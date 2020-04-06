Bobot Scalper Gold

BoBot Scalper — A Nova Era do Scalping de Tendência Chegou.

Se você opera XAUUSD, índices ou pares de alta velocidade… este EA foi feito para você.

O BoBot Scalper utiliza um motor refinado MACD/LWMA para detectar verdadeiras entradas de continuação de tendência antes da maioria.

Ele reage rápido, gerencia o risco com precisão e protege o lucro usando um sistema de trailing em moeda baseado em etapas — um dos métodos mais inteligentes que você encontrará em um EA de scalping.

Ele NÃO usa martingale.

Ele NÃO usa grid.

Ele NÃO envia operações em excesso.

Em vez disso, ele abre posições somente quando:

Surge um sinal limpo de tendência no MACD

O preço confirma a direção

Seu equity permite um aumento seguro de posição

Isso te dá o poder de empilhar posições na tendência sem o risco de exposição excessiva.

Por que os traders amam o BoBot Scalper:

Entradas fortes e extremamente rápidas

Configurações simples e lógica clara

Funciona no M1 — perfeito para scalpers

Extremamente seguro graças às regras rígidas de equity

Leve, suave e estável

Se você quer um EA de scalping inteligente e disciplinado — e não um sistema de apostas —

o BoBot Scalper foi feito para você.