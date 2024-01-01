- FileSelectDialog
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
- FileIsExist
- FileOpen
- FileClose
- FileCopy
- FileDelete
- FileMove
- FileFlush
- FileGetInteger
- FileIsEnding
- FileIsLineEnding
- FileReadArray
- FileReadBool
- FileReadDatetime
- FileReadDouble
- FileReadFloat
- FileReadInteger
- FileReadLong
- FileReadNumber
- FileReadString
- FileReadStruct
- FileSeek
- FileSize
- FileTell
- FileWrite
- FileWriteArray
- FileWriteDouble
- FileWriteFloat
- FileWriteInteger
- FileWriteLong
- FileWriteString
- FileWriteStruct
- FileLoad
- FileSave
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
FileLoad
指定二进制文件的所有数据读入数值类型或简单结构的传递数组。该函数允许您快速的将已知类型的数据读入相应的数组。
|
long FileLoad(
参数
file_name
[in] 阅读数据的文件名称。
buffer
[out] 数值类型或 简单结构数组。
common_flag=0
[in] 指示操作模式的文件标识。如果没有指定参数，文件将在子文件夹MQL5\Files被搜索(或测试时在<testing_agent_directory>\MQL5\Files)。
返回值
读取的元素数量或错误时为 -1。
注意
FileLoad()从文件读取数组大小几倍的字节数。假设文件大小为10字节，函数将数据读入双精度类型数组(sizeof(double)=8)。在这种情况下，函数只能读入8个字节，在文件结尾剩下的2个字节将被删除，函数FileLoad()将返回1 (1个元素阅读)。
例如：
|
//+------------------------------------------------------------------+
另见
Structures and Classes，FileReadArray，FileReadStruct, FileSave