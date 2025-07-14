Dollar Pilot

Este robot de trading es un asesor experto multimoneda diseñado para el mercado FOREX, enfocado específicamente en pares con USD: USDJPY, GBPUSD y AUDUSD. Operando en el timeframe estándar H1 (hora), el sistema utiliza análisis técnico para identificar oportunidades de trading simultáneamente en los tres símbolos. Aprovechando la dinámica intermercado y estrategias de correlación, puede abrir y gestionar posiciones en múltiples pares a la vez, optimizando el riesgo y maximizando los retornos potenciales.

El robot es completamente automatizado e ideal para traders que buscan un enfoque diversificado centrado en USD.

Por qué elegir USD Pilot:

  • Enfoque avanzado en pares con USD

  • Adecuado para traders minoristas y usuarios profesionales de Prop Firm

  • Alta frecuencia de trading para aumentar oportunidades

  • Amplia personalización con múltiples herramientas de trading

Características principales:

  • Utiliza herramientas sofisticadas de análisis técnico

  • Mantiene bajo drawdown (menos del 10%)

  • Libre de estrategias riesgosas como Grid y Martingala

  • Gestión de riesgo integrada con opciones personalizables

  • Configuraciones preajustadas para despliegue rápido

  • Fuertes protocolos de protección de capital



input description: https://www.mql5.com/en/blogs/post/763379

    ATTENTION! After purchasing, send a private message to receive the full setup and gift. (download set file)

    User guidelines:

      • Currency pair: Attach the EA to USDJPY chart
      • Timeframe: H1
      • Minimum deposit : $100
      • Account type: ECN, Raw or low spreads accounts.
      • Brokers : Common brokers and PropFirms (ICmarkets broker recommended)
      • Account type: Hedge
      • IMPORTANT: Read the documentations carefully !!!




