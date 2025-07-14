Dollar Pilot

这款交易机器人是一款多货币专家顾问，专为外汇市场设计，专注于美元货币对交易：USDJPY、GBPUSD 和 AUDUSD。系统运行于标准的H1（小时）时间框架，利用技术分析同时识别这三个交易品种的交易机会。通过利用跨市场动态和相关策略，它能够同时开仓和管理多个货币对的头寸，实现风险优化和潜在收益最大化。

该机器人完全自动化，适合寻求多元化美元交易策略的交易者。

选择 USD Pilot 的理由：

  • 专注于美元货币对的高级交易

  • 适合零售交易者及专业Prop Firm用户

  • 交易频率高，机会更多

  • 提供多种交易工具，支持广泛定制

核心功能：

  • 利用复杂的技术分析工具

  • 低回撤（低于10%）

  • 不使用网格和马丁格尔等高风险策略

  • 内置风险管理，参数可定制

  • 预设参数，快速部署

  • 严格的资金保护机制



input description: https://www.mql5.com/en/blogs/post/763379

    ATTENTION! After purchasing, send a private message to receive the full setup and gift. (download set file)

    User guidelines:

      • Currency pair: Attach the EA to USDJPY chart
      • Timeframe: H1
      • Minimum deposit : $100
      • Account type: ECN, Raw or low spreads accounts.
      • Brokers : Common brokers and PropFirms (ICmarkets broker recommended)
      • Account type: Hedge
      • IMPORTANT: Read the documentations carefully !!!




      筛选:
      Victor Minaev
      2550
      Victor Minaev 2025.07.17 19:39 
       

      用户没有留下任何评级信息

      Sahil Mukhtar
      2197
      来自开发人员的回复 Sahil Mukhtar 2025.07.25 09:51
      Super excited about your review Victor.
      回复评论