Dollar Pilot
- Experts
- Sahil Mukhtar
- Version: 1.60
- Mise à jour: 19 août 2025
- Activations: 11
Ce robot de trading est un expert advisor multi-devises conçu pour le marché FOREX, spécifiquement pour trader les paires USD : USDJPY, GBPUSD et AUDUSD. Fonctionnant sur le timeframe standard H1 (horaire), le système utilise l’analyse technique pour identifier simultanément des opportunités de trading sur les trois symboles. En tirant parti des dynamiques inter-marchés et des stratégies de corrélation, il peut ouvrir et gérer des positions sur plusieurs paires à la fois, optimisant le risque et maximisant les retours potentiels.
Le robot est entièrement automatisé et idéal pour les traders recherchant une approche diversifiée axée sur l’USD.
Pourquoi choisir USD Pilot :
-
Axé sur le trading avancé des paires USD
-
Adapté aux traders particuliers et aux utilisateurs professionnels Prop Firm
-
Fréquence de trading exceptionnelle pour multiplier les opportunités
-
Offre une large personnalisation avec plusieurs outils de trading
Fonctionnalités clés :
-
Exploite des outils d’analyse technique sophistiqués
-
Maintient un drawdown faible (moins de 10%)
-
Exempt de stratégies risquées telles que Grid et Martingale
-
Gestion des risques intégrée avec options personnalisables
-
Paramètres préconfigurés pour un déploiement rapide
-
Protocoles solides de protection du capital
|
User guidelines:
- Currency pair: Attach the EA to USDJPY chart
- Timeframe: H1
- Minimum deposit : $100
- Account type: ECN, Raw or low spreads accounts.
- Brokers : Common brokers and PropFirms (ICmarkets broker recommended)
- Account type: Hedge
- IMPORTANT: Read the documentations carefully !!!
