Todas as solicitações para executar operações de negociação são enviadas como uma estrutura de uma solicitação de negociaçãoMqlTradeRequestusando a funçãoOrderSend(). O resultado da execução da função é colocado na estrutura MqlTradeResult, cujo campo retcode contém o código de retorno do servidor de negociação.
Código
Constante
Descrição
10004
TRADE_RETCODE_REQUOTE
Nova Cotação
10006
TRADE_RETCODE_REJECT
Solicitação rejeitada
10007
TRADE_RETCODE_CANCEL
Solicitação cancelada pelo negociador
10008
TRADE_RETCODE_PLACED
Ordem colocada
10009
TRADE_RETCODE_DONE
Solicitação concluída
10010
TRADE_RETCODE_DONE_PARTIAL
Somente parte da solicitação foi concluída
10011
TRADE_RETCODE_ERROR
Erro de processamento de solicitação
10012
TRADE_RETCODE_TIMEOUT
Solicitação cancelada por expiração de tempo (timeout)
10013
TRADE_RETCODE_INVALID
Solicitação inválida
10014
TRADE_RETCODE_INVALID_VOLUME
Volume inválido na solicitação
10015
TRADE_RETCODE_INVALID_PRICE
Preço inválido na solicitação
10016
TRADE_RETCODE_INVALID_STOPS
Stops inválidos na solicitação
10017
TRADE_RETCODE_TRADE_DISABLED
Negociação está desabilitada
10018
TRADE_RETCODE_MARKET_CLOSED
Mercado está fechado
10019
TRADE_RETCODE_NO_MONEY
Não existe dinheiro suficiente para completar a solicitação
10020
TRADE_RETCODE_PRICE_CHANGED
Os preços se alteraram
10021
TRADE_RETCODE_PRICE_OFF
Não existem cotações para processar a solicitação
10022
TRADE_RETCODE_INVALID_EXPIRATION
Data de expiração da ordem inválida na solicitação
10023
TRADE_RETCODE_ORDER_CHANGED
Estado da ordem alterada
10024
TRADE_RETCODE_TOO_MANY_REQUESTS
Solicitações com freqüência em excesso
10025
TRADE_RETCODE_NO_CHANGES
Sem alterações na solicitação
10026
TRADE_RETCODE_SERVER_DISABLES_AT
Autotrading desabilitado pelo servidor
10027
TRADE_RETCODE_CLIENT_DISABLES_AT
Autotrading desabilitado pelo terminal cliente
10028
TRADE_RETCODE_LOCKED
Solicitação bloqueada para processamento
10029
TRADE_RETCODE_FROZEN
Ordem ou posição congeladas
10030
TRADE_RETCODE_INVALID_FILL
Tipo de preenchimento de ordem inválido
10031
TRADE_RETCODE_CONNECTION
Sem conexão com o servidor de negociação
10032
TRADE_RETCODE_ONLY_REAL
Operação é permitida somente para contas reais
10033
TRADE_RETCODE_LIMIT_ORDERS
O número de ordens pendentes atingiu o limite
10034
TRADE_RETCODE_LIMIT_VOLUME
O volume de ordens e posições para o ativo atingiu o limite
10035
TRADE_RETCODE_INVALID_ORDER
Incorreto ou proibida tipo de ordem
10036
TRADE_RETCODE_POSITION_CLOSED
Posição com a especificação POSITION_IDENTIFIER já foi fechado
10038
TRADE_RETCODE_INVALID_CLOSE_VOLUME
O volume que se pode fechar excede o volume da posição atual
10039
TRADE_RETCODE_CLOSE_ORDER_EXIST
Para a posição indicada já existe uma ordem de fechamento. Pode aoontecer no trabalho no sistema de cobertura:
10040
TRADE_RETCODE_LIMIT_POSITIONS
O número de posições abertas, que pode estar simultaneamente na conta, pode ser limitado pelas definições do servidor. Quando é atingido o limite, em resposta à colocação de uma ordem, o servidor retorna o erro TRADE_RETCODE_LIMIT_POSITIONS. A restrição opera de forma diferente dependendo do tipo de cálculo para as posições da conta:
10041
TRADE_RETCODE_REJECT_CANCEL
O pedido de ativação da ordem pendente foi rejeitado, e a ordem cancelada
10042
TRADE_RETCODE_LONG_ONLY
O pedido foi rejeitado, porque, no símbolo, foi definida a regra "Somente são permitidas posições longas" (POSITION_TYPE_BUY)
10043
TRADE_RETCODE_SHORT_ONLY
O pedido foi rejeitado, porque, no símbolo, foi definida a regra "Somente são permitidas posições curtas" (POSITION_TYPE_SELL)
10044
TRADE_RETCODE_CLOSE_ONLY
O pedido foi rejeitado, porque, no símbolo, foi definida a regra "Só é permitido o fechamento de posição"
10045
TRADE_RETCODE_FIFO_CLOSE
O pedido foi rejeitado, porque, no símbolo, foi definida a regra "Só é permitido o fechamento da posição existente segundo o princípio FIFO" (ACCOUNT_FIFO_CLOSE=true)
10046
TRADE_RETCODE_HEDGE_PROHIBITED
O pedido foi rejeitado, porque, no símbolo, foi definida a regra "Proibido abrir posições opostas segundo um mesmo símbolo". Por exemplo, se a conta tiver uma posição Buy, o usuário não poderá abrir uma posição Sell ou colocar uma ordem de venda pendente. A regra só pode ser aplicada em contas com sistema de cobertura (ACCOUNT_MARGIN_MODE=ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING).