   preço do 1º take profit TP2:   preço
Volatility Master MT5
INTRAQUOTES
Indicadores
Volatility Master for MetaTrader is a real-time dashboard tool that scans up to 56 symbols using up to 2 flexible dashboards on different charts to identify high-volatility, trending markets instantly. With clear bullish/bearish signals, customizable alerts, and a user-friendly interface, it helps you avoid range-bound conditions and focus on high-probability trades. Clarity leads to confidence. Trade confidently and protect your capital effectively with this powerful dashboard. Setup & Guide: 
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indicadores
SynaptixQuant Dominance Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Engineered for traders who require a data-driven view of market behaviour beyond surface-level indicators. The Synaptix Quant (SQ) Dominance Matrix is not a conventional currency strength display. Behind its intentionally streamlined interface runs a sophisticated analytical architecture designed to quantify market conditions with precision. Every output is generated through layered signal processing built to identify d
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (17)
Indicadores
O   Matrix Arrow Indicator MT5   é uma tendência única 10 em 1 seguindo um indicador multi-timeframe   100% sem repintura   que pode ser usado em todos os símbolos/instrumentos:   forex ,   commodities ,   criptomoedas ,   índices ,   ações .  O  Matrix Arrow Indicator MT5  determinará a tendência atual em seus estágios iniciais, reunindo informações e dados de até 10 indicadores padrão, que são: Índice de movimento direcional médio (ADX) Índice de canal de commodities (CCI) Velas clássicas de
Atbot
Zaha Feiz
4.62 (55)
Indicadores
AtBot: Como funciona e como usá-lo ### Como funciona O indicador "AtBot" para a plataforma MT5 gera sinais de compra e venda usando uma combinação de ferramentas de análise técnica. Ele integra a Média Móvel Simples (SMA), a Média Móvel Exponencial (EMA) e o índice de Faixa Verdadeira Média (ATR) para identificar oportunidades de negociação. Além disso, pode utilizar velas Heikin Ashi para melhorar a precisão dos sinais. Deixe uma avaliação após a compra e receba um presente especial. ### Princ
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (11)
Indicadores
Gartley Hunter Multi - An indicator for searching for harmonic patterns simultaneously on dozens of trading instruments and on all possible timeframes. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Patterns: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Simultaneous search for patterns on dozens of trading instruments and on all possible timeframes 3. Search for patterns of all possible sizes. From the smallest to the largest 4. All fou
CRT Liquidity Pro
Juan Pablo Castro Forero
5 (1)
Indicadores
Preocupado com sua próxima negociação? Cansado de não saber se sua estratégia realmente funciona? Com o CRT Liquidity Pro, você negocia com estatísticas reais, não com emoções. Conheça suas probabilidades, acompanhe seu desempenho e negocie com confiança — baseado no Poder de 3, detecção inteligente de liquidez e confirmações CRT. Gostaria de ver a realidade da estratégia CRT Liquidity? Após sua compra, entre em contato conosco e forneceremos um de nossos outros produtos gratuitamente. Confira
Gann Method Scan MT5
Elif Kaya
5 (2)
Indicadores
- Real price is 200$ - 50% Discount (It is 99$ now) -   It is enabled for 4 purchases. Contact me for extra bonus (Gann Trend indicator), instruction or any questions! - Non-repaint, No lag - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. - Lifetime update free Gann Gold EA MT5 Introduction W.D. Gann’s theories in technical analysis have fascinated traders for decades. It offers a unique approach beyond traditional cha
Mais do autor
EA Gold Stuff mt5
Vasiliy Strukov
4.74 (670)
Experts
EA Gold Stuff mt5 é um EA projetado especificamente para o comércio de ouro. O trabalho é baseado na abertura de ordens no indicador Gold Stuff mt5, portanto, o consultor trabalha na estratégia "Trend Follow", o que significa seguir a tendência. Importante! Entre em contato comigo imediatamente após a compra para obter instruções e bônus!  Você pode obter uma cópia gratuita do nosso indicador Strong Support e Trend Scanner, envie uma mensagem privada. a mim! O Expert Advisor requer um tipo de
EA Game Changer mt5
Vasiliy Strukov
5 (2)
Experts
O Game Change EA é um sistema de negociação de acompanhamento de tendências baseado no indicador Game Changer. Vende automaticamente sempre que se forma um ponto vermelho e continua na direção de venda até que apareça um X amarelo, o que sinaliza um possível fim da tendência. A mesma lógica se aplica às negociações de compra. Quando aparece um ponto azul, o EA começa a comprar e fechará o ciclo de compra assim que for detetado um X amarelo. Este EA é adequado para qualquer par de moedas e qualqu
Aurum Trader mt5
Vasiliy Strukov
4.57 (7)
Experts
EA Aurum Trader mt5 combina uma estratégia de breakout e de seguimento de tendências com um máximo de duas negociações por dia.  Contacte-me imediatamente após a compra para obter um bónus pessoal!  Você pode obter uma cópia gratuita do nosso forte apoio e indicador de Scanner de tendência, por favor pm. Eu!   Por favor, note que eu não vendo meus EA ou conjuntos especiais no telegram, ele só está disponível no Mql5 e meus arquivos de Conjunto estão disponíveis apenas no meu blog aqui.  Tenha cu
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1071)
Experts
EA Gold Stuff é um EA projetado especificamente para o comércio de ouro. O trabalho é baseado na abertura de ordens no indicador Gold Stuff, portanto, o consultor trabalha na estratégia "Trend Follow", o que significa seguir a tendência. Importante! Entre em contato comigo imediatamente após a compra para obter instruções e bônus! Você pode obter uma cópia gratuita do nosso indicador Strong Support e Trend Scanner, envie uma mensagem privada. a mim! Os resultados em tempo real podem ser vist
EA Game Changer
Vasiliy Strukov
3 (2)
Experts
O Game Change EA é um sistema de negociação de acompanhamento de tendências baseado no indicador Game Changer. Vende automaticamente sempre que se forma um ponto vermelho e continua na direção de venda até que apareça um X amarelo, o que sinaliza um possível fim da tendência. A mesma lógica se aplica às negociações de compra. Quando aparece um ponto azul, o EA começa a comprar e fechará o ciclo de compra assim que for detetado um X amarelo. Este EA é adequado para qualquer par de moedas e qualqu
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Indicadores
O Game Changer é um indicador de tendências revolucionário, concebido para ser utilizado em qualquer instrumento financeiro, transformando o seu metatrader num poderoso analisador de tendências. O indicador não se retraça nem apresenta atrasos. Funciona em qualquer período de tempo e auxilia na identificação de tendências, sinaliza potenciais reversões, atua como um mecanismo de trailing stop e fornece alertas em tempo real para respostas rápidas do mercado. Quer seja um profissional experiente
Aurum Trader
Vasiliy Strukov
5 (3)
Experts
EA Aurum Trader  combina uma estratégia de breakout e de seguimento de tendências com um máximo de duas negociações por dia.  Contacte-me imediatamente após a compra para obter um bónus pessoal!  Você pode obter uma cópia gratuita do nosso forte apoio e indicador de Scanner de tendência, por favor pm. Eu!   Por favor, note que eu não vendo meus EA ou conjuntos especiais no telegram, ele só está disponível no Mql5 e meus arquivos de Conjunto estão disponíveis apenas no meu blog aqui.  Tenha cuid
BB Scalping mt5
Vasiliy Strukov
5 (3)
Experts
O BB Scalping Expert é minha mais recente e poderosa obra-prima em operações de breakout/scalping e sem martingale, operando ouro com precisão! Este sistema opera em breakouts usando a banda de Bollinger e o indicador Zig-Zag em combinação. Várias ordens pendentes são colocadas na máxima e na mínima das bandas de Bollinger. Quando acionadas, há um trailing stop seguindo o preço de breakout até que as ordens sejam interrompidas. O EA utiliza o indicador Zig-Zag para stop loss dinâmico, protegend
BB Scalping
Vasiliy Strukov
4.33 (6)
Experts
O BB Scalping Expert é minha mais recente e poderosa obra-prima em operações de breakout/scalping e sem martingale, operando ouro com precisão! Este sistema opera em breakouts usando a banda de Bollinger e o indicador Zig-Zag em combinação. Várias ordens pendentes são colocadas na máxima e na mínima das bandas de Bollinger. Quando acionadas, há um trailing stop seguindo o preço de breakout até que as ordens sejam interrompidas. O EA utiliza o indicador Zig-Zag para stop loss dinâmico, protegend
Pin Bar EA mt4
Vasiliy Strukov
4.43 (7)
Experts
DESCRIÇÃO DO PINBAR: O EA Pin Bar emprega uma abordagem multiestratégia que combina a negociação de pin bar com técnicas de acompanhamento de tendências e reversão à média. Um pin bar é um tipo de candlestick que sinaliza uma reversão acentuada e uma rejeição de preço. É definido por uma cauda longa, chamada "sombra" ou "pavio". A cauda do pin bar mostra a área do preço que foi rejeitada e a implicação é que o preço continuará a mover-se na direção oposta à que a cauda aponta. Um sinal de pin b
Pin Bar mt5
Vasiliy Strukov
4.63 (8)
Experts
DESCRIÇÃO DO PINBAR: O EA Pin Bar emprega uma abordagem multiestratégia que combina a negociação de pin bar com técnicas de acompanhamento de tendências e reversão à média. Um pin bar é um tipo de candlestick que sinaliza uma reversão acentuada e uma rejeição de preço. É definido por uma cauda longa, chamada "sombra" ou "pavio". A cauda do pin bar mostra a área do preço que foi rejeitada e a implicação é que o preço continuará a mover-se na direção oposta à que a cauda aponta. Um sinal de pin b
Filtro:
Memo Tegani
46
Memo Tegani 2025.12.18 02:43 
 

This indicator is selective by design and works best on M5 and M15.The lack of constant signals helps filter bad trades, not create confusion. It’s a tool for structure and confirmation not signal spamming. If you use it as intended, it delivers solid value. Strukov and his manual helped me a lot to understand how to use it..

Valentin Popa
571
Valentin Popa 2025.12.09 13:05 
 

Hi! I'm not the type of buyer to make a nice review for getting a bonus from the author. 80% of the reviews on this platform are just like that, so be careful. This indicator is ok for me but only at M5, which is what I was actually looking for. I also like that it will leave several bars with no signal, which indicates no trading zone. I don't get the meaning of the x exit button, so many times signal continues after it. And don't think author will reply fast to your PM, a have 3 days waiting. About those bonuses, don't get to excited to get many products, usually they are crap. Just be happy with one good product for what you paid. If it's good for anything.

mohamed salah
66
mohamed salah 2025.11.16 17:03 
 

I tested it on six charts at once and my MT5 didn’t lag at all. That’s rare for a visual indicator with alerts. It’s coded cleanly efficient, responsive and stable even on high-volatility assets like gold. Big thumbs up for technical design and strukov for sure

mali madonna
51
mali madonna 2025.11.16 16:11 
 

This indicator gives a clear visual of when momentum truly shifts. The alerts trigger at candle close not mid-bar which cuts down on false flips. I’ve used it as both a trend confirmation tool and an exit trigger and it performs well in both roles. Works best on H1 and higher where noise is lower.

Richirich1k
651
Richirich1k 2025.11.11 08:09 
 

Very accurate signals! No repaint. I love this new indicator from Strukov!

kawala junior
26
kawala junior 2025.11.08 22:42 
 

Attach Game Changer to your chart and it’s like turning the lights on in a dark room. Suddenly you see the trend, the direction, the “momentum mood”. very nice indicator !! A must try!!

Simonas Kavaliauskas
306
Simonas Kavaliauskas 2025.11.01 12:35 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Responder ao comentário