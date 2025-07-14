Dollar Pilot

Ce robot de trading est un expert advisor multi-devises conçu pour le marché FOREX, spécifiquement pour trader les paires USD : USDJPY, GBPUSD et AUDUSD. Fonctionnant sur le timeframe standard H1 (horaire), le système utilise l’analyse technique pour identifier simultanément des opportunités de trading sur les trois symboles. En tirant parti des dynamiques inter-marchés et des stratégies de corrélation, il peut ouvrir et gérer des positions sur plusieurs paires à la fois, optimisant le risque et maximisant les retours potentiels.

Le robot est entièrement automatisé et idéal pour les traders recherchant une approche diversifiée axée sur l’USD.

Pourquoi choisir USD Pilot :

  • Axé sur le trading avancé des paires USD

  • Adapté aux traders particuliers et aux utilisateurs professionnels Prop Firm

  • Fréquence de trading exceptionnelle pour multiplier les opportunités

  • Offre une large personnalisation avec plusieurs outils de trading

Fonctionnalités clés :

  • Exploite des outils d’analyse technique sophistiqués

  • Maintient un drawdown faible (moins de 10%)

  • Exempt de stratégies risquées telles que Grid et Martingale

  • Gestion des risques intégrée avec options personnalisables

  • Paramètres préconfigurés pour un déploiement rapide

  • Protocoles solides de protection du capital



input description: https://www.mql5.com/en/blogs/post/763379

    ATTENTION! After purchasing, send a private message to receive the full setup and gift. (download set file)

    User guidelines:

      • Currency pair: Attach the EA to USDJPY chart
      • Timeframe: H1
      • Minimum deposit : $100
      • Account type: ECN, Raw or low spreads accounts.
      • Brokers : Common brokers and PropFirms (ICmarkets broker recommended)
      • Account type: Hedge
      • IMPORTANT: Read the documentations carefully !!!




      Forex Shogun
      Sahil Mukhtar
      Experts
      Forex Shogun: Maître du Marché JPY Forex Shogun est un système de trading automatisé de nouvelle génération, méticuleusement conçu pour dominer le monde à grande vitesse des paires croisées JPY. Contrairement aux robots polyvalents, le Shogun est un spécialiste, entièrement axé sur la précision et la force des symboles les plus volatils du Yen japonais : USDJPY, GBPJPY, EURJPY, NZDJPY, CHFJPY et XAUJPY. Opérant sur le graphique H1, le cœur de la puissance du Shogun réside dans son algorithme bas
      Euro Vision
      Sahil Mukhtar
      Experts
      Euro Vision Expert Advisor Euro Vision est un robot de trading multi-devises de nouvelle génération, conçu exclusivement pour trader les principales paires basées sur l’euro : EURUSD, EURJPY, EURCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD et EURNZD. Fonctionnant sur l’unité de temps H1, le système combine un modèle avancé de corrélation avec des techniques de scalping de précision pour offrir des entrées de trading à forte probabilité et maximiser la régularité. Contrairement aux systèmes mono-paire, Euro Vis
      Silver Comet
      Sahil Mukhtar
      Experts
      Présentation de Silver Comet : L'Expert Advisor Multi-Devises Le Silver Comet est un système de trading multi-devises avancé, conçu spécifiquement pour naviguer dans l'univers volatil des symboles de l'argent. Il est conçu pour le trader averti, des comptes de détail individuels aux professionnels sérieux des PropFirms , offrant une approche puissante et à faible risque pour le trading de matières premières. Caractéristiques Clés et Spécifications des Symboles Le Silver Comet EA est une avancée
      CryptoEdge Scalper
      Sahil Mukhtar
      Experts
      Ce conseiller expert (EA) est un robot de trading entièrement automatisé et hautement spécialisé, conçu pour trader le Bitcoin (BTCUSD) avec précision sur le marché des cryptomonnaies toujours actif. Fonctionnant sur l’unité de temps H1 (horaire), il est optimisé pour l’environnement crypto 24h/24 et 7j/7, en analysant le comportement des faiseurs de marché (baleines) et en suivant les flux de capitaux intelligents pour détecter des configurations de trading à forte probabilité. Contrairement a
      Red Berry MT4
      Sahil Mukhtar
      5 (1)
      Experts
      Introduction : Red Berry est un robot de trading alimenté par l'intelligence  artificielle, conçu pour les traders FOREX ou PropFirms. Cet expert advisor utilise une stratégie unique qui combine des techniques avancées d'IA avec une analyse technique, le distinguant des robots de trading traditionnels. Aspects principaux de Red Berry : Alimenté par des fonctionnalités d'IA Conçu pour les traders PropFirm Retrait standard inférieur à 10% La principale stratégie n'est pas basée sur une grille
      The Apple MT4
      Sahil Mukhtar
      5 (1)
      Experts
      Introduction: Apple est un robot de trading basé sur l'analyse technique, que vous soyez un trader FOREX ou PropFirm, cet EA est conçu pour vous. Ce conseiller expert utilise une stratégie de trading qui emploie des analyses techniques avancées et des indicateurs personnalisés, le distinguant des robots de trading traditionnels. Aspects clés d'Apple :    Conseiller expert multi-devises    Alimenté par des fonctionnalités d'analyse technique    Conçu pour les traders PropFirm    Écart standa
      Red Berry MT5
      Sahil Mukhtar
      5 (4)
      Experts
      Introduction : Red Berry est un robot de trading alimenté par l'intelligence  artificielle, conçu pour les traders FOREX ou PropFirms. Cet expert advisor utilise une stratégie unique qui combine des techniques avancées d'IA avec une analyse technique, le distinguant des robots de trading traditionnels. Aspects principaux de Red Berry : Alimenté par des fonctionnalités d'IA Conçu pour les traders PropFirm Retrait standard inférieur à 10% La principale stratégie n'est pas basée sur une grille
      The Apple
      Sahil Mukhtar
      4.5 (8)
      Experts
      Introduction: Apple est un robot de trading basé sur l'analyse technique, que vous soyez un trader FOREX ou PropFirm, cet EA est conçu pour vous. Ce conseiller expert utilise une stratégie de trading qui emploie des analyses techniques avancées et des indicateurs personnalisés, le distinguant des robots de trading traditionnels. Aspects clés d'Apple :  Conseiller expert multi-devises  Alimenté par des fonctionnalités d'analyse technique  Conçu pour les traders PropFirm  Écart standard infér
      Victor Minaev
      2516
      Victor Minaev 2025.07.17 19:39 
       

      L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

      Sahil Mukhtar
      2231
      Réponse du développeur Sahil Mukhtar 2025.07.25 09:51
      Super excited about your review Victor.
      Répondre à l'avis