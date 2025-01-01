DocumentaçãoSeções
CSpreadBuffer

CSpreadBuffer é uma classe para o acesso simplificado aos spreads das barras no histórico.

Descrição

A classe CSpreadBuffer fornece um acesso aos spreads das barras no histórico.

Declaração

   class CSpreadBuffer: public CArrayInt

Título

   #include <Indicators\TimeSeries.mqh>

Hierarquia de herança

  CObject

      CArray

          CArrayInt

              CSpreadBuffer

Métodos de classe

Atributos

 

Size

Define o tamanho do buffer

Configuração

 

SetSymbolPeriod

Define símbolo e período

Métodos de Acesso aos Dados

 

At

Obtém o elemento de buffer pelo índice

Métodos de Atualização dos Dados

 

virtual Refresh

Atualiza o buffer

virtual RefreshCurrent

Atualiza o valor atual

Métodos herdados da classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Métodos herdados da classe CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Métodos herdados da classe CArrayInt

Type, Save, Load, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, AddArray, Insert, InsertArray, InsertArray, AssignArray, AssignArray, At, operator, Minimum, Maximum, Update, Shift, Delete, DeleteRange, CompareArray, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast, SearchLinear