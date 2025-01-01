- Expressões
- Operações Aritméticas
- Operações de Atribuição
- Operações de Relação
- Operações Booleanas
- Operações Binárias
- Outras Operações
- Regras de Precedência
Outras Operações
Indexação ( [] )
Ao endereçar o i-ésimo elemento de um array, o valor da expressão é o valor da variável com o número serial i.
Exemplo:
|
array[i] = 3; // Atribui o valor de 3 ao i-ésimo elemento do array.
Somente um inteiro pode ser índice de um array. São permitidos arrays com 4 dimensões ou menos. Cada medida é indexada de 0 ao tamanho da medida - 1. Em particular, para um array de uma dimensão consistindo de 50 elementos, a referência ao primeiro elemento se assemelhará a array[0], e a referência ao último elemento será array[49].
Ao endereçar além do array, o subsistema em execução gerará um erro crítico, e o programa será interrompido.
Chamando Função com argumentos x1, x2 ,..., xn
Cada argumento pode representar uma constante, variável, ou expressão do correspondente tipo. Os argumentos passados são separados por vírgula e devem estar dentro dos parênteses, o parêntese de abertura deve seguir o nome da função chamada.
O valor da expressão é o valor retornado pela função. Se o valor retornado é do do tipo void, a chamada da função não pode ser colocada a direita de um operador de atribuição. Repare que a ordem de execução x1, ..., xn é garantida.
Exemplo:
|
int length=1000000;
Operação Vírgula ( , )
Expressões separadas por vírgulas são executadas da esquerda para direita. Todos os efeitos colaterais do cálculo da expressão a esquerda podem aparecer antes da expressão a direita ser calculada. O tipo do resultado e o valor coincidem com aqueles da expressão a direita. A lista de parâmetros a ser passada (seja acima) pode ser considerada como um exemplo.
Exemplo:
|
for(i=0,j=99; i<100; i++,j--) Print(array[i][j]);
Operador Ponto ( . ) #
Para o acesso direto a membros públicos de estruturas e classes, a operação ponto é usada. Sintaxe:
|
Nome_da_variável_do_tipo_estrutura.Nome_do_membro
Exemplo:
|
struct SessionTime
Operação de Resolução de Escopo ( :: ) #
Cada função em um programa MQL5 tem seu próprio escopo de execução. Por exemplo, a função de sistema Print() é realizada em um escopo global. Funções Importadas são chamadas no escopo do correspondente import. Métodos de funções de classes têm o escopo da correspondente classe. A sintaxe do operador de resolução de escopo é o seguinte:
|
[Scope_name]::Function_name(parameters)
Se não existir nenhum nome de escopo, isto é uma orientação explícita para usar o escopo global. Se não existir nenhuma operação de resolução de escopo, a função é procurada no escopo mais próximo. Se não existir nenhuma função no escopo local, a procura é conduzida no escopo global.
A resolução de escopo é também usada para definir funções membros de classe.
|
type Class_name::Function_name(parameters_description)
O uso de várias funções do mesmo nome a partir de contextos de execução diferentes em um programa pode causar ambigüidade. A ordem de prioridade das chamadas da função sem especificação de escopo explícita é a seguinte:
- Métodos de classe. Se nenhuma função com o nome especificado for definida na classe, mova para o próximo nível.
- Funções do MQL5. Se o idioma não tiver essa função, vá para o próximo nível.
- Funções globais definidas pelo usuário. Se nenhuma função com o nome especificado for encontrada, mova para o próximo nível.
- Funções importadas. Se nenhuma função com o nome especificado for encontrada, o compilador retornará um erro.
Para evitar a ambigüidade de chamadas de função, sempre explicitamente especificar o escopo de função usando a operação de resolução de escopo.
Exemplo:
|
#property script_show_inputs
Operação de Obtenção do Tamanho do Tipo de Dados ou Tamanho do Objeto de Qualquer Tipo de Dados ( sizeof ) #
Usando a operação sizeof o tamanho de memória correspondente a um identificador ou tipo pode ser definido. A operação sizeof é do seguinte formato:
Exemplo:
|
sizeof(expression)
Qualquer identificador, ou nome de tipo entre colchetes pode ser usado como uma expressão. Observe que o nome tipo void não pode ser usado, e o identificar não pode pertencer ao campo de bits, ou ser um nome de função.
Se a expressão for o nome de um array estático (isto é, a primeira dimensão é dada), então o resultado é o tamanho do array inteiro (isto é, o produto do número de elementos e o comprimento do tipo. Se a expressão é o nome de um array dinâmico (a primeira dimensão não é especificada), o resultado será o tamanho do objeto do array dinâmico.
Quando sizeof é aplicado ao nome de um tipo de estrutura ou classe, ou ao identificador do tipo de uma estrutura ou classe, o resultado é tamanho real da estrutura ou classe.
Exemplo:
|
struct myStruct
O tamanho é calculado na etapa de compilação.
Veja Também