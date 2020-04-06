AI Rsi PRO

 AI RSI PRO — A Evolução de um Clássico. Pertence à série EA AI PRO, o que significa que o código é 100% projetado e escrito por Inteligência Artificial, e está equipado com 24 funções diferentes de gestão de posições de nível institucional,

AI RSI PRO — Evolução da Estratégia de Reversão à Média

Este é um algoritmo de negociação profissional que transforma o lendário indicador RSI (Relative Strength Index) de um simples oscilador em um sistema sniper de alta precisão, graças à confirmação adicional de sinal através de um filtro inteligente de Price Action (Ação do Preço). O AI RSI PRO é o equilíbrio perfeito entre a precisão matemática do indicador e a realidade do movimento do preço.

No vasto arsenal do robô: Filtro de Notícias Inteligente, quatro opções de SL (Stop Loss), três opções de Trailing SL, incluindo o avançado Trailing por High/Low, sistema de Fechamento Parcial também com três variantes diferentes, incluindo uma variante única baseada em (quantidade do multiplicador de volume), bem como duas opções de Multiplicador de Volume com configurações flexíveis para alavancar o depósito. Uma tecnologia única de confirmação do sinal principal para abertura de posição como Price Action (Rompimento/Breakout) filtra o ruído do mercado, abrindo negociações apenas durante o movimento real do preço; também possui três variantes de Take Profit, incluindo Trailing Profit. O Consultor funciona em qualquer timeframe e ativo de negociação no MT5, com qualquer tipo de conta, qualquer Corretora e Firmas de Prop Trading. O código de máquina impecável elimina erros humanos e emoções. É a escolha de profissionais que precisam de máxima confiabilidade e flexibilidade de configurações. Confie a negociação à pura inteligência digital.

====================================================================================

GUIA DETALHADO DO USUÁRIO (AI Rsi PRO v1.00)

1 ===== ESTRATÉGIA (STRATEGY) =====

Esta seção configura a lógica de entrada no mercado.

Lógica de Negociação e Estratégia: Ao contrário dos robôs padrão que entram cegamente no mercado imediatamente quando o RSI sai da zona (o que muitas vezes leva a tentativas de pegar "facas caindo" contra uma tendência poderosa), o AI RSI PRO usa um rigoroso sistema de validação de sinal de três etapas:

Detecção de Reversão de Momentum: O Consultor não espera apenas a entrada nas zonas. Ele monitora o momento em que o RSI sai da zona de sobrevenda (abaixo de 30) para cima ou da zona de sobrecompra (acima de 70) para baixo. Este é o sinal primário de que o mercado está pronto para uma reversão.

Fixação de Vela (Price Action): Após receber o sinal primário do RSI, o robô não abre uma negociação instantaneamente. Ele fixa uma "Vela de Sinal" e analisa seus parâmetros, aguardando o fechamento da barra para confirmar as intenções do mercado.

Confirmação de Rompimento (Breakout Confirmation): Este é o filtro principal, que elimina até 70% das entradas falsas. O Consultor coloca uma ordem pendente virtual no extremo da vela de sinal (High para compras, Low para vendas).

Lógica: A negociação é aberta apenas se o preço realmente for na nossa direção e romper este nível.

Proteção: Se o RSI mostrou uma reversão, mas o preço continuou caindo (sinal falso), o rompimento do High não acontecerá, e o Consultor simplesmente cancelará o sinal, salvando o depósito de uma perda desnecessária.

A entrada no mercado ocorre apenas quando o preço realmente rompe este nível.

Se o rompimento não acontecer, mas o tempo passar — o nível de rompimento desloca-se automaticamente atrás das novas velas ("faz trailing"), até que o preço finalmente faça um movimento na direção certa. Este é um filtro poderoso contra entradas falsas contra a tendência.

