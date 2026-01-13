Aurum Gold Pro

🔶 AURUM GOLD PRO

Robô Profissional de Trading para Ouro (XAUUSD – H1)

Aurum Gold Pro é um sistema automatizado de trading profissional, desenvolvido exclusivamente para Ouro (XAUUSD), pensado para traders que buscam controle de risco, consistência e crescimento de capital no longo prazo.

Este robô não é agressivo, não é scalper e não foi criado para apostadores.
Ele foi projetado com foco em preservação de capital e sobrevivência em diferentes ciclos de mercado.

🚫 O que o Aurum Gold Pro NÃO utiliza

Para garantir estabilidade e robustez no longo prazo, o sistema não utiliza:

❌ Martingale
❌ Grid
❌ Hedge
❌ Empilhamento de ordens
❌ Scalping de alta frequência

Cada operação segue regras rígidas de risco e validação de mercado.

🧠 Lógica de Trading & Estratégia

  • Mercado: Ouro (XAUUSD)

  • Timeframe: H1

  • Direção: Somente BUY (viés seguidor de tendência)

  • Filtros de Mercado:

    • Alinhamento de tendência via EMA (múltiplos timeframes)

    • Confirmação de volatilidade via ATR

  • Execução: Uma operação por vez

  • Frequência: Baixa a moderada (qualidade > quantidade)

O robô opera apenas quando tendência e volatilidade estão alinhadas, evitando mercados laterais ou instáveis.

📊 Perfis de Risco Integrados (Recurso Principal)

O Aurum Gold Pro inclui três perfis de risco pré-configurados, selecionáveis diretamente no painel gráfico:

🟢 Conservador

  • Risco por trade: ~0,30%

  • Foco em preservação de capital

  • Curva de capital mais suave

  • Ideal para contas de longo prazo

🔵 Balanceado (Recomendado)

  • Risco por trade: ~0,60%

  • Equilíbrio entre crescimento e segurança

  • Melhor relação risco/retorno para a maioria dos usuários

🔴 Agressivo

  • Risco por trade: ~1,00%

  • Maior potencial de retorno

  • Drawdowns mais elevados

  • Indicado apenas para traders experientes

O lote é calculado automaticamente com base no saldo e no perfil de risco escolhido.

💰 Tamanhos de Conta Recomendados

Recomendações realistas, alinhadas ao design do sistema:

Modo Conservador

  • Mínimo: $200

  • Ideal: $500+

Modo Balanceado

  • Mínimo: $500

  • Ideal: $1.000+

Modo Agressivo

  • Mínimo: $3.000

  • Ideal: $5.000 – $10.000

🛡️ Proteções Avançadas de Capital

  • Limite de drawdown diário

  • Limite de drawdown semanal

  • Redução automática de risco após perdas consecutivas

  • Filtro de spread

  • Filtro de volatilidade (ATR)

  • Controle de horário de negociação

  • Lógica opcional de break-even

Sobreviver vem antes de lucrar.

🖥️ Painel Profissional Integrado

O painel gráfico permite:

  • Iniciar ou pausar o robô instantaneamente

  • Alternar perfis de risco em tempo real

  • Monitorar saldo, equity, spread, risco e horário do servidor

  • Visualizar o status do sistema de forma clara

Sem necessidade de configurações complexas.

📈 Backtests & Transparência

  • Backtests com 99% de qualidade de modelagem

  • Testes de longo prazo (2020–2026)

  • Validação em diferentes ciclos de mercado:

    • Crash da Covid

    • Alta inflação

    • Ciclos de juros elevados

    • Ambientes de alta volatilidade

⚠️ Resultados são simulações históricas, não garantias.

⚠️ Aviso de Risco

  • Nenhum sistema garante lucro

  • Resultados passados não garantem resultados futuros

  • Trading envolve risco financeiro

  • Sempre teste em conta demo antes de operar em conta real

✅ Configuração Recomendada

  • Ativo: XAUUSD

  • Timeframe: H1

  • Corretora recomendada: IC Markets

  • Outras corretoras: Qualquer corretora confiável que ofereça negociação de Ouro (XAUUSD)

  • VPS: Recomendado para melhor execução e estabilidade

  • A IC Markets foi utilizada durante os testes e validações do sistema devido à sua qualidade de execução e baixos spreads no Ouro.

🔑 Nota Final

O Aurum Gold Pro não foi criado para apostadores.
Ele foi criado para traders que entendem que:

Consistência vence o hype.
Controle de risco vence agressividade.
Disciplina vence emoção.


