Gold Zone EA
- Experts
- Simon Reger
- Versão: 1.4
- Atualizado: 11 dezembro 2025
Gold Zone EA é um Expert Advisor totalmente automatizado que analisa a estrutura do mercado por meio de zonas de oferta e demanda (Supply & Demand) e executa operações com base em reações de preço definidas.
O EA integra detecção de zonas, análise de impulso, filtro EMA, múltiplos níveis de Take Profit, Break Even, Trailing Stop e um painel de negociação manual incorporado diretamente ao gráfico.
O EA funciona em diversos instrumentos, incluindo:
XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, BTCUSD
além de outros pares de moedas, índices e CFDs.
Nenhuma DLL externa é necessária.
Lógica de Operação
Identificação de Zonas de Oferta e Demanda
O EA identifica áreas estruturais utilizando:
-
velas-base (Base High / Base Low)
-
filtros de padrões de velas
-
força de tendência baseada em EMA (opcional)
-
verificação do tamanho e sobreposição das zonas
-
remoção automática de zonas inválidas
As zonas permanecem ativas até que o preço atravesse várias vezes ou até que seja atingido um contador de invalidação.
Ativação da Zona
Uma zona é ativada (“armed”) quando o preço:
-
fecha acima do limite inferior de uma zona de oferta
-
fecha abaixo do limite superior de uma zona de demanda
Somente zonas ativadas podem gerar sinais.
Entrada por vela de impulso
Uma operação é aberta quando:
-
uma vela de impulso se forma na direção da zona
-
o corpo da vela atinge o tamanho mínimo definido
-
a distância até a zona está dentro do limite permitido
Nenhuma operação é aberta se o spread estiver elevado, já existir posição na mesma direção, o filtro EMA não for atendido ou a margem disponível for insuficiente.
Gestão das Operações
-
Múltiplos Take Profits: três posições com TP1, TP2 e TP3
-
Stop Loss dinâmico: baseado nas últimas n velas, com margem adicional e limites mínimos/máximos opcionais
-
Break Even automático: move o SL para o preço de entrada após atingir determinado lucro
-
Trailing Stop: por pontos ou baseado em velas
-
Lógica de sinal oposto: pode fechar posições atuais e abrir uma nova posição na direção contrária
-
Marcadores no gráfico: cada operação é exibida visualmente no gráfico
Painel de Negociação Integrado
O painel móvel inclui:
-
ativar/desativar Auto Trading
-
botões BUY / SELL
-
ajuste de lote
-
acionamento de Break Even
-
botão Close All
-
exibição de lucro: operações abertas, operações recentes e últimos X dias
-
indicador de spread
-
contador de operações, taxa de acerto e fator de lucro
O painel permite negociação automática, manual ou combinada.
Mercados Compatíveis
Adequado para mercados com estrutura de preço estável:
-
Ouro (XAUUSD)
-
Pares de moedas
-
Criptomoedas (por exemplo, BTCUSD)
-
Índices (GER40, SPX500, US30)
-
Commodities (WTI, Brent)
Timeframes recomendados: M15, H1 e H4.
Notas
-
O EA não salva resultados históricos nem realiza otimização automática.
-
A estratégia baseia-se exclusivamente na estrutura do preço, força da tendência e comportamento atual do mercado.
-
O painel manual pode ser usado a qualquer momento, independentemente do modo automático.
Até agora operando sem perdas... estou gostando! teste em conta demo com lot minino. sem perdas ate agora! 7 dias....