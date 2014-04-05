VWMA Signal Pro

VWMA Signal Pro – 다중 시간 프레임 거래량 가중 트렌드 대시보드

VWMA Signal Pro는 거래량 가중 이동평균선(VWMA)과 추세 확인 필터를 결합한 분석 지표입니다.
거래량과 변동성을 기반으로 추세 방향과 모멘텀 강도를 파악합니다.

여러 시간 프레임에서 VWMA를 계산하고, ADX, ATR, VWAP 필터로 확인된 매수/매도 신호를 표시합니다. 각 신호는 강도(약함, 보통, 강함)로 표시됩니다.

주요 기능

  • M1~D1 다중 시간 프레임 대시보드.

  • 거래량, RSI, 변동성 기반 신호 분석.

  • ADX, ATR, VWAP 필터.

  • 민감도 모드(N, X, Y, Z) 조정 가능.

  • 10가지 전문 테마.

  • 색상, 위치, 투명도 완전 사용자 설정.

  • 안정적이고 가벼운 성능.

VWMA Signal Pro는 명확하고 효율적인 거래량 기반 시장 분석을 제공합니다.



