Dollar Pilot

Bu ticaret robotu, FOREX piyasası için tasarlanmış çoklu döviz uzman danışmanıdır ve özellikle USD paritelerinde işlem yapmaktadır: USDJPY, GBPUSD ve AUDUSD. Standart H1 (saatlik) zaman diliminde çalışan sistem, teknik analiz kullanarak aynı anda üç sembol için işlem fırsatlarını belirler. Piyasa dinamikleri ve korelasyon stratejilerinden yararlanarak, aynı anda birden fazla paritede pozisyon açıp yönetebilir, riski optimize eder ve potansiyel getirileri maksimize eder.

Robot tamamen otomatik olup, USD odaklı, çeşitlendirilmiş bir işlem yaklaşımı arayan traderlar için idealdir.

USD Pilot’u seçmeniz için nedenler:

USD paritelerinde gelişmiş işlemlere odaklanır

Perakende traderlar ve profesyonel Prop Firm kullanıcıları için uygundur

Artan fırsatlar için yüksek işlem sıklığı

Çoklu işlem araçlarıyla geniş özelleştirme imkanı

Temel Özellikler:

Gelişmiş teknik analiz araçları kullanır

Düşük zarar oranı (yüzde 10’un altında) sağlar

Grid ve Martingale gibi riskli stratejilerden uzaktır

Özelleştirilebilir seçeneklerle entegre risk yönetimi

Hızlı kurulum için ön ayarlı ayarlar

Güçlü sermaye koruma protokolleri





ATTENTION! After purchasing, send a private message to receive the full setup and gift . (download set file)

User guidelines:

Currency pair: Attach the EA to USDJPY chart

Timeframe: H1

Minimum deposit : $100

Account type: ECN, Raw or low spreads accounts.

Brokers : Common brokers and PropFirms (ICmarkets broker recommended)



Account type: Hedge

IMPORTANT: Read the documentations carefully !!!











