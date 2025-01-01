CSpreadBuffer
CSpreadBuffer é uma classe para o acesso simplificado aos spreads das barras no histórico.
Descrição
A classe CSpreadBuffer fornece um acesso aos spreads das barras no histórico.
Declaração
|
class CSpreadBuffer: public CArrayInt
Título
|
#include <Indicators\TimeSeries.mqh>
Métodos de classe
|
Atributos
|
|
Define o tamanho do buffer
|
Configuração
|
|
Define símbolo e período
|
Métodos de Acesso aos Dados
|
|
Obtém o elemento de buffer pelo índice
|
Métodos de Atualização dos Dados
|
|
virtual Refresh
|
Atualiza o buffer
|
virtual RefreshCurrent
|
Atualiza o valor atual
|
Métodos herdados da classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
Métodos herdados da classe CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
Métodos herdados da classe CArrayInt
Type, Save, Load, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, AddArray, Insert, InsertArray, InsertArray, AssignArray, AssignArray, At, operator, Minimum, Maximum, Update, Shift, Delete, DeleteRange, CompareArray, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast, SearchLinear