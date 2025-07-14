Dollar Pilot
- Sahil Mukhtar
- 版本: 1.60
- 更新: 19 八月 2025
- 激活: 11
这款交易机器人是一款多货币专家顾问，专为外汇市场设计，专注于美元货币对交易：USDJPY、GBPUSD 和 AUDUSD。系统运行于标准的H1（小时）时间框架，利用技术分析同时识别这三个交易品种的交易机会。通过利用跨市场动态和相关策略，它能够同时开仓和管理多个货币对的头寸，实现风险优化和潜在收益最大化。
该机器人完全自动化，适合寻求多元化美元交易策略的交易者。
选择 USD Pilot 的理由：
专注于美元货币对的高级交易
适合零售交易者及专业Prop Firm用户
交易频率高，机会更多
提供多种交易工具，支持广泛定制
核心功能：
利用复杂的技术分析工具
低回撤（低于10%）
不使用网格和马丁格尔等高风险策略
内置风险管理，参数可定制
预设参数，快速部署
严格的资金保护机制
User guidelines:
- Currency pair: Attach the EA to USDJPY chart
- Timeframe: H1
- Minimum deposit : $100
- Account type: ECN, Raw or low spreads accounts.
- Brokers : Common brokers and PropFirms (ICmarkets broker recommended)
- Account type: Hedge
- IMPORTANT: Read the documentations carefully !!!
