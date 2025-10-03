수년간의 검증된 수동 거래와 개발을 거쳐, 저의 고급 전략들이 이제 전문가용 자동매매 프로그램(EA)으로 제공됩니다!

Growth Killer EA를 소개합니다. 이는 포트폴리오 구축, 다중 종목 분산 거래, 고급 자금 관리 기능을 위해 설계된 전문급 거래 시스템입니다. 유연성을 고려해 제작되어, 트레이더는 이 EA 하나만으로 완전한 거래 포트폴리오를 구축할 수 있습니다.

싱글 샷 옵션 + 그리드 + 스마트 복구 + 부분 청산 + 고급 리스크 제어 . 완전 맞춤 설정 가능.

중요! 구매 후, 설치 안내 및 권장 프리셋을 받기 위해 반드시 저에게 개인 메시지를 보내주세요.



주요 기능:

멀티 모드 트레이딩: 싱글 샷 모드 (그리드 없음) 또는 고급 그리드 시스템 을 활성화하여 스마트 복구와 부분 청산 가능.

(그리드 없음) 또는 을 활성화하여 스마트 복구와 부분 청산 가능. 그리드 유연성: 시장가 주문 또는 지정가 주문 선택 가능, 그리드 간격, 최대 레벨, 로트 배수, 진입 조건 설정 가능.

또는 선택 가능, 그리드 간격, 최대 레벨, 로트 배수, 진입 조건 설정 가능. 부분 청산 엔진: 잔고 %, 핍(pips), 또는 전체 그리드 이익을 기준으로 부분 청산. 손실을 줄이고 점진적으로 수익 확보.

잔고 %, 핍(pips), 또는 전체 그리드 이익을 기준으로 부분 청산. 손실을 줄이고 점진적으로 수익 확보. 스마트 복구 시스템: 트레일링 스탑으로 얻은 일부 수익을 버퍼로 축적하여 향후 손실 거래를 보완. 독창적인 적응형 안전망.

트레일링 스탑으로 얻은 일부 수익을 버퍼로 축적하여 향후 손실 거래를 보완. 독창적인 적응형 안전망. 포괄적 리스크 관리: 거래당 위험 %, 최대 손실 시 자동 종료, 최대 로트 제한(고정값 또는 배수 기반).

거래당 위험 %, 최대 손실 시 자동 종료, 최대 로트 제한(고정값 또는 배수 기반). 동적 로트 사이징: Auto Lot 기능이 계좌 성장에 따라 자동 조정하며 브로커 제한을 준수.

Auto Lot 기능이 계좌 성장에 따라 자동 조정하며 브로커 제한을 준수. 트레일링 스탑 옵션: 시작 시점, 스텝, 거리 완전 설정 가능, 수익 보호 강화.

시작 시점, 스텝, 거리 완전 설정 가능, 수익 보호 강화. 트렌드 필터: 이동평균 필터(SMA/EMA, 사용자 지정 기간 및 타임프레임)를 통해 시장 방향에 맞춘 거래 제한.

이동평균 필터(SMA/EMA, 사용자 지정 기간 및 타임프레임)를 통해 시장 방향에 맞춘 거래 제한. 시간 필터: 선택한 거래 세션(서버 시간)으로 거래 제한.

선택한 거래 세션(서버 시간)으로 거래 제한. 포트폴리오 친화적: 여러 통화쌍과 시간 프레임에서 독립적인 매직 넘버와 코멘트로 실행 가능.

설정 및 권장 사항

최소 잔고: 300 USD (그리드 사용 시 더 높은 금액 권장).

권장 브로커: RAW 스프레드와 빠른 체결을 제공하는 브로커 (IC Markets, IC Trading 등).

권장 시간 프레임: M15/H1에서 최적이나 다양한 통화쌍과 시간대에서 유연하게 작동.

프로프펌용: 거래당 최대 2% 리스크 및 엄격한 손실 제한 권장.

주요 파라미터 개요

진입 설정: 확인 모드(캔들 종가 vs 즉시), 거래 간 쿨다운.

확인 모드(캔들 종가 vs 즉시), 거래 간 쿨다운. 거래 설정: 로트 크기(고정/기준), 손절매 & 이익실현, 매직 넘버, 거래 코멘트.

로트 크기(고정/기준), 손절매 & 이익실현, 매직 넘버, 거래 코멘트. Auto Lot: 잔고 기반 스케일링, 최소 및 최대 한도 포함.

잔고 기반 스케일링, 최소 및 최대 한도 포함. 그리드 설정: 활성화/비활성화, 간격, 최대 레벨, 로트 배수, 새로운 캔들 진입, 그리드 유형, 지정가 주문 수.

활성화/비활성화, 간격, 최대 레벨, 로트 배수, 새로운 캔들 진입, 그리드 유형, 지정가 주문 수. 그리드 청산: 글로벌 TP, 글로벌 SL, 이익 기반 청산.

글로벌 TP, 글로벌 SL, 이익 기반 청산. 부분 청산: 청산 비율 %, 트리거 모드(잔고 % / 핍), 최소 이익 % 또는 핍.

청산 비율 %, 트리거 모드(잔고 % / 핍), 최소 이익 % 또는 핍. 리스크 관리: 자금 관리 모드, 거래당 위험 %, 최대 로트 모드/값, 최대 손실 방지.

자금 관리 모드, 거래당 위험 %, 최대 로트 모드/값, 최대 손실 방지. 트레일링 스탑: 시작, 스텝, 거리.

시작, 스텝, 거리. 스마트 복구: 활성화/비활성화, 버퍼 %, 최소 DD % 발동.

활성화/비활성화, 버퍼 %, 최소 DD % 발동. 트렌드 필터: MA 방식, 기간, 시간 프레임.

MA 방식, 기간, 시간 프레임. 시간 필터: 거래 세션 시작/종료 시간.

사용법 및 지원

Growth Killer EA는 간단한 플러그 앤 플레이와 전문적 맞춤 설정 모두를 지원합니다. 차트에 추가 후 프리셋을 불러오거나 전략에 맞게 세부 조정 가능합니다. 주요 통화쌍용 프리셋, 전체 지원 및 지속적인 업데이트를 제공합니다. 시장 선호도에 맞추기 위해 백테스트와 최적화를 적극 권장합니다.

저는 앞으로도 EA 컬렉션을 지속적으로 지원하고 업데이트할 것입니다.

리스크 경고:

거래에는 위험이 따릅니다. 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 손실이 발생할 수 있습니다. 반드시 감당 가능한 자금으로만 거래하세요.