Gold Zone EA é um Expert Advisor totalmente automatizado que analisa a estrutura do mercado por meio de zonas de oferta e demanda (Supply & Demand) e executa operações com base em reações de preço definidas.

O EA integra detecção de zonas, análise de impulso, filtro EMA, múltiplos níveis de Take Profit, Break Even, Trailing Stop e um painel de negociação manual incorporado diretamente ao gráfico.

O EA funciona em diversos instrumentos, incluindo:

XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, BTCUSD

além de outros pares de moedas, índices e CFDs.

Nenhuma DLL externa é necessária.

Lógica de Operação

Identificação de Zonas de Oferta e Demanda

O EA identifica áreas estruturais utilizando:

velas-base (Base High / Base Low)

filtros de padrões de velas

força de tendência baseada em EMA (opcional)

verificação do tamanho e sobreposição das zonas

remoção automática de zonas inválidas

As zonas permanecem ativas até que o preço atravesse várias vezes ou até que seja atingido um contador de invalidação.

Ativação da Zona

Uma zona é ativada (“armed”) quando o preço:

fecha acima do limite inferior de uma zona de oferta

fecha abaixo do limite superior de uma zona de demanda

Somente zonas ativadas podem gerar sinais.

Entrada por vela de impulso

Uma operação é aberta quando:

uma vela de impulso se forma na direção da zona

o corpo da vela atinge o tamanho mínimo definido

a distância até a zona está dentro do limite permitido

Nenhuma operação é aberta se o spread estiver elevado, já existir posição na mesma direção, o filtro EMA não for atendido ou a margem disponível for insuficiente.

Gestão das Operações

Múltiplos Take Profits: três posições com TP1, TP2 e TP3

Stop Loss dinâmico: baseado nas últimas n velas, com margem adicional e limites mínimos/máximos opcionais

Break Even automático: move o SL para o preço de entrada após atingir determinado lucro

Trailing Stop: por pontos ou baseado em velas

Lógica de sinal oposto: pode fechar posições atuais e abrir uma nova posição na direção contrária

Marcadores no gráfico: cada operação é exibida visualmente no gráfico

Painel de Negociação Integrado

O painel móvel inclui:

ativar/desativar Auto Trading

botões BUY / SELL

ajuste de lote

acionamento de Break Even

botão Close All

exibição de lucro: operações abertas, operações recentes e últimos X dias

indicador de spread

contador de operações, taxa de acerto e fator de lucro

O painel permite negociação automática, manual ou combinada.

Mercados Compatíveis

Adequado para mercados com estrutura de preço estável:

Ouro (XAUUSD)

Pares de moedas

Criptomoedas (por exemplo, BTCUSD)

Índices (GER40, SPX500, US30)

Commodities (WTI, Brent)

Timeframes recomendados: M15, H1 e H4.

Notas