Dollar Pilot

이 트레이딩 로봇은 FOREX 시장을 위해 설계된 다중 통화 전문가 어드바이저로, 특히 USD 통화쌍인 USDJPY, GBPUSD, AUDUSD를 거래합니다. 표준 H1 (1시간) 타임프레임에서 작동하며, 기술적 분석을 사용해 세 가지 심볼 모두에서 동시에 거래 기회를 식별합니다. 시장 간 역학 및 상관관계 전략을 활용하여 여러 통화쌍에서 포지션을 동시에 열고 관리하며, 위험을 최적화하고 잠재 수익을 극대화합니다.

이 로봇은 완전 자동화되어 있으며 USD 중심의 다양화된 거래 방식을 원하는 트레이더에게 이상적입니다.

USD Pilot 선택 이유:

USD 통화쌍 고급 거래에 집중

소매 트레이더 및 전문 Prop Firm 사용자에게 적합

거래 빈도가 높아 기회 증대

다양한 거래 도구로 폭넓은 맞춤 설정 제공

핵심 기능:

정교한 기술 분석 도구 활용

낮은 최대 손실률 유지(10% 미만)

Grid, 마틴게일 등 위험한 전략 미사용

사용자 지정 가능한 내장 리스크 관리

빠른 배포를 위한 사전 설정

강력한 자본 보호 프로토콜





User guidelines:

Currency pair: Attach the EA to USDJPY chart

Timeframe: H1

Minimum deposit : $100

Account type: ECN, Raw or low spreads accounts.

Brokers : Common brokers and PropFirms (ICmarkets broker recommended)



Account type: Hedge

IMPORTANT: Read the documentations carefully !!!












