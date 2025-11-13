GoldBaron XauUsd EA MT5

"골드바론"은 완전 자동 거래 로봇입니다. 금 거래를 위해 설계되었습니다. 이 응용 프로그램은 금 가격을 예측하는 데 도움이됩니다. $100 은 공격적인 시작을 위해 충분합니다. 권장 보증금은$300 입니다.

년 전,우리는 증권 거래소에 기술 지표의 개발에 돌파구를했다. 우리는 완전히 새로운 개념을 만들 수있었습니다. 그것을 사용하는 지표는 역사에 적응하지 않고 실제로 실제적이고 효과적인 패턴을 나타냅니다. 새로운 개발의 모든 힘은 기술 지표"__아세트렌드__"에 투자되었습니다.

__아세트렌드__지표가 개발된 지 1 년이 지났고 이제 마침내 본격적인 거래 봇을 소개할 수 있습니다. 우리는 방금 10 개의 보완 거래 시스템을 가져 와서 결합했으며 현대 인공 지능을 기반으로 한 거래 필터를 추가했습니다. 거래 로봇은 마틴,평균 및 기타 눈사태와 같은 자금 관리 기술을 사용하지 않습니다.

그냥 무슨 일이 있었는지 봐! 우리는 우리 모두가 좋아하는 것을 알고 있으며,그것이 우리가 공격적인 방식으로 계정 프로모션을 시작한 이유입니다. 목표는 내년 3 월까지 보증금을 10 배 확대하는 것입니다. 실제 테스트는 이미 시작되었습니다.https://www.mql5.com/ko/signals/2339244





귀하의 의견은 매우 중요합니다. 피드백은 개발을 훨씬 더 좋게 만들고 우리가 함께 앞으로 나아갈 수 있도록 도와줍니다. 질문이 있거나 의견을 공유하고 싶습니까? 의견 쓰기 또는 메시지 보내기-우리는 항상 연락을 취하고 있습니다!

매개 변수