COpenBuffer
COpenBuffer é uma classe para o acessar simplificadamente a abertura de preços das barras no histórico.
Descrição
A classe COpenBuffer tem por objetivo acessar a abertura de preços das barras no histórico.
Declaração
|
class COpenBuffer: public CDoubleBuffer
Título
|
#include <Indicators\TimeSeries.mqh>
|
Hierarquia de herança
COpenBuffer
Métodos de classe
|
Métodos de Atualização dos Dados
|
|
virtual Refresh
|
Atualiza o buffer
|
virtual RefreshCurrent
|
Atualiza o valor atual
|
Métodos herdados da classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
Métodos herdados da classe CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
Métodos herdados da classe CArrayDouble
Delta, Type, Save, Load, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, AddArray, Insert, InsertArray, InsertArray, AssignArray, AssignArray, At, operator, Minimum, Maximum, Update, Shift, Delete, DeleteRange, CompareArray, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast, SearchLinear
|
Métodos herdados da classe CDoubleBuffer