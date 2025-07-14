Dollar Pilot

Этот торговый робот — мультивалютный эксперт, разработанный для рынка FOREX, специально для торговли парами с долларом США: USDJPY, GBPUSD и AUDUSD. Работая на стандартном часовом таймфрейме (H1), система использует технический анализ для одновременного выявления торговых возможностей по всем трем символам. Используя межрыночную динамику и стратегии корреляции, робот может открывать и управлять позициями в нескольких парах одновременно, оптимизируя риски и максимизируя потенциальную прибыль.

Робот полностью автоматизирован и идеально подходит для трейдеров, стремящихся к диверсифицированному подходу с фокусом на USD.

Почему выбирают USD Pilot:

Специализация на продвинутой торговле парами с долларом

Подходит для розничных трейдеров и профессиональных пользователей Prop Firm

Высокая частота сделок для увеличения возможностей

Широкие возможности настройки с множеством торговых инструментов

Основные характеристики:

Использование сложных инструментов технического анализа

Низкая просадка (менее 10%)

Отсутствие рискованных стратегий, таких как Grid и Мартингейл

Встроенное управление рисками с настраиваемыми параметрами

Преднастроенные настройки для быстрой работы

Надежные протоколы защиты капитала





After purchasing, send a private message to receive the full setup and gift . (download set file)

User guidelines:

Currency pair: Attach the EA to USDJPY chart

Timeframe: H1

Minimum deposit : $100

Account type: ECN, Raw or low spreads accounts.

Brokers : Common brokers and PropFirms (ICmarkets broker recommended)



Account type: Hedge

IMPORTANT: Read the documentations carefully !!!







