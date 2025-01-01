CCloseBuffer
CCloseBuffer é uma classe de acesso simplificado para fechamento de preços das barras no histórico.
Descrição
A classe CCloseBuffer fornece o acesso para fechamento de preços das barras no histórico.
Declaração
|
class CCloseBuffer: public CDoubleBuffer
Título
|
#include <Indicators\TimeSeries.mqh>
|
Hierarquia de herança
CCloseBuffer
Métodos de classe
|
Métodos de Atualização dos Dados
|
|
virtual Refresh
|
Atualiza o buffer
|
virtual RefreshCurrent
|
Atualiza o valor atual
|
Métodos herdados da classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
Métodos herdados da classe CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
Métodos herdados da classe CArrayDouble
Delta, Type, Save, Load, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, AddArray, Insert, InsertArray, InsertArray, AssignArray, AssignArray, At, operator, Minimum, Maximum, Update, Shift, Delete, DeleteRange, CompareArray, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast, SearchLinear
|
Métodos herdados da classe CDoubleBuffer