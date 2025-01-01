Outras Operações

Indexação ( [] )

Ao endereçar o i-ésimo elemento de um array, o valor da expressão é o valor da variável com o número serial i.

Exemplo:

array[i] = 3; // Atribui o valor de 3 ao i-ésimo elemento do array.

Somente um inteiro pode ser índice de um array. São permitidos arrays com 4 dimensões ou menos. Cada medida é indexada de 0 ao tamanho da medida - 1. Em particular, para um array de uma dimensão consistindo de 50 elementos, a referência ao primeiro elemento se assemelhará a array[0], e a referência ao último elemento será array[49].

Ao endereçar além do array, o subsistema em execução gerará um erro crítico, e o programa será interrompido.

Chamando Função com argumentos x1, x2 ,..., xn

Cada argumento pode representar uma constante, variável, ou expressão do correspondente tipo. Os argumentos passados são separados por vírgula e devem estar dentro dos parênteses, o parêntese de abertura deve seguir o nome da função chamada.

O valor da expressão é o valor retornado pela função. Se o valor retornado é do do tipo void, a chamada da função não pode ser colocada a direita de um operador de atribuição. Repare que a ordem de execução x1, ..., xn é garantida.

Exemplo:

int length=1000000;

string a="a",b="b",c;

//--- Outras Operações

int start=GetTickCount(),stop;

long i;

for(i=0;i<length;i++)

{

c=a+b;

}

stop=GetTickCount();

Print("tempo para 'c = a + b' = ",(stop-start)," milissegundos, i = ",i);

Operação Vírgula ( , )

Expressões separadas por vírgulas são executadas da esquerda para direita. Todos os efeitos colaterais do cálculo da expressão a esquerda podem aparecer antes da expressão a direita ser calculada. O tipo do resultado e o valor coincidem com aqueles da expressão a direita. A lista de parâmetros a ser passada (seja acima) pode ser considerada como um exemplo.

Exemplo:

for(i=0,j=99; i<100; i++,j--) Print(array[i][j]);

Para o acesso direto a membros públicos de estruturas e classes, a operação ponto é usada. Sintaxe:

Nome_da_variável_do_tipo_estrutura.Nome_do_membro

Exemplo:

struct SessionTime

{

string sessionName;

int startHour;

int startMinutes;

int endHour;

int endMinutes;

} st;

st.sessionName="Asian";

st.startHour=0;

st.startMinutes=0;

st.endHour=9;

st.endMinutes=0;

Operação de Resolução de Escopo ( :: ) #

Cada função em um programa MQL5 tem seu próprio escopo de execução. Por exemplo, a função de sistema Print() é realizada em um escopo global. Funções Importadas são chamadas no escopo do correspondente import. Métodos de funções de classes têm o escopo da correspondente classe. A sintaxe do operador de resolução de escopo é o seguinte:

[Scope_name]::Function_name(parameters)

Se não existir nenhum nome de escopo, isto é uma orientação explícita para usar o escopo global. Se não existir nenhuma operação de resolução de escopo, a função é procurada no escopo mais próximo. Se não existir nenhuma função no escopo local, a procura é conduzida no escopo global.

A resolução de escopo é também usada para definir funções membros de classe.

type Class_name::Function_name(parameters_description)

{

// corpo da função

}

O uso de várias funções do mesmo nome a partir de contextos de execução diferentes em um programa pode causar ambigüidade. A ordem de prioridade das chamadas da função sem especificação de escopo explícita é a seguinte:

Métodos de classe. Se nenhuma função com o nome especificado for definida na classe, mova para o próximo nível. Funções do MQL5. Se o idioma não tiver essa função, vá para o próximo nível. Funções globais definidas pelo usuário. Se nenhuma função com o nome especificado for encontrada, mova para o próximo nível. Funções importadas. Se nenhuma função com o nome especificado for encontrada, o compilador retornará um erro.

Para evitar a ambigüidade de chamadas de função, sempre explicitamente especificar o escopo de função usando a operação de resolução de escopo.

Exemplo:

#property script_show_inputs

#import "kernel32.dll"

int GetLastError(void);

#import



class CCheckContext

{

int m_id;

public:

CCheckContext() { m_id=1234; }

protected:

int GetLastError() { return(m_id); }

};

class CCheckContext2 : public CCheckContext

{

int m_id2;

public:

CCheckContext2() { m_id2=5678; }

void Print();

protected:

int GetLastError() { return(m_id2); }

};

void CCheckContext2::Print()

{

::Print("Terminal GetLastError",::GetLastError());

::Print("kernel32 GetLastError",kernel32::GetLastError());

::Print("parent GetLastError",CCheckContext::GetLastError());

::Print("our GetLastError",GetLastError());

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Programa Script da função start (iniciar) |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//---

CCheckContext2 test;

test.Print();

}

//+------------------------------------------------------------------+

Operação de Obtenção do Tamanho do Tipo de Dados ou Tamanho do Objeto de Qualquer Tipo de Dados ( sizeof ) #

Usando a operação sizeof o tamanho de memória correspondente a um identificador ou tipo pode ser definido. A operação sizeof é do seguinte formato:

Exemplo:

sizeof(expression)

Qualquer identificador, ou nome de tipo entre colchetes pode ser usado como uma expressão. Observe que o nome tipo void não pode ser usado, e o identificar não pode pertencer ao campo de bits, ou ser um nome de função.

Se a expressão for o nome de um array estático (isto é, a primeira dimensão é dada), então o resultado é o tamanho do array inteiro (isto é, o produto do número de elementos e o comprimento do tipo. Se a expressão é o nome de um array dinâmico (a primeira dimensão não é especificada), o resultado será o tamanho do objeto do array dinâmico.

Quando sizeof é aplicado ao nome de um tipo de estrutura ou classe, ou ao identificador do tipo de uma estrutura ou classe, o resultado é tamanho real da estrutura ou classe.

Exemplo:

struct myStruct

{

char h;

int b;

double f;

} str;

Print("sizeof(str) = ",sizeof(str));

Print("sizeof(myStruct) = ",sizeof(myStruct));

O tamanho é calculado na etapa de compilação.

