CDoubleBuffer é uma classe base de acesso simplificado para buffers de dados do tipo double.

Descrição

A classe CDoubleBuffer proporciona um acesso para buffers de dados do tipo double

Declaração

   class CDoubleBuffer: public CArrayDouble

Título

   #include <Indicators\TimeSeries.mqh>

Hierarquia de herança

  CObject

      CArray

          CArrayDouble

              CDoubleBuffer

Descendentes diretos

CCloseBuffer, CHighBuffer, CIndicatorBuffer, CLowBuffer, COpenBuffer

Métodos de classe

Atributos

 

Size

Define o tamanho do buffer

Configuração

 

SetSymbolPeriod

Define símbolo e período

Métodos de Acesso aos Dados

 

At

Obtém o elemento de buffer

Métodos de Atualização dos Dados

 

virtual Refresh

Atualiza o buffer

virtual RefreshCurrent

Atualiza o valor atual

Métodos herdados da classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Métodos herdados da classe CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Métodos herdados da classe CArrayDouble

Delta, Type, Save, Load, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, AddArray, Insert, InsertArray, InsertArray, AssignArray, AssignArray, At, operator, Minimum, Maximum, Update, Shift, Delete, DeleteRange, CompareArray, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast, SearchLinear