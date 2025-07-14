Dollar Pilot
Questo robot di trading è un expert advisor multi-valuta progettato per il mercato FOREX, specificamente per il trading di coppie USD: USDJPY, GBPUSD e AUDUSD. Funzionando sul timeframe standard H1 (orario), il sistema utilizza l’analisi tecnica per identificare contemporaneamente opportunità di trading su tutti e tre i simboli. Sfruttando la dinamica intermarket e strategie di correlazione, può aprire e gestire posizioni su più coppie simultaneamente, ottimizzando il rischio e massimizzando i potenziali ritorni.
Il robot è completamente automatizzato ed è ideale per i trader che cercano un approccio diversificato focalizzato sull’USD.
Perché scegliere USD Pilot:
Focus sul trading avanzato delle coppie USD
Adatto a trader retail e utenti professionali Prop Firm
Frequenza di trading elevata per aumentare le opportunità
Offre ampia personalizzazione con diversi strumenti di trading
Caratteristiche principali:
Sfrutta sofisticati strumenti di analisi tecnica
Mantiene un drawdown basso (sotto il 10%)
Privo di strategie rischiose come Grid e Martingale
Gestione del rischio integrata con opzioni personalizzabili
Impostazioni preconfigurate per un rapido deployment
Forti protocolli di protezione del capitale
User guidelines:
- Currency pair: Attach the EA to USDJPY chart
- Timeframe: H1
- Minimum deposit : $100
- Account type: ECN, Raw or low spreads accounts.
- Brokers : Common brokers and PropFirms (ICmarkets broker recommended)
- Account type: Hedge
- IMPORTANT: Read the documentations carefully !!!
