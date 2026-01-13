Aurum Gold Pro
Mainara Mello Da Silva
🔶 AURUM GOLD PRO
Robô Profissional de Trading para Ouro (XAUUSD – H1)
Aurum Gold Pro é um sistema automatizado de trading profissional, desenvolvido exclusivamente para Ouro (XAUUSD), pensado para traders que buscam controle de risco, consistência e crescimento de capital no longo prazo.
Este robô não é agressivo, não é scalper e não foi criado para apostadores.
Ele foi projetado com foco em preservação de capital e sobrevivência em diferentes ciclos de mercado.
🚫 O que o Aurum Gold Pro NÃO utiliza
Para garantir estabilidade e robustez no longo prazo, o sistema não utiliza:
❌ Martingale
❌ Grid
❌ Hedge
❌ Empilhamento de ordens
❌ Scalping de alta frequência
Cada operação segue regras rígidas de risco e validação de mercado.
🧠 Lógica de Trading & Estratégia
-
Mercado: Ouro (XAUUSD)
-
Timeframe: H1
-
Direção: Somente BUY (viés seguidor de tendência)
-
Filtros de Mercado:
-
Alinhamento de tendência via EMA (múltiplos timeframes)
-
Confirmação de volatilidade via ATR
-
-
Execução: Uma operação por vez
-
Frequência: Baixa a moderada (qualidade > quantidade)
O robô opera apenas quando tendência e volatilidade estão alinhadas, evitando mercados laterais ou instáveis.
📊 Perfis de Risco Integrados (Recurso Principal)
O Aurum Gold Pro inclui três perfis de risco pré-configurados, selecionáveis diretamente no painel gráfico:
🟢 Conservador
-
Risco por trade: ~0,30%
-
Foco em preservação de capital
-
Curva de capital mais suave
-
Ideal para contas de longo prazo
🔵 Balanceado (Recomendado)
-
Risco por trade: ~0,60%
-
Equilíbrio entre crescimento e segurança
-
Melhor relação risco/retorno para a maioria dos usuários
🔴 Agressivo
-
Risco por trade: ~1,00%
-
Maior potencial de retorno
-
Drawdowns mais elevados
-
Indicado apenas para traders experientes
O lote é calculado automaticamente com base no saldo e no perfil de risco escolhido.
💰 Tamanhos de Conta Recomendados
Recomendações realistas, alinhadas ao design do sistema:
Modo Conservador
-
Mínimo: $200
-
Ideal: $500+
Modo Balanceado
-
Mínimo: $500
-
Ideal: $1.000+
Modo Agressivo
-
Mínimo: $3.000
-
Ideal: $5.000 – $10.000
🛡️ Proteções Avançadas de Capital
-
Limite de drawdown diário
-
Limite de drawdown semanal
-
Redução automática de risco após perdas consecutivas
-
Filtro de spread
-
Filtro de volatilidade (ATR)
-
Controle de horário de negociação
-
Lógica opcional de break-even
Sobreviver vem antes de lucrar.
🖥️ Painel Profissional Integrado
O painel gráfico permite:
-
Iniciar ou pausar o robô instantaneamente
-
Alternar perfis de risco em tempo real
-
Monitorar saldo, equity, spread, risco e horário do servidor
-
Visualizar o status do sistema de forma clara
Sem necessidade de configurações complexas.
📈 Backtests & Transparência
-
Backtests com 99% de qualidade de modelagem
-
Testes de longo prazo (2020–2026)
-
Validação em diferentes ciclos de mercado:
-
Crash da Covid
-
Alta inflação
-
Ciclos de juros elevados
-
Ambientes de alta volatilidade
-
⚠️ Resultados são simulações históricas, não garantias.
⚠️ Aviso de Risco
-
Nenhum sistema garante lucro
-
Resultados passados não garantem resultados futuros
-
Trading envolve risco financeiro
-
Sempre teste em conta demo antes de operar em conta real
✅ Configuração Recomendada
-
Ativo: XAUUSD
-
Timeframe: H1
-
Corretora recomendada: IC Markets
-
Outras corretoras: Qualquer corretora confiável que ofereça negociação de Ouro (XAUUSD)
-
VPS: Recomendado para melhor execução e estabilidade
-
A IC Markets foi utilizada durante os testes e validações do sistema devido à sua qualidade de execução e baixos spreads no Ouro.
🔑 Nota Final
O Aurum Gold Pro não foi criado para apostadores.
Ele foi criado para traders que entendem que:
Consistência vence o hype.
Controle de risco vence agressividade.
Disciplina vence emoção.