10004 TRADE_RETCODE_REQUOTE Nova Cotação

10006 TRADE_RETCODE_REJECT Solicitação rejeitada

10007 TRADE_RETCODE_CANCEL Solicitação cancelada pelo negociador

10008 TRADE_RETCODE_PLACED Ordem colocada

10009 TRADE_RETCODE_DONE Solicitação concluída

10010 TRADE_RETCODE_DONE_PARTIAL Somente parte da solicitação foi concluída

10011 TRADE_RETCODE_ERROR Erro de processamento de solicitação

10012 TRADE_RETCODE_TIMEOUT Solicitação cancelada por expiração de tempo (timeout)

10013 TRADE_RETCODE_INVALID Solicitação inválida

10014 TRADE_RETCODE_INVALID_VOLUME Volume inválido na solicitação

10015 TRADE_RETCODE_INVALID_PRICE Preço inválido na solicitação

10016 TRADE_RETCODE_INVALID_STOPS Stops inválidos na solicitação

10017 TRADE_RETCODE_TRADE_DISABLED Negociação está desabilitada

10018 TRADE_RETCODE_MARKET_CLOSED Mercado está fechado

10019 TRADE_RETCODE_NO_MONEY Não existe dinheiro suficiente para completar a solicitação

10020 TRADE_RETCODE_PRICE_CHANGED Os preços se alteraram

10021 TRADE_RETCODE_PRICE_OFF Não existem cotações para processar a solicitação

10022 TRADE_RETCODE_INVALID_EXPIRATION Data de expiração da ordem inválida na solicitação

10023 TRADE_RETCODE_ORDER_CHANGED Estado da ordem alterada

10024 TRADE_RETCODE_TOO_MANY_REQUESTS Solicitações com freqüência em excesso

10025 TRADE_RETCODE_NO_CHANGES Sem alterações na solicitação

10026 TRADE_RETCODE_SERVER_DISABLES_AT Autotrading desabilitado pelo servidor

10027 TRADE_RETCODE_CLIENT_DISABLES_AT Autotrading desabilitado pelo terminal cliente

10028 TRADE_RETCODE_LOCKED Solicitação bloqueada para processamento

10029 TRADE_RETCODE_FROZEN Ordem ou posição congeladas

10030 TRADE_RETCODE_INVALID_FILL Tipo de preenchimento de ordem inválido

10031 TRADE_RETCODE_CONNECTION Sem conexão com o servidor de negociação

10032 TRADE_RETCODE_ONLY_REAL Operação é permitida somente para contas reais

10033 TRADE_RETCODE_LIMIT_ORDERS O número de ordens pendentes atingiu o limite

10034 TRADE_RETCODE_LIMIT_VOLUME O volume de ordens e posições para o ativo atingiu o limite

10035 TRADE_RETCODE_INVALID_ORDER Incorreto ou proibida tipo de ordem

10036 TRADE_RETCODE_POSITION_CLOSED Posição com a especificação POSITION_IDENTIFIER já foi fechado

10038 TRADE_RETCODE_INVALID_CLOSE_VOLUME O volume que se pode fechar excede o volume da posição atual

10039 TRADE_RETCODE_CLOSE_ORDER_EXIST Para a posição indicada já existe uma ordem de fechamento. Pode aoontecer no trabalho no sistema de cobertura: ao tentar fechar a posição oposta, se já existir uma ordem para fechamento desta posição

ao tentar fechar completa ou parcialmente, se o volume total de ordens existentes para fechamento e o volume total da ordem re-colocada excede o volume da posição atual

10040 TRADE_RETCODE_LIMIT_POSITIONS O número de posições abertas, que pode estar simultaneamente na conta, pode ser limitado pelas definições do servidor. Quando é atingido o limite, em resposta à colocação de uma ordem, o servidor retorna o erro TRADE_RETCODE_LIMIT_POSITIONS. A restrição opera de forma diferente dependendo do tipo de cálculo para as posições da conta: Sistema de compensação – considera o número de posições abertas. Ao atingir o limite, a plataforma não permite colocar novas ordens, cuja execução pode aumentar o número de posições abertas. Na verdade, a plataforma irá colocar ordens apenas para os símbolos que já têm posições abertas. No sistema de compensação, durante a verificação do limite, não são levadas em conta as ordens pendentes atuais, uma vez que sua execução pode conduzir a uma alteração nas posições atuais, em vez de um aumento do seu número.

Sistema de cobertura – além das posições abertas, são consideradas as ordens pendentes colocadas, uma vez que sua execução sempre conduz à apertura de uma nova posição. Ao atingir o limite, a plataforma não permite colocar tanto ordens de mercado para abrir posições quanto ordens pendentes.

10041 TRADE_RETCODE_REJECT_CANCEL O pedido de ativação da ordem pendente foi rejeitado, e a ordem cancelada

10042 TRADE_RETCODE_LONG_ONLY O pedido foi rejeitado, porque, no símbolo, foi definida a regra "Somente são permitidas posições longas" (POSITION_TYPE_BUY)

10043 TRADE_RETCODE_SHORT_ONLY O pedido foi rejeitado, porque, no símbolo, foi definida a regra "Somente são permitidas posições curtas" (POSITION_TYPE_SELL)

10044 TRADE_RETCODE_CLOSE_ONLY O pedido foi rejeitado, porque, no símbolo, foi definida a regra "Só é permitido o fechamento de posição"

10045 TRADE_RETCODE_FIFO_CLOSE O pedido foi rejeitado, porque, no símbolo, foi definida a regra "Só é permitido o fechamento da posição existente segundo o princípio FIFO" (ACCOUNT_FIFO_CLOSE=true)