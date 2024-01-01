- FileSelectDialog
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
- FileIsExist
- FileOpen
- FileClose
- FileCopy
- FileDelete
- FileMove
- FileFlush
- FileGetInteger
- FileIsEnding
- FileIsLineEnding
- FileReadArray
- FileReadBool
- FileReadDatetime
- FileReadDouble
- FileReadFloat
- FileReadInteger
- FileReadLong
- FileReadNumber
- FileReadString
- FileReadStruct
- FileSeek
- FileSize
- FileTell
- FileWrite
- FileWriteArray
- FileWriteDouble
- FileWriteFloat
- FileWriteInteger
- FileWriteLong
- FileWriteString
- FileWriteStruct
- FileLoad
- FileSave
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
FileLoad
Lit toutes les données d'un fichier binaire spécifié et remplit le tableau d'éléments numériques ou de structures simples passé en argument. La fonction vous permet de lire rapidement des données d'un type connu et de remplir le tableau correspondant.
long FileLoad(
Paramètres
file_name
[in] Le nom du fichier dans lequel les données seront lues.
buffer
[out] Un tableau d'éléments numériques ou de structures simples.
common_flag=0
[in] Un flag du fichier indiquant le mode d'opération. Si le paramètre n'est pas spécifié, le fichier est recherché dans le sous-répertoire MQL5\Files (ou dans <répertoire_de_agent_de_test>\MQL5\Files en cas de test).
Valeur de Retour
Le nombre d'éléments lus ou -1 en cas d'erreur.
Note
La fonction FileLoad() lit depuis un fichier le nombre d'octets multiplié par la taille du tableau. Supposons que la taille du fichier est 10 octets et que la fonction lit les données et remplit un tableau de doubles ( (sizeof(double)=8). Dans ce cas, la fonction ne lira que 8 octets, les 2 octets restants à la fin du fichiers seront ignorés et la fonction FileLoad() retournera 1 (1 élément lu).
Exemple :
Voir aussi
Structures et Classes, FileReadArray, FileReadStruct, FileSave