Dollar Pilot

Ce robot de trading est un expert advisor multi-devises conçu pour le marché FOREX, spécifiquement pour trader les paires USD : USDJPY, GBPUSD et AUDUSD. Fonctionnant sur le timeframe standard H1 (horaire), le système utilise l’analyse technique pour identifier simultanément des opportunités de trading sur les trois symboles. En tirant parti des dynamiques inter-marchés et des stratégies de corrélation, il peut ouvrir et gérer des positions sur plusieurs paires à la fois, optimisant le risque et maximisant les retours potentiels.

Le robot est entièrement automatisé et idéal pour les traders recherchant une approche diversifiée axée sur l’USD.

Pourquoi choisir USD Pilot :

Axé sur le trading avancé des paires USD

Adapté aux traders particuliers et aux utilisateurs professionnels Prop Firm

Fréquence de trading exceptionnelle pour multiplier les opportunités

Offre une large personnalisation avec plusieurs outils de trading

Fonctionnalités clés :

Exploite des outils d’analyse technique sophistiqués

Maintient un drawdown faible (moins de 10%)

Exempt de stratégies risquées telles que Grid et Martingale

Gestion des risques intégrée avec options personnalisables

Paramètres préconfigurés pour un déploiement rapide

Protocoles solides de protection du capital





ATTENTION! After purchasing, send a private message to receive the full setup and gift . (download set file)

User guidelines:

Currency pair: Attach the EA to USDJPY chart

Timeframe: H1

Minimum deposit : $100

Account type: ECN, Raw or low spreads accounts.

Brokers : Common brokers and PropFirms (ICmarkets broker recommended)



Account type: Hedge

IMPORTANT: Read the documentations carefully !!!












