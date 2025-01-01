DocumentaçãoSeções
COpenBuffer é uma classe para o acessar simplificadamente a abertura de preços das barras no histórico.

Descrição

A classe COpenBuffer tem por objetivo acessar a abertura de preços das barras no histórico.

Declaração

   class COpenBuffer: public CDoubleBuffer

Título

   #include <Indicators\TimeSeries.mqh>

Hierarquia de herança

  CObject

      CArray

          CArrayDouble

              CDoubleBuffer

                  COpenBuffer

Métodos de classe

Métodos de Atualização dos Dados

 

virtual Refresh

Atualiza o buffer

virtual RefreshCurrent

Atualiza o valor atual

Métodos herdados da classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Métodos herdados da classe CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Métodos herdados da classe CArrayDouble

Delta, Type, Save, Load, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, AddArray, Insert, InsertArray, InsertArray, AssignArray, AssignArray, At, operator, Minimum, Maximum, Update, Shift, Delete, DeleteRange, CompareArray, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast, SearchLinear

Métodos herdados da classe CDoubleBuffer

Size, At, SetSymbolPeriod