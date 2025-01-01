문서화섹션
OnHScrollHide

HScroll(수평 스크롤) 종속 컨트롤의 가상 핸들러 "Hide"(수평 스크롤 막대 숨기기) 내부 이벤트입니다.

virtual bool  OnHScrollHide()

Return Value

이벤트가 처리되면 true, 아니면 false.

Note

기본 클래스 메서드가 항상 true를 반환하는 것은 아닙니다.