Trabalhando com séries temporais na biblioteca DoEasy (Parte 59): objeto para armazenar dados de um tick

Sumário

Ideia

Neste este artigo começaremos a desenvolver a funcionalidade de biblioteca para trabalhar com dados de tick.

O conceito por trás do armazenamento e uso de dados de ticks será semelhante ao de armazenamento de dados de séries temporais, neste último a unidade mínima de dados é a barra. Os objetos-barras são armazenados em listas pertencentes aos devidos timeframes, que, por sua vez, são armazenados em listas que pertencem aos símbolos.

No conceito de armazenamento de dados de tick, como valor mínimo do volume de dados teremos os valores da estrutura de preço num tick. Esses valores são descritos usando uma estrutura para armazenar os preços mais recentes do símbolo MqlTick. O objeto para armazenar esse tipo de valores incluirá propriedades adicionais: spread (diferença entre preços Ask e Bid e símbolo, dados do único tick descrito pelo objeto).

Listas de objetos próprias com dados de tick serão criadas para cada um dos símbolos - para facilitar a estruturação das listas. Naturalmente, cada uma das listas dos objetos para dados de tick será atualizada automaticamente, novos dados de tick recém-chegados serão adicionados e o tamanho das listas será mantido como definido pelo usuário da biblioteca.

A ideia por trás do armazenamento de dados na biblioteca prevê a busca e classificação com base em qualquer propriedade dos objetos armazenados nas listas, permitindo obter os dados necessários para seu uso posterior ou pesquisa analítica. Isso significa que os dados de tick terão essa mesma capacidade. Isso permitirá que o usuário analise rapidamente os fluxos de dados de tick a fim de rastrear, por exemplo, mudanças na natureza de chegada de tais ticks, ou para pesquisar padrões específicos, etc.



Preparação de dados

Como acontece com qualquer objeto de biblioteca, precisamos adicionar mensagens de texto para exibir uma descrição indicando seus parâmetros e criar enumerações de propriedades do objeto, propriedades essas que permitirão pesquisá-los dentro das listas ou classificá-los.



No arquivo \MQL5\Include\DoEasy\Data.mqh inserimos os índices das novas mensagens:

MSG_LIB_TEXT_METHOD_NOT_FOR_INDICATORS, MSG_LIB_TEXT_IND_DATA_FAILED_GET_SERIES_DATA, MSG_LIB_TEXT_IND_DATA_FAILED_GET_CURRENT_DATA, MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_IND_DATA_OBJ, MSG_LIB_TEXT_IND_DATA_FAILED_ADD_TO_LIST, MSG_TICK_TEXT_TICK, MSG_TICK_TIME_MSC, MSG_TICK_TIME, MSG_TICK_VOLUME, MSG_TICK_FLAGS, MSG_TICK_VOLUME_REAL, MSG_TICK_SPREAD, MSG_LIB_TEXT_TICK_CHANGED_DATA, MSG_LIB_TEXT_TICK_FLAG_BID, MSG_LIB_TEXT_TICK_FLAG_ASK, MSG_LIB_TEXT_TICK_FLAG_LAST, MSG_LIB_TEXT_TICK_FLAG_VOLUME, };

bem como os textos das mensagens correspondentes aos índices adicionados recentemente:

{ "Метод не предназначен для работы с программами-индикаторами" , "The method is not intended for working with indicator programs" }, { "Не удалось получить таймсерию индикаторных данных" , "Failed to get indicator data timeseries" }, { "Не удалось получить текущие данные буфера индикатора" , "Failed to get the current data of the indicator buffer" }, { "Не удалось создать объект индикаторных данных" , "Failed to create indicator data object" }, { "Не удалось добавить объект индикаторных данных в список" , "Failed to add indicator data object to the list" }, { "Тик" , "Tick" }, { "Время последнего обновления цен в миллисекундах" , "Last price update time in milliseconds" }, { "Время последнего обновления цен" , "Last price update time" }, { "Объем для текущей цены Last" , "Volume for the current Last price" }, { "Флаги" , "Flags" }, { "Объем для текущей цены Last c повышенной точностью" , "Volume for the current \"Last\" price with increased accuracy" }, { "Спред" , "Spread" }, { "Изменённые данные на тике:" , "Changed data on a tick:" }, { "Изменение цены Bid" , "Bid price change" }, { "Изменение цены Ask" , "Ask price change" }, { "Изменение цены последней сделки" , "Last price change" }, { "Изменение объема" , "Volume change" }, };





No arquivo \MQL5\Include\DoEasy\Defines.mqh inserimos as enumerações para indicar propriedades do objeto de dados de tick inteiras, reais e de string:

enum ENUM_TICK_PROP_INTEGER { TICK_PROP_TIME_MSC = 0 , TICK_PROP_TIME, TICK_PROP_VOLUME, TICK_PROP_FLAGS, }; #define TICK_PROP_INTEGER_TOTAL ( 4 ) #define TICK_PROP_INTEGER_SKIP ( 0 ) enum ENUM_TICK_PROP_DOUBLE { TICK_PROP_BID = TICK_PROP_INTEGER_TOTAL, TICK_PROP_ASK, TICK_PROP_LAST, TICK_PROP_VOLUME_REAL, TICK_PROP_SPREAD, }; #define TICK_PROP_DOUBLE_TOTAL ( 5 ) #define TICK_PROP_DOUBLE_SKIP ( 0 ) enum ENUM_TICK_PROP_STRING { TICK_PROP_SYMBOL = (TICK_PROP_INTEGER_TOTAL+TICK_PROP_DOUBLE_TOTAL), }; #define TICK_PROP_STRING_TOTAL ( 1 )

Para cada uma das enumerações, indicaremos o número total de propriedades usadas e não usadas na classificação.



Para poder pesquisar e classificar pelas propriedades listadas acima, adicionamos mais uma enumeração, onde serão indicados os possíveis critérios para classificar os dados de tick:

#define FIRST_TICK_DBL_PROP (TICK_PROP_INTEGER_TOTAL-TICK_PROP_INTEGER_SKIP) #define FIRST_TICK_STR_PROP (TICK_PROP_INTEGER_TOTAL-TICK_PROP_INTEGER_SKIP+TICK_PROP_DOUBLE_TOTAL-TICK_PROP_DOUBLE_SKIP) enum ENUM_SORT_TICK_MODE { SORT_BY_TICK_TIME_MSC = 0 , SORT_BY_TICK_TIM, SORT_BY_TICK_VOLUME, SORT_BY_TICK_FLAGS, SORT_BY_TICK_BID = FIRST_TICK_DBL_PROP, SORT_BY_TICK_ASK, SORT_BY_TICK_LAST, SORT_BY_TICK_VOLUME_REAL, SORT_BY_TICK_SPREAD, SORT_BY_TICK_SYMBOL = FIRST_TICK_STR_PROP, };





Já criamos o objeto "Novo tick" no artigo 38, ele permitia rastrear a chegada de um novo tick de acordo com o símbolo especificado.

O objeto está localizado na pasta \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Ticks\ do diretório da biblioteca no arquivo NewTickObj.mqh.

Vamos modificar a classe de objeto para que possamos passar um valor para o método de configuração de símbolo NULL (ou uma string vazia) para lhe indicar o símbolo atual ao objeto:

void SetSymbol( const string symbol) { this .m_symbol=(symbol== NULL || symbol== "" ? :: Symbol () : symbol); }

Na lista de inicialização do construtor da classe, definimos o valor false para a variável m_new_tick que armazena o sinalizador de novo tick:

CNewTickObj::CNewTickObj( const string symbol) : m_symbol(symbol), m_new_tick( false ) { :: ZeroMemory ( this .m_tick); :: ZeroMemory ( this .m_tick_prev); if (:: SymbolInfoTick ( this .m_symbol, this .m_tick)) { this .m_tick_prev= this .m_tick; this .m_first_start= false ; } }

Anteriormente, essa variável não era inicializada com um valor inicial, o que estava mal.







Classe de objeto de dados de tick

Na pasta da classe de objeto "Novo tick" \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Ticks\ criamos um novo arquivo para a classe de objeto de dados de tick DataTick.mqh.

O objeto não representará algo novo para as classes da biblioteca - tudo é padrão. Vejamos o corpo da classe:

#property copyright "Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/en/users/artmedia70" #property version "1.00" #property strict #include "..\BaseObj.mqh" #include "..\..\Services\DELib.mqh" class CDataTick : public CBaseObj { private : MqlTick m_tick; int m_digits; long m_long_prop[TICK_PROP_INTEGER_TOTAL]; double m_double_prop[TICK_PROP_DOUBLE_TOTAL]; string m_string_prop[TICK_PROP_STRING_TOTAL]; int IndexProp(ENUM_TICK_PROP_DOUBLE property) const { return ( int )property-TICK_PROP_INTEGER_TOTAL; } int IndexProp(ENUM_TICK_PROP_STRING property) const { return ( int )property-TICK_PROP_INTEGER_TOTAL-TICK_PROP_DOUBLE_TOTAL;} public : void SetProperty(ENUM_TICK_PROP_INTEGER property, long value) { this .m_long_prop[property]=value; } void SetProperty(ENUM_TICK_PROP_DOUBLE property, double value) { this .m_double_prop[ this .IndexProp(property)]=value; } void SetProperty(ENUM_TICK_PROP_STRING property, string value) { this .m_string_prop[ this .IndexProp(property)]=value; } long GetProperty(ENUM_TICK_PROP_INTEGER property) const { return this .m_long_prop[property]; } double GetProperty(ENUM_TICK_PROP_DOUBLE property) const { return this .m_double_prop[ this .IndexProp(property)]; } string GetProperty(ENUM_TICK_PROP_STRING property) const { return this .m_string_prop[ this .IndexProp(property)]; } virtual bool SupportProperty(ENUM_TICK_PROP_INTEGER property) { return true ; } virtual bool SupportProperty(ENUM_TICK_PROP_DOUBLE property) { return true ; } virtual bool SupportProperty(ENUM_TICK_PROP_STRING property) { return true ; } CDataTick *GetObject( void ) { return & this ;} virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const ; bool IsEqual(CDataTick* compared_obj) const ; CDataTick(){;} CDataTick( const string symbol, const MqlTick &tick); string GetPropertyDescription(ENUM_TICK_PROP_INTEGER property); string GetPropertyDescription(ENUM_TICK_PROP_DOUBLE property); string GetPropertyDescription(ENUM_TICK_PROP_STRING property); void Print ( const bool full_prop= false ); virtual void PrintShort( void ); virtual string Header( void ); string FlagsDescription( void ); datetime Time( void ) const { return ( datetime ) this .GetProperty(TICK_PROP_TIME); } long TimeMSC( void ) const { return this .GetProperty(TICK_PROP_TIME_MSC); } long Volume( void ) const { return this .GetProperty(TICK_PROP_VOLUME); } uint Flags( void ) const { return ( uint ) this .GetProperty(TICK_PROP_FLAGS); } double Bid( void ) const { return this .GetProperty(TICK_PROP_BID); } double Ask( void ) const { return this .GetProperty(TICK_PROP_ASK); } double Last( void ) const { return this .GetProperty(TICK_PROP_LAST); } double VolumeReal( void ) const { return this .GetProperty(TICK_PROP_VOLUME_REAL); } double Spread( void ) const { return this .GetProperty(TICK_PROP_SPREAD); } string Symbol ( void ) const { return this .GetProperty(TICK_PROP_SYMBOL); } datetime TimeBar( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) const { return :: iTime ( this . Symbol (),timeframe, this .Index(timeframe)); } int Index( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) const { return :: iBarShift ( this . Symbol (),(timeframe== PERIOD_CURRENT ? :: Period () : timeframe), this .Time()); } bool IsChangeBid() const { return (( this .Flags() & TICK_FLAG_BID )== TICK_FLAG_BID ); } bool IsChangeAsk() const { return (( this .Flags() & TICK_FLAG_ASK )== TICK_FLAG_ASK ); } bool IsChangeLast() const { return (( this .Flags() & TICK_FLAG_LAST )== TICK_FLAG_LAST ); } bool IsChangeVolume() const { return (( this .Flags() & TICK_FLAG_VOLUME )== TICK_FLAG_VOLUME ); } bool IsChangeBuy() const { return (( this .Flags() & TICK_FLAG_BUY )== TICK_FLAG_BUY ); } bool IsChangeSell() const { return (( this .Flags( )& TICK_FLAG_SELL )== TICK_FLAG_SELL ); } };

Falamos em detalhes sobre a composição dos objetos da biblioteca e sobre sua criação no primeiro artigo. Agora, examinaremos rapidamente as principais variáveis e métodos e, em seguida, consideraremos sua implementação na classe.



A seção privada da classe contém variáveis auxiliares, arrays para armazenar os valores das propriedades inteiras, reais e de string do objeto, bem como métodos que retornam os índices reais das propriedades, índices esses com os quais estão fisicamente localizados nos arrays.



A seção pública da classe contém métodos para definir e retornar os valores das propriedades especificadas para os devidos arrays de propriedades do objeto, métodos que retornam sinalizadores indicando qual propriedade específica, quais métodos para pesquisar, comparar e classificar objetos, e quais construtores de classe tem um objeto.



Aqui também estão localizados os métodos para exibir descrições de propriedades do objeto e métodos para fácil acesso às propriedades do objeto.



Agora, vamos dar uma olhada na implementação dos métodos de classe.

Ao construtor paramétrico da classe são transferidos o símbolo e uma estrutura preenchida com os dados do tick atual:



CDataTick::CDataTick( const string symbol , const MqlTick &tick ) { this .m_digits=( int ):: SymbolInfoInteger (symbol, SYMBOL_DIGITS ); this .SetProperty(TICK_PROP_TIME,tick.time); this .SetProperty(TICK_PROP_TIME_MSC,tick.time_msc); this .SetProperty(TICK_PROP_VOLUME,tick.volume); this .SetProperty(TICK_PROP_FLAGS,tick.flags); this .SetProperty(TICK_PROP_BID,tick.bid); this .SetProperty(TICK_PROP_ASK,tick.ask); this .SetProperty(TICK_PROP_LAST,tick.last); this .SetProperty(TICK_PROP_VOLUME_REAL,tick.volume_real); this .SetProperty(TICK_PROP_SPREAD,tick.ask-tick.bid); this .SetProperty(TICK_PROP_SYMBOL,(symbol== NULL || symbol== "" ? :: Symbol () : symbol)); }

Dentro do construtor, simplesmente preenchemos as propriedades do objeto com os valores correspondentes da estrutura do tick e o símbolo desde o qual os dados do tick foram recebidos.

Método para comparar dois parâmetros de objetos de acordo com a propriedade especificada:



int CDataTick::Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const { const CDataTick *obj_compared=node; if (mode<TICK_PROP_INTEGER_TOTAL) { long value_compared=obj_compared.GetProperty((ENUM_TICK_PROP_INTEGER)mode); long value_current= this .GetProperty((ENUM_TICK_PROP_INTEGER)mode); return (value_current>value_compared ? 1 : value_current<value_compared ? - 1 : 0 ); } else if (mode<TICK_PROP_DOUBLE_TOTAL+TICK_PROP_INTEGER_TOTAL) { double value_compared=obj_compared.GetProperty((ENUM_TICK_PROP_DOUBLE)mode); double value_current= this .GetProperty((ENUM_TICK_PROP_DOUBLE)mode); return (value_current>value_compared ? 1 : value_current<value_compared ? - 1 : 0 ); } else if (mode<TICK_PROP_DOUBLE_TOTAL+TICK_PROP_INTEGER_TOTAL+TICK_PROP_STRING_TOTAL) { string value_compared=obj_compared.GetProperty((ENUM_TICK_PROP_STRING)mode); string value_current= this .GetProperty((ENUM_TICK_PROP_STRING)mode); return (value_current>value_compared ? 1 : value_current<value_compared ? - 1 : 0 ); } return 0 ; }

Ao método é transferido um ponteiro para o objeto com o qual precisa ser comparado o atual, bem como o tipo de propriedade para realizar a comparação.

Dependendo do modo de comparação do objeto passado, comparamos essas propriedades para os dois objetos e retornamos 1/-1/0, se o objeto atual tiver um valor de propriedade maior/menor ou igual ao valor da propriedade do objeto comparado, respectivamente.

Método para comparar se dois objetos são idênticos:

bool CDataTick::IsEqual(CDataTick *compared_obj) const { int beg= 0 , end=TICK_PROP_INTEGER_TOTAL; for ( int i=beg; i<end; i++) { ENUM_TICK_PROP_INTEGER prop=(ENUM_TICK_PROP_INTEGER)i; if ( this .GetProperty(prop)!=compared_obj.GetProperty(prop)) return false ; } beg=end; end+=TICK_PROP_DOUBLE_TOTAL; for ( int i=beg; i<end; i++) { ENUM_TICK_PROP_DOUBLE prop=(ENUM_TICK_PROP_DOUBLE)i; if ( this .GetProperty(prop)!=compared_obj.GetProperty(prop)) return false ; } beg=end; end+=TICK_PROP_STRING_TOTAL; for ( int i=beg; i<end; i++) { ENUM_TICK_PROP_STRING prop=(ENUM_TICK_PROP_STRING)i; if ( this .GetProperty(prop)!=compared_obj.GetProperty(prop)) return false ; } return true ; }

Aqui, ao método é passado um ponteiro para o objeto para comparação. A seguir, em três loops, para cada grupo de propriedades, comparamos cada propriedade sucessiva de dois objetos. Se pelo menos uma das propriedades não for igual à mesma para o objeto que está sendo comparado, será retornado false. No final de todos os três loops, será retornado true - todas as propriedades dos dois objetos são iguais, portanto, os objetos são idênticos.



Método para registrar todas as propriedades do objeto:

void CDataTick:: Print ( const bool full_prop= false ) { :: Print ( "============= " ,CMessage::Text(MSG_LIB_PARAMS_LIST_BEG), " (" , this .Header(), ") =============" ); int beg= 0 , end=TICK_PROP_INTEGER_TOTAL; for ( int i=beg; i<end; i++) { ENUM_TICK_PROP_INTEGER prop=(ENUM_TICK_PROP_INTEGER)i; if (!full_prop && ! this .SupportProperty(prop)) continue ; :: Print ( this .GetPropertyDescription(prop)); } :: Print ( "------" ); beg=end; end+=TICK_PROP_DOUBLE_TOTAL; for ( int i=beg; i<end; i++) { ENUM_TICK_PROP_DOUBLE prop=(ENUM_TICK_PROP_DOUBLE)i; if (!full_prop && ! this .SupportProperty(prop)) continue ; :: Print ( this .GetPropertyDescription(prop)); } :: Print ( "------" ); beg=end; end+=TICK_PROP_STRING_TOTAL; for ( int i=beg; i<end; i++) { ENUM_TICK_PROP_STRING prop=(ENUM_TICK_PROP_STRING)i; if (!full_prop && ! this .SupportProperty(prop)) continue ; :: Print ( this .GetPropertyDescription(prop)); } :: Print ( "============= " ,CMessage::Text(MSG_LIB_PARAMS_LIST_END), " (" , this .Header(), ") =============

" ); }

Aqui, em três loops para cada um dos grupos de propriedades do objeto, uma descrição de cada propriedade é impressa no log usando o método GetPropertyDescription(). Se aos parâmetros do método for passado um valor false na variável full_prop, apenas as propriedades suportadas pelo objeto serão impressas. Para uma propriedade não suportada, é escrito no log que a propriedade não é suportada, embora todas as propriedades sejam suportadas em dado objeto, mas isso pode ser alterado nos objetos-herdeiros da classe.



Métodos que retornam uma descrição da propriedade inteira, real e de string do objeto:

string CDataTick::GetPropertyDescription(ENUM_TICK_PROP_INTEGER property) { return ( property==TICK_PROP_TIME_MSC ? CMessage::Text(MSG_TICK_TIME_MSC)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +TimeMSCtoString( this .GetProperty(property), TIME_DATE | TIME_MINUTES | TIME_SECONDS ) ) : property==TICK_PROP_TIME ? CMessage::Text(MSG_TICK_TIME)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: TimeToString ( this .GetProperty(property), TIME_DATE | TIME_MINUTES | TIME_SECONDS ) ) : property==TICK_PROP_VOLUME ? CMessage::Text(MSG_TICK_VOLUME)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==TICK_PROP_FLAGS ? CMessage::Text(MSG_TICK_FLAGS)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property)+ "

" +CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_TICK_CHANGED_DATA)+ this .FlagsDescription() ) : "" ); } string CDataTick::GetPropertyDescription(ENUM_TICK_PROP_DOUBLE property) { int dg=( this .m_digits> 0 ? this .m_digits : 1 ); return ( property==TICK_PROP_BID ? CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_BID)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property),dg) ) : property==TICK_PROP_ASK ? CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_ASK)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property),dg) ) : property==TICK_PROP_LAST ? CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_LAST)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property),dg) ) : property==TICK_PROP_VOLUME_REAL ? CMessage::Text(MSG_TICK_VOLUME_REAL)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property), 2 ) ) : property==TICK_PROP_SPREAD ? CMessage::Text(MSG_TICK_SPREAD)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property),dg) ) : "" ); } string CDataTick::GetPropertyDescription(ENUM_TICK_PROP_STRING property) { return (property==TICK_PROP_SYMBOL ? CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_SYMBOL)+ ": \"" + this .GetProperty(property)+ "\"" : "" ); }

Aqui, uma descrição de string do método é retornada dependendo da propriedade passada a ele.



Um método que retorna uma string que descreve todos os sinalizadores do tick:

string CDataTick::FlagsDescription( void ) { string flags= ( ( this .IsChangeAsk() ? "

- " +CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_TICK_FLAG_ASK) : "" )+ ( this .IsChangeBid() ? "

- " +CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_TICK_FLAG_BID) : "" )+ ( this .IsChangeLast() ? "

- " +CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_TICK_FLAG_LAST) : "" )+ ( this .IsChangeVolume() ? "

- " +CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_TICK_FLAG_VOLUME) : "" )+ ( this .IsChangeBuy() ? "

- " +CMessage::Text(MSG_DEAL_TO_BUY) : "" )+ ( this .IsChangeSell() ? "

- " +CMessage::Text(MSG_DEAL_TO_SELL) : "" ) ); return flags; }

As propriedades de cada tick possuem uma variável que armazena um conjunto de sinalizadores. Tais sinalizadores descrevem os eventos que acionaram esse o tick em questão:

Retirado da ajuda online sobre o MqlTick



Para descobrir exatamente quais dados foram alterados com o tick atual, analisemos seus sinalizadores:

TICK_FLAG_BID — tick mudando o preço Bid

TICK_FLAG_ASK — tick mudando o preço Ask

TICK_FLAG_LAST — tick mudando o preço do último trade

TICK_FLAG_VOLUME — tick mudando o volume

TICK_FLAG_BUY — tick surgindo como resultado de um trade de compra

TICK_FLAG_SELL — tick surgindo como resultado de um trade de venda

Temos seis métodos (pelo número de sinalizadores) que retornam um sinalizador que identifica se uma variável contém cada um dos sinalizadores:

bool IsChangeBid() const { return (( this .Flags() & TICK_FLAG_BID )== TICK_FLAG_BID ); } bool IsChangeAsk() const { return (( this .Flags() & TICK_FLAG_ASK )== TICK_FLAG_ASK ); } bool IsChangeLast() const { return (( this .Flags() & TICK_FLAG_LAST )== TICK_FLAG_LAST ); } bool IsChangeVolume() const { return (( this .Flags() & TICK_FLAG_VOLUME )== TICK_FLAG_VOLUME ); } bool IsChangeBuy() const { return (( this .Flags() & TICK_FLAG_BUY )== TICK_FLAG_BUY ); } bool IsChangeSell() const { return (( this .Flags() & TICK_FLAG_SELL )== TICK_FLAG_SELL ); }

No método descrito, o sinalizador de presença de sinalizador na variável é primeiro verificado e, dependendo se houver tal alteração ou não, no string de texto resultante é inserida uma nova linha + descrição do sinalizador ou uma string vazia. Após verificar todos os sinalizadores, temos como resultado uma string compilada que contém as descrições dos sinalizadores presentes na variável. Se houver vários sinalizadores, a descrição de cada um deles começará numa nova linha dentro do log.



Método que imprime uma breve descrição do objeto de dados de tick no log:

void CDataTick::PrintShort( void ) { :: Print ( this .Header()); }

O método apenas imprime no log seu próprio nome curto retornado pelo seguinte método:

string CDataTick::Header( void ) { return ( CMessage::Text(MSG_TICK_TEXT_TICK)+ " \"" + this . Symbol ()+ "\" " +TimeMSCtoString(TimeMSC()) ); }

Assim concluímos a criação do objeto de dados de tick.







Testando o objeto de dados de tick



Para testar, vamos pegar o Expert Advisor do artigo anterior

e salva-lo na nova pasta \MQL5\Experts\TestDoEasy\Part59\ usando o novo nome TestDoEasyPart59.mq5.



Neste EA, já não precisamos de indicadores e de seus dados com séries temporais, até porque aqui vamos simplesmente criar um objeto de dados de tick, exibir sua descrição completa no log e uma breve descrição nos comentários no gráfico. A cada novo tick, sua descrição no gráfico mudará, enquanto no log exibiremos o primeiro tick entrante após a inicialização do EA.

Visto que ainda não há uma relação entre o Expert Advisor e este novo objeto de biblioteca, nós simplesmente anexamos sua arquivo de classe ao EA:

#property copyright "Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/en/users/artmedia70" #property version "1.00" #include <DoEasy\Engine.mqh> #include <DoEasy\Objects\Ticks\DataTick.mqh>

No campo das variáveis globais do Expert Advisor em vez de matrizes de parâmetros de indicadores personalizados

MqlParam param_ma1[]; MqlParam param_ma2[];

declaramos o objeto da classe "Novo tick". Vamos precisar dele para simular o trabalho como parte de futuras classes-coleções de dados da biblioteca:

CEngine engine; SDataButt butt_data[TOTAL_BUTT]; string prefix; double lot; double withdrawal=(InpWithdrawal< 0.1 ? 0.1 : InpWithdrawal); ushort magic_number; uint stoploss; uint takeprofit; uint distance_pending; uint distance_stoplimit; uint distance_pending_request; uint bars_delay_pending_request; uint slippage; bool trailing_on; bool pressed_pending_buy; bool pressed_pending_buy_limit; bool pressed_pending_buy_stop; bool pressed_pending_buy_stoplimit; bool pressed_pending_close_buy; bool pressed_pending_close_buy2; bool pressed_pending_close_buy_by_sell; bool pressed_pending_sell; bool pressed_pending_sell_limit; bool pressed_pending_sell_stop; bool pressed_pending_sell_stoplimit; bool pressed_pending_close_sell; bool pressed_pending_close_sell2; bool pressed_pending_close_sell_by_buy; bool pressed_pending_delete_all; bool pressed_pending_close_all; bool pressed_pending_sl; bool pressed_pending_tp; double trailing_stop; double trailing_step; uint trailing_start; uint stoploss_to_modify; uint takeprofit_to_modify; int used_symbols_mode; string array_used_symbols[]; string array_used_periods[]; bool testing; uchar group1; uchar group2; double g_point; int g_digits; CNewTickObj check_tick;

No manipulador OnInit() removemos o bloco para criar indicadores:

ArrayResize (param_ma1, 4 ); param_ma1[ 0 ].type= TYPE_STRING ; param_ma1[ 0 ].string_value= "Examples\\Custom Moving Average.ex5" ; param_ma1[ 1 ].type= TYPE_INT ; param_ma1[ 1 ].integer_value= 13 ; param_ma1[ 2 ].type= TYPE_INT ; param_ma1[ 2 ].integer_value= 0 ; param_ma1[ 3 ].type= TYPE_INT ; param_ma1[ 3 ].integer_value= MODE_SMA ; engine.GetIndicatorsCollection().CreateCustom( NULL , PERIOD_CURRENT ,MA1, 1 ,INDICATOR_GROUP_TREND,param_ma1); ArrayResize (param_ma2, 5 ); param_ma2[ 0 ].type= TYPE_STRING ; param_ma2[ 0 ].string_value= "Examples\\Custom Moving Average.ex5" ; param_ma2[ 1 ].type= TYPE_INT ; param_ma2[ 1 ].integer_value= 13 ; param_ma2[ 2 ].type= TYPE_INT ; param_ma2[ 2 ].integer_value= 0 ; param_ma2[ 3 ].type= TYPE_INT ; param_ma2[ 3 ].integer_value= MODE_SMA ; param_ma2[ 4 ].type= TYPE_INT ; param_ma2[ 4 ].integer_value= PRICE_OPEN ; engine.GetIndicatorsCollection().CreateCustom( NULL , PERIOD_CURRENT ,MA2, 1 ,INDICATOR_GROUP_TREND,param_ma2); engine.GetIndicatorsCollection().CreateAMA( NULL , PERIOD_CURRENT ,AMA1); engine.GetIndicatorsCollection().CreateAMA( NULL , PERIOD_CURRENT ,AMA2, 14 ); engine.GetIndicatorsCollection(). Print (); engine.GetIndicatorsCollection().PrintShort();

No fim de OnInit() para o objeto "Novo tick" definimos o símbolo atual:



check_tick.SetSymbol( Symbol ()); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

No manipulador OnTick() do Expert Advisor escrevemos um bloco de código para definir um novo tick (como uma imitação do trabalho como parte da classe-coleção de ticks futura) e criamos um novo objeto de dados de tick exibindo sua descrição exibida no gráfico e no log:

void OnTick () { engine. OnTick (rates_data); if ( MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) { engine. OnTimer (rates_data); PressButtonsControl(); engine.EventsHandling(); } static int tick_count= 0 ; CArrayObj list; MqlTick tick_struct; if (check_tick.IsNewTick()) { if (! SymbolInfoTick ( Symbol (),tick_struct)) return ; CDataTick *tick_obj= new CDataTick( Symbol (),tick_struct); if (tick_obj== NULL ) return ; tick_count++; if (tick_count> 100000 ) tick_count= 1 ; Comment ( "--- #" , IntegerToString (tick_count, 5 , '0' ), ": " ,tick_obj.Header()); if (tick_count== 1 ) tick_obj. Print (); if (!list.Add(tick_obj)) delete tick_obj; } if (trailing_on) { TrailingPositions(); TrailingOrders(); } }

Toda a lógica é detalhada nos comentários da listagem, aí tudo é claro e simples.

Vamos compilar o Expert Advisor e iniciá-lo no gráfico, tendo previamente definido as configurações para usar o símbolo e o timeframe atuais. Após o início e chegada de um novo tick, a descrição do objeto dos dados de tick (tick de entrada) será exibida no log:

Account 8550475 : Artyom Trishkin (MetaQuotes Software Corp.) 10426.13 USD, 1 : 100 , Hedge, MetaTrader 5 demo --- Initializing "DoEasy" library --- Working with the current symbol only: "EURUSD" Working with the current timeframe only: H1 EURUSD symbol timeseries: - Timeseries "EURUSD" H1: Requested: 1000 , Actual: 1000 , Created: 1000 , On the server: 5153 Library initialization time: 00 : 00 : 00.000 ============= Beginning of parameter list (Tick "EURUSD" 2020.12 . 16 13 : 22 : 32.822 ) ============= Last price update time in milliseconds: 2020.12 . 16 13 : 22 : 32.822 Last price update time: 2020.12 . 16 13 : 22 : 32 Volume for the current Last price: 0 Flags: 6 Changed data on the tick: - Ask price change - Bid price change ------ Bid price: 1.21927 Ask price: 1.21929 Last price: 0.00000 Volume for the current Last price with greater accuracy: 0.00 Spread: 0.00002 ------ Symbol: "EURUSD" ============= End of parameter list (Tick "EURUSD" 2020.12 . 16 13 : 22 : 32.822 ) =============

e no gráfico, a cada novo tick, será exibido um comentário com sua breve descrição:









O que vem agora?

No próximo artigo, começaremos a criar uma coleção de dados de tick para um símbolo.



Todos os arquivos da versão atual da biblioteca e o arquivo do EA de teste para MQL5 estão anexados abaixo. Você pode baixá-los e testar tudo sozinho.

Se você tiver perguntas, comentários e sugestões, poderá expressá-los nos comentários do artigo.

Complementos

Artigos desta série:

Trabalhando com séries temporais na biblioteca DoEasy (Parte 35): objeto "Barra" e lista-série temporal do símbolo

Trabalhando com séries temporais na biblioteca DoEasy (Parte 36): objeto das séries temporais de todos os períodos usados do símbolo

Trabalhando com séries temporais na biblioteca DoEasy (Parte 37): coleção de séries temporais - banco de dados de séries temporais para símbolos e períodos

Trabalhando com séries temporais na biblioteca DoEasy (Parte 38): coleção de séries temporais - atualização em tempo real e acesso aos dados do programa

Trabalhando com séries temporais na biblioteca DoEasy (Parte 39): indicadores com base na biblioteca - preparação de dados e eventos das séries temporais

Trabalhando com séries temporais na biblioteca DoEasy (Parte 40): indicadores com base na biblioteca - atualização de dados em tempo real

Trabalhando com séries temporais na biblioteca DoEasy (Parte 41): exemplo de indicador multissímbolo multiperíodo

Trabalhando com séries temporais na biblioteca DoEasy (Parte 42): classe de um objeto de buffer abstrato de indicador

Trabalhando com séries temporais na biblioteca DoEasy (Parte 43): classes de objetos de buffers de indicador

Trabalhando com séries temporais na biblioteca DoEasy (Parte 44): classe-coleção de objetos de buffers de indicador

Trabalhando com séries temporais na biblioteca DoEasy (Parte 45): buffers de indicador multiperíodo

Trabalhando com séries temporais na biblioteca DoEasy (Parte 46): buffers de indicador multiperíodos multissímbolos

Trabalhando com séries temporais na biblioteca DoEasy (Parte 47): indicadores padrão multiperíodos multissímbolos

Trabalhando com séries temporais na biblioteca DoEasy (Parte 48): indicadores multissímbolos multiperíodos num buffer de uma subjanela

Trabalhando com séries temporais na biblioteca DoEasy (Parte 49): indicadores padrão multiperíodos multissímbolos multibuffer

Trabalhando com séries temporais na biblioteca DoEasy (Parte 50): indicadores padrão multiperíodos multissímbolos com deslocamento

Trabalhando com séries temporais na biblioteca DoEasy (Parte 51): indicadores padrão multiperíodos multissímbolos compostos

Trabalhando com séries temporais na biblioteca DoEasy (Parte 52): natureza multiplataforma de indicadores padrão multiperíodos multissímbolos de buffer único

Trabalhando com séries temporais na biblioteca DoEasy (Parte 53): classe do indicador base abstrato

Trabalhando com séries temporais na biblioteca DoEasy (Parte 54): classes herdeiras do indicador base abstrato

Trabalhando com séries temporais na biblioteca DoEasy (Parte 55): classe-coleção de indicadores

Trabalhando com séries temporais na biblioteca DoEasy (Parte 56): objeto de indicador personalizado, obtenção de dados a partir de objetos-indicadores numa coleção

Trabalhando com séries temporais na biblioteca DoEasy (Parte 57): objeto de dados do buffer do indicador

Trabalhando com séries temporais na biblioteca DoEasy (Parte 58): séries temporais de dados de buffers de indicadores

