CLowBuffer
CLowBuffer é uma classe para acessar simplificadamente a mínima de preços das barras no histórico.
Descrição
A classe CLowBuffer tem por objetivo acessar a mínima de preços das barras no histórico.
Declaração
class CLowBuffer: public CDoubleBuffer
Título
#include <Indicators\TimeSeries.mqh>
Hierarquia de herança
CLowBuffer
Métodos de classe
Métodos de Atualização dos Dados
virtual Refresh
Atualiza o buffer
virtual RefreshCurrent
Atualiza o valor atual
Métodos herdados da classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Métodos herdados da classe CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Métodos herdados da classe CArrayDouble
Delta, Type, Save, Load, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, AddArray, Insert, InsertArray, InsertArray, AssignArray, AssignArray, At, operator, Minimum, Maximum, Update, Shift, Delete, DeleteRange, CompareArray, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast, SearchLinear
Métodos herdados da classe CDoubleBuffer