GoldBaron XauUsd EA MT5

"골드바론"은 완전 자동 거래 로봇입니다. 금 거래를 위해 설계되었습니다. 이 응용 프로그램은 금 가격을 예측하는 데 도움이됩니다. $100 은 공격적인 시작을 위해 충분합니다. 권장 보증금은$300 입니다.

년 전,우리는 증권 거래소에 기술 지표의 개발에 돌파구를했다. 우리는 완전히 새로운 개념을 만들 수있었습니다. 그것을 사용하는 지표는 역사에 적응하지 않고 실제로 실제적이고 효과적인 패턴을 나타냅니다. 새로운 개발의 모든 힘은 기술 지표"__아세트렌드__"에 투자되었습니다.

__아세트렌드__지표가 개발된 지 1 년이 지났고 이제 마침내 본격적인 거래 봇을 소개할 수 있습니다. 우리는 방금 10 개의 보완 거래 시스템을 가져 와서 결합했으며 현대 인공 지능을 기반으로 한 거래 필터를 추가했습니다. 거래 로봇은 마틴,평균 및 기타 눈사태와 같은 자금 관리 기술을 사용하지 않습니다.

그냥 무슨 일이 있었는지 봐! 우리는 우리 모두가 좋아하는 것을 알고 있으며,그것이 우리가 공격적인 방식으로 계정 프로모션을 시작한 이유입니다. 목표는 내년 3 월까지 보증금을 10 배 확대하는 것입니다. 실제 테스트는 이미 시작되었습니다.https://www.mql5.com/ko/signals/2339244


지표 아세트렌드

귀하의 의견은 매우 중요합니다. 피드백은 개발을 훨씬 더 좋게 만들고 우리가 함께 앞으로 나아갈 수 있도록 도와줍니다. 질문이 있거나 의견을 공유하고 싶습니까? 의견 쓰기 또는 메시지 보내기-우리는 항상 연락을 취하고 있습니다!

매개 변수

  • Direction - 무역 방향을 선택하십시오.
  • OneDirectionOneTrade - 필터는 같은 방향으로 여러 거래를 여는 것을 금지합니다.
  • Deep AI Filtr - 인공 지능 트랜잭션 필터링.
  • Random levels for Prop Firms - 무작위로 모든 레벨을 약간 이동합니다.
  • Quantity deals % - 거래 수. 100 을 넘을 수 없습니다.
  • StopLoss coefficient - 동적 정지 손실 조정. 정상 값은 0.5-1.5 의 범위입니다.
  • TakeProfit coefficient - 동적 테이크 이익 조정. 정상 값은 0.5-1.5 의 범위입니다.
  • TrailingStop coefficient - 동적 트레일링 스톱 조정. 정상 값은 0.5-1.5 범위입니다.
  • MM selection - 돈 관리 선택. "수동":"많은"매개 변수는 볼륨을 선택하는 데 사용됩니다. "최소":가능한 최소 볼륨. "보수적":재투자를 이용한 보수적 전략. "표준":재투자를 사용하는 권장 전략. "공격적":재투자를 사용하는 공격적인 전략. "예금 건물":재투자를 사용하여 예금의 매우 극단적 인 가속화를위한 전략.
  • LOT - 양수 값은 위치의 정적 볼륨을 설정합니다. 음수 값은$1,000 당 동적 볼륨을 설정합니다.
리뷰 1
Violette
458
Violette 2025.12.30 08:51 
 

Very good bot, satisfied thank you ! I'm also using the ACE indicator, both are very good !

Mikhail Sergeev
97498
개발자의 답변 Mikhail Sergeev 2025.12.30 09:11
Thank you for your kind words and for sharing your review! 😊 I am very glad that my trading robot and the ACETREND indicator perform well and bring you satisfaction. Such messages are the best motivation for me to continue developing and improving products. If you have any experience, observations, or ideas on using the Expert Advisor or the "ACETREND" indicator, write to me about it. This helps to make the tools even more efficient. I wish you stability and successful transactions! 📈 If you need help or have any questions, I am always in touch.
