Dollar Pilot

이 트레이딩 로봇은 FOREX 시장을 위해 설계된 다중 통화 전문가 어드바이저로, 특히 USD 통화쌍인 USDJPY, GBPUSD, AUDUSD를 거래합니다. 표준 H1 (1시간) 타임프레임에서 작동하며, 기술적 분석을 사용해 세 가지 심볼 모두에서 동시에 거래 기회를 식별합니다. 시장 간 역학 및 상관관계 전략을 활용하여 여러 통화쌍에서 포지션을 동시에 열고 관리하며, 위험을 최적화하고 잠재 수익을 극대화합니다.

이 로봇은 완전 자동화되어 있으며 USD 중심의 다양화된 거래 방식을 원하는 트레이더에게 이상적입니다.

USD Pilot 선택 이유:

  • USD 통화쌍 고급 거래에 집중

  • 소매 트레이더 및 전문 Prop Firm 사용자에게 적합

  • 거래 빈도가 높아 기회 증대

  • 다양한 거래 도구로 폭넓은 맞춤 설정 제공

핵심 기능:

  • 정교한 기술 분석 도구 활용

  • 낮은 최대 손실률 유지(10% 미만)

  • Grid, 마틴게일 등 위험한 전략 미사용

  • 사용자 지정 가능한 내장 리스크 관리

  • 빠른 배포를 위한 사전 설정

  • 강력한 자본 보호 프로토콜



input description: https://www.mql5.com/en/blogs/post/763379

    ATTENTION! After purchasing, send a private message to receive the full setup and gift. (download set file)

    User guidelines:

      • Currency pair: Attach the EA to USDJPY chart
      • Timeframe: H1
      • Minimum deposit : $100
      • Account type: ECN, Raw or low spreads accounts.
      • Brokers : Common brokers and PropFirms (ICmarkets broker recommended)
      • Account type: Hedge
      • IMPORTANT: Read the documentations carefully !!!




      필터:
      Victor Minaev
      2562
      Victor Minaev 2025.07.17 19:39 
       

      사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

      Sahil Mukhtar
      2210
      개발자의 답변 Sahil Mukhtar 2025.07.25 09:51
      Super excited about your review Victor.
      리뷰 답변