Growth Killer

5

수년간의 검증된 수동 거래와 개발을 거쳐, 저의 고급 전략들이 이제 전문가용 자동매매 프로그램(EA)으로 제공됩니다!

Growth Killer EA를 소개합니다. 이는 포트폴리오 구축, 다중 종목 분산 거래, 고급 자금 관리 기능을 위해 설계된 전문급 거래 시스템입니다. 유연성을 고려해 제작되어, 트레이더는 이 EA 하나만으로 완전한 거래 포트폴리오를 구축할 수 있습니다.

싱글 샷 옵션 + 그리드 + 스마트 복구 + 부분 청산 + 고급 리스크 제어. 완전 맞춤 설정 가능.

출시 기념 할인 – 판매 10건마다 +50 USD 인상!
중요! 구매 후, 설치 안내 및 권장 프리셋을 받기 위해 반드시 저에게 개인 메시지를 보내주세요.

주요 기능:

  • 멀티 모드 트레이딩: 싱글 샷 모드(그리드 없음) 또는 고급 그리드 시스템을 활성화하여 스마트 복구와 부분 청산 가능.
  • 그리드 유연성: 시장가 주문 또는 지정가 주문 선택 가능, 그리드 간격, 최대 레벨, 로트 배수, 진입 조건 설정 가능.
  • 부분 청산 엔진: 잔고 %, 핍(pips), 또는 전체 그리드 이익을 기준으로 부분 청산. 손실을 줄이고 점진적으로 수익 확보.
  • 스마트 복구 시스템: 트레일링 스탑으로 얻은 일부 수익을 버퍼로 축적하여 향후 손실 거래를 보완. 독창적인 적응형 안전망.
  • 포괄적 리스크 관리: 거래당 위험 %, 최대 손실 시 자동 종료, 최대 로트 제한(고정값 또는 배수 기반).
  • 동적 로트 사이징: Auto Lot 기능이 계좌 성장에 따라 자동 조정하며 브로커 제한을 준수.
  • 트레일링 스탑 옵션: 시작 시점, 스텝, 거리 완전 설정 가능, 수익 보호 강화.
  • 트렌드 필터: 이동평균 필터(SMA/EMA, 사용자 지정 기간 및 타임프레임)를 통해 시장 방향에 맞춘 거래 제한.
  • 시간 필터: 선택한 거래 세션(서버 시간)으로 거래 제한.
  • 포트폴리오 친화적: 여러 통화쌍과 시간 프레임에서 독립적인 매직 넘버와 코멘트로 실행 가능.

설정 및 권장 사항

  • 최소 잔고: 300 USD (그리드 사용 시 더 높은 금액 권장).
  • 권장 브로커: RAW 스프레드와 빠른 체결을 제공하는 브로커 (IC Markets, IC Trading 등).
  • 권장 시간 프레임: M15/H1에서 최적이나 다양한 통화쌍과 시간대에서 유연하게 작동.
  • 프로프펌용: 거래당 최대 2% 리스크 및 엄격한 손실 제한 권장.

주요 파라미터 개요

  • 진입 설정: 확인 모드(캔들 종가 vs 즉시), 거래 간 쿨다운.
  • 거래 설정: 로트 크기(고정/기준), 손절매 & 이익실현, 매직 넘버, 거래 코멘트.
  • Auto Lot: 잔고 기반 스케일링, 최소 및 최대 한도 포함.
  • 그리드 설정: 활성화/비활성화, 간격, 최대 레벨, 로트 배수, 새로운 캔들 진입, 그리드 유형, 지정가 주문 수.
  • 그리드 청산: 글로벌 TP, 글로벌 SL, 이익 기반 청산.
  • 부분 청산: 청산 비율 %, 트리거 모드(잔고 % / 핍), 최소 이익 % 또는 핍.
  • 리스크 관리: 자금 관리 모드, 거래당 위험 %, 최대 로트 모드/값, 최대 손실 방지.
  • 트레일링 스탑: 시작, 스텝, 거리.
  • 스마트 복구: 활성화/비활성화, 버퍼 %, 최소 DD % 발동.
  • 트렌드 필터: MA 방식, 기간, 시간 프레임.
  • 시간 필터: 거래 세션 시작/종료 시간.

사용법 및 지원

Growth Killer EA는 간단한 플러그 앤 플레이전문적 맞춤 설정 모두를 지원합니다. 차트에 추가 후 프리셋을 불러오거나 전략에 맞게 세부 조정 가능합니다. 주요 통화쌍용 프리셋, 전체 지원 및 지속적인 업데이트를 제공합니다. 시장 선호도에 맞추기 위해 백테스트와 최적화를 적극 권장합니다.

저는 앞으로도 EA 컬렉션을 지속적으로 지원하고 업데이트할 것입니다.

리스크 경고:
거래에는 위험이 따릅니다. 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 손실이 발생할 수 있습니다. 반드시 감당 가능한 자금으로만 거래하세요.

리뷰 12
Mercier Guillaume Patrick
549
Mercier Guillaume Patrick 2025.12.03 12:49 
 

Good EA for the moment. I think it's good combo with Pivot Killer. Waiting in long term, but it's not a crazy EA like place 10 orders when launched. The entry are very clean.

Ron
625
Ron 2025.11.13 17:13 
 

Like it. Does what it suppose to do 😉

LuisGustavo_BR
417
LuisGustavo_BR 2025.11.09 20:15 
 

The developer is fantastic; always very attentive and responsive. He always inspired a lot of confidence in me. Growth Killer seems quite robust and has proven to be very versatile in backtesting. I've been running backtests for several days and should start testing it on a real account today.

추천 제품
Shooting Target MT5
Chui Yu Lui
Experts
/   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   / Big Sales for Easter! Price is reduced > 50 % already! Grasp the chance and Enjoy it!  /   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   / This is a powerful EA that support single order strategy, martingale strategy, multiple timeframes strategy, etc with lots of useful indicators and self defined
Cryptex Scalper
Wilna Barnard
1 (1)
Experts
Limited-Time Promotion – Price Increases on 1 January Take advantage of this special offer before the price returns to $199 .  5 Days left before the Price reverts back ... Cryptex Scalper — Cryptocurrency Breakout Expert Advisor (M5) Overview Cryptex Scalper is a breakout Expert Advisor developed specifically for trading cryptocurrencies such as BTCUSD, ETHUSD, and LTCUSD. It is based on a proven breakout framework but adapted for the unique behavior of crypto markets: wider spreads, 24/7 trad
TrendCore Adaptives FX5
Sabina Fik
Experts
TrendCore Adaptive FX — Smart Expert Advisor for Confident and Adaptive Forex Trading TrendCore Adaptive FX   is a powerful, fully automated trading robot designed for consistent performance in the Forex market. It combines trend-based technical analysis, adaptive lot management, and solid capital protection strategies to ensure robust and efficient trading under real market conditions. Whether you're a professional trader or a long-term investor, this EA offers an intelligent solution to a
ZhuQue S3
Jing Bo Wu
5 (1)
Experts
This EA combines market structure analysis with Fibonacci retracement zones to identify high-probability entry points during trending markets. It intelligently maps swing highs/lows and evaluates the strength of a trend before placing entries at optimal retracement levels, typically 38.2%, 50%, and 61.8%. By trading in the direction of the main trend , this strategy offers a balance between precision and risk management. The EA also includes smart risk allocation logic, adjusting lot sizes depe
Bitcoin Cross Hedge
Connor Michael Woodson
Experts
비트코인 크로스 헤지는 BTCUSD에 포지션을 잡는 동시에 EURUSD와 GBPUSD에 반대 포지션을 취하고 이를 동시에 관리합니다. 현재 가격은 인상될 예정입니다. 한정 기간 가격 50 USD 그리드나 마틴게일을 사용하지 않으며 동일한 차트에서 2개의 통화쌍을 거래합니다. 그리드나 마틴게일을 사용하지 않으며 동일한 차트에서 2개의 통화쌍을 거래합니다. 추천 차트: BTCUSD 단일 차트 설정 시간 프레임: H1 입력 크로스 페어 선택 - 골드 크로스 페어 선택 로트 크기 계산 방식 - 자동 로트 또는 고정 로트 선택 고정 로트 크기 - 고정 로트 크기 자동 로트 - 계좌 통화 금액당 0.01 로트 최대 스프레드 - 핍 단위로 최대 스프레드 지정 자동 GMT 감지 - 브로커의 GMT 오프셋을 자동 계산 매직 넘버 - 각 주문의 매직 넘버 코멘트 - 주문 코멘트
BreakPoint Pro
Jason Smith
Experts
BreakPoint Pro – Daily High/Low Breakout EA This bot is a professional-grade Expert Advisor that trades breakouts of the current day's high and low using a clean, rules-based price action approach. The strategy focuses on capturing directional momentum once price breaches these key intraday levels—one of the most statistically reliable patterns in discretionary and algorithmic trading. A powerful Expert Advisor designed to capitalize on daily high/low breakouts using a price action-driven strat
Timeframe Zoom The Third Screen
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
Timeframe Zoom, The Third Screen, is an Expert Advisor that operates using Heiken Ashi candlesticks on daily, hourly, and fifteen-minute timeframes, with the fifteen-minute timeframe triggering trades. It buys on days with blue candlesticks and sells on days with red candlesticks. It ensures that the potential trade is above or below a moving average on the hourly timeframe and uses the MACD and CCI indicators on the fifteen-minute timeframe to confirm the entry. It exits trades when the Heike
Financial Control
Vitalii Zakharuk
Experts
The Financial Control expert system traverses the entire history and all currency pairs with a single setting. The bot works on both Netting and Hedging account types. The Expert Advisor can be launched on any hourly period, on any currency pair and on the server of any broker. It is recommended to work on liquid Forex pairs, with a low spread and use VPS. Financial Control is high frequency trading. You can start using it with $ 100 and 0.01 lot. If there is a commission on the account, it mu
VIX 75 Momentum EA Pro
Joshua Adeyemo
Experts
VIX Momentum Pro EA - 제품 설명 개요 VIX Momentum Pro는 VIX75 합성 지수 전용으로 설계된 정교한 알고리즘 거래 시스템입니다. 이 알고리즘은 합성 변동성 시장에서 고확률 거래 기회를 식별하기 위해 독점적인 모멘텀 탐지 기술과 결합된 고급 다중 시간프레임 분석을 사용합니다. 거래 전략 Expert Advisor는 여러 시간프레임에 걸쳐 가격 움직임을 분석하는 포괄적인 모멘텀 기반 접근법으로 작동합니다. 시스템은 VIX75 특성에 특화된 가격 패턴의 수학적 분석을 통해 방향성 모멘텀을 식별합니다. 진입 신호는 모멘텀 수렴, 변동성 임계값, 방향성 편향 확인을 포함한 여러 기술적 조건이 일치할 때 생성됩니다. 이 전략은 기존 지표 의존성을 피하고 대신 합성 지수 행동에 특별히 보정된 독점 수학 모델에 의존합니다. 이 접근법은 알고리즘이 합성 시장의 독특한 24/7 거래 환경에서 효과적으로 작동할 수 있게 합니다. 위험 관리 VIX Momentum Pro
Bukele UP
Jhon Michael Antony Florez Roa
Experts
---> Schedule of the broker that I use for Back Testing <---- Broker schedule used in Back Testing: UTC/GTM +2 hours. --->   Minimum capital for its correct operation  <---- 1000 USD ----> Strategy <---- It is a range strategy, in which if it breaks the maximum a purchase is made or if it breaks the minimum a sale is made. This range is created every day and open trades and orders are closed before the market closes. The Buy has the Stop Loss at the bottom of the range and the Sell has the
Trump Up
Jhon Michael Antony Florez Roa
Experts
----> Schedule of the broker that I use for Back Testing <---- Broker schedule used in Back Testing: UTC/GTM +2 hours. ---> Minimum capital for its correct operation <---- 1000 USD ----> Strategy <---- This has two strategies in one Expert Advisor: 1) Trend Scalpin in US-30 and 2) Grid in EURGBP 1) Trend Scalpin in US-30: First analyze the general trend in H1 by crossing Emas and Parabolic Sar, then analyze a Pull Back in M5 with the help of the RSI. This is done on a defined sche
Zelenskyy Up
Jhon Michael Antony Florez Roa
Experts
----> Schedule of the broker that I use for Back Testing <---- Broker schedule used in Back Testing: UTC/GTM +2 hours. ---> Minimum capital for its correct operation <---- 1000 USD ----> Strategy <---- This expert advisor is a Bot that analyzes, through EMA, AMA and ADX in longer periods of time, whether the market is in a range or not. After detecting the range, he enters smaller time frames looking for small pull backs with the RSI to carry out operations. If the operation goes again
Smart Breakout EA Pro
Mohammed Rifky Mohamed Muththalib
Experts
Smart Breakout EA Pro - Advanced Multi-Pattern Breakout Trading System Smart Breakout EA Pro   is a professional-grade Expert Advisor designed to capitalize on one of the most profitable trading opportunities in the market: breakouts. When price breaks through key support or resistance levels with strong momentum, significant profit opportunities emerge. This EA identifies and trades these high-probability setups automatically. Live trades:  Click Here Guide and set files: Click Here Wh
Terminator Genisys
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experts
TERMINATOR GENISYS HFT (High Frequency Trading - Ai Algorithm Robot) Extreme-design for EURUSD on the 5Min charts for max profit. (other pairs incluse GBPUSD, EURJPY and other pairs with similar time-frames ) Introducing the ' Terminator Genisys ' Expert Advisor   The   Terminator Genisys  expert advisor stands at the pinnacle of automated trading systems, designed to deliver great performance in today's dynamic financial markets. Developed by a team of experienced traders and algorithmic expe
Stock Eagle EA MT5
Ivan Pochta
5 (1)
Experts
Stock Eagle EA – an automated trading advisor designed for the U.S. stock market. Based on a proprietary trading strategy and the observation that the stock market, as a spot market, tends to grow over time, the system is configured to open long positions only . It aims to identify market drawdowns by trading waves and monitors multiple timeframes to detect optimal entry points during temporary price declines. Launch Promo   for the   Stock Eagle EA v2.0   release! Only   10 copies   available a
NeuroForex
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
Tool for trade with deep neural networks which trains itsef with machine learning , up to 1512 weigthed measures by each symbol, as long the market goes on. It trades in various forex symbols and timeframes , it could be configured for the actual graph too, giving false to all symbols and/or timeframes. It could be configured for dinstintc pairs and you can have diferent neural networks and diferent set of pairs in diferent charts. You can decide which symbols, timeframes, and how risky will be
Xelar EA MT5
DENIS BRAUN
Experts
Robot Name:   Xelar EA MT5 Description: Xelar EA - Your Gateway to High-Risk, Potentially Highly Profitable Trading Experiences! Are you in search of a trading robot capable of providing risk-loving traders the opportunity to achieve exceptional profits? Xelar EA could be exactly what you've been looking for. This highly specialized trading robot has been developed to conquer the markets in a unique and efficient manner. Information: After every 5 sales, the price increases by $100. Please conta
Booster for MT5
Volodymyr Hrybachov
Experts
BOOSTER FOR MT5는 FOREX 시장의 일상 업무를 위한 전문 스캘퍼 어드바이저입니다. 거래에서 거래자는 일반적으로 스탑 오더, 가격 및 시간의 누적 수준이 시장에서 중요한 역할을 한다는 것을 경험과 함께 이해하게 됩니다. 이 전략은 이 FOREX Expert Advisor에서 구현되며, 나는 당신이 이 제품을 사용하는 것을 즐길 뿐만 아니라 개발에 참여하기를 희망합니다. https://www.mql5.com/en/ 마켓 / 상품 / 45915 #!탭 = 리뷰 MT4 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/45915 옵션: PRICE - 할당된 기간 동안 이동해야 하는 가격의 거리. TIME - 할당된 시간(초). HL_PERIOD - 레벨을 결정하기 위한 막대의 수. HL_TIMEFRAME - 레벨 결정을 위한 시간 프레임. BREAKTHROUGH_LEVEL - 레벨을 돌파한 후 주문을 여세요?; MAGIC_NUMBER -
Multi Strategy Dashboard EA MT5
Kevin Beltran Keena
5 (1)
Experts
Multi instrument and multi time frame EA, with the best indicators.  The MSD EA can be used for automated and manual trading. Click on the '?' button on the dashboard to obtain information about the various elements of the MSD EA. Uses ATR Take Profits, ATR Stop Losses and ATR Trailing Stops. Comes with an FX Currency Strength meter and a Market Sessions indicator. Has the option to place Trade Lines (Buy, Sell, Close, Alarm). When the price reaches the trendline, the EA will perform the approp
Smart Exit Manager PRO
Orwa Kerdiea
Experts
Smart Exit Manager PRO Professional Version - Unlimited live trading on all pairs and timeframes. Try the FREE Version on demo accounts before upgrading to PRO. Overview Smart Exit Manager PRO automatically calculates the exact price level where closing all your positions will achieve your target profit. The target line updates in real-time as you open or close trades, accounting for broker commissions and providing a precise exit point visible on your chart. Perfect for traders managing mul
QuantFiTech Scalp Gold
QFT L.L.C-FZ
Experts
QFT Scalp Gold is a XAUUSD scalping Robot designed for the M1 timeframe.  The trading system is designed to identify high probability market action and  capitalize on such information.  The trouble with most scalping systems is the general lack of a credible response when the market makes very large moves against a huge number of open trades, often relying on very low reward to risk ratio.  QFT Scalp Gold solves this problem with a unique recovery system that uses the unfavorable market  mov
EA Night Fox Scalper MT5
Ruslan Pishun
5 (1)
Experts
The EA uses scalping strategy at night, trading consists of three algorithms and each algorithm works in its own time interval. The EA uses many smart filters to adapt to almost any economic situation. Pending orders are used for the least slippage when trading scalping. The adviser is safe and does not require any settings from the user, just install it on the chart and you are ready. The EA sets a protective stop order, so the trader does not have to worry that the robot will allow significant
Super Board hybrid
Samir Tabarcia
Experts
# 멀티 타임프레임 컨센서스 트레이딩 시스템 ## 개요 멀티 타임프레임 컨센서스 트레이딩 시스템은 시각적 분석과 자동 실행 기능을 결합한 고급 트레이딩 도구입니다. 이 전문가 어드바이저(EA)는 7개의 서로 다른 타임프레임에서 여러 통화쌍을 모니터링하여 트레이더에게 종합적인 시장 개요를 제공하고, 강력한 컨센서스 신호가 식별되면 거래를 실행합니다. ## 주요 특징 ### 비주얼 트레이딩 보드 - **실시간 신호 표시**: 7개 타임프레임(M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1)에서 10개 주요 통화쌍 모니터링 - **색상 신호 표시**: 녹색(BUY), 빨강(SELL), 회색(NEUTRAL)로 직관적인 시각 인식 - **멀티 페어 모니터링**: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCAD, USDCHF, NZDUSD, EURGBP, EURJPY, GBPJPY 동시에 추적 ### ️ 고급 거래 매개변수 #### 자금 관리 - **리스크 기반
Derivonit EA
Lungile Mpofu
Experts
Derivonit EA  is fully automated Expert Advisor for trading Boom 1000 Index  offered by Deriv formerly known as Binary Dotcom. The EA uses more than seven strategies to open trades and close. It is based on CCI, STOCHASTICH, BANDS, ALLIGATOR and ENVELOPES for opening trades and then uses ATR, ADX, Accelerator Oscillator and RSI for closing trades. The EA will automatically open trades and close on Take Profit. Lot size and number of trades can be also changed depending on account balance you hav
SchermanActionPro
AutomaticTrading
Experts
SchermanActionPro 소개: Automatedtrading의 새로운 자동 거래 봇 Autotrading은 SchermanActionPro를 주요 기능:  • 구성 가능한 지표: Ivan의 권장 사항에 따라 평균 및 양초 수를 조정합니다.  • 운영 유연성: 구매와 판매 중에서 선택합니다.  • 이익 실현: ATR 또는 반대 신호를 기반으로 하는 고정 옵션입니다.  • 손실 중지: ATR에 따라 또는 반대 신호에 따라 고정으로 구성 가능합니다.  • 로트 유형: 고정 로트 선택, 계정 비율의 고정 위험 또는 고정 금액.  • 최대 일괄 보호: 구성 가능.  • 핍 및 슬리피지 크기: 완전히 조정 가능합니다.  • 필터 및 출력: ATR 및 확산 수준에 따라 입력 및 출력 필터를 활성화합니다.  • 이익 실현 및 부분 손실 청산: 수준별로 구성 가능합니다.  • 후행 정지 및 손익분기점: 구성 가능한 거리, 백분율 및 미끄러짐.  • 양초 수에 따른 출력: 구성 가능.  •
Golden US Session MT5
Daniela Elsner
Experts
Golden US Session MT5 is based on a classic, popular breakout strategy and does not use any Martingale or Grid mechanisms. Golden US Session MT5 places a pair of buy/sell stop orders at the daily opening of the US stock exchanges. As soon as one of the stop orders is triggered and placed in the market, the stop order is deleted. If an order is closed at the stop loss, the loss is limited to $5/0.01 lot. To offset such a loss more quickly, a recovery factor can be used to increase the order size
Crazy Whale
Mr Numsin Ketchaisri
Experts
CRAZY WHALE MT5 — fully automated grid trading. The EA that survives the storm and conquers the trend. Why Traders Choose Crazy Whale Super Grid Intelligence — Positions, hedges, clears, rebalances and lot automatically. You trade — it thinks, reacts, and adapts. Trend Hunter — Reads Market Structure in real time to follow the whales, not the crowd. Risk Customization — Choose your aggression level and auto-scaled lot size. Plug & Play Simplicity — No setup headaches. Attach, run, and watch
FREE
CyNeron MT5
Svetlana Pawlowna Grosshans
3.05 (21)
Experts
CyNeron: 정밀한 거래와 AI 혁신의 결합 매뉴얼 및 설정 파일 : 구매 후 연락주시면 매뉴얼과 설정 파일을 보내드립니다 가격 : 판매된 복사본 수에 따라 가격이 상승합니다 사용 가능한 복사본 : 5 AI 기반 스냅샷 분석: 시장 최초 CyNeron은 시장 조건의 상세 스냅샷을 캡처하고 처리하는 혁신적인 거래 접근 방식에 최첨단 AI를 통합한 시장 최초의 EA입니다. 최첨단 AI 뉴럴 네트워크를 활용하여 가격 데이터와 기술 지표를 평가하고, 시장 움직임에 대한 고도의 정확한 예측을 제공하여 정밀하고 전략적인 거래 결정을 가능하게 합니다. 이 AI 기반 기술은 CyNeron을 돋보이게 하며, 실시간으로 변화하는 시장 동향에 동적으로 적응하고 이전에 얻을 수 없었던 통찰력을 거래자들에게 제공합니다. 심볼 XAUUSD (골드) 시간 프레임 M15 또는 M30   자본 최소 $100 브로커 모든 브로커 계좌 유형 모든 계좌, 낮은 스프레드 선호 레버리지 1:20 이상 VPS 권장되
Nova DPO Trader
Anita Monus
Experts
Nova DPO Trader is a structured automation of the Detrended Price Oscillator (DPO) — a tool designed to isolate short-term price cycles by filtering out long-term trends. This EA transforms the DPO’s cycle-focused signals into a disciplined trading system that acts only when momentum aligns with clear, repeatable patterns. Instead of chasing every swing, Nova DPO Trader waits for genuine cyclical signals. Trades are executed when the DPO indicates meaningful overbought or oversold conditions, re
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (384)
Experts
안녕하세요, 트레이더 여러분! 저는 퀀텀 생태계의 핵심이자 MQL5 역사상 가장 높은 평점과 베스트셀러를 기록한   퀀텀 퀸   입니다. 20개월 이상의 실거래 실적을 바탕으로 XAUUSD의 명실상부한 퀸으로 자리매김했습니다. 제 전문 분야는? 금이에요. 제 임무는? 일관되고 정확하며 지능적인 거래 결과를 반복적으로 제공하는 것입니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 할인된   가격입니다.   10개 구매 시마다 가격이 50달러씩 인상됩니다. 최종 가격은 1999달러입니다. 라이브 시그널:   여기를 클릭하세요 Quantum Queen mql5 공개 채널:   여기를 클릭하세요 ***Quantum Queen MT5를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으실 수 있습니다
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.68 (25)
Experts
실제 거래 계정을 통한 실시간 신호:  기본 MT4(7개월 이상 실시간 거래):  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5(5개월 이상 실시간 거래):  https://www.mql5.com/en/signals/2340132 MQL5의 외환 EA 거래 채널:  제 MQL5 채널에 가입하여 최신 소식을 받아보세요.  MQL5의 14,000명 이상의 멤버로 구성된 제 커뮤니티 입니다. 10개 중 3개만 남았습니다. $399! 그 후 가격은 $499로 인상됩니다. EA는 구매한 모든 고객의 권리를 보장하기 위해 한정된 수량으로 판매됩니다. AI Gold Sniper는 다층 알고리즘 프레임워크를 기반으로 설계된 XAU/USD 거래에 최신 GPT-4o 모델(OpenAI의 GPT-4o)을 적용하여 비정형 데이터 처리와 시장 간 분석을 통합하여 거래 결정을 최적화합니다. AI Gold Sniper에 통합된 GPT-4o는 합성곱
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (9)
Experts
중요 참고 사항: 완전한 투명성을 보장하기 위해 이 EA와 연결된 실제 투자자 계정에 대한 액세스를 제공하여 조작 없이 실시간으로 성능을 모니터링할 수 있습니다. 단 5일 만에 전체 초기 자본이 완전히 인출되었으며, 그 이후로 EA는 원래 잔액에 대한 노출 없이 오로지 이익 자금만으로 거래하고 있습니다. 현재 가격 $199는 제한된 출시 제안이며, 10개가 판매되거나 다음 업데이트가 출시될 때 인상될 것입니다. 지금 사본을 구입하면 향후 인상과 관계없이 이 할인 가격으로 평생 액세스를 보장받습니다. Contact :    t.me/ Novagoldx     or   t.me/NOVA_GOLDX 라이브 신호: LIVE SIGNAL:   BITCOIN LIVE SIGNAL:   XAUUSD    NOVA GOLD X 1H  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number: 253171379 Investor Password:  111
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.89 (19)
Experts
XAUUSD를 위한 하이브리드 트레이딩 전략 – 뉴스 센티먼트 & 오더북 불균형의 결합 이 전략은 잘 활용되지 않지만 매우 효과적인 두 가지 트레이딩 접근 방식을 결합한 하이브리드 시스템으로, XAUUSD (금) 의 30분 차트 전용으로 개발되었습니다. 일반적인 전문가용 어드바이저(EA)는 보통 고정된 지표나 단순한 기술적 구조에 의존하는 반면, 본 시스템은 최신 데이터와 상황 기반 분석을 통합한 지능적인 시장 접근 모델에 기반합니다. 실시간 경제 뉴스의 센티먼트 분석 (GPT-5 활용) 틱 데이터를 기반으로 한 오더북 불균형(DOM) 시뮬레이션 이 두 구성 요소의 결합은 펀더멘털 정보와 시장 미시구조를 모두 고려하여 정확한 진입 및 청산 기반을 제공합니다. 구매 후 바로 저에게 연락해 주시면 설정 파일과 매뉴얼을 받아보실 수 있습니다. 검증된 신호 (ECN 계정) — NTRon 2000 [특징 & 권장 사항] 거래 상품 : XAUUSD (금) 시간 프레임 : 30분 (반응 속
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (94)
Experts
Quantum King EA - 모든 트레이더를 위해 개선된 지능형 파워 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 특별 출시 가격 라이브 신호:       여기를 클릭하세요 MT4 버전 :   여기를 클릭하세요 퀀텀 킹 채널:       여기를 클릭하세요 ***Quantum King MT5를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 개별적으로 문의하세요! 정확하고 규율 있게 거래를 진행하세요. Quantum King EA는   구조화된 그리드의 강점과 적응형 마팅게일의 지능을 하나의 완벽한 시스템으로 통합합니다. M5에서 AUDCAD를 위해 설계되었으며, 꾸준하고 통제된 성장을 원하는 초보자와 전문가 모두를 위해 구축되었습니다. Q
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experts
실제 거래 계정을 통한 라이브 신호:  기본 설정:  https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5의 외환 EA 거래 채널:  제 MQL5 채널에 가입하여 최신 소식을 받아보세요.  MQL5에 14,000명 이상의 멤버가 있는 커뮤니티입니다 . $399에 10개 중 3개만 남았습니다! 그 후 가격은 $499로 인상됩니다. EA는 판매됩니다. 모든 구매 고객의 권리를 보장하기 위해 한정 수량으로 제공됩니다. AI Gold Trading은 고급 GPT-4o 모델을 활용하여 XAU/USD 시장에서 정교한 추세 추종 전략을 실행합니다. 이 시스템은 다중 시간대 수렴 분석을 사용하여 노이즈 감소를 위한 웨이블릿 변환과 진정한 추세 지속성을 식별하기 위한 부분 적분 기법을 결합합니다. 당사의 독점 알고리즘은 모멘텀 클러스터링 분석과 시장 변동성 상태에 대한 동적 적응을 가능하게 하는 체제 전환 감지를 통합합니다. EA는 베이지안 확률 모델을 활용하여 수익
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experts
라이브 신호가 10% 증가할 때마다 Zenox의 독점권 유지 및 전략 보호를 위해 가격이 인상됩니다. 최종 가격은 $2,999입니다. 라이브 시그널 IC Markets 계정, 증거로서 라이브 성과를 직접 확인하세요! 사용자 설명서 다운로드(영어) Zenox는 16개 통화쌍에 걸쳐 추세를 추적하고 위험을 분산하는 최첨단 AI 멀티페어 스윙 트레이딩 로봇입니다. 수년간의 헌신적인 개발 끝에 강력한 트레이딩 알고리즘이 탄생했습니다. 2000년부터 현재까지의 고품질 데이터 세트를 사용했습니다. AI는 최신 머신러닝 기법을 사용하여 서버에서 학습한 후 강화 학습을 거쳤습니다. 이 과정은 몇 주가 걸렸지만, 결과는 정말 인상적이었습니다. 학습 기간은 2000년부터 2020년까지입니다. 2020년부터 현재까지의 데이터는 Out Of Sample(샘플 외)입니다. 이 수준에서 수년간 Out Of Sample 성능을 달성한 것은 매우 놀라운 일입니다. 이는 AI 계층이 새로운 시장 상황에 아무런
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (10)
Experts
개요 Golden Hen EA 는 XAUUSD 전용으로 설계된 Expert Advisor입니다. 이 EA는 다양한 시장 상황과 타임프레임(M5, M30, H2, H4, H6, H12)에 의해 트리거되는 8가지 독립적인 거래 전략을 결합하여 작동합니다. EA는 진입 및 필터를 자동으로 관리하도록 설계되었습니다. EA의 핵심 로직은 특정 신호를 식별하는 데 중점을 둡니다. Golden Hen EA는 그리드, 마틴게일 또는 물타기(averaging) 기법을 사용하지 않습니다 . EA에 의해 오픈된 모든 거래는 사전에 정의된 손절매(Stop Loss) 및 이익실현(Take Profit) 을 사용합니다. 라이브 신호   |   공지 채널  | 설정 파일 다운로드 8가지 전략 개요 EA는 여러 타임프레임에서 XAUUSD 차트를 동시에 분석합니다: 전략 1 (M30):   이 전략은 최근 바(bar)의 특정 시퀀스를 분석하여 정의된 약세 패턴 이후의 잠재적인 강세 반전 신호를 식별합니다. 전
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.57 (76)
Experts
심볼 XAUUSD (골드/미국 달러) 기간 (타임프레임) H1-M15 (임의) 단일 거래 지원 예 최소 입금액 500 USD (또는 다른 통화로 환산된 금액) 모든 브로커와 호환 가능 예 (2자리 또는 3자리 시세, 모든 계좌 통화, 심볼 이름, GMT 시간 지원) 사전 설정 없이 작동 가능 예 기계 학습에 관심이 있다면 채널을 구독하세요: 구독하기! Mad Turtle 프로젝트 주요 특징: 진정한 기계 학습 이 전문가 자문(Expert Advisor, EA)은 GPT 웹사이트나 유사한 서비스에 연결되지 않습니다. 모델은 MT5에 내장된 ONNX 라이브러리를 통해 실행됩니다. 처음 실행 시, 위조할 수 없는 시스템 메시지가 표시됩니다.  CLICK 참조: ONNX (Open Neural Network Exchange). 자금 보호 사전 롤오버, 마이크로 스캘핑, 작은 표본의 좁은 범위 전략을 사용하지 않습니다. 그리드나 마틴게일 같은 위험한 전략을 사용하지 않습니다. 또한,
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (7)
Experts
Cryon X-9000 — 양자 분석 코어를 탑재한 자율형 트레이딩 시스템 실거래 신호:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 요즘 많은 트레이더들이 센트 계좌 또는 극소량의 자금 으로 EA를 운용하며 결과를 조작하는 경우가 많습니다. 이는 사실상 그들이 자신의 시스템을 신뢰하지 않는다는 증거 이기도 합니다. 반면, 이 신호는 20,000달러의 실제 라이브 계좌 에서 운영됩니다. 이는 진정한 자본 투입 을 의미하며, 센트 계좌에서 흔히 발생하는 인위적인 성과 부풀리기 나 위험 왜곡 없이 투명한 퍼포먼스 를 제공합니다. Cryon X-9000은 높은 변동성 시장에서도 뛰어난 정밀도, 안정성 및 일관성을 유지하도록 설계된 차세대 자율형 트레이딩 아키텍처입니다. 시스템은 다층형 양자 기반 분석 코어를 바탕으로 구축되었으며, 시장 구조를 실시간으로 재구성하고 차갑고 정확한 수학적 로직을 통해 최적의 진입 지점을 식별합니다. 시스템의 중심에는 Cryon
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experts
소개       Quantum Emperor EA는   유명한 GBPUSD 쌍을 거래하는 방식을 변화시키는 획기적인 MQL5 전문 고문입니다! 13년 이상의 거래 경험을 가진 숙련된 트레이더 팀이 개발했습니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA를 구매하시면   Quantum StarMan  를 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 비공개로 문의하세요. 확인된 신호:   여기를 클릭하세요 MT4 버전 :   여기를 클릭하세요 Quantum EA 채널:       여기를 클릭하세요 10개 구매 시마다 가격이 $50씩 인상됩니다. 최종 가격 $1999 퀀텀 황제 EA       EA는 단일 거래를 다섯 개의 작은 거래로 지속적으로 분
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (88)
Experts
Aura Ultimate — 신경망 거래의 정점이자 재정적 자유로 가는 길입니다. Aura Ultimate는 최첨단 AI 아키텍처, 시장 적응형 인텔리전스, 그리고 위험 관리형 정밀성을 결합한 Aura 제품군의 차세대 혁신입니다. Aura Black Edition과 Aura Neuron의 검증된 DNA를 기반으로 구축된 Aura Ultimate는 한 걸음 더 나아가, 두 제품의 강점을 하나의 통합된 다중 전략 생태계로 융합하는 동시에 완전히 새로운 차원의 예측 로직을 도입합니다. 매우 중요합니다. 전문가에게 구매하신 후 개인 메시지를 남겨주세요. 필요한 모든 권장 사항을 담은 지침을 보내드리겠습니다. Next 15 copies available for 1000 $, next price $1250 Aura Ultimate Advisor를 구매하면   두 개의 거래 계좌 번호에 연결된   Vortex, Oracle 또는 Aura Bitcoin Hash Advisor에 대한 무료 라이
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.62 (21)
Experts
장기 성장. 일관성. 회복력. Pivot Killer EA 는 단기적인 수익을 위한 시스템이 아닙니다. 장기적으로 안정적이고 지속 가능한 계좌 성장을 목표로 설계된 전문 트레이딩 알고리즘 입니다. XAUUSD (골드) 전용으로 개발된 Pivot Killer는 수년간의 연구, 테스트 및 체계적인 개발의 결과물입니다. 그 철학은 단순합니다: 일관성이 운보다 강하다 . 이 시스템은 다양한 시장 주기, 변동성 변화, 유동성 환경에서 스트레스 테스트를 거쳤으며, 단기적인 성과보다는 장기적인 생존과 안정성을 위해 설계되었습니다. 오래 지속되도록 설계된 전략.  그리드 없음. 마팅게일 없음. 물타기 없음. 100K Live account signal Small Live account signal 시장은 변화하고, 변동성은 이동하며, 추세는 오고 갑니다. Pivot Killer EA는 진정한 성장은 투기가 아니라 생존에서 비롯된다 는 것을 이해하는 트레이더를 위해 만들어졌습니다. 일시적인 정체
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (3)
Experts
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimate Pulse Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies the current trend direction using a long
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experts
Aura Black Edition은 GOLD만 거래하도록 설계된 완전 자동화된 EA입니다. Expert는 2011-2020년 기간 동안 XAUUSD에서 안정적인 결과를 보였습니다. 위험한 자금 관리 방법, 마팅게일, 그리드 또는 스캘핑이 사용되지 않았습니다. 모든 브로커 조건에 적합합니다. 다층 퍼셉트론으로 학습된 EA 신경망(MLP)은 피드포워드 인공 신경망(ANN)의 한 종류입니다. MLP라는 용어는 모호하게 사용되며, 때로는 피드포워드 ANN에 느슨하게 사용되기도 하고, 때로는 임계값 활성화가 있는 여러 층의 퍼셉트론으로 구성된 네트워크를 엄격하게 지칭하기도 합니다. 다층 퍼셉트론은 특히 단일 은닉층이 있을 때 "바닐라" 신경망이라고도 합니다. MLP는 입력층, 은닉층, 출력층의 최소 3개 층의 노드로 구성됩니다. 입력 노드를 제외하고 각 노드는 비선형 활성화 함수를 사용하는 뉴런입니다. MLP는 역전파라는 지도 학습 기술을 사용하여 학습합니다. 다중 레이어와 비선형 활성화는
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (89)
Experts
소품 회사 준비 완료!   (   세트파일 다운로드   ) WARNING : 현재 가격으로 몇 장 남지 않았습니다! 최종 가격: 990$ 1EA를 무료로 받으세요(2개의 거래 계정에 대해) -> 구매 후 저에게 연락하세요 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 골드 리퍼에 오신 것을 환영합니다! 매우 성공적인 Goldtrade Pro를 기반으로 구축된 이 EA는 동시에 여러 기간에 걸쳐 실행되도록 설계되었으며 거래 빈도를 매우 보수적인 것부터 극단적인 변동까지 설정할 수 있는 옵션이 있습니다. EA는 여러 확인 알고리즘을 사용하여 최적의 진입 가격을 찾고 내부적으로 여러 전략을 실행하여 거래 위험을 분산시킵니다. 모든 거래에는 손절매와 이익 실현이 있지만, 위험을 최소화하고 각 거래의 잠재력을 극대화하기 위해 후행 손절매와 후행 이익 이익도 사용합니다. 이 시스템은 매우
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
5 (6)
Experts
실제 거래 계좌 기반 LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL (IC MARKETS)  https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   이 EA는 MQL5에 표시된 검증된 실거래 시그널 과 동일한 로직 및 실행 규칙을 사용합니다. 권장 및 최적화된 설정 을 적용하고, 신뢰할 수 있는 ECN / RAW 스프레드 브로커 를 사용할 경우, 실거래 동작은 해당 라이브 시그널의 성과와 거래 구조를 밀접하게 반영하게 됩니다. 다만 브로커 조건, 스프레드, 체결 품질 및 VPS 환경 차이로 인해 개인별 결과는 달라질 수 있습니다. 본 EA는 한정 수량으로 판매됩니다 — 현재 USD 349에 단 2개의 라이선스만 남아 있습니다. 구매 후 사용자 매뉴얼과 추천 설정을 받기 위해 개인 메시지로 연락해 주세요. 그리드 매매 없음 · 마틴게일 전략 없음 · 손실 물타기(평균단가 전략) 없음 중요 안내: GoldWave는 실제 시장
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (27)
Experts
볼텍스 - 미래를 위한 투자 메타트레이더 플랫폼에서 금(XAU/USD) 거래를 위해 특별히 제작된 볼텍스 골드 EA 전문 어드바이저입니다. 독점 지표와 개발자의 비밀 알고리즘을 사용하여 구축된 이 EA는 금 시장에서 수익성 있는 움직임을 포착하도록 설계된 종합 트레이딩 전략을 사용합니다. 전략의 주요 구성 요소에는 이상적인 진입 및 청산 지점을 정확하게 알려주는 CCI 및 파라볼릭 인디케이터와 같은 클래식 인디케이터가 포함됩니다. Vortex Gold EA의 핵심은 고급 신경망 및 머신러닝 기술입니다. 이러한 알고리즘은 과거 데이터와 실시간 데이터를 지속적으로 분석하여 EA가 진화하는 시장 추세에 더 정확하게 적응하고 대응할 수 있도록 합니다. 딥러닝을 활용하여 Vortex Gold EA는 패턴을 인식하고 지표 매개변수를 자동으로 조정하며 시간이 지남에 따라 성능을 개선합니다. 독점 지표, 머신 러닝, 적응형 트레이딩 알고리즘이 결합된 Vortex Gold EA의 강력한 조합입니다
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.22 (72)
Experts
SmartChoise EA – XAU/USD(금) M1 시간대용 신경망 기반 트레이딩 시스템 사용자 매뉴얼은 내 프로필 페이지의 링크를 통해 확인할 수 있으며, 모든 설정과 옵션에 대한 자세한 설명이 포함되어 있습니다. 텔레그램 채널에서는 서로 다른 잔액, 위험 수준, 설정으로 SmartChoise를 실행하는 여러 계정을 확인할 수도 있습니다. 이는 EA의 실제 성능을 다양한 브로커와 조건에서 확인할 수 있는 좋은 방법입니다. 가격이 현재 인하되었습니다. 이 EA는 장기적이고 통제된 성장을 목표로 설계되었습니다. 이를 이해하고 리스크 수용 범위에 맞추는 것이 성공의 열쇠입니다. 실시간 시장 데이터를 지속적으로 분석하여 현재 시장 조건에 맞게 트레이딩 전략을 조정하는 신경망 기반 엔진을 사용합니다. 이 접근 방식은 거래 진입 최적화, 리스크 관리 개선, 노출을 지능적으로 관리하는 데 도움이 됩니다. Martingale 전략에 의존하는 시스템과 달리, SmartChoise EA는 적응형
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.72 (32)
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
Experts
The Techno Deity — XAUUSD 디지털 도미넌스 실시간 신호 및 모니터링: 공식 계정에서 시스템 성과를 확인하세요: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 프로모션: Cryon X-9000 어드바이저를 선물로 받으실 수 있습니다. 조건 및 액세스 문의는 직접 연락해 주세요. The Techno Deity는 골드 시장의 혼돈 속에서 구조적 질서를 찾는 트레이더를 위한 하이테크 트레이딩 시스템입니다. 가격 추종을 넘어 기관의 관심 구역과 시장 불균형을 식별하는 디지털 직관 알고리즘을 사용합니다. 주요 장점 유동성 지능: 숨겨진 유동성 클러스터를 스캔하여 강력한 임펄스 지점에서 진입합니다. 신경망 트렌드 필터: 노이즈와 가짜 조정을 걸러내고 진정한 추세를 포착합니다. 제로 그리드 철학: 마틴게일이나 그리드 전략을 사용하지 않습니다. 수학적 우위를 바탕으로 한 '원 엔트리-원 엑시트' 원칙을 고수합니다. 기술 사양 종목: 골드 (XAUUSD)
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experts
How To Trade Pro (HTTP) EA — 25년 이상의 경험을 가진 저자로부터, 마틴게일이나 그리드 없이 모든 자산을 거래하는 전문 거래 어드바이저. 대부분의 최고 어드바이저는 상승하는 금으로 작동합니다. 테스트에서 훌륭하게 보입니다... 금이 상승하는 동안은. 하지만 트렌드가 소진되면 어떻게 될까요? 누가 당신의 예금을 보호할까요? HTTP EA는 영원한 성장을 믿지 않습니다 — 변화하는 시장에 적응하며, 투자 포트폴리오를 광범위하게 다각화하고 예금을 보호하도록 설계되었습니다. 그것은 상승, 하락, 횡보의 모든 모드에서 동등하게 성공하는 규율 있는 알고리즘입니다. 프로처럼 거래합니다. HTTP EA는 위험과 시간의 정밀 관리 시스템입니다. 역사상의 아름다운 차트로 어드바이저를 선택하지 마세요. 작동 원칙으로 선택하세요. 자산 임의, 구매 후 각자 .set 파일 타임프레임 M5-H4 (어드바이저 설정에서 지정) 원리 동적 가격 부족 영역 작업 예금 $100부터. 레버리지
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.5 (12)
Experts
Autorithm AI 기술 설명   AUTORITHM 은 MetaTrader 5용으로 설계된 첨단 인공지능 기반 거래 시스템으로, 10개의 전문 AI 레이어 를 활용해 시장을 종합적으로 분석합니다. 이 전문가 어드바이저(EA)는 고급 AI 알고리즘을 사용하여 시장 데이터를 처리하고, 거래 기회를 식별하며, 지능형 위험 관리 프로토콜을 통해 거래를 실행합니다. [guide line]       [SET FILES] ⸻ 핵심 기능 이 시스템은 10개의 개별 AI 레이어 가 협력하여 시장 상황을 분석하고 거래를 실행합니다. 각 AI 레이어는 다음과 같은 시장 분석 분야에 특화되어 있습니다. • 기술적 분석 • 패턴 인식 • 가격 행동 분석 • 추세 분석 • 변동성 분석 • 위험 관리 • 뉴스 분석 • 시간 분석 • 마틴게일 시스템 관리 • 최종 의사결정 EA에는 시간 기반 거래 세션 설정, 뉴스 이벤트 필터링, AI 기반 변동성 보호 메커니즘이 포함되어 있습니다. ⸻ 10대 AI
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  프로모션 출시: 현재 가격으로 구매 가능한 사본 수가 매우 제한적입니다! 최종 가격: 990달러 349달러부터: 1개 무료 선택! (최대 2개 거래 계좌 번호) 최고의 콤보 상품     ->     여기를 클릭하세요 공개 그룹에 가입하세요:   여기를 클릭하세요   LIVE RESULTS 독립 검토 "ORB 마스터"에 오신 것을 환영합니다   :   오프닝 레인지 브레이크아웃에서 당신의 우위를 확보 하세요 ORB Master EA로 ORB(Opening Range Breakout) 전략의 힘을 활용하세요. 현대 트레이더를 위해 설계된 세련되고 고성능의 전문가 자문 도구입니다. ORB는 초기 시장 모멘텀을 포착하는 능력으로 인해 인기가 급증했으며, 이 EA는 그 입증된 접근 방식에 대한 저의 개인적인 견해를 나타냅니다. ORB Master가 결과를 제공하는 방식   : ORB Master는 미국 및 유럽 주식 시장이 개장하자마자 즉시 작동하여
Marvelous EA MT5
Ugochukwu Mobi
Experts
Marvelous EA 소개: 궁극의 거래 파트너 Marvelous EA로 외환 시장의 잠재력을 최대한 활용하십시오. 이 최첨단 자동 거래 솔루션은 이익을 극대화하고 위험을 최소화하도록 설계되었습니다. 이 신중하게 설계된 거래 알고리즘은 동적 외환 시장을 정밀하고 효율적으로 탐색할 수 있는 고급 기능을 갖추고 있습니다. GOLD - XAUUSD - H1 실계좌 성과: https://www.mql5.com/ko/signals/ 2321875 주요 기능: 입증된 거래 전략: 경험 많은 거래자들이 개발하고 다양한 시장 조건에서 테스트되었습니다. 자동 거래: 감정적 편향이나 수동 개입 없이 24/5 거래 실행. 위험 관리: 자본을 보호하는 정교한 위험 관리 시스템. 적응형 기술: 끊임없이 학습하고 변화하는 시장 상황에 적응. 다중 통화 지원: 최적화된 설정으로 여러 통화 쌍을 거래. 실시간 모니터링: 성과와 시장 분석을 실시간으로 확인. 장점: 효율성 향상: 자동 거래로 시간과
Golden Zephyr
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
5 (1)
Experts
Golden Zephyr is an Expert Advisor that merges the reliability of classical support and resistance analysis with a revolutionary proprietary strategy known as Quantum Trend Dynamics . Designed to identify hidden market patterns and subtle shifts in momentum, this EA executes trades with precision, offering both consistency and adaptability across changing market conditions. 119 $, then the price will increase by 10$ for every purchase. Final Price: 699$ Key Features: Dynamic Support and Resista
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.56 (25)
Experts
새로운 도약 | AI 기반 정밀함이 시장 논리와 만나다 Argos Rage 는 내장된 DeepSeek AI 시스템 을 통해 시장 움직임을 실시간 분석하며, 새로운 수준의 자동매매를 구현합니다. Argos Fury의 강점을 바탕으로 하지만, 이 EA는 더욱 높은 유연성, 폭넓은 시장 해석, 그리고 강한 시장 참여를 목표로 합니다. Live Signal 시간프레임: M30 레버리지:  최소 1:20 입금액:  최소 $100 거래종목:  XAUUSD, EURUSD 브로커:  제한 없음 Argos Rage를 구매하시면 Argos Fury 를 무료로 받으실 수 있습니다. 구매 후 저에게 연락해 주세요. Argos Rage 는 시장의 구조, 리듬, 압력을 분석하여 확률이 맞아떨어질 때만 거래를 실행합니다. 이는 불확실한 시장 상황에서도 똑똑한 보호를 유지하면서 Argos Fury보다 더 많은 기회를 제공합니다. Argos Fury 가 명확한 반전 구조에 집중하는 반면, Argos Ra
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experts
중요한   : 이 패키지는 매우 제한된 수량에 대해서만 현재 가격으로 판매됩니다.    가격이 매우 빠르게 1499달러까지 올라갈 것입니다    100개 이상의 전략이 포함되어 있으며   , 더 많은 전략이 추가될 예정입니다! 보너스   : 999달러 이상 구매 시 --> 다른 EA   5 개 를 무료로 선택하세요! 모든 설정 파일 완벽한 설정 및 최적화 가이드 비디오 가이드 라이브 신호 리뷰(제3자) 최고의 브레이크아웃 시스템에 오신 것을 환영합니다! 8년에 걸쳐 꼼꼼하게 개발한 정교하고 독점적인 전문가 자문(EA)인 Ultimate Breakout System을 소개하게 되어 기쁩니다. 이 시스템은 호평을 받은 Gold Reaper EA를 포함하여 MQL5 시장에서 가장 성능이 뛰어난 여러 EA의 기반이 되었습니다. 7개월 이상 1위를 차지한 Goldtrade Pro, Goldbot One, Indicement, Daytrade Pro도 마찬가지였습니다. Ultimate
VolumeHedger
OMG FZE LLC
4.95 (38)
Experts
VolumeHedger EA [ 라이브 시그널 ]  ,  [ 내 채널 ]   ,  [ 세트 파일 ]  ,   [ 블로그 ]   , [ AI 사용 ]  ,  [ PDF Guide ] 권장 계좌: 고레버리지 스탠다드, ECN, Raw; 센트 계좌; 프랍펌(FTMO 등) 이 EA의 개발자는 다른 로봇들의 품질을 통해 이미 그의 전문성을 입증했습니다. Volume Hedger EA와 함께 커스텀 인디케이터를 사용하여 진입 전략을 정의할 수 있기 때문에, 더 이상 추가 EA를 구매할 필요가 없습니다! 이 EA는 마틴게일 전략에 헤징과 스마트 리스크 관리를 결합한 고급 트레이딩 알고리즘으로, 변동성이 큰 시장에 최적화되어 있습니다. 추세 방향을 예측하려 하지 않고, 거래량을 분석하여 지능적인 전략으로 진입합니다. 적절한 세트 파일을 사용하면 Forex, Gold, 주식, Crypto와 같은 상품에서 효과적인 성과를 낼 수 있습니다. 급격한 변동이나 안정적인 추세가 있는 종목에서 더욱 뛰어난
제작자의 제품 더 보기
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.62 (21)
Experts
장기 성장. 일관성. 회복력. Pivot Killer EA 는 단기적인 수익을 위한 시스템이 아닙니다. 장기적으로 안정적이고 지속 가능한 계좌 성장을 목표로 설계된 전문 트레이딩 알고리즘 입니다. XAUUSD (골드) 전용으로 개발된 Pivot Killer는 수년간의 연구, 테스트 및 체계적인 개발의 결과물입니다. 그 철학은 단순합니다: 일관성이 운보다 강하다 . 이 시스템은 다양한 시장 주기, 변동성 변화, 유동성 환경에서 스트레스 테스트를 거쳤으며, 단기적인 성과보다는 장기적인 생존과 안정성을 위해 설계되었습니다. 오래 지속되도록 설계된 전략.  그리드 없음. 마팅게일 없음. 물타기 없음. 100K Live account signal Small Live account signal 시장은 변화하고, 변동성은 이동하며, 추세는 오고 갑니다. Pivot Killer EA는 진정한 성장은 투기가 아니라 생존에서 비롯된다 는 것을 이해하는 트레이더를 위해 만들어졌습니다. 일시적인 정체
필터:
Mercier Guillaume Patrick
549
Mercier Guillaume Patrick 2025.12.03 12:49 
 

Good EA for the moment. I think it's good combo with Pivot Killer. Waiting in long term, but it's not a crazy EA like place 10 orders when launched. The entry are very clean.

Ron
625
Ron 2025.11.13 17:13 
 

Like it. Does what it suppose to do 😉

LuisGustavo_BR
417
LuisGustavo_BR 2025.11.09 20:15 
 

The developer is fantastic; always very attentive and responsive. He always inspired a lot of confidence in me. Growth Killer seems quite robust and has proven to be very versatile in backtesting. I've been running backtests for several days and should start testing it on a real account today.

JaVi1807
68
JaVi1807 2025.11.08 07:43 
 

I’m very impressed with both the EA and the seller. Support is quick and proactive, with clear guidance whenever needed. The EA has been running smoothly and executing high-quality trades so far. I also appreciate that it doesn’t keep positions open for long, which reduces risk and drawdown. Overall, great experience and definitely worth it.

Ferran Lopez Navarro
3053
Ferran Lopez Navarro 2025.11.06 17:28 
 

I’ve been running Growth Killer for a while now, and the results have been truly impressive. The EA shows a perfect balance between growth and risk control — solid logic, consistent performance, and smart trade management even during volatile market conditions. What really makes the difference is Pablo’s work behind it. He’s not only a talented developer but also extremely dedicated to providing fast, honest, and professional support. Every question is answered clearly, and updates keep improving both stability and profitability. If you’re looking for a serious EA with a reliable creator who actually cares about his users, Growth Killer by Pablo is absolutely worth it.

rootiewl1991
138
rootiewl1991 2025.10.18 09:19 
 

Had a good demo run over the week, overall was impressed by the strategy and has many parameters to choose from, looking forward to doing some live test in future. The developer is very responsive

Stephen J Martret
2760
Stephen J Martret 2025.10.18 08:47 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

買樓送狗酬賓周
22
買樓送狗酬賓周 2025.10.16 12:32 
 

I've tested numerous products on the market, and this one has left me thoroughly impressed. After dedicating significant time to extensive backtesting, I found its trading style remarkably intelligent and efficient. The developer promptly addressed all my inquiries.

khaled eweidat
73
khaled eweidat 2025.10.13 12:08 
 

Nice product — the publisher is responsive and the results so far are good. The product has great potential

Alesamo
1513
Alesamo 2025.10.12 17:08 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Krisztian Pataj
65
Krisztian Pataj 2025.10.12 16:55 
 

De momento quiero remarcar la gran atención por parte de Pablo, rápida respuesta y se nota un gran conocimiento del mercado. Menos de un mes y 303.14€ de beneficio. Tiene muy buena pinta!!

I want to highlight Pablo's excellent service, quick response, and clear market knowledge. Less than a month and €303.14 profit. It looks very promising!

Solomon_Porch OLA
162
Solomon_Porch OLA 2025.10.04 09:40 
 

Even during this week of crazy volatility, the EA has performed exceptionally well, closing trades quickly and profitably without taking any unreasonable risks. My review remains very positive, and the EA is totally recommended.

리뷰 답변