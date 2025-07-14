Dollar Pilot

Questo robot di trading è un expert advisor multi-valuta progettato per il mercato FOREX, specificamente per il trading di coppie USD: USDJPY, GBPUSD e AUDUSD. Funzionando sul timeframe standard H1 (orario), il sistema utilizza l’analisi tecnica per identificare contemporaneamente opportunità di trading su tutti e tre i simboli. Sfruttando la dinamica intermarket e strategie di correlazione, può aprire e gestire posizioni su più coppie simultaneamente, ottimizzando il rischio e massimizzando i potenziali ritorni.

Il robot è completamente automatizzato ed è ideale per i trader che cercano un approccio diversificato focalizzato sull’USD.

Perché scegliere USD Pilot:

  • Focus sul trading avanzato delle coppie USD

  • Adatto a trader retail e utenti professionali Prop Firm

  • Frequenza di trading elevata per aumentare le opportunità

  • Offre ampia personalizzazione con diversi strumenti di trading

Caratteristiche principali:

  • Sfrutta sofisticati strumenti di analisi tecnica

  • Mantiene un drawdown basso (sotto il 10%)

  • Privo di strategie rischiose come Grid e Martingale

  • Gestione del rischio integrata con opzioni personalizzabili

  • Impostazioni preconfigurate per un rapido deployment

  • Forti protocolli di protezione del capitale



input description: https://www.mql5.com/en/blogs/post/763379

    ATTENTION! After purchasing, send a private message to receive the full setup and gift. (download set file)

    User guidelines:

      • Currency pair: Attach the EA to USDJPY chart
      • Timeframe: H1
      • Minimum deposit : $100
      • Account type: ECN, Raw or low spreads accounts.
      • Brokers : Common brokers and PropFirms (ICmarkets broker recommended)
      • Account type: Hedge
      • IMPORTANT: Read the documentations carefully !!!




      Victor Minaev
      2516
      Victor Minaev 2025.07.17 19:39 
       

      L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

      Sahil Mukhtar
      2231
      Risposta dello sviluppatore Sahil Mukhtar 2025.07.25 09:51
      Super excited about your review Victor.
      Rispondi alla recensione