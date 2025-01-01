CRealVolumeBuffer
CRealVolumeBuffer é uma classe de acesso simplificado aos volumes reais das barras no histórico.
Descrição
A classe CTickVolumeBuffer providencia um acesso a volumes reais das barras no histórico.
Declaração
class CRealVolumeBuffer: public CArrayLong
Título
#include <Indicators\TimeSeries.mqh>
Hierarquia de herança
CRealVolumeBuffer
Métodos de classe
Atributos
Define o tamanho do buffer
Configuração
Define símbolo e período
Métodos de Acesso aos Dados
Obtém o elemento de buffer pelo índice
Métodos de Atualização dos Dados
virtual Refresh
Atualiza o buffer
virtual RefreshCurrent
Atualiza o valor atual
Métodos herdados da classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Métodos herdados da classe CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Métodos herdados da classe CArrayLong
Type, Save, Load, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, AddArray, Insert, InsertArray, InsertArray, AssignArray, AssignArray, At, operator, Minimum, Maximum, Update, Shift, Delete, DeleteRange, CompareArray, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast, SearchLinear