- FileSelectDialog
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
- FileIsExist
- FileOpen
- FileClose
- FileCopy
- FileDelete
- FileMove
- FileFlush
- FileGetInteger
- FileIsEnding
- FileIsLineEnding
- FileReadArray
- FileReadBool
- FileReadDatetime
- FileReadDouble
- FileReadFloat
- FileReadInteger
- FileReadLong
- FileReadNumber
- FileReadString
- FileReadStruct
- FileSeek
- FileSize
- FileTell
- FileWrite
- FileWriteArray
- FileWriteDouble
- FileWriteFloat
- FileWriteInteger
- FileWriteLong
- FileWriteString
- FileWriteStruct
- FileLoad
- FileSave
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
FileLoad
指定されたバイナリファイルのすべてのデータを渡された数値型または単純な構造体型の配列に読み込みます。この関数を使用すると、既知の型のデータをすぐに適切な配列に読み取ることができます。
long FileLoad(
パラメータ
file_name
[in] 含まれるデータが読まれるファイル名。
buffer
[out] 数値型または単純な構造体型の配列。
common_flag=0
[in] 操作モードを示すファイルフラグ。このパラメータが指定されていない場合、ファイルは MQL5\Files サブフォルダ（または検証の場合 <testing_agent_directory>\MQL5\Files ）で検索されます。
戻り値
読み取られた要素数。エラーの場合は-1。
注意事項
FileLoad()関数は、ファイルから配列の要素サイズの倍数のバイト数を読み取ります。ファイルサイズが10 バイトで関数がdouble（sizeof(double)=8）型の配列にデータを読み込むとします。この場合、FileLoad()は8バイトのみを読んでファイルの終わりに残る2バイトを無視して、（1要素が読み込まれたため）1を戻します。
例:
//+------------------------------------------------------------------+
