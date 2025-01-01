DocumentaçãoSeções
CHighBuffer é uma classe de acesso simplificado as máximas de preços das barras no histórico.

Descrição

A classe CHighBuffer fornece um acesso as máximas de preços das barras no histórico.

Declaração

   class CHighBuffer: public CDoubleBuffer

Título

   #include <Indicators\TimeSeries.mqh>

Hierarquia de herança

  CObject

      CArray

          CArrayDouble

              CDoubleBuffer

                  CHighBuffer

Métodos de classe

Métodos de Atualização dos Dados

 

virtual Refresh

Atualiza o buffer

virtual RefreshCurrent

Atualiza o valor atual

Métodos herdados da classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Métodos herdados da classe CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Métodos herdados da classe CArrayDouble

Delta, Type, Save, Load, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, AddArray, Insert, InsertArray, InsertArray, AssignArray, AssignArray, At, operator, Minimum, Maximum, Update, Shift, Delete, DeleteRange, CompareArray, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast, SearchLinear

Métodos herdados da classe CDoubleBuffer

Size, At, SetSymbolPeriod