Dollar Pilot
- エキスパート
- Sahil Mukhtar
- バージョン: 1.60
- アップデート済み: 19 8月 2025
- アクティベーション: 11
このトレーディングロボットは、FOREX市場向けに設計されたマルチ通貨エキスパートアドバイザーで、特にUSD通貨ペア（USDJPY、GBPUSD、AUDUSD）の取引に特化しています。標準のH1（1時間足）タイムフレームで稼働し、テクニカル分析を用いて3つの通貨ペアすべての取引機会を同時に識別します。インターマーケットの動きや相関戦略を活用し、複数ペアでのポジションの同時管理と最適なリスク管理により、潜在的なリターンを最大化します。
このロボットは完全自動化されており、USDを中心に分散したトレードを求めるトレーダーに最適です。
USD Pilotを選ぶ理由：
-
USDペアの高度な取引に特化
-
個人トレーダーおよびプロップファームのプロユーザーに適合
-
高い取引頻度でチャンス増加
-
多彩なトレーディングツールによる幅広いカスタマイズが可能
主な特徴：
-
高度なテクニカル分析ツールを活用
-
ドローダウンを低く（10%未満）維持
-
グリッドやマーチンゲールなどのリスキーな戦略は使用せず
-
カスタマイズ可能なリスク管理機能内蔵
-
迅速な導入のためのプリセット設定
-
強力な資本保護プロトコル
ATTENTION! After purchasing, send a private message to receive the full setup and gift. (download set file)
User guidelines:
- Currency pair: Attach the EA to USDJPY chart
- Timeframe: H1
- Minimum deposit : $100
- Account type: ECN, Raw or low spreads accounts.
- Brokers : Common brokers and PropFirms (ICmarkets broker recommended)
- Account type: Hedge
- IMPORTANT: Read the documentations carefully !!!
