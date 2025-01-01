CTimeBuffer
CTimeBuffer é uma classe de acesso simplificado aos tempos de abertura das barras no histórico.
Descrição
A classe CTimeBuffer providencia um acesso as aberturas dos tempos das barras no histórico.
Declaração
class CTimeBuffer: public CArrayLong
Título
#include <Indicators\TimeSeries.mqh>
Hierarquia de herança
CTimeBuffer
Métodos de classe
Atributos
Define o tamanho do buffer
Configuração
|
Define símbolo e período
Métodos de Acesso aos Dados
|
Obtém o elemento de buffer pelo índice
Métodos de Atualização dos Dados
|
virtual Refresh
Atualiza o buffer
virtual RefreshCurrent
Atualiza o valor atual
Métodos herdados da classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Métodos herdados da classe CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Métodos herdados da classe CArrayLong
Type, Save, Load, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, AddArray, Insert, InsertArray, InsertArray, AssignArray, AssignArray, At, operator, Minimum, Maximum, Update, Shift, Delete, DeleteRange, CompareArray, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast, SearchLinear