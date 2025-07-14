Dollar Pilot

Этот торговый робот — мультивалютный эксперт, разработанный для рынка FOREX, специально для торговли парами с долларом США: USDJPY, GBPUSD и AUDUSD. Работая на стандартном часовом таймфрейме (H1), система использует технический анализ для одновременного выявления торговых возможностей по всем трем символам. Используя межрыночную динамику и стратегии корреляции, робот может открывать и управлять позициями в нескольких парах одновременно, оптимизируя риски и максимизируя потенциальную прибыль.

Робот полностью автоматизирован и идеально подходит для трейдеров, стремящихся к диверсифицированному подходу с фокусом на USD.

Почему выбирают USD Pilot:

  • Специализация на продвинутой торговле парами с долларом

  • Подходит для розничных трейдеров и профессиональных пользователей Prop Firm

  • Высокая частота сделок для увеличения возможностей

  • Широкие возможности настройки с множеством торговых инструментов

Основные характеристики:

  • Использование сложных инструментов технического анализа

  • Низкая просадка (менее 10%)

  • Отсутствие рискованных стратегий, таких как Grid и Мартингейл

  • Встроенное управление рисками с настраиваемыми параметрами

  • Преднастроенные настройки для быстрой работы

  • Надежные протоколы защиты капитала



input description: https://www.mql5.com/en/blogs/post/763379

    ATTENTION! After purchasing, send a private message to receive the full setup and gift. (download set file)

    User guidelines:

      • Currency pair: Attach the EA to USDJPY chart
      • Timeframe: H1
      • Minimum deposit : $100
      • Account type: ECN, Raw or low spreads accounts.
      • Brokers : Common brokers and PropFirms (ICmarkets broker recommended)
      • Account type: Hedge
      • IMPORTANT: Read the documentations carefully !!!



      Victor Minaev
      2550
      Victor Minaev 2025.07.17 19:39 
       

      Пользователь не оставил комментарий к оценке

      Sahil Mukhtar
      2197
      Ответ разработчика Sahil Mukhtar 2025.07.25 09:51
      Super excited about your review Victor.
      Ответ на отзыв