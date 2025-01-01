DocumentaçãoSeções
CTickVolumeBuffer

CTickVolumeBuffer é uma classe de acesso simplificado aos volumes de ticks das barras no histórico.

Descrição

A classe CTickVolumeBuffer fornece um acesso aos volumes de ticks das barras no histórico.

Declaração

   class CTickVolumeBuffer: public CArrayLong

Título

   #include <Indicators\TimeSeries.mqh>

Hierarquia de herança

  CObject

      CArray

          CArrayLong

              CTickVolumeBuffer

Métodos de classe

Atributos

 

Size

Define o tamanho do buffer

Configuração

 

SetSymbolPeriod

Define símbolo e período

Métodos de Acesso aos Dados

 

At

Obtém o elemento de buffer pelo índice

Métodos de Atualização dos Dados

 

virtual Refresh

Atualiza o buffer

virtual RefreshCurrent

Atualiza o valor atual

Métodos herdados da classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Métodos herdados da classe CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Métodos herdados da classe CArrayLong

Type, Save, Load, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, AddArray, Insert, InsertArray, InsertArray, AssignArray, AssignArray, At, operator, Minimum, Maximum, Update, Shift, Delete, DeleteRange, CompareArray, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast, SearchLinear