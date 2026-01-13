🔶 AURUM GOLD PRO

Robô Profissional de Trading para Ouro (XAUUSD – H1)

Aurum Gold Pro é um sistema automatizado de trading profissional, desenvolvido exclusivamente para Ouro (XAUUSD), pensado para traders que buscam controle de risco, consistência e crescimento de capital no longo prazo.

Este robô não é agressivo, não é scalper e não foi criado para apostadores.

Ele foi projetado com foco em preservação de capital e sobrevivência em diferentes ciclos de mercado.

🚫 O que o Aurum Gold Pro NÃO utiliza

Para garantir estabilidade e robustez no longo prazo, o sistema não utiliza:

❌ Martingale

❌ Grid

❌ Hedge

❌ Empilhamento de ordens

❌ Scalping de alta frequência

Cada operação segue regras rígidas de risco e validação de mercado.

🧠 Lógica de Trading & Estratégia

Mercado: Ouro (XAUUSD)

Timeframe: H1

Direção: Somente BUY (viés seguidor de tendência)

Filtros de Mercado: Alinhamento de tendência via EMA (múltiplos timeframes) Confirmação de volatilidade via ATR

Execução: Uma operação por vez

Frequência: Baixa a moderada (qualidade > quantidade)

O robô opera apenas quando tendência e volatilidade estão alinhadas, evitando mercados laterais ou instáveis.

📊 Perfis de Risco Integrados (Recurso Principal)

O Aurum Gold Pro inclui três perfis de risco pré-configurados, selecionáveis diretamente no painel gráfico:

🟢 Conservador

Risco por trade: ~0,30%

Foco em preservação de capital

Curva de capital mais suave

Ideal para contas de longo prazo

🔵 Balanceado (Recomendado)

Risco por trade: ~0,60%

Equilíbrio entre crescimento e segurança

Melhor relação risco/retorno para a maioria dos usuários

🔴 Agressivo

Risco por trade: ~1,00%

Maior potencial de retorno

Drawdowns mais elevados

Indicado apenas para traders experientes

O lote é calculado automaticamente com base no saldo e no perfil de risco escolhido.

💰 Tamanhos de Conta Recomendados

Recomendações realistas, alinhadas ao design do sistema:

Modo Conservador

Mínimo: $200

Ideal: $500+

Modo Balanceado

Mínimo: $500

Ideal: $1.000+

Modo Agressivo

Mínimo: $3.000

Ideal: $5.000 – $10.000

🛡️ Proteções Avançadas de Capital

Limite de drawdown diário

Limite de drawdown semanal

Redução automática de risco após perdas consecutivas

Filtro de spread

Filtro de volatilidade (ATR)

Controle de horário de negociação

Lógica opcional de break-even

Sobreviver vem antes de lucrar.

🖥️ Painel Profissional Integrado

O painel gráfico permite:

Iniciar ou pausar o robô instantaneamente

Alternar perfis de risco em tempo real

Monitorar saldo, equity, spread, risco e horário do servidor

Visualizar o status do sistema de forma clara

Sem necessidade de configurações complexas.

📈 Backtests & Transparência

Backtests com 99% de qualidade de modelagem

Testes de longo prazo (2020–2026)

Validação em diferentes ciclos de mercado: Crash da Covid Alta inflação Ciclos de juros elevados Ambientes de alta volatilidade



⚠️ Resultados são simulações históricas, não garantias.

⚠️ Aviso de Risco

Nenhum sistema garante lucro

Resultados passados não garantem resultados futuros

Trading envolve risco financeiro

Sempre teste em conta demo antes de operar em conta real

✅ Configuração Recomendada

Ativo: XAUUSD

Timeframe: H1

Corretora recomendada: IC Markets

Outras corretoras: Qualquer corretora confiável que ofereça negociação de Ouro (XAUUSD)

VPS: Recomendado para melhor execução e estabilidade

A IC Markets foi utilizada durante os testes e validações do sistema devido à sua qualidade de execução e baixos spreads no Ouro.

🔑 Nota Final

O Aurum Gold Pro não foi criado para apostadores.

Ele foi criado para traders que entendem que: