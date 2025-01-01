CTickVolumeBuffer
CTickVolumeBuffer é uma classe de acesso simplificado aos volumes de ticks das barras no histórico.
Descrição
A classe CTickVolumeBuffer fornece um acesso aos volumes de ticks das barras no histórico.
Declaração
class CTickVolumeBuffer: public CArrayLong
Título
#include <Indicators\TimeSeries.mqh>
Hierarquia de herança
CTickVolumeBuffer
Métodos de classe
Atributos
Define o tamanho do buffer
Configuração
Define símbolo e período
Métodos de Acesso aos Dados
Obtém o elemento de buffer pelo índice
Métodos de Atualização dos Dados
virtual Refresh
Atualiza o buffer
virtual RefreshCurrent
Atualiza o valor atual
Métodos herdados da classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Métodos herdados da classe CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Métodos herdados da classe CArrayLong
Type, Save, Load, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, AddArray, Insert, InsertArray, InsertArray, AssignArray, AssignArray, At, operator, Minimum, Maximum, Update, Shift, Delete, DeleteRange, CompareArray, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast, SearchLinear