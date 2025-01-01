DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Constantes, Enumeradores e EstruturasCódigos de Erros e AvisosCódigos de Retorno do Servidor de Negociação 

Códigos de Retorno do Servidor de Negociação

Todas as solicitações para executar operações de negociação são enviadas como uma estrutura de uma solicitação de negociaçãoMqlTradeRequestusando a funçãoOrderSend(). O resultado da execução da função é colocado na estrutura MqlTradeResult, cujo campo retcode contém o código de retorno do servidor de negociação.

Código

Constante

Descrição

10004

TRADE_RETCODE_REQUOTE

Nova Cotação

10006

TRADE_RETCODE_REJECT

Solicitação rejeitada

10007

TRADE_RETCODE_CANCEL

Solicitação cancelada pelo negociador

10008

TRADE_RETCODE_PLACED

Ordem colocada

10009

TRADE_RETCODE_DONE

Solicitação concluída

10010

TRADE_RETCODE_DONE_PARTIAL

Somente parte da solicitação foi concluída

10011

TRADE_RETCODE_ERROR

Erro de processamento de solicitação

10012

TRADE_RETCODE_TIMEOUT

Solicitação cancelada por expiração de tempo (timeout)

10013

TRADE_RETCODE_INVALID

Solicitação inválida

10014

TRADE_RETCODE_INVALID_VOLUME

Volume inválido na solicitação

10015

TRADE_RETCODE_INVALID_PRICE

Preço inválido na solicitação

10016

TRADE_RETCODE_INVALID_STOPS

Stops inválidos na solicitação

10017

TRADE_RETCODE_TRADE_DISABLED

Negociação está desabilitada

10018

TRADE_RETCODE_MARKET_CLOSED

Mercado está fechado

10019

TRADE_RETCODE_NO_MONEY

Não existe dinheiro suficiente para completar a solicitação

10020

TRADE_RETCODE_PRICE_CHANGED

Os preços se alteraram

10021

TRADE_RETCODE_PRICE_OFF

Não existem cotações para processar a solicitação

10022

TRADE_RETCODE_INVALID_EXPIRATION

Data de expiração da ordem inválida na solicitação

10023

TRADE_RETCODE_ORDER_CHANGED

Estado da ordem alterada

10024

TRADE_RETCODE_TOO_MANY_REQUESTS

Solicitações com freqüência em excesso

10025

TRADE_RETCODE_NO_CHANGES

Sem alterações na solicitação

10026

TRADE_RETCODE_SERVER_DISABLES_AT

Autotrading desabilitado pelo servidor

10027

TRADE_RETCODE_CLIENT_DISABLES_AT

Autotrading desabilitado pelo terminal cliente

10028

TRADE_RETCODE_LOCKED

Solicitação bloqueada para processamento

10029

TRADE_RETCODE_FROZEN

Ordem ou posição congeladas

10030

TRADE_RETCODE_INVALID_FILL

Tipo de preenchimento de ordem inválido

10031

TRADE_RETCODE_CONNECTION

Sem conexão com o servidor de negociação

10032

TRADE_RETCODE_ONLY_REAL

Operação é permitida somente para contas reais

10033

TRADE_RETCODE_LIMIT_ORDERS

O número de ordens pendentes atingiu o limite

10034

TRADE_RETCODE_LIMIT_VOLUME

O volume de ordens e posições para o ativo atingiu o limite

10035

TRADE_RETCODE_INVALID_ORDER

Incorreto ou proibida tipo de ordem

10036

TRADE_RETCODE_POSITION_CLOSED

Posição com a especificação POSITION_IDENTIFIER já foi fechado

10038

TRADE_RETCODE_INVALID_CLOSE_VOLUME

O volume que se pode fechar excede o volume da posição atual

10039

TRADE_RETCODE_CLOSE_ORDER_EXIST

Para a posição indicada já existe uma ordem de fechamento. Pode aoontecer no trabalho no sistema de cobertura:

  • ao tentar fechar a posição oposta, se já existir uma ordem para fechamento desta posição
  • ao tentar fechar completa ou parcialmente, se o volume total de ordens existentes para fechamento e o volume total da ordem re-colocada excede o volume da posição atual

10040

TRADE_RETCODE_LIMIT_POSITIONS

O número de posições abertas, que pode estar simultaneamente na conta, pode ser limitado pelas definições do servidor. Quando é atingido o limite, em resposta à colocação de uma ordem, o servidor retorna o erro TRADE_RETCODE_LIMIT_POSITIONS. A restrição opera de forma diferente dependendo do tipo de cálculo para as posições da conta:

  • Sistema de compensação – considera o número de posições abertas. Ao atingir o limite, a plataforma não permite colocar novas ordens, cuja execução pode aumentar o número de posições abertas. Na verdade, a plataforma irá colocar ordens apenas para os símbolos que já têm posições abertas. No sistema de compensação, durante a verificação do limite, não são levadas em conta as ordens pendentes atuais, uma vez que sua execução pode conduzir a uma alteração nas posições atuais, em vez de um aumento do seu número.
  • Sistema de cobertura – além das posições abertas, são consideradas as ordens pendentes colocadas, uma vez que sua execução sempre conduz à apertura de uma nova posição. Ao atingir o limite, a plataforma não permite colocar tanto ordens de mercado para abrir posições quanto ordens pendentes.

10041

TRADE_RETCODE_REJECT_CANCEL

O pedido de ativação da ordem pendente foi rejeitado, e a ordem cancelada

10042

TRADE_RETCODE_LONG_ONLY

O pedido foi rejeitado, porque, no símbolo, foi definida a regra "Somente são permitidas posições longas"  (POSITION_TYPE_BUY)

10043

TRADE_RETCODE_SHORT_ONLY

O pedido foi rejeitado, porque, no símbolo, foi definida a regra "Somente são permitidas posições curtas" (POSITION_TYPE_SELL)

10044

TRADE_RETCODE_CLOSE_ONLY

O pedido foi rejeitado, porque, no símbolo, foi definida a regra "Só é permitido o fechamento de posição"

10045

TRADE_RETCODE_FIFO_CLOSE

O pedido foi rejeitado, porque, no símbolo, foi definida a regra "Só é permitido o fechamento da posição existente segundo o princípio FIFO" (ACCOUNT_FIFO_CLOSE=true)

10046

TRADE_RETCODE_HEDGE_PROHIBITED

O pedido foi rejeitado, porque, no símbolo, foi definida a regra "Proibido abrir posições opostas segundo um mesmo símbolo". Por exemplo, se a conta tiver uma posição Buy, o usuário não poderá abrir uma posição Sell ou colocar uma ordem de venda pendente. A regra só pode ser aplicada em contas com sistema de cobertura (ACCOUNT_MARGIN_MODE=ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING).