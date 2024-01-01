- FileSelectDialog
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
- FileIsExist
- FileOpen
- FileClose
- FileCopy
- FileDelete
- FileMove
- FileFlush
- FileGetInteger
- FileIsEnding
- FileIsLineEnding
- FileReadArray
- FileReadBool
- FileReadDatetime
- FileReadDouble
- FileReadFloat
- FileReadInteger
- FileReadLong
- FileReadNumber
- FileReadString
- FileReadStruct
- FileSeek
- FileSize
- FileTell
- FileWrite
- FileWriteArray
- FileWriteDouble
- FileWriteFloat
- FileWriteInteger
- FileWriteLong
- FileWriteString
- FileWriteStruct
- FileLoad
- FileSave
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
FileLoad
Legge tutti i dati di un file binario specificato in un array passato, di tipo numerico o strutture semplici. La funzione consente di leggere rapidamente i dati di tipo noto nell' array appropriato.
long FileLoad(
Parametri
file_name
[in] Il nome del file da cui vengono letti i dati.
buffer
[in] Un array di tipo numerico o strutture semplici.
common_flag=0
[in] Una flag file indicante la modalità di funzionamento. Se il parametro non viene specificato, il file viene cercato nella sottocartella MQL5\Files (o in <testing_agent_directory>\MQL5\Files in caso di testing).
Valore di ritorno
Il numero di elementi letti oppure -1 in caso di errore.
Nota
La funzione FileLoad() legge da un file il numero di byte multiplo della grandezza dell'array. Supponiamo che la dimensione del file è di 10 byte, e la funzione legge i dati in un array di tipo double (sizeof(Double)=8). In questo caso la funzione leggerà solo 8 byte, i restanti 2 byte alla fine del file verranno scartati, e la funzione FileLoad() restituirà 1 (1 elemento letto).
Esempio:
