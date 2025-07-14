Dollar Pilot
- Asesores Expertos
- Sahil Mukhtar
- Versión: 1.60
- Actualizado: 19 agosto 2025
- Activaciones: 11
Este robot de trading es un asesor experto multimoneda diseñado para el mercado FOREX, enfocado específicamente en pares con USD: USDJPY, GBPUSD y AUDUSD. Operando en el timeframe estándar H1 (hora), el sistema utiliza análisis técnico para identificar oportunidades de trading simultáneamente en los tres símbolos. Aprovechando la dinámica intermercado y estrategias de correlación, puede abrir y gestionar posiciones en múltiples pares a la vez, optimizando el riesgo y maximizando los retornos potenciales.
El robot es completamente automatizado e ideal para traders que buscan un enfoque diversificado centrado en USD.
Por qué elegir USD Pilot:
Enfoque avanzado en pares con USD
Adecuado para traders minoristas y usuarios profesionales de Prop Firm
Alta frecuencia de trading para aumentar oportunidades
Amplia personalización con múltiples herramientas de trading
Características principales:
Utiliza herramientas sofisticadas de análisis técnico
Mantiene bajo drawdown (menos del 10%)
Libre de estrategias riesgosas como Grid y Martingala
Gestión de riesgo integrada con opciones personalizables
Configuraciones preajustadas para despliegue rápido
Fuertes protocolos de protección de capital
User guidelines:
- Currency pair: Attach the EA to USDJPY chart
- Timeframe: H1
- Minimum deposit : $100
- Account type: ECN, Raw or low spreads accounts.
- Brokers : Common brokers and PropFirms (ICmarkets broker recommended)
- Account type: Hedge
- IMPORTANT: Read the documentations carefully !!!
