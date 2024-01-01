FileLoad

Legge tutti i dati di un file binario specificato in un array passato, di tipo numerico o strutture semplici. La funzione consente di leggere rapidamente i dati di tipo noto nell' array appropriato.

long FileLoad(

const string file_name,

void& buffer[],

int common_flag=0

);

Parametri

file_name

[in] Il nome del file da cui vengono letti i dati.

buffer

[in] Un array di tipo numerico o strutture semplici.

common_flag=0

[in] Una flag file indicante la modalità di funzionamento. Se il parametro non viene specificato, il file viene cercato nella sottocartella MQL5\Files (o in <testing_agent_directory>\MQL5\Files in caso di testing).

Valore di ritorno

Il numero di elementi letti oppure -1 in caso di errore.

Nota

La funzione FileLoad() legge da un file il numero di byte multiplo della grandezza dell'array. Supponiamo che la dimensione del file è di 10 byte, e la funzione legge i dati in un array di tipo double (sizeof(Double)=8). In questo caso la funzione leggerà solo 8 byte, i restanti 2 byte alla fine del file verranno scartati, e la funzione FileLoad() restituirà 1 (1 elemento letto).

Esempio:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Demo_FileLoad.mq5 |

//| Copyright 2016, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

#property script_show_inputs

//--- parametri di input

input int bars_to_save=10; // Numero di barre

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program funzione start |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

string filename=_Symbol+"_rates.bin";

MqlRates rates[];

//---

int copied=CopyRates(_Symbol,_Period,0,bars_to_save,rates);

if(copied!=-1)

{

PrintFormat(" CopyRates(%s) copied %d bars",_Symbol,copied);

//--- Scrive quotazioni sul file

if(!FileSave(filename,rates,FILE_COMMON))

PrintFormat("FileSave() failed, error=%d",GetLastError());

}

else

PrintFormat("Failed CopyRates(%s), error=",_Symbol,GetLastError());

// --- Ora legge queste quotazioni indietro al file

ArrayFree(rates);

long count=FileLoad(filename,rates,FILE_COMMON);

if(count!=-1)

{

Print("Time\tOpen\tHigh\tLow\tClose\tTick Voulme\tSpread\tReal Volume");

for(int i=0;i<count;i++)

{

PrintFormat("%s\t%G\t%G\t%G\t%G\t%I64u\t%d\t%I64u",

TimeToString(rates[i].time,TIME_DATE|TIME_SECONDS),

rates[i].open,rates[i].high,rates[i].low,rates[i].close,

rates[i].tick_volume,rates[i].spread,rates[i].real_volume);

}

}

}

Guarda anche

Strutture e Classi, FileReadArray, FileReadStruct, FileSave