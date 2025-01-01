CRealVolumeBuffer

CRealVolumeBuffer é uma classe de acesso simplificado aos volumes reais das barras no histórico.

Descrição

A classe CTickVolumeBuffer providencia um acesso a volumes reais das barras no histórico.

Declaração

class CRealVolumeBuffer: public CArrayLong

Título

#include <Indicators\TimeSeries.mqh>

Hierarquia de herança CObject CArray CArrayLong CRealVolumeBuffer

Métodos de classe

Atributos Size Define o tamanho do buffer Configuração SetSymbolPeriod Define símbolo e período Métodos de Acesso aos Dados At Obtém o elemento de buffer pelo índice Métodos de Atualização dos Dados virtual Refresh Atualiza o buffer virtual RefreshCurrent Atualiza o valor atual