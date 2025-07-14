Dollar Pilot

Bu ticaret robotu, FOREX piyasası için tasarlanmış çoklu döviz uzman danışmanıdır ve özellikle USD paritelerinde işlem yapmaktadır: USDJPY, GBPUSD ve AUDUSD. Standart H1 (saatlik) zaman diliminde çalışan sistem, teknik analiz kullanarak aynı anda üç sembol için işlem fırsatlarını belirler. Piyasa dinamikleri ve korelasyon stratejilerinden yararlanarak, aynı anda birden fazla paritede pozisyon açıp yönetebilir, riski optimize eder ve potansiyel getirileri maksimize eder.

Robot tamamen otomatik olup, USD odaklı, çeşitlendirilmiş bir işlem yaklaşımı arayan traderlar için idealdir.

USD Pilot’u seçmeniz için nedenler:

  • USD paritelerinde gelişmiş işlemlere odaklanır

  • Perakende traderlar ve profesyonel Prop Firm kullanıcıları için uygundur

  • Artan fırsatlar için yüksek işlem sıklığı

  • Çoklu işlem araçlarıyla geniş özelleştirme imkanı

Temel Özellikler:

  • Gelişmiş teknik analiz araçları kullanır

  • Düşük zarar oranı (yüzde 10’un altında) sağlar

  • Grid ve Martingale gibi riskli stratejilerden uzaktır

  • Özelleştirilebilir seçeneklerle entegre risk yönetimi

  • Hızlı kurulum için ön ayarlı ayarlar

  • Güçlü sermaye koruma protokolleri



input description: https://www.mql5.com/en/blogs/post/763379

    ATTENTION! After purchasing, send a private message to receive the full setup and gift. (download set file)

    User guidelines:

      • Currency pair: Attach the EA to USDJPY chart
      • Timeframe: H1
      • Minimum deposit : $100
      • Account type: ECN, Raw or low spreads accounts.
      • Brokers : Common brokers and PropFirms (ICmarkets broker recommended)
      • Account type: Hedge
      • IMPORTANT: Read the documentations carefully !!!




      Filtrele:
      Victor Minaev
      2516
      Victor Minaev 2025.07.17 19:39 
       

      Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

      Sahil Mukhtar
      2231
      Geliştiriciden yanıt Sahil Mukhtar 2025.07.25 09:51
      Super excited about your review Victor.
      İncelemeye yanıt