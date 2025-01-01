CDoubleBuffer
CDoubleBuffer é uma classe base de acesso simplificado para buffers de dados do tipo double.
Descrição
A classe CDoubleBuffer proporciona um acesso para buffers de dados do tipo double
Declaração
|
class CDoubleBuffer: public CArrayDouble
Título
|
#include <Indicators\TimeSeries.mqh>
|
Hierarquia de herança
CDoubleBuffer
Descendentes diretos
CCloseBuffer, CHighBuffer, CIndicatorBuffer, CLowBuffer, COpenBuffer
Métodos de classe
|
Atributos
|
|
Define o tamanho do buffer
|
Configuração
|
|
Define símbolo e período
|
Métodos de Acesso aos Dados
|
|
Obtém o elemento de buffer
|
Métodos de Atualização dos Dados
|
|
virtual Refresh
|
Atualiza o buffer
|
virtual RefreshCurrent
|
Atualiza o valor atual
|
Métodos herdados da classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
Métodos herdados da classe CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
Métodos herdados da classe CArrayDouble
Delta, Type, Save, Load, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, AddArray, Insert, InsertArray, InsertArray, AssignArray, AssignArray, At, operator, Minimum, Maximum, Update, Shift, Delete, DeleteRange, CompareArray, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast, SearchLinear