Dollar Pilot

Этот торговый робот — мультивалютный эксперт, разработанный для рынка FOREX, специально для торговли парами с долларом США: USDJPY, GBPUSD и AUDUSD. Работая на стандартном часовом таймфрейме (H1), система использует технический анализ для одновременного выявления торговых возможностей по всем трем символам. Используя межрыночную динамику и стратегии корреляции, робот может открывать и управлять позициями в нескольких парах одновременно, оптимизируя риски и максимизируя потенциальную прибыль.
Робот полностью автоматизирован и идеально подходит для трейдеров, стремящихся к диверсифицированному подходу с фокусом на USD.
Почему выбирают USD Pilot:
Специализация на продвинутой торговле парами с долларом
Подходит для розничных трейдеров и профессиональных пользователей Prop Firm
Высокая частота сделок для увеличения возможностей
Широкие возможности настройки с множеством торговых инструментов
Основные характеристики:
Использование сложных инструментов технического анализа
Низкая просадка (менее 10%)
Отсутствие рискованных стратегий, таких как Grid и Мартингейл
Встроенное управление рисками с настраиваемыми параметрами
Преднастроенные настройки для быстрой работы
Надежные протоколы защиты капитала
User guidelines:
- Currency pair: Attach the EA to USDJPY chart
- Timeframe: H1
- Minimum deposit : $100
- Account type: ECN, Raw or low spreads accounts.
- Brokers : Common brokers and PropFirms (ICmarkets broker recommended)
- Account type: Hedge
- IMPORTANT: Read the documentations carefully !!!
