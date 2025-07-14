Dollar Pilot

このトレーディングロボットは、FOREX市場向けに設計されたマルチ通貨エキスパートアドバイザーで、特にUSD通貨ペア（USDJPY、GBPUSD、AUDUSD）の取引に特化しています。標準のH1（1時間足）タイムフレームで稼働し、テクニカル分析を用いて3つの通貨ペアすべての取引機会を同時に識別します。インターマーケットの動きや相関戦略を活用し、複数ペアでのポジションの同時管理と最適なリスク管理により、潜在的なリターンを最大化します。

このロボットは完全自動化されており、USDを中心に分散したトレードを求めるトレーダーに最適です。

USD Pilotを選ぶ理由：

  • USDペアの高度な取引に特化

  • 個人トレーダーおよびプロップファームのプロユーザーに適合

  • 高い取引頻度でチャンス増加

  • 多彩なトレーディングツールによる幅広いカスタマイズが可能

主な特徴：

  • 高度なテクニカル分析ツールを活用

  • ドローダウンを低く（10%未満）維持

  • グリッドやマーチンゲールなどのリスキーな戦略は使用せず

  • カスタマイズ可能なリスク管理機能内蔵

  • 迅速な導入のためのプリセット設定

  • 強力な資本保護プロトコル



input description: https://www.mql5.com/en/blogs/post/763379

    ATTENTION! After purchasing, send a private message to receive the full setup and gift. (download set file)

    User guidelines:

      • Currency pair: Attach the EA to USDJPY chart
      • Timeframe: H1
      • Minimum deposit : $100
      • Account type: ECN, Raw or low spreads accounts.
      • Brokers : Common brokers and PropFirms (ICmarkets broker recommended)
      • Account type: Hedge
      • IMPORTANT: Read the documentations carefully !!!




      フィルタ:
      Victor Minaev
      2552
      Victor Minaev 2025.07.17 19:39 
       

      ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

      Sahil Mukhtar
      2197
      開発者からの返信 Sahil Mukhtar 2025.07.25 09:51
      Super excited about your review Victor.
      レビューに返信