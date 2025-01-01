CHighBuffer
CHighBuffer é uma classe de acesso simplificado as máximas de preços das barras no histórico.
Descrição
A classe CHighBuffer fornece um acesso as máximas de preços das barras no histórico.
Declaração
class CHighBuffer: public CDoubleBuffer
Título
#include <Indicators\TimeSeries.mqh>
Hierarquia de herança
CHighBuffer
Métodos de classe
Métodos de Atualização dos Dados
virtual Refresh
Atualiza o buffer
virtual RefreshCurrent
Atualiza o valor atual
Métodos herdados da classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Métodos herdados da classe CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Métodos herdados da classe CArrayDouble
Delta, Type, Save, Load, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, AddArray, Insert, InsertArray, InsertArray, AssignArray, AssignArray, At, operator, Minimum, Maximum, Update, Shift, Delete, DeleteRange, CompareArray, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast, SearchLinear
Métodos herdados da classe CDoubleBuffer