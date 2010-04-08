Quantum PulseMatrix Forex AI PRO

🤖 퀀텀 펄스매트릭스 포렉스 AI 프로





외환 시장을 위한 집중형 자동 거래 시스템





안녕하세요, 트레이더 여러분!

퀀텀 펄스매트릭스 포렉스 AI 프로는 퀀텀 트레이딩 생태계의 일부로, 다음과 같은 명확한 목표를 가지고 개발되었습니다.

체계적이고, 규율 있고, 규칙 기반의 자동 외환 거래.





펄스매트릭스는 빈도보다 정확성을, 감정보다 논리를, 공격적인 위험보다 통제된 실행을 중시하는 트레이더를 위해 설계되었습니다.





🎯 시장 집중 분야





주요 시장: 외환





테스트 추천 통화쌍: EURUSD, GBPUSD





거래 스타일: 데이 트레이딩 및 단기 스캘핑





권장 시간 프레임: M5 – M10





이 EA는 시장 구조와 변동성이 일치하는 활발한 시장 상황에서 작동하도록 설계되었습니다.





🧠 펄스매트릭스의 작동 방식





퀀텀 펄스매트릭스는 무작위로 거래하거나 시장을 추격하지 않습니다.





모든 포지션은 다음 조건을 모두 충족한 후에만 개설됩니다.





추세 방향이 확인되었을 때





모멘텀 조건이 충족되었을 때





변동성 수준이 허용 가능한 수준일 때





시스템은 불필요한 거래를 피하고 명확하고 규칙에 부합하는 매매 기회에만 집중합니다.





🛡 위험 관리 철학





PulseMatrix는 다음과 같은 통제된 위험 관리 모델을 따릅니다.





마틴게일 전략 미사용





그리드 전략 미사용





회복 매매 미사용





각 거래는 독립적이며, 현재 시장 상황에 따라 적응형 손절매(Stop Loss) 및 이익실현(Take Profit) 로직으로 관리됩니다.





위험 설정은 계좌 규모 및 위험 선호도에 따라 조정할 수 있습니다.





⚙️ 실용적이고 간편한 작동





설정 후 완전 자동화





복잡한 구성 불필요





기본 매개변수 제공





권장 사용 예시:





차트당 하나의 외환 쌍에 적용





안정적인 실행을 위해 VPS 사용





저스프레드 브로커 권장





📋 최소 요구 사항





플랫폼: MetaTrader 5





최소 입금액: $200 (더 높은 금액 권장)





레버리지: 1:200 이상





계좌 유형: 헤징





VPS: 권장





⚠️ 중요 정보





이 EA는 단기 외환 거래 전용으로 설계되었습니다.





장기 투자 또는 포지션 거래에는 적합하지 않습니다.





거래에는 위험이 따릅니다.





실계좌에서 실행하기 전에 항상 데모 계좌에서 테스트하십시오.





🔄 업데이트 및 지원





Quantum PulseMatrix는 시장 상황 및 사용자 피드백을 기반으로 지속적으로 업데이트 및 개선될 예정입니다.





체계적인 자동 외환 거래 접근 방식 —

위험 감수를 중시하는 트레이더를 위해 집중적이고, 통제된 방식으로 설계되었습니다.