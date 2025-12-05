Gold Zone EA

Gold Zone EA é um Expert Advisor totalmente automatizado que analisa a estrutura do mercado por meio de zonas de oferta e demanda (Supply & Demand) e executa operações com base em reações de preço definidas.
O EA integra detecção de zonas, análise de impulso, filtro EMA, múltiplos níveis de Take Profit, Break Even, Trailing Stop e um painel de negociação manual incorporado diretamente ao gráfico.

O EA funciona em diversos instrumentos, incluindo:

XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, BTCUSD
além de outros pares de moedas, índices e CFDs.
Nenhuma DLL externa é necessária.

Lógica de Operação

Identificação de Zonas de Oferta e Demanda

O EA identifica áreas estruturais utilizando:

  • velas-base (Base High / Base Low)

  • filtros de padrões de velas

  • força de tendência baseada em EMA (opcional)

  • verificação do tamanho e sobreposição das zonas

  • remoção automática de zonas inválidas

As zonas permanecem ativas até que o preço atravesse várias vezes ou até que seja atingido um contador de invalidação.

Ativação da Zona

Uma zona é ativada (“armed”) quando o preço:

  • fecha acima do limite inferior de uma zona de oferta

  • fecha abaixo do limite superior de uma zona de demanda

Somente zonas ativadas podem gerar sinais.

Entrada por vela de impulso

Uma operação é aberta quando:

  • uma vela de impulso se forma na direção da zona

  • o corpo da vela atinge o tamanho mínimo definido

  • a distância até a zona está dentro do limite permitido

Nenhuma operação é aberta se o spread estiver elevado, já existir posição na mesma direção, o filtro EMA não for atendido ou a margem disponível for insuficiente.

Gestão das Operações

  • Múltiplos Take Profits: três posições com TP1, TP2 e TP3

  • Stop Loss dinâmico: baseado nas últimas n velas, com margem adicional e limites mínimos/máximos opcionais

  • Break Even automático: move o SL para o preço de entrada após atingir determinado lucro

  • Trailing Stop: por pontos ou baseado em velas

  • Lógica de sinal oposto: pode fechar posições atuais e abrir uma nova posição na direção contrária

  • Marcadores no gráfico: cada operação é exibida visualmente no gráfico

Painel de Negociação Integrado

O painel móvel inclui:

  • ativar/desativar Auto Trading

  • botões BUY / SELL

  • ajuste de lote

  • acionamento de Break Even

  • botão Close All

  • exibição de lucro: operações abertas, operações recentes e últimos X dias

  • indicador de spread

  • contador de operações, taxa de acerto e fator de lucro

O painel permite negociação automática, manual ou combinada.

Mercados Compatíveis

Adequado para mercados com estrutura de preço estável:

  • Ouro (XAUUSD)

  • Pares de moedas

  • Criptomoedas (por exemplo, BTCUSD)

  • Índices (GER40, SPX500, US30)

  • Commodities (WTI, Brent)

Timeframes recomendados: M15, H1 e H4.

Notas

  • O EA não salva resultados históricos nem realiza otimização automática.

  • A estratégia baseia-se exclusivamente na estrutura do preço, força da tendência e comportamento atual do mercado.

  • O painel manual pode ser usado a qualquer momento, independentemente do modo automático.


javann
24
javann 2025.12.19 16:02 
 

Até agora operando sem perdas... estou gostando! teste em conta demo com lot minino. sem perdas ate agora! 7 dias....

Erwin Hardiansyah
18
Erwin Hardiansyah 2025.12.08 17:08 
 

simple to use

Evgeny Belyaev
90931
Evgeny Belyaev 2025.12.18 08:32 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

fritziboehm
91
fritziboehm 2025.12.06 09:27 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

